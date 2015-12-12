Şehrin göbeğinde modern ve huzurlu bir ev

Bugün size, şehrin bütün imkanlarına sahip olan bir semtte, binaların arasında üstelik bahçeli ve huzur dolu bir ev tanıtacağız. Hollanda'da Spanbroek bölgesinde bulunan bu modern görünümlü ev kullanıcısının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak detaylara sahip. Oldukça eski bir yapının arka bahçeye açılan kısmına geniş ve camekan özellikte bir ek yapılmasıyla oluşturulan ve tamamı yeniden dekore edilen ev yeni görüntüsüyle herkesi hayran bırakıyor. Lokasyonu, dekorasyonu ve mimarisi ile birçok avantajı bünyesinde taşıyan evin yaratıcısı Nico Dekker Ontwerp Bouwkunde isimli Hollanda firması.

Projenin detaylarına baktığınızda gün ışığından en iyi şekilde faydalanabilen, huzurlu dinlenme ve çalışma alanlarına sahip, ferah ve bir o kadar da şık bir eklenti göreceksiniz. Bu camekan bölme sayesinde sıradan bir ev, bahçeli, geniş ve aydınlık bir eve dönüşmüş. Bu mucizevi ek yapının diğer fotoğraflarına birlikte göz atmaya ne dersiniz.