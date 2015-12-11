Rüya gibi: 38 metrekareye sığan güzellik

Avrupa tarzı minimalizm ile Japon sadeliğinin harmanlandığı bu ev, farklı malzemeleri bir arada uyum içerisinde kullanmasıyla da dikkat çekiyor. Yapıda hem geleneksel hem de modern ögeleri görmek mümkün. Yapı standart Japon evlerine göre oldukça geniş; bu da şehirde değil, kırsal bölgede konumlanmasının avantajı. Orman içindeki düzlük bir alanda yer alan yerleşim bölgesi, arkadaki yemyeşil dağlar ile panoramik, güzel manzaralar sunuyor. Bu kır evi Space Architecture tarafından inşa edilmiş. Tüm yapılarında modern çizgileri geleneksel ögeler ile harmanlayan firma, tasarladığı şık, sade, konforlu ve ferah konutları ile meşhur. Bakalım bu evin içi de dışı gibi dış görünüşünün vaadettiği özellikleri karşılıyor mu?
Konutun ısınması şömine soba olarak adlandırdığımız, geniş cam kapaklı döküm soba ile gerçekleştiriliyor. Soğuk iklimli yerlerde sıklıkla gördüğümüz şömine sobalar (İngilizcesi pellet stove) son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Şömine kadar keyif verici ve dekoratif bir görünüme sahip olan, ancak şömine altyapısına sahip olmayan evlerde özellikle tercih ediliyorlar.
Antrasit rengindeki geniş bir çatı ile kaplanmış olan ev son derece sade, mütevazi ancak şık bir görünüme sahip. Kısaca sofistike olarak adlandırabileceğimiz böylesi bir tasarım ve malzeme kullanımının usta eller tarafından tasarlandığı bariz. Oturma odasında kullanılan tabandan tavana komple açılır kapanır sürgülü kapılar iç mekan ile dış mekan ayrımını yok edip evin içi ile bahçeyi tek ve bütün bir mekana dönüştürüyor. Aynı zamanda gün ışığından mümkün olduğunca uzun süre faydalanılmasını sağlıyor. Aynı gerekçe ile çatıya da yerleştirilmiş pencereleri görebilirsiniz.
Binanın çatı kaplaması antrasit renginde, modern bir malzeme idi ancak içeriye baktığımızda, aslında çatının geleneksel bir şekilde ahşap olduğunu görebiliyoruz. Bu da iç mekanlara sıcak ve samimi bir hava veriyor. Zemin kaplaması da aynı şekilde ahşap. Ormanlık bir yörede konumlanan yapı bölgenin mimari özelliklerini bu anlamda taşıyor. Muhteşem dağ ve orman manzarası da cabası.
Bu fotoğrafta normalde görmeye hiç de alışık olmadığımız bir tasarım görüyoruz. Konutun yatak odasında giysi dolabı stratejik bir planla tam olarak cam önüne yerleştirilmiş. Ancak görüldüğü üzere adeta havada duruyor. Hiçbir şekilde perde kullanılmayan konutta, yatak odası mahremiyeti için oldukça sıra dışı bir çözüm. Gün ışığının engellenmemesi adına, dolap iki duvar arasında ancak zeminden ve tavandan ayrı duracak şekilde monte edilmiş. Böylece oda aşağıdan yumuşa bir ışık alıyor. Zeminde ise geleneksel Japon yer kaplaması olan tatami kullanılmış. Bir tür mat olarak tanımlayabileceğimiz tatami kaplama yumuşak bir malzeme ve tam boyutu 2:1 ölçülerinde standart olarak imal ediliyor. Yani, bir kenarı diğer kenarının iki katı uzunluğunda; iki adet karenin birleşmesinden oluşuyor da diyebiliriz. Gerekli görüldüğü takdirde yarım tatami (tam bir kare şeklinde) de kullanılıyor, tıpkı bu örnekte de olduğu üzere.
Ve işte karşımızda Asyatik mimarinin en yaygın örneklerinden biri: Zen bahçesine bakan bir banyo. homify sayfalarında daha önce de örneklerinizi gördüğümüz, banyoda geçirilen zamanın dinlenme, arınma gibi insanı iyi hissettiren özelliklerini destekleyen güzel, basit, huzur veren bir bahçe bu konutta da kullanılmış. Tavandan tabana, açılıp kapanabilir bir cam ile ayrılan banyo ve bahçe doğal ışık alıyor ancak mahremiyeti de sağlıyor.
Benzer bir banyoya sahip başka bir ev tasarımı görmek isterseniz, ’Taş ev kavramına modern bir yorum’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz. Yine bir Asya evi olan linkteki yapı, tamamen farklı malzemeler ile ancak geleneksel ve modernin birleşmesi şekilde, yani aynı prensiple inşa edilmiş.