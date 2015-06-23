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Sıradışı bir yaşam için 15 çılgın dekorasyon fikri

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Sürünün bir parçası olmaktan sıkıldıysanız, hayatınızı değiştirmek, biraz olsun heyecanlı hale getirmek istiyorsanız, buna evinizden başlayabilirsiniz. İşte sıradışı bir yaşam sürmek isteyenler için 15 sıradışı dekorasyon önerisi.

1. Özel bir halı sipariş edin

Kişiye Özel Halı Halistores Duvar & ZeminHalı & Kilimler
Halistores

Kişiye Özel Halı

Halistores
Halistores
Halistores

Göbek halı? Tek renkli modern halı? Çocuklu evler için shaggy halı? Bunların hiç birine muhtaç değilsiniz. Hatta doğru üreticiyi bulabilirseniz, eviniz için sadece size özel bir halı tasarlatmanız bile mümkün. Bu örnekte olduğu gibi.

2. Lambalarınızı değiştirin

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Oturma Odası
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Sıradışı bir ev istiyorsanız, klasik lamba ve avizelerden kurtularak işe başlayın ve evinizin ışıklandırma sistemlerini tamamen elden geçirin. Kayseri'deki bu salonu özel kılan en önemli şey lambalar.

3. Duvarlarınızı boş bırakmayın

homify
homify

homify
homify
homify

Duvarlarınızı boş bırakmayın, dolduracaksanız da klasik bir tablo, fotoğraf ya da film afişine muhtaç olmadığınızı unutmayın. İşte size çok orijinal bir örnek, kadın çehrelerinden oluşan bu duvarın bir benzerine siz de sahip olabilirsiniz.

4. Çılgın mobilyalara yönelin

Leo Messi -10 Trabcelona Design Yemek OdasıMasalar
Trabcelona Design

Leo Messi -10

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Bütün evinizi değiştiremiyorsanız bile, bu örnekteki gibi bir konsol ya da orijinal bir yemek masası ile hem evinizin havasını değiştirebilir, hem de son derece sıradışı bir hava estirebilirsiniz.

5. Sehpanız kare ya da dikdörtgen olmak zorunda değil

Papalina Sehpa Ferhan Tasarım Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Ferhan Tasarım

Papalina Sehpa

Ferhan Tasarım
Ferhan Tasarım
Ferhan Tasarım

Kafamızda yıkmamız gereken kalıplardan biri de illaki belli geometrik şekillere sahip mobilyalar almak. Oysa salonunuzun ortasına koyacağınız sehpa kare ya da dikdörtgen olmak zorunda değil. Bazen bu örnekteki gibi çizginin dışına çıkmak gerekiyor.

6. Boşluklardan korkmayın

BAY TUĞRA MOBİLYA, baytugra.mobılya baytugra.mobılya
baytugra.mobılya

BAY TUĞRA MOBİLYA

baytugra.mobılya
baytugra.mobılya
baytugra.mobılya

Türkiye'deki ev dekorasyon klişelerinden biri de evin her yerini tıkış tıkış doldurup insanlara nefes alacak bir alan bırakmamaktan ibaret. Oysa biraz daha ferah, havadar ve rahat bir salon hiç de fena fikir değil. Hele de bu resimdeki gibi asil bir havası olursa.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Taşlı avize geçmişte kaldı

ARTEMIDE, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma İç Dekorasyon
Highlight Aydınlatma

ARTEMIDE

Highlight Aydınlatma
Highlight Aydınlatma
Highlight Aydınlatma

İllaki avize ya da avizeye benzer bir ışıklandırma çözümü istiyorsanız, bu konuda da piyasada çizginin dışına çıkan birçok özel tasarım ürünü mevcut. Yerli bir üretici olan Highlight Aydınlatma'nın bu ürünü gibi.

8. Evin bir köşesini özellikle salaş döşeyin

Anatolian Hemp Rug Refound Carpet Duvar & ZeminHalı & Kilimler
Refound Carpet

Anatolian Hemp Rug

Refound Carpet
Refound Carpet
Refound Carpet

Her şeyin tertemiz, pırıl pırıl ve son model olduğu evler bir süre sonra sıkıcı hale gelebilir. Oysa daha çılgın bir yaşam alanı düşlüyorsanız, bu örnekteki gibi çıplak bir ampul, eskitilmiş görünümlü bir kilim ve farklı renkteki duvarlarla özel bir köşe yaratabilirsiniz.

9. Her zaman başka bir alternatif vardır

Sinpaş Kelebekia - İstanbul Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
Visal Merdiven

Sinpaş Kelebekia – İstanbul

Visal Merdiven
Visal Merdiven
Visal Merdiven

Mobilya, aksesuar ya da evin temel unsurlarında her zaman bir başka alternatif, her zaman klasik çizgilerin dışına çıkan bir çözüm mevcut. Müthiş kıvrımlarıyla bir kuğu gibi salınan bu merdivenin yerine klasik düz bir merdiven hayal ederseniz, bu evin tüm büyüsünüm bozulduğunu göreceksiniz.

10. Antika ya da antika görünümlü mobilya kullanın

Grey 3 Kapaklı Konsol Berke Mobilya Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Berke Mobilya

Grey 3 Kapaklı Konsol

Berke Mobilya
Berke Mobilya
Berke Mobilya

Sıradışı bir yaşam için sıradışı mobilyalarla ve kontrast unsurlarına ihtiyacınız var. Örneğin bu meşe ağacından yapılma eskitme antrasit konsol girdiği her ortama eşsiz bir hava katmaz mı?

11. Tarzları birleştirin

sirvan halıcılık sirvan halicilik Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
sirvan halicilik

sirvan halıcılık

sirvan halicilik
sirvan halicilik
sirvan halicilik

Sıradışı bir ev dekorasyonunun garantili yöntemlerinden biri de farklı tarzları bir araya getirerek eklektik bir karışıma ulaşmaktır. Örneğin buradaki modern halı, country tarzı ahşap yemek masası ve bank ile klasik avize gayet hoş ve sıradışı bir kombinasyon oluşturmuş.

12. Renklerden çekinmeyin

Dekor Ustam ev yenileme , tadilat ve tamirat hizmetleri Dekor Ustam Modern Mutfak
Dekor Ustam

Dekor Ustam ev yenileme , tadilat ve tamirat hizmetleri

Dekor Ustam
Dekor Ustam
Dekor Ustam

Kim demiş ağırbaşlı bir eve sahip olmak zorundasınız diye. Kalıpların ve konvansiyonların dışına çıkacaksınız, ihtiyacınız olan buradaki gibi canlı renkler. Hem de evin her yerinde.

13. Mermer kaplama duvara ne dersiniz

Yatak odası Archidecors Modern Yatak Odası
Archidecors

Yatak odası

Archidecors
Archidecors
Archidecors

Mermer illaki evin zemininde ya da tezgâh üstüne kullanılacak diye bir kural yok. İşte size kalıpların dışına çıkmak için mükemmel bir yöntem. Evinizin en azından bir duvarını mermerle kaplatın.

14. Ayna seçimine dikkat

Göktaşı Model Dekoratif Ayna homify İç Dekorasyon
homify

Göktaşı Model Dekoratif Ayna

homify
homify
homify

Ucuz yollu ama radikal bir değişiklikle evinizi kendine has kılmak istiyorsanız, o girişteki aynayı değiştirerek işe başlayabilirsiniz. Piyasada bunun gibi birçok orijinal ve sıradışı parça bulmak mümkün.

15. Aksesuar deyip geçmeyin

Beton bardak altlıkları Lofthing İç Dekorasyon
Lofthing

Beton bardak altlıkları

Lofthing
Lofthing
Lofthing

Geldik sıradışı bir yaşam tarzı oluşturmanın belki de en kolay yoluna. Mesela bu örnekteki gibi betondan yapılma bardak altlıklarını her gören imrenip nereden aldığınızı sormaz mı? Aksesuar seçimine biraz özen göstererek kendinizi özel hissedebilirsiniz. 

Bu yazıdaki fikirleri beğendiyseniz, ’Evinizin havasını değiştirecek 17 çılgın fikir’ başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.  

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