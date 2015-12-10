Taş ev kavramına modern bir yorum

Rustik ile modern tasarımın harmanlandığı bu sıra dışı mimari özelliklere sahip olan ev Güney Koreli mimarlık firması Zero Limits Architecture tarafından tasarlanıp inşa edilmiş. Minimalist tasarım ile çarpıcı taş işçiliğini kombine eden bu konut dış görünüşüyle benzersiz bir yapıya sahip. Bölgenin orijinal taşları kullanılarak inşa edilen üst katın çatısı dahi bu taşla kaplı. Binanın arkası bahçesinin duvarı da aynı taştan. Bulunduğu yöre ile mükemmel uyum sağlayan yapı ne modernist duruşundan feragat etmiş ne de geleneksel malzemesinden. Konutun iç tasarımı ise Asyatik dekorasyonlarda sıklıkla gördüğümüz şekilde son derece sade, mütevazi, modern ve ferah.
Binanın üst katı ve çatısı yöreye özgü olan doğal taş ile kaplanmış. Bahçe duvarı da yine aynı şekilde yığma taş olarak inşa edilmiş. Alt katın beyaz badanalı sade ve modern çizgisi ile kontrast olacak şekilde, koyu renk ve amorf bir malzeme olan taş kaplama tezatların mükemmel uyumunu oluşturuyor.
Konut iki kattan oluşuyor. Alt kat oldukça geniş ve minimalist bir prensip ile tasarlanmış. Taş kaplı üst kat ise yapının yalnızca bir kenarında yükseliyor. Bu fotoğraftan da görülebileceği üzere, üst kattan tek katlı kıısmın çatısına geniş, boydan boya bir cam kapı açılıyor ve bu kısım teras olarak kullanılabiliyor. Alt katta tavandan tavana, komple açılabilen sürgülü kapılar görüyoruz. Üst katın ön ve arka cephesinde ise yalnızca ufak sayılabilecek pencereler var ancak gizli kalan yan cephesi tıplı alt katlar gibi komple cam.
Konutun bir yanında ise içeriden bina ile bağlantısı olan kapalı bir otopark yer alıyor. Bu kısım brüt beton şeklinde bırakılmış. Bu açıdan arka bahçeyi ve mahremiyet sağlayan yüksek taş duvarı da görmek mümkün.
Brüt betonla ilgili bilgi almak istiyorsanız, Brütalist mimari başlıklı yazımıza da mutlaka göz atın. Bu sayfada brütalmist mimari tarihi ve en ünlü mimar ve eserleri anlatılmaktadır.
Evi oturma odası son derece modern ve sade bir dekorasyona sahip. Köşede parlak cilalı siyah mermerden modern şömine tasarımını görebiliyoruz. Aydınlatma LED ile sağlanmış ve son derece homojen bir ışık dağılımı saplanmış. Deri kanepeler konfor ve lüksün adeta simgesi. Ortada ise yeni nesil zigon sehpa olarak adlandırabileceğimiz üçlü bir set yer alıyor.
Boydan boya cam ile kaplı alanın hemen önünde yemek masası ve sandalyeleri yer alıyor. Her ne kadar bu açıdan göremesek de, ev deniz manzaralı ve yemek masası da tam olarak muhteşem deniz manzarasına bakıyor. Açık mutfak siyah mermer kaplı tezgah ile yemek odasından ayrılıyor. Küçük atıştırmalar, kahvaltı ve sohbet için bu alana tabureler yerleştirilmiş. Siyah, parlak cilalı mermer kullanımını ise oturma odasında yer alan şöminede de görmüştük. Malzeme bütünlüğü açısından harika bir örnek!
Yatak odası evin diğer tüm iç mekanları gibi son derece sade ve mütevazi dekore edilmiş; kalitenin süsten değil, kullanılan malzemeden kaynaklandığını gösterir nitelikte. Odanın tabanda tavana, komple açılır cam kapıları bulunuyor ve böylece yatak odası ve bahçe birleşip adeta tek mekana dönüşüyorlar.
Konut çok geniş bir banyo alanına sahip. Beyaz duvar ardına saklı küçü bir Zen bahçesine bakan banyo gündüz saatleri boyunca doğal ışıl alıyor. Katlanır cam ile Zen bahçesinden ayrılan banyo cam açıldığı takdirde bahçe ile tamamen birleşiyor. Duş alanı zemin hizasından aşağıda ve bu alanın çevresinde hiçbir paravan, duş perdesi veya kabin gibi bir ayırma malzemesi kullanılmamış.
Yaz ayları için konutun özel bir de yüzme havuzu bulunuyor. Konutun bahçesinin yan kısmında yer alan havuz aynı zamanda deniz manzaralı ve yaz vakti çevresine şezlong ve şemsiyeler konulduğu zamanlarda dahi yanda yer aldığı için evin deniz manzarasını hiçbir şekilde engellemeyecek.
Taş yapılar ilginizi çekiyorsa, Bozcaada'da konumlanan, farklı bir tarza sahip ancak aynı bu ev gibi yörenin taşı kullanılarak inşa edilmiş, linkteki bu ev de ilginizi çekebilir.