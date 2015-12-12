Şehrin göbeğinde modern ve huzurlu bir ev

Bugün size, şehrin bütün imkanlarına sahip olan bir semtte, binaların arasında üstelik bahçeli ve huzur dolu bir ev tanıtacağız. Hollanda'da Spanbroek bölgesinde bulunan bu modern görünümlü ev kullanıcısının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak detaylara sahip. Oldukça eski bir yapının arka bahçeye açılan kısmına geniş ve camekan özellikte bir ek yapılmasıyla oluşturulan ve tamamı yeniden dekore edilen ev yeni görüntüsüyle herkesi hayran bırakıyor. Lokasyonu, dekorasyonu ve mimarisi ile birçok avantajı bünyesinde taşıyan evin yaratıcısı Nico Dekker Ontwerp Bouwkunde isimli Hollanda firması.
Projenin detaylarına baktığınızda gün ışığından en iyi şekilde faydalanabilen, huzurlu dinlenme ve çalışma alanlarına sahip, ferah ve bir o kadar da şık bir eklenti göreceksiniz. Bu camekan bölme sayesinde sıradan bir ev, bahçeli, geniş ve aydınlık bir eve dönüşmüş. Bu mucizevi ek yapının diğer fotoğraflarına birlikte göz atmaya ne dersiniz.
Şehirlerde hem merkezi bir yerde olup hem de yeşil alan barındıran evler bulmak hiç kolay değildir. Bu nedenle insanlar genelde şehirde bir ev ile kırsalda bir ev arasında seçim yapmak zorunda kalırlar. Günümüz şartlarında bu iki güzelliği bir arada sunan bir ev bulmak ödül gibidir. Küçük arka bahçesi ve merkezi konumuyla bu ev size tam aradığınız huzuru sunabilir. Etrafı tuğla duvar ve çalı çitlerle çevrilmiş olan bahçe oldukça güvenli görünüyor. Bahçenin bir köşesine barbekü alanı yaptırabilir ve önüne atacağınız bir masa ile muhteşem davetler verebilirsiniz. Ayrıca kedi, köpek gibi ev hayvanına sahip olanlar için de ideal bir ev.
Her duvara ve eve uygulanabilen katlanabilir cam balkon ve kapı sistemleri bu evde de kullanılmış. Özellikle güneş ışığından yeterince faydalanamayan evlerde doğal ışık kaynağı sağlamak için uygulanan katlanabilir cam balkon sistemleri kullanışlı, güvenli ve aydınlık mekanlar yaratıyor. Bu evin ek bölümünün bahçeye bakan cephesi tamamen bu sistemle çevrilmiş. Bu sayede mekan gün ışığından en iyi şekilde faydalanabiliyor. Evin dekorasyonunda, duvar ve tavanlarda beyaz renk kullanılarak aydınlık görüntüsü desteklenmiş. Ayrıca başarılı bir ışıklandırma ile de mekanın aydınlatması tamamlanmış.
Camekan cephesi ile bahçeyi evin içerisine taşıyan bu alan ev sahiplerine çok konforlu ve aydınlık bir oturma odası sunuyor. Yorucu ve hızlı bir iş gününden sonra şehrin içindeki evinize gelip, ayaklarınızı uzatarak bahçeyi izlediğinizi düşününce evin ne kadar konforlu olduğunu daha fazla anlatmamıza gerek kalmayacak. Modern stilin güçlü ögelerinin kullanıldığı dekorasyonda siyah beyaz renkler ve ahşap detaylar dikkat çekiyor. Mobilya ve aksesuarlarda ise sadelik hakim.
Evin birçok mobilyası modüler özellikte ve fonksiyonel ürünler. Örneğin bu yemek masasının bir bölümü çalışma masası olarak ayrılmış. Koltuklarda baza benzeri depolama alanları mevcut. Duvarın bir köşesine de dekorasyona uyumlu siyah bir bank yerleştirilmiş. Evin bu alanında aydınlatma için ayrıca bir tavan camekanı kullanılmış. Spotlar, lambalar ve geniş camlarla oluşturulan doğal ve güçlü bir aydınlanma. Aksesuarlarda da beyaz ve sade özellikler hakim.
Çalışma odanızın ferah bir ortamda ve güzel bir bahçeye bakıyor olmasını istemez miydiniz? Daha huzurlu ve motivasyonu yüksek çalışma saatleri için en uygun dekorasyon bu olabilir. Modern dekorasyonun bütün avantajlarını barındıran, kullanışlı, sade ve huzurlu bir ortam. Eğer siz de evinizde benzer özellikleri kullanmak istiyorsanız, bu evden ilham alabilirsiniz. Çalışma odası dekorasyonu için daha fazla örnek görmek isterseniz sitemizde arama yapabilirsiniz. Çalışması odası mobilyaları hakkında örnek tasarımlar ve öneriler veren “Çalışma odalarına özel kitaplık raf modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.