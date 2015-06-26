Ankara'da herkesin erişebileceği rüya gibi ahşap ev

Veranda müstakil tipteki evlerin vazgeçilmez özelliklerinden biri. Zaten veranda keyfini yaşamayacaksanız, müstakil bir evde yaşamanın da bir alemi yok. Evinizden ayrılmanıza bile gerek olmadan doğanın ve çevrenin keyfini doyasıya yaşayabileceğiniz bu evde, veranda bölümünün bakımının da kolay olması adına fayans bir zemin tercih edilmiş. Bu yönüyle ahşabın diğer malzemelerle de ne kadar güzel bir uyum yakalayabileceğini de görmüş oluyoruz.

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