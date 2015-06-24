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Sıradışı bir oturma odası için 13 çılgın fikir

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CHIC TOWN BEBEK, 5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK 5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK Oturma OdasıTabure & Sandalyeler
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Oturma odaları hemen her evin en önemli, çoğu kez de en merkezi bölümleridir. Uyanık olduğumuz vaktin oldukça önemli bir bölümü burada geçiririz. Aile sohbetlerine veya arkadaş toplantılarına yine oturma odalarımız ev sahipliği yapar. Yahut en sevdiğimiz diziyi izlemek için çerezlerimizi alıp oturacağımız ve güzel bir akşamın keyfini çıkaracağımız yer yine oturma odamızdır. Tam da bu yüzden oturma odamızın tasarımı önem arz eder. Bu kadar çok vakit geçirdiğiniz bir yerin karakterinizden bir şeyler yansıtmasını istersiniz. Birbirinin aynı mobilyalar, renkler ve eşyalardan oluşan ve size ait olduğuna dair bir iz taşımayan oturma odası, içinde yabancı gibi hissetmenize sebep olur. Bu yazımızda oturma odanıza kişilik özelliklerinizi yansıtabilecek ve küçük bir dokunuşla büyük renkler katacak 13 çılgın fikiri bir araya getirdik. Bu 13 fikir arasında mutlaka kendiniz için bir şeyler bulacaksınız. 

Bembeyaz bir halı

trabcelona design tasarım Trabcelona Design Modern Oturma Odası
Trabcelona Design

trabcelona design tasarım

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Birçok halının içinde az miktarda beyaz bulunsa da, bütünüyle beyaz bir halı çok sık görülen bir şey değil. Çünkü ayaklarınızın altında olan bir şeyin kir göstermesi çok tercih edilmez. Ama şu halının odaya kattığı havaya bir bakar mısınız, biraz risk almaya değmez mi?

Taze çiçekler

Konut Projesi, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Konut Projesi

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Çiçekler genellikle Anneler Günü gibi özel günlerde veya evlilik yıldönümünüz gibi zamanlarda aklımıza gelir. Oysa güzel bir buket taze çiçek, sadece oturma odanıza değil bütün evinize ferah bir nefes aldıracaktır.

Doğal ahşap aksesuarlar

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Oturma Odası
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Ahşabın ne kadar muazzam bir malzeme olduğundan sıklıkla bahsediyoruz. Fakat bazen bulunduğu mekânda kendi ölçeğinden büyük farklar da yaratabiliyor. Bu fotoğrafta gördüğümüz doğal ahşaptan imal edilmiş sade aksesuar da buna bir örnek.

Sıradışı abajurlar

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ I / D.M.U ARNAVUTKÖY HOUSE 2012, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ I / D.M.U ARNAVUTKÖY HOUSE 2012

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Aydınlatma, yaşam kalitemizi belirleyen en önemli unsurlar arasındadır. Fakat genellikle hak ettiği değeri görmez. Şık aydınlatma elemanları ve doğru bir yerleşim ile oturma odanıza sımsıcak bir hava katabilirsiniz. 

Parlak renklerden korkmayın

Oturma Odası Tasarımı Origami Mobilya Modern Oturma Odası
Origami Mobilya

Oturma Odası Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Oturma odalarında genellikle mat ve pastel renkler tercih edilir. Oysa burada gördüğünüz gibi parlak renkli birkaç küçük aksesuar bile oturma odanızda harikalar yaratabilir.

Bir de kırmızıyı deneyin

Vesly Koltuk Takımı Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Mahir Mobilya

Vesly Koltuk Takımı

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Kırmızı son derece iddialı bir renk. Bu yüzden de mobilyalarda çok fazla kullanılmıyor. Ama bu fikri bir kenara bırakıp şansınızı denediğizde, Mahir Mobilya imzası taşıyan bu oturma grubundaki gibi harika bir sonuç alabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Oturma odasında bir çalışma masası

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Oturma odaları genellikle dinlenme ve boş vakit geçirme yerleridir. Çalışmak için tercih edilmez. Peki ama neden böyle? Bu ezberi bozmaya ne dersiniz? Burada gördüğünüz şık çalışma masası mekâna büyük bir katkı yapmış, neden sizin evinizde de böyle olmasın?

Aynalı bir televizyon ünitesi

AVANGARDE BEDROOM Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

AVANGARDE BEDROOM

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Televizyon ünitesinde ayna kullanımına pek alışkın değiliz. Ama baştan söyledik ya, bunlar çılgın fikirler. Ve oturma odanızı size özel hale getirecek, eşsiz kılacak olan da tam olarak bu çılgın fikirler aslında.

Rengarenk bir halı

sevilla corner Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

sevilla corner

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Zeminlerde kullanılan malzeme yelpazesinin de genişlemesiyle birlikte, halılar evlerimizin eskisi kadar önemli parçaları olmaktan çıktılar. Ama harika birer aksesuar oldukları gerçeğini değiştirmiyor bu durum. Trabcelona Design imzası taşıyan bu odada olduğu gibi rengarenk bir halıyla oturma odanızın havasını değiştirebilirsiniz.

Renkli sehpalar

C Sehpa homify Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
homify

C Sehpa

homify
homify
homify

Sehpalarda genellikle beyaz, bej veya kahverengi gibi renkler tercih edilir. Bu derece parlak ve iddialı renklerle pek sık karşılaşmıyoruz. Belki de sizin oturma odanızı farklı kılacak olan da bunlardır.

Fütüristik sandalyeler

KARTELL 5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK Oturma OdasıTabure & Sandalyeler
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK

KARTELL

5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK

Kare ve oval formlardaki sandalyelerin modası asla geçmiyor. Peki ya bu ilginç modellere ne dersiniz? İddia ediyoruz bu sandalyeler arkadaşlarınızın dilinden düşmeyecek. 

Asimetrik ayaklı bir yemek masası

Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Yemek masaları genellikle dikdörtgen ve simetrik yapıda olurlar. Bu yüzden yemek masanızla dikkat çekmek için Origami Mobilya imzası taşıyan bu asimetrik ayaklı masif ahşap yemek masası son derece uygun bir seçenek.

Yerden yüksek mobilyalar

Mona Lisa Salon / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Minimalist Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Mona Lisa Salon / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Oturma grupları genellikle zemine kadar inen bir kasaya sahip olurlar. Bu yüzden de altlarına erişilmesi, buraların temizlenmesi zordur. Burada gördüğünüz gibi dört ayak üzerinde duran ve zeminden yüksekte olan bir oturma grubu ise, oturma odanızın derinliğini arttırdığı gibi son derece ferah bir hava da katacaktır. 

Oturma odası ve dekorasyon: Nasıl olmalı? yazımız da oturma odanız için harika fikirler verebilir. 

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Bu fikirlere sizin de ekleyecekleriniz varsa yorum kısmından ekleyebilirsiniz.

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