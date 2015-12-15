Mükemmel bir mutfak için mobilyaları nasıl dizayn ederim?

Mutfak dekorasyonu en az evin diğer bölümleri kadar zengin ve çeşitlilik sunan bir kategoridir. Özellikle mutfağınızı sıfırdan veya yeniden dekore edecekseniz mutlaka değerlendirmeniz gereken bazı hususlar vardır. Örneğin mutfağın ne kadar bir alana sahip olduğundan tutun da renklere dek her bir başlık mükemmel mutfak dizaynı için size fikir yardımcı olacaktır. Bu yazıda iyi bir mutfak dizaynı için mutfak dolabı ve tezgahı gibi demirbaş mobilyaları hangi kriterlere göre dekore edebileceğinize dair fikir vermeye çalıştık. Böylece ilk beğendiğiniz tasarımı yapmak yerine akılcı çözümlerle sıkıntı yaşamadan dekorasyon gerçekleştirebilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunda ilk yapmanız gereken mevcut mutfak alanına göre hareket etmek olmalı. Zira mutfağınızın boyutuna göre hareket etmezseniz sonradan plansız davranmanın sıkıntısını yaşarsınız. Eğer büyük bir mutfağınız varsa çok fazla düşünecek bir mesele yok. Dilediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Ancak mutfağınız küçükse, o durumda bazı konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Mutfaklar yemek hazırlanan ve aynı zamanda yemek yenilen bölümler olduğundan hareket alanı ihtiyacı önemli bir meseledir. Mutfağınız ne kadar küçük olursa olsun hareket etmeniz gerekeceğinden mutfak dekorasyonunu dolaşım alanı bırakmaya öncelik göstererek düzenlemelisiniz. Bu da az eşya barındırmanız anlamına gelir.
Az eşya barındırmak dışında da yapabileceğiniz şeyler var. Örneğin sıklıkla kullanmadığınız eşyaları mutfaktan çıkararak işe başlayabilirsiniz. Bu eşyalara örnek olarak tost makinesi gibi elektronik cihazlar sayılabilir.
Mutfağın boyutu kadar şekli de dekorasyonda önemlidir. Zira mutfak mobilyalarının yıldızı olan dolaplar mutfağın şekline göre seçilir. Kare veya dikdörtgen şeklinde bir mutfağınız varsa seçenekleriniz çok daha geniş olur hiç kuşkusuz. Dolaplarınız bir bütün halinde tasarlanabildiği gibi karşılıklı yerleştirilmek üzere de dizayn edilebilir.
Özel bir şekle sahip mutfağınız var ise günümüzde mutfak şekline göre tasarlanmış mutfak dolabı modelleri de mevcut. Mutfağınız yuvarlaksa oval hatlara sahip veya yarım daire şeklinde tasarlanmış mutfak dolapları tam size göredir. Böyle bir mutfak dolabına uygun olarak ortaya yuvarlak bir yemek masası koyarsanız dekorasyonu tamamlamış olursunuz. Genellikle küçük mutfakların alanı L şeklindedir. Dolayısıyla mutfak dolaplarının dizaynı da L şeklinde olur. Bu tip mutfak modelleri fonksiyonel özelliğe sahip olduğundan kullanılmaya oldukça elverişlidir. L mutfak modellerinin daha çok küçük mutfaklarda uygulanmasının sebebi de budur. Şeklinin sağladığı kolaylık sayesinde dar alandan mümkün olduğunca faydalanma üzerine bir mutfak dekorasyonu gerçekleştirilir.
Herhangi bir depolama planlaması yapmadan önce mutfakta ne kadar saklama alanına ihtiyacınız var karar vermelisiniz. Örneğin evde kaç kişi var? Çok yemek tüketiyor musunuz? Baharat gibi çeşitli malzemelerin el altında ve kolay erişebilir durumda olmasını ister misiniz? Bu ve bunun gibi soruları düşünerek ona göre bir yerleştirme düzeni yapın. Depolama alanı düzenlerken bir diğer kriter mutfağınızın nasıl bir görünüme sahip olmasını istediğiniz. Örneğin tezgahın üzerinde bir şeyler bulunmasından hoşlanmıyorsanız depolama tasarımını kapaklı raflara üzerine düşünebilirsiniz.
Eğer çok malzemeniz varsa ve bir sürü depolama bölümü oluşturmak istiyorsanız bu durumun mutfağınızda oluşturabileceği kargaşayı gözden geçirin ve gerçekçi olun. Unutmayın ki mutfağı çeşitli raf ve dolaplarla doldururken hareket alanı hala öncelikli kriterimiz olacak.
Mutfakta depolama alanları oluştururken çekmeceler aklınızda olsun. Zira çekmeceler aradığınız araç gereçleri pratik bir şekilde elinizin altında tutmaya yardımcı olur. Bu nedenle mutfak dolabı alırken çekmecelerinin olmasına dikkat edin. Mutfak hayatınızı kolaylaştıracaktır.
Günümüzde oldukça revaçta olan dört tarafı açık mutfak modeline ada mutfak deniyor. Ada mutfak dışında yalnızca üç tarafı açık bir tarafı kapalı olan yarım ada mutfak modelleri de mevcut. Kullanım kolaylığı ve sağlamış olduğu konfor ile beraber düşünülünce ada mutfakların neden moda olduğu anlaşılıyor. Ancak bu mutfak tipinin büyük evlere uygun olduğu bir gerçek. Eğer yeterince geniş alanınız varsa ada mutfak modelini rahatlıkla değerlendirebilirsiniz.
Geniş kullanım alanı sayesinde rahat hareket etme imkanı sunan ada mutfaklarda yemeklerinizi hazırlamak büyük bir keyif. Oldukça hızlı bir şekilde iş yapabileceğiniz geniş tezgahların bir kısmı yemek masası olarak da kullanılabiliyor. Tezgahın alt kısmı kimi zaman raf olarak da kullanılabilen ada mutfaklarda yaratıcılık sınırsız.
Fotoğraftaki mutfak dekorasyonu Harvey Jones Kitchens tasarımıdır.
Başta mutfak tezgahı olmak üzere kullanılan malzeme mutfağınızın şıklığını arttıran bir diğer unsurdur. Mutfak mobilyalarında ve tezgahta kullanılan malzemeler çok çeşitlidir. Ahşaptan çeliğe, kuvarstan taşa dek bir çok malzeme mutfaklarda kullanılabiliyor. Örneğin çelik tezgahlar dayanıklılık ve sağlamlığıyla ön plana çıkıyor. Isı, su ve lekelere karşı kuvvetli bir malzeme olduğundan mutfaklarda favori bir model. Bilhassa paslanmaz çelik gözenekli olmadığından ötürü rutubete karşı oldukça dayanıklı olup bakteri barındırma olasılığı yoktur. Çelik malzemesinin tek kusuru yüzeyinde çizikler oluşabilmesi.
Mutfakta kullanılan bir diğer seçenek granit ve mermer gibi doğal malzemeler. Mermer granite göre daha ekonomik olup mutfak dekorunu mükemmel şekilde tamamlar. Ancak çatlak olasılığı vardır ve üzerinde lekeler oluşabilir. Granit ise dünyadaki en zor doğal taşlardan birisi. Bu da dayanıklılık bakımından mermerden çok daha iyi olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda egzotik görünümüyle mutfağınıza özgün bir hava katabilir. Fakat granitin de dezavantajı yok değil. En pahalı mutfak malzemelerinden birisidir.
Yepyeni titizlikle kumlanmış masif ahşap mutfağınıza son derece zarif ve sofistike bir dekor sunabilir. Ahşap malzeme hem geleneksel hem de modern tasarımlara uyum sağlayabilen, modası hiç geçmeyen bir üründür. Ancak ahşap zamanla güzelliğini kaybedebilir. En çok bakım isteyen ve dayanıklılığı diğer malzemelere göre az olan bir materyaldir.
Modern mutfak dekorasyonunda en çok kullanılan malzeme ise laminattır. Üstelik ekonomiktir de. Hem mutfak dolaplarında hem de tezgahta oldukça yaygın olarak kullanılır. Laminatın bir diğer avantajı ise meşe, ahşap, granit gibi birçok kaplamayı farklı efektlerle taklit edebilmesi. Elbette de laminatın da yüzeyde kalıcı çizikler oluşabilmesi gibi kusurları vardır ancak dikkatli olunursa son derece kullanışlı bir malzemedir.
Mutfak dekorasyonu yapılırken mevcut alanın şekline uygun bir dolap tasarımına karar verdikten sonra sıra daha estetik problemlere gelir. Mutfak mobilyalarınız parlak mı olacak yoksa mat mı? Parlak yüzey denince akla ilk gelen seçeneklerden biri lake mutfak mobilyalarıdır. Ancak esas mesele nasıl bir stil yaratmak istediğinizdir. Parlak yüzeyi mutlaka şaşaa seven insanlara uygun olarak düşünmemelisiniz. Örneğin minimalist model mutfaklarda sade bir görünüm hakimken şıklık ihmal edilmez. Keskin hatlara sahip mutfak dolaplarını süslemek için parlak yüzeyler tercih edilir. Spot ışıkları sayesinde parlaklık iyice vurgulanarak başka bir süslemeye gerek bırakmaksızın sade ama şık bir mutfak kotarılır. Dolayısıyla ne tip bir görünüm istediğiniz oluşturmak istediğiniz stille son derece bağlantılı bir konudur.
Mobilya estetiğinin bir diğer ayağı kullanılan renktir. Son zamanlarda rengarenk modern tasarımlı mutfaklar öne çıksa da yeni binalarda herkese hitap etmesi bakımından çarpıcı renkler yerine nötr bir mutfak dekorasyonu tercih ediliyor. Elbette öylesi de son derece şık görünebilir. Ancak mutfağınızı kendiniz dekore edecekseniz renklendirmekten de korkmayın.
Mutfak dekorasyonuyla daha fazla yazı okumak isterseniz ’Açık mutfak nedir? Eksileri ve artıları nelerdir?’ başlığını inceleyebilirsiniz.