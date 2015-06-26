Ankara'da herkesin erişebileceği rüya gibi ahşap ev

İnsanlık tarihinin en eski mimari formlarından biri olan ahşap evler, ülkemizde maalesef son yarım asırdır gereken ilgi ve alakayı görmekten uzaklar. Karadenizin belli bölgelerinde hâlâ geleneksel ahşap mimarisine sahip evler yapılıyor ve yüz yıl önce yapılmış olanlar hâlâ kullanılıyor olsa da, betonarme temelli hızlı yapılaşma trendi ahşabı büyük ölçüde arka plana itti. Bununla birlikte, prefabrik evler konut sektörünün en hızlı gelişen dallarından biri olarak düşük maliyetleri ve hızlı kurulumları ile öne çıktı. Şimdilerde ise çok çeşitli endüstriyel malzemelerle üretilen prefabrik evlere, tıpkı prefabrik evler gibi çok hızlı kurulabilen ve hem düşük maliyetli, hem de uzun ömürlü olmalarıyla dikkat çeken yeni tipte ahşap evler rakip oldu. Sanıldığının aksine yangın dayanımı çok güçlü olan ve doğru bir bakımla betonarme evlerden çok daha uzun süre sağlıklı olarak kullanılabilen ahşap evlerin saymakla bitmeyecek olumlu yönleri var. Doğayla barışık ve uyumlu olmaları, kolay ve verimli iklimlendirmeye elverişli yapıları ve insan sağlığı için son derece önemli olan nefes alabilirlikleri ile ahşap evlerin pek çok açıdan tercih edilebilirlikleri çok yüksek. Bu yazımızda bu yeni tipte ahşap konutların önemli üreticilerinden olan Kuloğlu Orman Ürünleri tarafından tasarlanan ve uygulaması yapılan bir modeli tanıtacağız. Özellikle yatay mimariye elverişli bölgeler ve dağ evi, bağ evi ve benzeri ihtiyaçlar için mükemmel bir alternatif olan, Ankara'daki bu ahşap eve gelin biraz daha yakından bakalım.
Ahşap evlerin en önemli özelliklerinden biri de, çok fazla bir özel çaba gerektirmeden en doğal hallerinin bile son derece şık olması. Son derece düşük bir bakım maliyeti ile çok uzun yıllar güzelliklerini koruyan bu evler, aynı zamanda bulundukları bölgede diğer betonarme evlerden de kolaylıkla ayırt edilebiliyor ve adeta birer yıldız gibi parlıyorlar.
Her ne kadar ahşap yüz yıllardır hatta bin yıllardır kullanılan bir malzeme olsa da, modern tasarım ve mimari ihtiyaçlarına büyük bir başarıyla yanıt verecek kadar esnek ve elverişli bir malzeme olduğu da bir gerçek. Doğru kullandığınız takdirde ahşabı istediğiniz forma sokabilirsiniz. Özellikle İskandinav mimarisi bu konuda çok başarılı örnekler vermektedir. Ülkemizde de ahşap evlerin tekrar yaygınlaştığı günleri en kısa zamanda görmeyi ümit ediyoruz.
Ahşabın belki de en güzel özelliklerinden bir tanesi, en yalın haliyle bile mükemmel bir görünüşe sahip olmasıdır. Betonarme bir ev yapılırken, içeride ve dışarda sayısız malzeme ve çok fazla sayıda katman kullanılır. Tuğla, beton, sıva, boya vs. Ama iyi üretilmiş bir ahşap evde yalnızca tek bir malzeme vardır. Ve o tek malzeme en yalın haliyle bile çok daha fazla emek isteyen betonarme evlerden çok daha güzel görünebilir.
Ahşap evlerle ilgili yanlış bilinenlerin başında ahşabın suya ve yangına dayanımı geliyor. Sanılanın aksine doğru üretilmiş ahşap evler hem yangına hem de suya karşı çok yüksek, hatta yer yer betondan daha yüksek bir dayanım gösterirler. Bu noktada ahşabın doğru işlemlerden geçirilmiş olması önem arz eder. Bu yüzden de ahşap evinizi yaparken orman ürünlerinde uzmanlaşmış bir firmadan yardım almakta sayısız yararlar vardır.
Bu kadar güzel bir eviniz olursa, epeyce misafirinizin olması da kaçınılmaz olur elbette. Misafirlerinizi burada görülen şık ve sıcak misafir odasında ağırlarsanız, ziyaretlerinden memnun kalacaklarına hiç şüphe yok.
Veranda müstakil tipteki evlerin vazgeçilmez özelliklerinden biri. Zaten veranda keyfini yaşamayacaksanız, müstakil bir evde yaşamanın da bir alemi yok. Evinizden ayrılmanıza bile gerek olmadan doğanın ve çevrenin keyfini doyasıya yaşayabileceğiniz bu evde, veranda bölümünün bakımının da kolay olması adına fayans bir zemin tercih edilmiş. Bu yönüyle ahşabın diğer malzemelerle de ne kadar güzel bir uyum yakalayabileceğini de görmüş oluyoruz.
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