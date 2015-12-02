Oturma odasına en iyi duvar resimlerini seçmek için 6 ipucu

Oturma odası ve salonlar, ev ahalisinin ortak yaşam alanlarından biri olduğu kadar, konuklarımızı ağırladığımız mekanlardır. Mobilya düzeni, zemin dokusu ve renk tercihleri, uygulanacak stil ve tarz, ışıklandırma ve aydınlatma sistemleri gibi detayların önemli olduğu kadar, duvar dekorlarını nasıl kullanacağınız da önemlidir. Duvar resimleri kullanmak ise boş bir duvarı uygulanacak stil, tarz ve renklere göre kişilik katarak dekore etmenin en pratik yollarından biridir. Karakteristik ve kişilik katan bir duvar resmi tercihi, oturma odası dizaynını tamamlayan ve bütünleştiren bir araç olabilir.

Güzel bir duvar resmi alıp duvara asmak yeterli olmayabilir. Tema, uygulanacak stil ve tarz, renk ve doku kombinasyonları oturma odanızın estetik algısını büyük ölçüde etkileyebilir. Oturma odası mobilya ve duvar, tavan, döşeme zeminleri ile stil ve renk konusunda tamamiyle uyumlu duvar resimleri tercih edebilir renk dengesini oluşturabilirsiniz. Oturma odasında kullanılan eşyaları ya da duvar resmini ön plana çıkarmak istiyorsanız, kullanılan öğelere göre çarpıcı ve canlı renkler ya da diğer eşyaları ön planda tutmak için nötr renkler tercih edebilirsiniz. Oturma odanız için en uygun duvar resmini seçmek istiyorsanız, sizin için hazırladığımız başlıkları incelemenizi öneririz.