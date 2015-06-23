Önce & Sonra: Harabeden modern yaşam tapınağına

Tuğla görünümlü fayansların hoş bir hava kattığı banyoda ise siyahla beyazın ebedi uyumu ve asaletine tanık oluyoruz. Gerek şeffaf paravan, gerekse de aynaların kullanımıyla kendine has bir tarz kazanan mekân tam bir seçkinlik örneği olarak parıldıyor.

Bu renovasyon projesini beğendiyseniz, ’Önce & Sonra: İlham verici bir dönüşüm hikâyesi’ başlıklı yazımızda ele aldığımıza bir diğer projeye de göz atmanızı öneririz.