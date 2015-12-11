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İki yaşamlı bir ev

Gülen Duran Gülen Duran
Casa JIR, Majones (Huesca), DMP arquitectura DMP arquitectura Modern Evler
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Sanatın ve hayatın devamlı birbirini örnek aldığını, taklit ettiğini söylerler. Size sunduğumuz bu restorasyon projesi bu ifadeyi doğrular nitelikte özellikleriyle dikkat çekiyor. Tıpkı Yunan mitolojisinin güçlü bir simgesi olan Zümrüdüanka kuşu gibi.. Bilmeyenler için belirtmek gerekirse Zümrüdüanka kuşu kırmızı ve altın renginde tüyleri olan, kendi küllerinden doğarak umudun ve hayatın sonsuz bir sembolü olan bir kuştur. Tıpkı bahsettiğimiz efsanevi sembol gibi bu güzel ev de dağılan harabelerden canlanarak dönüşmüş. 

İspanya'nın kuzeyindeki Majones kırsalına yerleşmiş bu restorasyon projesi DMP ARQUITECTURA adlı firma tarafından tasarlanarak eski işçilerin kır evi harabelerinden modern ve sofistike görünümlü bir eve dönüşmüş. Yıkılmaya yüz tutmuş bu yapının yeniden oluşturulması aynı zamanda bu evin geçmiş ve şimdi arasında bir ilişki kurulmasına yardımcı olmuş.

Geçmişten bir parça

Casa JIR, Majones (Huesca), DMP arquitectura DMP arquitectura Modern Evler
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Karşınızda geçmişin kalıntılarıyla dönüşerek güzelleşmiş müthiş bir taş ev! Yığınlardan oluşmuş taş bloklar kendi kimliği korunarak modern bir mülke dönüşmüş. Belli ki hem bu projeyi alan uzmanlar hem de ev sahibi yapının değerlerine bağlı olarak ve tarihsel kimliği koruyacak şekilde yeniden inşa ettikleri için bu projenin geçmişle ve şimdiyle olan bağı gözlerimizi kamaştırıyor. Bir yapının bozulmadan nasıl restore edilmesi gerektiğini gösteren bu proje elbette bir örnek teşkil ediyor.

Modern bir yaşam biçimi

Casa JIR, Majones (Huesca), DMP arquitectura DMP arquitectura Modern Oturma Odası
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Konforun ve rahatlığın mekanı olan modern stile ait oturma odası dekorasyonu tüm aile bireylerinin aynı anda ve aynı mekanda bir çok şey yapabilmesi esas alınarak tasarlanmış. Evin ana mekanı olan bu büyük yaşam alanı hem oturma odası alanı, hem yemek odası hem de mutfak alanını kapsıyor. Uygulanan büyük ve geniş camlar ışıktan gün bitimine kadar yeterli derecede faydalanmak için mekana müthiş bir derinlik veriyor.

Aile için toplanma noktası

Casa JIR, Majones (Huesca), DMP arquitectura DMP arquitectura Modern Oturma Odası
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Bir önceki fotoğrafın diğer açısından baktığımızda ailenin toplanma mekanı olan açık mutfaklı ve yemek masası dahil edilmiş oturma odasını görüyoruz. Çok fazla baskın renk kullanılmayan bu dekorasyonda zemindeki ahşap ve diğer ahşap uygulamalı malzemelerin bütünlüğüyle karşılaşıyoruz. Sıcacık bir atmosfer sağlanan bu ortamda seçilen mobilyaların zarifliği elbette mekanı daha da yaşanır kılıyor.

Evin merkezi mutfak

Casa JIR, Majones (Huesca), DMP arquitectura DMP arquitectura Modern Mutfak
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Mutfağa baktığımızda alışılmışın dışında bir renk kombinasyonlu mutfak adasıyla karşılaşıyoruz. Koyu kırmızı gövdeli ve ahşap rengini andıran tezgahıyla oluşturulmuş mutfak adası karşısındaki taş bloklarla modern bir kompozisyonu bizlere anlatıyor adeta. 

Modern bir dekorasyon anlayışı

Casa JIR, Majones (Huesca), DMP arquitectura DMP arquitectura Modern Yatak Odası
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Yatak odasına baktığımızda merkezde büyük bir alanı kaplayan modern tekstil tasarımlı geniş yatakla karşılaşıyoruz. Yatak ucuna yerleştirilmiş renkli şeritli battaniye odaya canlılık vererek duvara asılmış dekoratif tablolarla bütünlük sağlanmış. Yatak başındaki ahşap çerçeveli metal form evin genelindeki şıklığa uyar nitelikte tasarlanmış.

Taş avlulu bir yatak odası

Casa JIR, Majones (Huesca), DMP arquitectura DMP arquitectura Modern Yatak Odası
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Yatak odasına diğer taraftan baktığımızda metal konstrüksiyonlu büyük cam kapının ardındaki avluya geçiş imkanını görerek heyecanlanıyoruz! Günün hangi saatinde olursa olsun dışarıya açılan bu kapı doğaya açılan özel alanınız olacak ve içeriye temiz hava imkanını bolca taşıyacak.

Dilerseniz bir başka tarihsel kimlikli yapıya ait olan Önce ve sonra: bir 16. yüzyıl malikanesinin restorasyonu adlı yazımıza göz atabilir, mekanın önceki halini görme şansına sahip olabilirsiniz.

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