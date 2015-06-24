Sıradışı bir oturma odası için 13 çılgın fikir

Oturma odaları hemen her evin en önemli, çoğu kez de en merkezi bölümleridir. Uyanık olduğumuz vaktin oldukça önemli bir bölümü burada geçiririz. Aile sohbetlerine veya arkadaş toplantılarına yine oturma odalarımız ev sahipliği yapar. Yahut en sevdiğimiz diziyi izlemek için çerezlerimizi alıp oturacağımız ve güzel bir akşamın keyfini çıkaracağımız yer yine oturma odamızdır. Tam da bu yüzden oturma odamızın tasarımı önem arz eder. Bu kadar çok vakit geçirdiğiniz bir yerin karakterinizden bir şeyler yansıtmasını istersiniz. Birbirinin aynı mobilyalar, renkler ve eşyalardan oluşan ve size ait olduğuna dair bir iz taşımayan oturma odası, içinde yabancı gibi hissetmenize sebep olur. Bu yazımızda oturma odanıza kişilik özelliklerinizi yansıtabilecek ve küçük bir dokunuşla büyük renkler katacak 13 çılgın fikiri bir araya getirdik. Bu 13 fikir arasında mutlaka kendiniz için bir şeyler bulacaksınız.