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Boyundan büyük işler başaran giyinme odaları

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Geçmişte hemen her evde bulunan geniş gömme dolaplar, bugün artık kendi içlerinde adeta evrimleşerek yerlerini şık giyinme odalarına bıraktılar. Özellikle kent yaşamının koşturmacasında giyinme ve giysileri saklama ihtiyacına derli toplu bir yanıt veren ve yatak odalarının irikıyım dolaplar ve etrafa dağılan giysilerle gözü yormasının da önüne geçen giyinme odaları, yeni nesil konut projelerinde ve usta tasarımcıların elinden çıkan iddialı ev dekorasyonlarında şıklıklarıyla da birbirleriyle yarış halindeler. Bu yazımızda sizler için kendileri küçük ama işlevleri oldukça büyük olan, aynı zamanda tasarımları ile de birbirinden güzel olan giyinme odalarını bir araya getirdik. Kendi eviniz için de taze fikirler bulabileceğiniz bu giyinme odalarına biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?

Lüks bir butiği andıran bir giyinme odası

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Beyazın her köşesinde hakim olduğu bu iddialı giyinme odası, adeta Nişantaşı'nda lüks bir butiğin bir parçasıymış gibi görünüyor. Her türden giysiyi rahatlıkla taşıyabilecek çok sayıda açık ve kapalı dolap ve askı bölümünün yanı sıra, ortada bulunan son derece geniş aksesuar ve çamaşır çekmeceleri de ayrıca dikkatlerden kaçmıyor. Aksesuar bölümünün üst kısmında yer alan cam bölme ve çekmece kulplarında tercih edilen altın görünümlü kaplama da giyinme odasının kaliteli havasını destekliyor. Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası taşıyan bu giyinme odası, aynı zamanda çok güçlü aydınlatması ile de göz dolduruyor. 

Siyah, ahşap ve ayna bütünlüğü

HOUSE MFN , GOA / gulnar ocakdan archıtecture GOA / gulnar ocakdan archıtecture Modern Giyinme Odası
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

HOUSE MFN

GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

Gülnar Ocakdan Architecture tarafından dizayn edilen bu küçük ama son derece şık giyinme odasına ise siyah rengin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Bir önceki görselde dikkat çeken açık dolap yapısının burada yerini tamamen kapalı, bir kısmı aynalı cam ve bir kısmı doğrudan ayna kaplı dolaplara bıraktığını görüyoruz. Bu da mekâna kompakt ve derli toplu bir hava veriyor. Zeminde kullanılan kaliteli ahşap ve ortadaki mavi puf ise giyinme odasının şıklığını tamamlıyor.

Adeta bir enstolasyon

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Giyinme OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Modern dekorasyon projelerinde zaman zaman bir mekânın evin genelinden daha ziyade öne çıkması, kendi ölçeğini aşan iddialı tasarımlara sahip olması gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Asimetrik tasarımıyla dikkat çeken bu bütünüyle açık yapıdaki giyinme odasında da benzer bir durum söz konusu. Adeta bir bieanelde bulunan bir enstolasyon çalışmasını andıran bu giyinme odası İndeksa Mimarlık – İç Mimarlık imzasını taşıyor. Bu küçük giyinme odası aynı zamanda bu tarz mekanlarda da gün ışığının doğru bir tasarımla kullanabileceğine dair iyi bir örnek teşkil ediyor.

Akıcı bir tasarım

RÖNESANS KONUTLARI levent tekin iç mimarlık Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
levent tekin iç mimarlık

RÖNESANS KONUTLARI

levent tekin iç mimarlık
levent tekin iç mimarlık
levent tekin iç mimarlık

Giyinme odaları genellikle yatak odalarının bir köşesine konumlandırılır ve yatak odasıyla çok güçlü bir bütünleşme içinde olmaktan ziyade bir parça ayrıksı durur. Levent Tekin İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu yatak odası ve giyinme odası ise, birbiri ile son derece güçlü ve tamamlayıcı bir ilişki içinde. Biri olmadan diğer eksik kalacak gibi görünüyor. Bu, aynı zamanda bir odadan diğerine son derece akıcı bir tasarım tercih edilmesiyle de sağlanmış. 

Az alanda hem işlevsel hem şık

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Yine beyazın hakim olduğu bu küçük giyinme odasında dikkati çeken birkaç detay var. Bunlardan biri mekânın küçüklüğüne rağmen aynalar ve doğal ışık sayesinde sağlıklık bir aydınlatmaya sahip olması. Bir diğer konu ise uzunlamasına yerleşim sayesinde, küçük bir alandan maksimum veriminin nasıl alınacağına dair oldukça iyi bir örnek teşkil ediyor olması. Aya Yapı Tasarım imzası taşıyan bu giyinme odası aynı zamanda ortadaki deri puf ve el işçiliği halının da katkısıyla son derece şık ve zarif bir profil çiziyor. 

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Bu küçük giyinme odalarından siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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