Aklınızı başınızdan alacak 15 sıradışı mutfak modeli

Belki başka ülke ve kültürlerde durum farklıdır ve mutfak sadece işleviyle ön plana çıkan bir mekândır. Oysa bizde mutfak öyle yemek saatlerinde beş dakika uğranacak bir yer değil, evin belki de oturma odası kadar önemli, özen gösterilen ve vakit geçirilen bir kısmıdır. Bu yazıda mutfağına önem veren okurlarımız için, Türkiye'de bulunan üretici ve tasarımcıların koleksiyonlarından 15 ilgi çekici ve orijinal mutfak fikrini derledik.
Klasik çizgilerin yeniden yorumlandığı bu havadar mutfak, beyazın zarafeti ve asaletiyle biçimleniyor. Mutfağınız tek renkse, buradaki gibi rengarenk aksesuar ve kaplarla eğlence katabilirsiniz.
Bu kez farklı bir renk tercihinin nasıl farklı bir etkiye sahip olabileceğini görüyoruz. Bu mutfakta kahve ve krem tonlarının kombinasyonu huzur verici bir etki yaratmış.
Burada ise seçilen renkler itibarıyla son derece soylu, ama bir o kadar da ağırbaşlı ve dingin bir havaya sahip olan mutfak, ada tezgâh üzerine yerleştirilen kocaman bir saksı bitkisiyle hafiflemiş.
Mutfak konusunda verilecek kritik kararlardan biri de zemin tercihidir elbette. Burada soluk renklerin ağırlıkta olduğu bir mutfakta, ona uygun bir yer karosunun doğru tercih olduğu görülüyor.
Ahşap mobilyalar ve zeminle esen rustik bir hava tuğla duvarlarla yeni bir vurgu kazanırken, beyaz mutfak dolapları ve mermer tezgâhla mekân tamamlanıyor. Bu mutfakta size fikir verecek çok şey var.
Türk mutfaklarının olmazsa olmazlarından biri olan köşe takımının alternatif bir uygulamasını bu şık mutfakta görmek mümkün. Fıstık yeşili ilavesinin mutfağın monotonluğunu nasıl bozduğuna da dikkat.
İşte size çılgın bir mutfak fikri. Zaten sıcak ve samimi bir havası olan bu şirin mutfağın asıl yıldızı tavanda gördüğünüz kalp şeklindeki lamba elbette. Mutfağını çok sevenlere…
Bu kez karşımızda bir mutfak değil ama onun üç boyutlu modeli var. Buradan alacağımız en önemli ders ise zıt renkler arasındaki karşıtlığın nasıl güçlü ve etkileyici bir görsel etki yaratabileceği.
Mutfağınızın şeklini elbette kişisel zevkleriniz belirleyecek. Örneğin buradaki gibi metalik beyaz eşyaları benzer sandalyelerle bir arada kullanıp endüstriyel bir görünüm elde edebilirsiniz.
Uzakdoğu'dan gelip bizde de moda olan Feng Shui felsefesine uygun olarak döşenmiş bu göz alıcı mutfağın ilham verici taraflarından biri de fotoğrafın sağında gördüğümüz duvar kağıdı uygulaması ve aynı desenin perde ve sandalyelerde devam ediyor olması.
Siyah, beyaz ve krem tonlarıyla şekillenen bu mutfağın ilk bakışta dikkat çeken kısmı resmin sol tarafındaki perde ve sandalyeler. Siz de böyle canlı bir renkle mutfağınızın çehresini değiştirebilirsiniz.
Fabbrica Mobilya tarafından tasarlanan bu üç boyutlu mutfak modelinde yine hoş bir fikirle karşı karşıyayız. Mutfak masası öyle bir tasarlanmış ki, gerektiğinde ilave bir tezgâh olarak da kullanabilirsiniz.
Eğer eviniz darsa ve yeterince alanınız yoksa, böylesine küçük, kompakt ve bir o kadar da şık bir mutfak çözümüyle yerden tasarruf etmeniz mümkün.
Mutfağınızdan sıkıldıysanız bu örnekteki gibi bir köşe oluşturun ve uyumlu aksesuarları, hoş bitkiler ve yapma ya da gerçek meyvelerle bir araya getirin. İçiniz açılacak.
Elbet her evin mutfağı buna müsait olmayabilir ama herhalde en güzel mutfak modellerinden biri doğrudan bahçeye çıkabileceğiniz, böylesine aydınlık ve ferah bir mutfak olmalı.
Bu yazıdaki mutfakları beğendiyseniz, ’Mutfağınızı özel kılmanın 15 farklı yolu’ başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.