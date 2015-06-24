Sıradışı bir oturma odası için 13 çılgın fikir

Oturma odaları hemen her evin en önemli, çoğu kez de en merkezi bölümleridir. Uyanık olduğumuz vaktin oldukça önemli bir bölümü burada geçiririz. Aile sohbetlerine veya arkadaş toplantılarına yine oturma odalarımız ev sahipliği yapar. Yahut en sevdiğimiz diziyi izlemek için çerezlerimizi alıp oturacağımız ve güzel bir akşamın keyfini çıkaracağımız yer yine oturma odamızdır. Tam da bu yüzden oturma odamızın tasarımı önem arz eder. Bu kadar çok vakit geçirdiğiniz bir yerin karakterinizden bir şeyler yansıtmasını istersiniz. Birbirinin aynı mobilyalar, renkler ve eşyalardan oluşan ve size ait olduğuna dair bir iz taşımayan oturma odası, içinde yabancı gibi hissetmenize sebep olur. Bu yazımızda oturma odanıza kişilik özelliklerinizi yansıtabilecek ve küçük bir dokunuşla büyük renkler katacak 13 çılgın fikiri bir araya getirdik. Bu 13 fikir arasında mutlaka kendiniz için bir şeyler bulacaksınız.
Birçok halının içinde az miktarda beyaz bulunsa da, bütünüyle beyaz bir halı çok sık görülen bir şey değil. Çünkü ayaklarınızın altında olan bir şeyin kir göstermesi çok tercih edilmez. Ama şu halının odaya kattığı havaya bir bakar mısınız, biraz risk almaya değmez mi?
Çiçekler genellikle Anneler Günü gibi özel günlerde veya evlilik yıldönümünüz gibi zamanlarda aklımıza gelir. Oysa güzel bir buket taze çiçek, sadece oturma odanıza değil bütün evinize ferah bir nefes aldıracaktır.
Ahşabın ne kadar muazzam bir malzeme olduğundan sıklıkla bahsediyoruz. Fakat bazen bulunduğu mekânda kendi ölçeğinden büyük farklar da yaratabiliyor. Bu fotoğrafta gördüğümüz doğal ahşaptan imal edilmiş sade aksesuar da buna bir örnek.
Aydınlatma, yaşam kalitemizi belirleyen en önemli unsurlar arasındadır. Fakat genellikle hak ettiği değeri görmez. Şık aydınlatma elemanları ve doğru bir yerleşim ile oturma odanıza sımsıcak bir hava katabilirsiniz.
Oturma odalarında genellikle mat ve pastel renkler tercih edilir. Oysa burada gördüğünüz gibi parlak renkli birkaç küçük aksesuar bile oturma odanızda harikalar yaratabilir.
Kırmızı son derece iddialı bir renk. Bu yüzden de mobilyalarda çok fazla kullanılmıyor. Ama bu fikri bir kenara bırakıp şansınızı denediğizde, Mahir Mobilya imzası taşıyan bu oturma grubundaki gibi harika bir sonuç alabilirsiniz.
Oturma odaları genellikle dinlenme ve boş vakit geçirme yerleridir. Çalışmak için tercih edilmez. Peki ama neden böyle? Bu ezberi bozmaya ne dersiniz? Burada gördüğünüz şık çalışma masası mekâna büyük bir katkı yapmış, neden sizin evinizde de böyle olmasın?
Televizyon ünitesinde ayna kullanımına pek alışkın değiliz. Ama baştan söyledik ya, bunlar çılgın fikirler. Ve oturma odanızı size özel hale getirecek, eşsiz kılacak olan da tam olarak bu çılgın fikirler aslında.
Zeminlerde kullanılan malzeme yelpazesinin de genişlemesiyle birlikte, halılar evlerimizin eskisi kadar önemli parçaları olmaktan çıktılar. Ama harika birer aksesuar oldukları gerçeğini değiştirmiyor bu durum. Trabcelona Design imzası taşıyan bu odada olduğu gibi rengarenk bir halıyla oturma odanızın havasını değiştirebilirsiniz.
Sehpalarda genellikle beyaz, bej veya kahverengi gibi renkler tercih edilir. Bu derece parlak ve iddialı renklerle pek sık karşılaşmıyoruz. Belki de sizin oturma odanızı farklı kılacak olan da bunlardır.
Kare ve oval formlardaki sandalyelerin modası asla geçmiyor. Peki ya bu ilginç modellere ne dersiniz? İddia ediyoruz bu sandalyeler arkadaşlarınızın dilinden düşmeyecek.
Yemek masaları genellikle dikdörtgen ve simetrik yapıda olurlar. Bu yüzden yemek masanızla dikkat çekmek için Origami Mobilya imzası taşıyan bu asimetrik ayaklı masif ahşap yemek masası son derece uygun bir seçenek.
Oturma grupları genellikle zemine kadar inen bir kasaya sahip olurlar. Bu yüzden de altlarına erişilmesi, buraların temizlenmesi zordur. Burada gördüğünüz gibi dört ayak üzerinde duran ve zeminden yüksekte olan bir oturma grubu ise, oturma odanızın derinliğini arttırdığı gibi son derece ferah bir hava da katacaktır.
Oturma odası ve dekorasyon: Nasıl olmalı? yazımız da oturma odanız için harika fikirler verebilir.