Aklınızı başınızdan alacak 15 sıradışı mutfak modeli

Belki başka ülke ve kültürlerde durum farklıdır ve mutfak sadece işleviyle ön plana çıkan bir mekândır. Oysa bizde mutfak öyle yemek saatlerinde beş dakika uğranacak bir yer değil, evin belki de oturma odası kadar önemli, özen gösterilen ve vakit geçirilen bir kısmıdır. Bu yazıda mutfağına önem veren okurlarımız için, Türkiye'de bulunan üretici ve tasarımcıların koleksiyonlarından 15 ilgi çekici ve orijinal mutfak fikrini derledik.