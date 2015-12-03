Yemek masası için hangi masa tablasını seçmeliyim?

Davetlerimizde ve aile yemeklerinde özenle sofra kurulan yemek masaları alternatifleri, günümüzde oldukça çeşitlilik gösteriyor. Açık mutfağa dahil edilen bir yemek masası ya da varsa yemek odası ve diğer yaşam alanlarında bulunan yemek masaları, iç mekanlarda bulunduğu alanla doku, renk, yüzey, ve kaplama özellikleri açısından benzer bir stil ve uyumu yakalayabilir ya da sıra dışı çizgilerle tasarlanabilir. Kullanılacak yemek masası tablaları ile sofraların görünümü modern çizgilerle, farklı materyallere bürünerek göz alıcı hale getirmek mümkün. İç mekanda uygulanacak stil ve tarza göre yemek masası ve hatta sandalyelerin formu belirlenebilir. Yemek masası formunu belirlerken kullanılan materyaller, doku ve renk ile stil ilişkisi göz önüne alınır. Yemek masası modeline formunu veren elemanlar, yemek masası tablası ve ayaklarıdır. Bu yazımızda sizler için farklı materyallerle tasarlanan yemek masası tablalarını inceleyeceğiz, dilerseniz sizler için hazırladığımız örnek modellere göz atabilirsiniz.
Yemek masası tablası formu ve modeli, kullanıcı sayısı ve duruma göre yemek masasına dahil olacak misafir sayısı göz önüne alınarak tasarlanmaya başlanır. İç mekanda uygulanacak stil ve tarza uygun ahşap, cam ya da plastik materyallerle dizayn edilebileceği gibi, malzemelerin şekil alabilirliği ile orantılı yaratıcı çözümler elde edilebilir. Örneğin asimetri uygulanan sıra dışı bir mekan dizaynı ve mobilyaların bulunduğu bir yemek alanında, yemek masası tablası da asimetrik izler ve cesur çizgiler taşıyabilir. Klasik stil özelliklerinden simetri ahengi oluşturulacak bir iç mekanda, yemek masası tablasının formu da simetrik izler taşıyabilir. Dikdörtgen, çokgen, dairesel ya da eğrisel formlarla dizayn edilen yemek masası modelleri, iç mekanda oda noktası ya da yemek alanını vurgulayan bir tarz yaklaşımını takip edebilir. Geometrik formlarla tasarlanan yemek masası tablaları ise, modern stil dekore edilen iç mekanlarla ayrıca uyum sağlayacaktır.
Ahşap, materyal olarak kolay şekil alabilen ve sıklıkla kullanılan işlevsel bir üründür. Klasik stil dokularla uyum sağlayabileceği gibi, modern çizgisiyle geometrik formlarla çağdaş tasarımlarıyla da dikkat çeker. Doğaldır, uzun ömürlüdür ve iç mekanlara sıcak bir atmosfer katar. Özellikle rustik stil ya da country stil iç mekan dizaynı modellerinde ahşabın kullanımına oldukça sık rastlarız. Keza klasik stil bir yemek odası ya da yemek alanı dekore ediyorsanız, ahşabın ağır, kasvetli ve gösterişli doku ve tonlarından faydalanmak mümkün. Masif ağaç, lake masa tablaları hemen her stil ve tarzda ev dekorasyonu ile uyumludur. Kütük ağaç masa kütleleri ise tropikal stil ev dekorasyonu örneklerinde kullanımına oldukça sık rastlanılan modellerdir. Kütük ağaçlarla yapılmış dekoratif masa tablaları, ham ağaç formunu ve dokularını estetik bir biçimde yansıtır. Kütük masa tablaları, iç mekana karakteristik öğeler katarken sıra dışı ve çarpıcı dokusu ile mekanların gözdesi haline gelebilir.
İhtişamı ile dönemsel mimari dekorasyon öğelerinde uzun yıllar kullanılmış, bulunduğu iç mekana ayrıcalık ve kuşkusuz estetik bir görünüm katan doğal materyallerden biri de mermerdir. Farklı renk alaşımları alternatifleri sunarken görsellik katan materyal, herhangi bir örtü ya da kaplama öğesi gerektirmeden gösterişli bir yemek masası düzeni oluşturmanızı sağlar. Eskimeyen şıklığı ile iç mekanlarda banyo ve mutfak gibi ıslak zeminlerde ihtişamı ile büyüleyici dekorlar oluşturan mermer, yemek masası tablası olarak kolaylıkla kesilebilir, silinebilir ve uzun yıllar dayanımı ile vefalı bir parça olarak dekorasyonda yerini alır. Mermer masa tablaları görselliği ile büyüleyici dekorlar oluştururken, farklı renk ve dokularıyla iç mekanlarda uyum sağlar, dayanıklıdır, geometrik ya da eğrisel boyut ve formlarda kesilerek kolaylıkla tasarlanabilir.
Şeffaf yüzeylerle iç mekan derinlik katmayı tercih edenler için, cam materyali modası geçmeyecek alternatiflerden biri. Işıl ışıl bir cam masa tablası ile, şık davetler vermek, işlevsel yemek masaları tasarlamak mümkün. Cam masa tablaları ile uygun metal ayaklar ya da doğal malzeme olan ahşap ayaklarla bütünleşen bir tasarım çizgisi belirlemek mümkün. İç mekanlarda farklı doku ve materyalleri kombine etmenizde cam metaryal kolaylık sağlayacaktır. Nitekim daha mat materyallerle şeffaf yüzeylerin uyum sağlaması aşikar. İstenilen ölçülerde boyut ve formlarda tasarlanma kolaylığı ile cam masa tablalarını dairsel, eğrisel ya da geometrik formlarda kestirebilir, isteğe göre cam ayaklar kullanabilirsiniz. Kullanım kolaylığı ve kolay silinebilmesi açısında herhangi bir örtü gerektirmez, ayrıca özellikle çocuklu ev dekorasyonu için cam masa tablaları kestirilirken kenar ve köşelerin sivrilikleri yok edilmeli ve gerekirse kaplanmalıdır.
Sentetik yemek masaları ile istenilen tarz, stil ve dokularla uyumlu geniş bir yelpazeye yayılan masa modellerini değerlendirmek oldukça kolay. Özellikle teras ve bahçelerde kullanılacak sentetik yemek masaları dayanıklı ve estetik bir görnüm kazandıracaktır. İç mekanlarda da konsept ve tarza uygun doku, desen ve renklerini bulma kolaylığı sağlar. Açık alanlarda sentetik rattan masa tablaları ile istenilen dokulara sahip olmak oldukça kolay. Örneğin ahşap görünümüne sahip, iç mekan dekorasyonu ile uyumlu koyu ya da açık renk tonları ve farklı dokuları içeren tasarımları ile sentetik yemek masaları arzulanan ölçü ve boyutlarda tasarlanıyor. İç mekanda farklı materyalleri sentetik malzemede buluşturma ve kullanım kolaylığı sağlayan masa tablaları hem kullanışlı, hem de ekonomik seçenekleri bulunuyor.
İster kütük ahşap masa tablalarını kullanın, ister şeffaf yüzeyler ya da sentetik materyalleri buluşturun; renklerin iç mekan dizaynı ile ilişkisi göz ardı edilemez. Evinize uygun yemek masası tablası seçerken, doğal malzemeleri değerlendiriyorsanız, farklı ışık yoğunluklarında malzeme dokusu ve rengini hissettirecektir. Örneğin ahşap kütük materyal kullanılan yemek masası tablası, ham malzemenin doğal renkleri ve dokusu ile yemek odasının odak noktası ve gözdesi haline gelebilir. Şeffaf yüzeyler kullanmayı tercih ediyorsanız, mekana derinlik katarken, dekorasyon için belirlenen renk paletinden bir rengi cam asa tablaları ya da şeffaf plastik masa tablaları için tercih edebilirsiniz. 2015'te şeffaf renkli masa ve sandalye modellerinin kullanımına oldukça sık rastlanılıyor. Ölçülü ve doğal ışıklandırma unsurları ile doğal ve ham malzemelerden üretilmiş masa tablalarının renk ve dokularını görselleştirmek, iç mekanı estetik hale getiren bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Etkileyici dokusu ve renkleri ile ilgi çeken ahşap örnek masa tablası dizaynı ise, Almanya'da bulunan TİSCHFABRİK24 GMBH & CO. KG imzası taşıyor.
Geometrik formlar, dairesel ya da eğrisel çizgilerle tasarlanan masa tablaları modelleri ile uyumlu masa ayakları sofranıza şık bir hava katacaktır. Yemek masası tablasını ön plana çıkaracak doğal yüzeyli masa tablaları ile benzer nitelikler taşıyan masa ayakları uygulanabilir. Farklı stil ve tarzları bir araya getiren eklektik stil anlayışını taşıyan, cam masa tablası ile ahşap kütük masa ayakları ya da meta masa ayakları tercih edilebilir. Masa tablası materyali ile farklılık gösteren malzemelerle seçilen masa ayakları, yüzey, doku ve malzemeleri ön plana çıkaracaktır. Özenle hazırlanan sofralar için, iç mekana karakteristik özellikler katan masa ayakları ve formları tercih edebilir, masa tablalarına estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz.
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