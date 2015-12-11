Rüya gibi: 38 metrekareye sığan güzellik

Ve işte karşımızda Asyatik mimarinin en yaygın örneklerinden biri: Zen bahçesine bakan bir banyo. homify sayfalarında daha önce de örneklerinizi gördüğümüz, banyoda geçirilen zamanın dinlenme, arınma gibi insanı iyi hissettiren özelliklerini destekleyen güzel, basit, huzur veren bir bahçe bu konutta da kullanılmış. Tavandan tabana, açılıp kapanabilir bir cam ile ayrılan banyo ve bahçe doğal ışık alıyor ancak mahremiyeti de sağlıyor.

Benzer bir banyoya sahip başka bir ev tasarımı görmek isterseniz, ’Taş ev kavramına modern bir yorum’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz. Yine bir Asya evi olan linkteki yapı, tamamen farklı malzemeler ile ancak geleneksel ve modernin birleşmesi şekilde, yani aynı prensiple inşa edilmiş.