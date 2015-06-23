Sıradışı bir yaşam için 15 çılgın dekorasyon fikri

Türkiye'deki ev dekorasyon klişelerinden biri de evin her yerini tıkış tıkış doldurup insanlara nefes alacak bir alan bırakmamaktan ibaret. Oysa biraz daha ferah, havadar ve rahat bir salon hiç de fena fikir değil. Hele de bu resimdeki gibi asil bir havası olursa.