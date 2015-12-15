Mükemmel bir mutfak için mobilyaları nasıl dizayn ederim?

Başta mutfak tezgahı olmak üzere kullanılan malzeme mutfağınızın şıklığını arttıran bir diğer unsurdur. Mutfak mobilyalarında ve tezgahta kullanılan malzemeler çok çeşitlidir. Ahşaptan çeliğe, kuvarstan taşa dek bir çok malzeme mutfaklarda kullanılabiliyor. Örneğin çelik tezgahlar dayanıklılık ve sağlamlığıyla ön plana çıkıyor. Isı, su ve lekelere karşı kuvvetli bir malzeme olduğundan mutfaklarda favori bir model. Bilhassa paslanmaz çelik gözenekli olmadığından ötürü rutubete karşı oldukça dayanıklı olup bakteri barındırma olasılığı yoktur. Çelik malzemesinin tek kusuru yüzeyinde çizikler oluşabilmesi.

Mutfakta kullanılan bir diğer seçenek granit ve mermer gibi doğal malzemeler. Mermer granite göre daha ekonomik olup mutfak dekorunu mükemmel şekilde tamamlar. Ancak çatlak olasılığı vardır ve üzerinde lekeler oluşabilir. Granit ise dünyadaki en zor doğal taşlardan birisi. Bu da dayanıklılık bakımından mermerden çok daha iyi olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda egzotik görünümüyle mutfağınıza özgün bir hava katabilir. Fakat granitin de dezavantajı yok değil. En pahalı mutfak malzemelerinden birisidir.

Yepyeni titizlikle kumlanmış masif ahşap mutfağınıza son derece zarif ve sofistike bir dekor sunabilir. Ahşap malzeme hem geleneksel hem de modern tasarımlara uyum sağlayabilen, modası hiç geçmeyen bir üründür. Ancak ahşap zamanla güzelliğini kaybedebilir. En çok bakım isteyen ve dayanıklılığı diğer malzemelere göre az olan bir materyaldir.

Modern mutfak dekorasyonunda en çok kullanılan malzeme ise laminattır. Üstelik ekonomiktir de. Hem mutfak dolaplarında hem de tezgahta oldukça yaygın olarak kullanılır. Laminatın bir diğer avantajı ise meşe, ahşap, granit gibi birçok kaplamayı farklı efektlerle taklit edebilmesi. Elbette de laminatın da yüzeyde kalıcı çizikler oluşabilmesi gibi kusurları vardır ancak dikkatli olunursa son derece kullanışlı bir malzemedir.