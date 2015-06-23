Boyundan büyük işler başaran giyinme odaları

Geçmişte hemen her evde bulunan geniş gömme dolaplar, bugün artık kendi içlerinde adeta evrimleşerek yerlerini şık giyinme odalarına bıraktılar. Özellikle kent yaşamının koşturmacasında giyinme ve giysileri saklama ihtiyacına derli toplu bir yanıt veren ve yatak odalarının irikıyım dolaplar ve etrafa dağılan giysilerle gözü yormasının da önüne geçen giyinme odaları, yeni nesil konut projelerinde ve usta tasarımcıların elinden çıkan iddialı ev dekorasyonlarında şıklıklarıyla da birbirleriyle yarış halindeler. Bu yazımızda sizler için kendileri küçük ama işlevleri oldukça büyük olan, aynı zamanda tasarımları ile de birbirinden güzel olan giyinme odalarını bir araya getirdik. Kendi eviniz için de taze fikirler bulabileceğiniz bu giyinme odalarına biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?