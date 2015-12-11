İki yaşamlı bir ev

Sanatın ve hayatın devamlı birbirini örnek aldığını, taklit ettiğini söylerler. Size sunduğumuz bu restorasyon projesi bu ifadeyi doğrular nitelikte özellikleriyle dikkat çekiyor. Tıpkı Yunan mitolojisinin güçlü bir simgesi olan Zümrüdüanka kuşu gibi.. Bilmeyenler için belirtmek gerekirse Zümrüdüanka kuşu kırmızı ve altın renginde tüyleri olan, kendi küllerinden doğarak umudun ve hayatın sonsuz bir sembolü olan bir kuştur. Tıpkı bahsettiğimiz efsanevi sembol gibi bu güzel ev de dağılan harabelerden canlanarak dönüşmüş.

İspanya'nın kuzeyindeki Majones kırsalına yerleşmiş bu restorasyon projesi DMP ARQUITECTURA adlı firma tarafından tasarlanarak eski işçilerin kır evi harabelerinden modern ve sofistike görünümlü bir eve dönüşmüş. Yıkılmaya yüz tutmuş bu yapının yeniden oluşturulması aynı zamanda bu evin geçmiş ve şimdi arasında bir ilişki kurulmasına yardımcı olmuş.