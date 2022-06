Küçük bir mutfağı nasıl dekoratif hale getirebilirim ?

Mutfağınız için ayırdığınız alan küçük ise mutfakta bulunan her alanı kullanmak ve bütün mutfak mobilyalarınızı, araç ve gereçlerinizi yerleştirmek zorundasınız. Dekorasyon yapılırken mutfakta bulunan her yeri kullanmak hem size rahat bir hareket alanı doğuracak hem de küçük bir mutfağı şirin ve zarif bir hale getirebilirsiniz. Örnek resimdeki gibi bir duvarı mutfak mobilyalarına bir duvarı aydınlatma için pencereye ayrılan mutfak bir tarafı da yemek malzemelerini konulacak terek konularak her alan kullanılmıştır.