Oturma odasına en iyi duvar resimlerini seçmek için 6 ipucu

Oturma odası ve salonlar, ev ahalisinin ortak yaşam alanlarından biri olduğu kadar, konuklarımızı ağırladığımız mekanlardır. Mobilya düzeni, zemin dokusu ve renk tercihleri, uygulanacak stil ve tarz, ışıklandırma ve aydınlatma sistemleri gibi detayların önemli olduğu kadar, duvar dekorlarını nasıl kullanacağınız da önemlidir. Duvar resimleri kullanmak ise boş bir duvarı uygulanacak stil, tarz ve renklere göre kişilik katarak dekore etmenin en pratik yollarından biridir. Karakteristik ve kişilik katan bir duvar resmi tercihi, oturma odası dizaynını tamamlayan ve bütünleştiren bir araç olabilir.
Güzel bir duvar resmi alıp duvara asmak yeterli olmayabilir. Tema, uygulanacak stil ve tarz, renk ve doku kombinasyonları oturma odanızın estetik algısını büyük ölçüde etkileyebilir. Oturma odası mobilya ve duvar, tavan, döşeme zeminleri ile stil ve renk konusunda tamamiyle uyumlu duvar resimleri tercih edebilir renk dengesini oluşturabilirsiniz. Oturma odasında kullanılan eşyaları ya da duvar resmini ön plana çıkarmak istiyorsanız, kullanılan öğelere göre çarpıcı ve canlı renkler ya da diğer eşyaları ön planda tutmak için nötr renkler tercih edebilirsiniz. Oturma odanız için en uygun duvar resmini seçmek istiyorsanız, sizin için hazırladığımız başlıkları incelemenizi öneririz.
Oturma odasında stil ve tema ile eşleşen bir duvar resmi seçmek size hangi duvar dekorlarına yöneleceğinize dair fikirler verir. Örnek görselde gördüğünüz canlı renklerle ön plana çıkan, modern çizgiler barındıran duvar resminin kullanıldığı oturma odası dizaynı, İspanya'da bulunan ESTHER GİRBAU ART imzası taşıyor. Farklı stilleri bir araya getirmek, mobilya düzeni ile eklektik bir stil yakalamak da mümkün. Modern çizgiler barındıran mobilya dizaynı ve nötr renkler barındıran bir duvara sahipseniz, ön plana çıkabilecek canlı renklerle bir duvar resmi tercih edebilirsiniz. Geometrik çizgiler barındıran tablo ve duvar resimleri de modern stil çizgiyi yakalayacaktır. Klasik stil bir oturma odası döşüyorsanız, uyum ve ahenk yakalamak istiyorsanız, kullanacağınız duvar resimleri ile ilgili çerçeveleri klasik stile uygun seçebilirsiniz. Çağdaş sanatlar ve modernist çizgiyi bir araya getirmek istiyorsanız, soyut resimler ve belirlenen temaya uygun duvar resimleri oturma odanız için uygun olacaktır.
Uyum ve ahengi ön plana çıkarmak, toplu yaşam alanında huzur ve rahatlık esintileri verecektir. Seçtiğiniz dizayn stili veya temaya karar verdiyseniz, stil ve tema ile orantılı bir renk yelpazesi belirleyebilirsiniz. Halihazırda döşediğiniz bir mobilya ve eşyalarınız varsa, renklerle uyum yakalayacak, ön plana çıkarılmak istenen objeye göre nötr renkler tercih etmeniz gerekebilir. Kontrast renklerle bir oturma odası döşediyseniz, seçtiğiniz duvar resminde de benzer zıtlıklar yakalayabilirsiniz. Aynı şekilde kontrastı yakalamak için duvar zeminini açık renk tonlarında kullanıyorsanız, koyu renklerin tercih edildiği bir duvar resmi ile belirlenen kontrast yakalayabilirsiniz. Eğer oturma odanızda daha davetkar bir giriş sunmak ve ona göre dekore etmek istiyorsanız, mobilya ve duvar zeminleri ile ahenk yakalayan bir duvar resmini girişe yakın ya da bir duvarın merkezine asabilirsiniz.
Çerçeveler genellikle kullanılan duvar resmini ön plana çıkarmak için kullanılır. Bazı duvar resimleri için çerçeveye gerek kalmaz. Örneğin resim sergileri ve galeriler kullanılan resimler için çerçeveler tercih edilmemiş olabilir. Amaç sadece resmi sergilemektir, ve çerçevenin ön plana çıkması istenilmez. Oturma odası dizaynı için kullanılacak duvar resminde seçeceğiniz çerçeve kullanılan mobilyalar ile uyumsuz olursa göze çarpacaktır. Özellikle mobilya veya resmi ön plana çıkarmak istiyorsanız, tercih edilen stil ile uyumlu çerçeve tercih edin. Aynı uyum ve ahengi çerçeve renklerinde de yakalayabilirsiniz. Geleneksel ve tarihi izler taşıyan bir duvar resmi asacaksanız, uyumlu bir ahşap çerçeve uygun olacaktır. Her zaman uyum yakalamak ve çerçeveyi kullanılan renk paletine uydurmak zorunda değilsiniz. Kontrast yakalamak isterseniz bire bir uyumlu renk yerine zıt ve öne çıkan renkleri tercih edebilirsiniz. Soyut resimler kullanıyorsanız, detaysız ve hafif çerçeve modelleri uygun olacaktır.
Dekorunu yapacağınız duvar yüzey alanı, kullanılacak duvar resmi çerçeve boyutları ile oldukça ilgilidir. Simetri hakim dekorasyon öğelerine genellikle klasik stilde rastlarız. Klasik stil bir oturma odası döşüyorsanız, benzer simetriyi yakalayacak resim tabloları kullanabilirsiniz. Simetri diğer mobilya düzeni, aksesuarlar, kapı ile duvar arasında kalan mesafede bile alınabilir. Tamamiyle simetriden boğuluyorsanız, araya asimetri katan bir öğeyi ön plana çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde sadece oturma alanını ve bir bölgeyi sınır alacak duvara, mobilyalarla simetri yakalayan duvar resimleri asabilirsiniz. Modern ve minimalist çizgiler yakalamak istiyorsanız, duvar alanı ile asimetri yakalayan resim tabloları asabilirsiniz. Klasik stildeki simetri anlayışına benzer şekilde, mobilyalarla asimetri yakalayarak modernist bir çizgi yakalayabilirsiniz.
Orantısızlık kimi zaman gözü rahatsız eden bir denge problemidir. Duvar alanı ve kullanılacak duvar resmi ile, pencereler, mobilya ve diğer aksesuarlar arasında görsel denge yakalanmalıdır. Uygulanacak duvar ölçeği ile duvar resmi ve diğer açıklıklarla ilgili ölçeklerle ilgili bir ilişki vardır. Sadece açıklıklar ve boyutlarla değil, renklerle de denge sağlayabilirsiniz. Yer döşemesi kaplamasında kullanılan renk tonlarını yakalayan bir duvar resmi denge yakalayacaktır. Duvar resimlerinin birbirleriyle simetrik ya da asimetrik açıklıklarda asılması, pencere hattının sınırladığı çizgide biten bir duvar resmi çerçevesi de denge yakalayacaktır.
Eğer henüz duvar resminizi satın almadıysanız, öncelikle duvar ölçüsünü almanızı tavsiye ederiz. Duvar ölçeğini, pencere bitiş çizgisi, mobilya düzeni ile oluşan sınır aksını alarak tablonun yerini belirlemeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Oturma odasında girişi karşılayacak ya da oturma alanını karşılayan duvar ölçeğini dengeleyecek noktalar belirleyerek, gözü rahatsız eden denge problemlerine engel olabilirsiniz.
Oturma odasında kullanılan zemin renklerini öne çıkaracak önemli unsuz ışıklandırma açıları ve kullanılan aydınlatma sistemleridir. Diğer dekor ürünlerinde olduğu gibi kullanılacak bir tablo ya da duvar resmini odak alarak dekore edecekseniz, ışıklandırma yönelimini duvar resmini esas alarak dizayn edebilirsiniz. Renklerin yansımasında kullanılacak iç aydınlatma kadar, ışık renkleri de etkili olacaktır. Soft renklerle uyumlu hafif ayarlı bir ışıklandırma yeterli olacaktır. Yağlı boya bir tabloya yoğun spot ışıkları tutarsanız, yüzeylerde gölgeler oluşacaktır, benzer gölgelerin oluşmaması için yağlı boya tablolarına yoğun spot ışıkları tutmamanızı öneririz.
Yansıma ve parlama duvar resimlerini ışıklandırırken en önemli problemlerdir. Dolayısıyla ışık yoğunluğu ayarlı parlamayı azaltmak ve yansımayı engellemekte etkilidir. Eğer pencereden giren güneş ışığı açısı resim tablosu üzerine geliyorsa, renk ve dokunun ışıktan etkilenebilieceğini unutmayın. Çerçeve içinde cam yüzeyli bir resim tablosu asacaksanız, güneş ışığı yansıma yapabilir. Kullanacağınız aydınlatma sistemleri ve lambanın açısı, yoğunluğu da camdan kaynaklı bir yansıma ve parlamaya sebep olabilir. Uygulanacak spotların ışık yoğunluklarının etkisi kadar, ışıklandırma açılar da önemlidir. Yağlı tablo ya da diğer resim tabloları üzerinde fırça darbeleri ve izleri bulunuyorsa, bu izlerde ışık gölgesi oluşmaması için ışık açısını geniş tutmalısınız.
Ayrıca ’Oturma odası ve dekorasyon: Nasıl olmalı?’ yazımız da ilginizi çekebilir.