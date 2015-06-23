Sıradışı bir yaşam için 15 çılgın dekorasyon fikri

Sürünün bir parçası olmaktan sıkıldıysanız, hayatınızı değiştirmek, biraz olsun heyecanlı hale getirmek istiyorsanız, buna evinizden başlayabilirsiniz. İşte sıradışı bir yaşam sürmek isteyenler için 15 sıradışı dekorasyon önerisi.
Göbek halı? Tek renkli modern halı? Çocuklu evler için shaggy halı? Bunların hiç birine muhtaç değilsiniz. Hatta doğru üreticiyi bulabilirseniz, eviniz için sadece size özel bir halı tasarlatmanız bile mümkün. Bu örnekte olduğu gibi.
Sıradışı bir ev istiyorsanız, klasik lamba ve avizelerden kurtularak işe başlayın ve evinizin ışıklandırma sistemlerini tamamen elden geçirin. Kayseri'deki bu salonu özel kılan en önemli şey lambalar.
Duvarlarınızı boş bırakmayın, dolduracaksanız da klasik bir tablo, fotoğraf ya da film afişine muhtaç olmadığınızı unutmayın. İşte size çok orijinal bir örnek, kadın çehrelerinden oluşan bu duvarın bir benzerine siz de sahip olabilirsiniz.
Bütün evinizi değiştiremiyorsanız bile, bu örnekteki gibi bir konsol ya da orijinal bir yemek masası ile hem evinizin havasını değiştirebilir, hem de son derece sıradışı bir hava estirebilirsiniz.
Kafamızda yıkmamız gereken kalıplardan biri de illaki belli geometrik şekillere sahip mobilyalar almak. Oysa salonunuzun ortasına koyacağınız sehpa kare ya da dikdörtgen olmak zorunda değil. Bazen bu örnekteki gibi çizginin dışına çıkmak gerekiyor.
Türkiye'deki ev dekorasyon klişelerinden biri de evin her yerini tıkış tıkış doldurup insanlara nefes alacak bir alan bırakmamaktan ibaret. Oysa biraz daha ferah, havadar ve rahat bir salon hiç de fena fikir değil. Hele de bu resimdeki gibi asil bir havası olursa.
İllaki avize ya da avizeye benzer bir ışıklandırma çözümü istiyorsanız, bu konuda da piyasada çizginin dışına çıkan birçok özel tasarım ürünü mevcut. Yerli bir üretici olan Highlight Aydınlatma'nın bu ürünü gibi.
Her şeyin tertemiz, pırıl pırıl ve son model olduğu evler bir süre sonra sıkıcı hale gelebilir. Oysa daha çılgın bir yaşam alanı düşlüyorsanız, bu örnekteki gibi çıplak bir ampul, eskitilmiş görünümlü bir kilim ve farklı renkteki duvarlarla özel bir köşe yaratabilirsiniz.
Mobilya, aksesuar ya da evin temel unsurlarında her zaman bir başka alternatif, her zaman klasik çizgilerin dışına çıkan bir çözüm mevcut. Müthiş kıvrımlarıyla bir kuğu gibi salınan bu merdivenin yerine klasik düz bir merdiven hayal ederseniz, bu evin tüm büyüsünüm bozulduğunu göreceksiniz.
Sıradışı bir yaşam için sıradışı mobilyalarla ve kontrast unsurlarına ihtiyacınız var. Örneğin bu meşe ağacından yapılma eskitme antrasit konsol girdiği her ortama eşsiz bir hava katmaz mı?
Sıradışı bir ev dekorasyonunun garantili yöntemlerinden biri de farklı tarzları bir araya getirerek eklektik bir karışıma ulaşmaktır. Örneğin buradaki modern halı, country tarzı ahşap yemek masası ve bank ile klasik avize gayet hoş ve sıradışı bir kombinasyon oluşturmuş.
Kim demiş ağırbaşlı bir eve sahip olmak zorundasınız diye. Kalıpların ve konvansiyonların dışına çıkacaksınız, ihtiyacınız olan buradaki gibi canlı renkler. Hem de evin her yerinde.
Mermer illaki evin zemininde ya da tezgâh üstüne kullanılacak diye bir kural yok. İşte size kalıpların dışına çıkmak için mükemmel bir yöntem. Evinizin en azından bir duvarını mermerle kaplatın.
Ucuz yollu ama radikal bir değişiklikle evinizi kendine has kılmak istiyorsanız, o girişteki aynayı değiştirerek işe başlayabilirsiniz. Piyasada bunun gibi birçok orijinal ve sıradışı parça bulmak mümkün.
Geldik sıradışı bir yaşam tarzı oluşturmanın belki de en kolay yoluna. Mesela bu örnekteki gibi betondan yapılma bardak altlıklarını her gören imrenip nereden aldığınızı sormaz mı? Aksesuar seçimine biraz özen göstererek kendinizi özel hissedebilirsiniz.
Bu yazıdaki fikirleri beğendiyseniz, ’Evinizin havasını değiştirecek 17 çılgın fikir’ başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.