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Aklınızı başınızdan alacak 15 sıradışı mutfak modeli

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5 dakika - Mekansal Hizmetler , 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design Modern Mutfak
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Belki başka ülke ve kültürlerde durum farklıdır ve mutfak sadece işleviyle ön plana çıkan bir mekândır. Oysa bizde mutfak öyle yemek saatlerinde beş dakika uğranacak bir yer değil, evin belki de oturma odası kadar önemli, özen gösterilen ve vakit geçirilen bir kısmıdır. Bu yazıda mutfağına önem veren okurlarımız için, Türkiye'de bulunan üretici ve tasarımcıların koleksiyonlarından 15 ilgi çekici ve orijinal mutfak fikrini derledik. 

1. Beyazın zarafeti

LAL EURODECOR MutfakDolap & Raflar
EURODECOR

LAL

EURODECOR
EURODECOR
EURODECOR

Klasik çizgilerin yeniden yorumlandığı bu havadar mutfak, beyazın zarafeti ve asaletiyle biçimleniyor. Mutfağınız tek renkse, buradaki gibi rengarenk aksesuar ve kaplarla eğlence katabilirsiniz.

2. Huzur verici

Wenna Design, WENNA DESIGN WENNA DESIGN Modern Mutfak
WENNA DESIGN

Wenna Design

WENNA DESIGN
WENNA DESIGN
WENNA DESIGN

Bu kez farklı bir renk tercihinin nasıl farklı bir etkiye sahip olabileceğini görüyoruz. Bu mutfakta kahve ve krem tonlarının kombinasyonu huzur verici bir etki yaratmış.

3. Çiçekle hafifleyen mutfak

Mutfak Tadilatı Dekorasyontadilat MutfakDolap & Raflar
Dekorasyontadilat

Mutfak Tadilatı

Dekorasyontadilat
Dekorasyontadilat
Dekorasyontadilat

Burada ise seçilen renkler itibarıyla son derece soylu, ama bir o kadar da ağırbaşlı ve dingin bir havaya sahip olan mutfak, ada tezgâh üzerine yerleştirilen kocaman bir saksı bitkisiyle hafiflemiş.

4. Zeminde yer karosu şıklığı

Mutfak Tulya Evleri Modern Mutfak
Tulya Evleri

Mutfak

Tulya Evleri
Tulya Evleri
Tulya Evleri

Mutfak konusunda verilecek kritik kararlardan biri de zemin tercihidir elbette. Burada soluk renklerin ağırlıkta olduğu bir mutfakta, ona uygun bir yer karosunun doğru tercih olduğu görülüyor.

5. Rustik mutfak

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Mutfak
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

SO EVI

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

Ahşap mobilyalar ve zeminle esen rustik bir hava tuğla duvarlarla yeni bir vurgu kazanırken, beyaz mutfak dolapları ve mermer tezgâhla mekân tamamlanıyor. Bu mutfakta size fikir verecek çok şey var.

6. Köşe takımı

Özel Ev Tasarımı, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Klasik Mutfak
Fabbrica Mobilya

Özel Ev Tasarımı

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Türk mutfaklarının olmazsa olmazlarından biri olan köşe takımının alternatif bir uygulamasını bu şık mutfakta görmek mümkün. Fıstık yeşili ilavesinin mutfağın monotonluğunu nasıl bozduğuna da dikkat.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Mutfağımı seviyorum

Mutfak Dekorasyon Göksu Dekorasyon MutfakDolap & Raflar
Göksu Dekorasyon

Mutfak Dekorasyon

Göksu Dekorasyon
Göksu Dekorasyon
Göksu Dekorasyon

İşte size çılgın bir mutfak fikri. Zaten sıcak ve samimi bir havası olan bu şirin mutfağın asıl yıldızı tavanda gördüğünüz kalp şeklindeki lamba elbette. Mutfağını çok sevenlere…

8. Kontrast

Mutfak Tadilatı Tadilat Şirketleri Modern Mutfak
Tadilat Şirketleri

Mutfak Tadilatı

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

Bu kez karşımızda bir mutfak değil ama onun üç boyutlu modeli var. Buradan alacağımız en önemli ders ise zıt renkler arasındaki karşıtlığın nasıl güçlü ve etkileyici bir görsel etki yaratabileceği.

9. Endüstriyel bir hava

KEYİFLİ BİR MUTFAK, Arte FABBRO Arte FABBRO Modern Mutfak
Arte FABBRO

KEYİFLİ BİR MUTFAK

Arte FABBRO
Arte FABBRO
Arte FABBRO

Mutfağınızın şeklini elbette kişisel zevkleriniz belirleyecek. Örneğin buradaki gibi metalik beyaz eşyaları benzer sandalyelerle bir arada kullanıp endüstriyel bir görünüm elde edebilirsiniz.

10. Feng Shui

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Mutfak
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Uzakdoğu'dan gelip bizde de moda olan Feng Shui felsefesine uygun olarak döşenmiş bu göz alıcı mutfağın ilham verici taraflarından biri de fotoğrafın sağında gördüğümüz duvar kağıdı uygulaması ve aynı desenin perde ve sandalyelerde devam ediyor olması.

11. Tek renkle mucize

YILDIZ PLAZA PREMIUM, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Klasik Mutfak
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

YILDIZ PLAZA PREMIUM

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Siyah, beyaz ve krem tonlarıyla şekillenen bu mutfağın ilk bakışta dikkat çeken kısmı resmin sol tarafındaki perde ve sandalyeler. Siz de böyle canlı bir renkle mutfağınızın çehresini değiştirebilirsiniz.

12. Hem masa, hem tezgâh

Özel Ev Tasarımı, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Klasik Oturma Odası
Fabbrica Mobilya

Özel Ev Tasarımı

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Fabbrica Mobilya tarafından tasarlanan bu üç boyutlu mutfak modelinde yine hoş bir fikirle karşı karşıyayız. Mutfak masası öyle bir tasarlanmış ki, gerektiğinde ilave bir tezgâh olarak da kullanabilirsiniz.

13. Küçük ve kompakt

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Minimalist Mutfak
Escapefromsofa

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Eğer eviniz darsa ve yeterince alanınız yoksa, böylesine küçük, kompakt ve bir o kadar da şık bir mutfak çözümüyle yerden tasarruf etmeniz mümkün.

14. Aksesuar, bitki, meyve ve daha fazlası

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağınızdan sıkıldıysanız bu örnekteki gibi bir köşe oluşturun ve uyumlu aksesuarları, hoş bitkiler ve yapma ya da gerçek meyvelerle bir araya getirin. İçiniz açılacak.

15. Aydınlık mutfak

Balta Evi 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design Modern Mutfak
5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design

Balta Evi

5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design
5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design
5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design

Elbet her evin mutfağı buna müsait olmayabilir ama herhalde en güzel mutfak modellerinden biri doğrudan bahçeye çıkabileceğiniz, böylesine aydınlık ve ferah bir mutfak olmalı. 

Bu yazıdaki mutfakları beğendiyseniz, ’Mutfağınızı özel kılmanın 15 farklı yolu’ başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.  

Sıradışı bir oturma odası için 13 çılgın fikir
Bu mutfak modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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