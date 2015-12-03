Yemek masası için hangi masa tablasını seçmeliyim?

Geometrik formlar, dairesel ya da eğrisel çizgilerle tasarlanan masa tablaları modelleri ile uyumlu masa ayakları sofranıza şık bir hava katacaktır. Yemek masası tablasını ön plana çıkaracak doğal yüzeyli masa tablaları ile benzer nitelikler taşıyan masa ayakları uygulanabilir. Farklı stil ve tarzları bir araya getiren eklektik stil anlayışını taşıyan, cam masa tablası ile ahşap kütük masa ayakları ya da meta masa ayakları tercih edilebilir. Masa tablası materyali ile farklılık gösteren malzemelerle seçilen masa ayakları, yüzey, doku ve malzemeleri ön plana çıkaracaktır. Özenle hazırlanan sofralar için, iç mekana karakteristik özellikler katan masa ayakları ve formları tercih edebilir, masa tablalarına estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz.

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