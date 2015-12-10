Taş ev kavramına modern bir yorum

Konutun bir yanında ise içeriden bina ile bağlantısı olan kapalı bir otopark yer alıyor. Bu kısım brüt beton şeklinde bırakılmış. Bu açıdan arka bahçeyi ve mahremiyet sağlayan yüksek taş duvarı da görmek mümkün.

Brüt betonla ilgili bilgi almak istiyorsanız, Brütalist mimari başlıklı yazımıza da mutlaka göz atın. Bu sayfada brütalmist mimari tarihi ve en ünlü mimar ve eserleri anlatılmaktadır.