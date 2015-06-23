Önce & Sonra: Harabeden modern yaşam tapınağına

Londra'ya gitmediyseniz bile filmlerden bilirsiniz. Arnavut kaldırımlı bir sokak boyunca devam eden, alt katı ahır, üst katı ise ev olarak düzenlenmiş İngiliz evleri vardır. İşte bu yazıda bakımsızlıktan çökmeye yüz tutmuş olan böyle bir evin geçirdiği müthiş değişimi konu edeceğiz. Reis London adlı firmanın üstlendiği geniş çaplı bir renovasyon projesi sonucunda tam bir harabe görünümünde olan bu ev, canlı, karizmatik ve modern bir yaşam alanı haline getirilmiş. Açık ev anlayışıyla tasarlanan ve ilave bir yatak odasıyla genişletilen evin yeni hali sadece göz kamaştırıcı iç mekânlarıyla değil, yaz akşamlarının tadını çıkarabileceğiniz mükemmel terasıyla da parmak ısırtıyor. Lafı daha fazla uzatmadan bu müthiş projeye yakından bakalım.
Bu fotoğrafta restorasyondan önce garaj olarak kullanılan zemin katı görüyoruz. Proje ekibi, geniş kapsamlı bir plan çerçevesinde bu mekânı da evin kullanım alanına dahil ederek baştan başa yenilemek üzerine yola çıkmış.
Garajla evin yaşam alanını ayıran duvarı ortadan kaldırarak işe koyulan uzman ekip, adeta bir modern yaşam tapınağı ortaya çıkarmış. Bir zamanlar sadece arabaların park edildiği kısımda şimdi evin iki katını birbirine bağlayan şık bir merdiven bulunurken, açık ev prensibiyle yeniden düzenlenen evin alt katı, ferah, aydınlık ve havadar görüntüsüyle insanda orada yaşama isteği uyandırıyor.
Yine restorasyon öncesi fotoğraflara baktığımızda proje ekibinin nasıl zor ve meşakkatli bir işin altından kalktığını daha net görme fırsatı buluyoruz.
Evin yeniden düzenlenen oturma odası hem müthiş zarafeti, hem de modern dekorasyon anlayışıyla ilk bakışta insanı etkiliyor. Genel olarak soluk renklerle siyahın damga vurduğu oturma odası, özellikle yastıklar üzerinden yapılan canlı ve heyecanlı renk vurgularıyla zenginleştirilirken, odayı derleyip toplayan şık bir oryantal halı da unutulmamış.
Onarım öncesi evin mutfağına mutfak demek için bin şahit ister. Bu resme bakınca pek anlaşılmıyor ama burası restorasyon sonrası evin mutfağına ve yemek odasına evsahipliği yapacak.
İnanması güç ama az önce gördüğümüz mezbelelikten ortaya çıkan manzara bu. Gördüğünüz gibi gri ve bej gibi renklerin ağırlıkta olduğu mutfak kısmında kontrast unsuru olarak turuncu ve kırmızı tonlarındaki sandalyeler, abajur ve küçük mutfak eşyaları kullanılmış. Ada tezgâh tercihiyle ferahlayan ve modern bir görünüm kazanan mutfağın zeminindeki açık renkli ahşap kaplama ile masif ahşap yemek masası mekâna belli bir sıcaklık ve asalet katıyor. Metalik renkli beyaz eşyalara rağmen gerek seçilen dolaplar, gerekse de pencere doğramaları sayesinde burası endüstriyel değil daha country havası taşıyan, sıcak bir mutfak izlenimi veriyor. Tüm ayrıntıların düşünüldüğü bu mutfak hem zarafeti, hem de kalitesiyle göz kamaştırıyor.
Evin üst katının restorasyon öncesi haline baktığımızda yenilenmesi planlanan merdivenin iskeletinden ve genel bir bakımsızlık halinden başka bir şey görmüyoruz.
Tuğla görünümlü fayansların hoş bir hava kattığı banyoda ise siyahla beyazın ebedi uyumu ve asaletine tanık oluyoruz. Gerek şeffaf paravan, gerekse de aynaların kullanımıyla kendine has bir tarz kazanan mekân tam bir seçkinlik örneği olarak parıldıyor.
Bu renovasyon projesini beğendiyseniz, ’Önce & Sonra: İlham verici bir dönüşüm hikâyesi’ başlıklı yazımızda ele aldığımıza bir diğer projeye de göz atmanızı öneririz.