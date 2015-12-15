Küçük bir mutfağı nasıl dekoratif hale getirebilirim ?

Ev dekorasyonları bir çok zorluğu içinde barındıran, farklı faktörlerin yer aldığı düzenlemelerdir. Bir evi dekore ederken farklı kullanım amaçları bulunan odaları hem kullanım amaçları doğrultusunda dizayn etmek hem de evde oluşturmak istediğiniz dekorasyonun bir bütünlük içinde olması oldukça zordur. Her odayı ayrı dekore etmek bir hayli zor olduğu gibi farklı büyüklüklerdeki odaları kullanım amaçları doğrultusundan işlevsel ve kolay kullanım sağlayacak şekilde dekore etmek de bir hayli uğraş gerektirir. Dekore edilecek odalardan birisi mutfak ise ve mutfak için ayrılan oda küçük ise o zaman çok dikkatli bir mutfak dekorasyonu yapmanız gerekir. Normal boyutlara sahip bir mutfağı dekore etmek için ayırdığınız zaman, enerjiden daha fazla enerji ve zaman ayırmanız gerekir. Mutfak için ayrılan oda küçük olduğu için mutfakta kullanılan beyaz eşyaların, mutfak araç gereçlerinin, modüler dolapların yerleştirilmesi, kullanım kolaylığı sağlanması, yemek masası için yer ayrılması, su tesisatlarının planlanması, büyük eşyalar olan buz dolabı, bulaşık makinesi, elektrikli fırın gibi eşyaların en ideal şekilde yerleştirilmesi için iyi bir planlama yapılması gereklidir. Mutfak boyutlarına göre daha küçük mobilyaların tercih edilmesi, yeterli alan yoksa yemek masasının salona veya oturma odasına alınması, modüler mutfak dolapları yerine modern ve zarif duvar raf sistemlerinin kullanılması, mutfak tezgahının fonksiyonel olarak kullanılması, ölü alanlar olan köşelerin veya mutfaklarda bulunan kolon gibi alanların kullanılmasına yönelik tasarımlar yapılması gibi fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanması küçük mutfağın dekore edilmesinde çok önemlidir.

Mutfak dekorasyonlarında mutfak için ayrılan odaların küçük olması, mobilyaların yerleştirilmesi ve fonksiyonel bir mutfak ortaya çıkarılmasını öncelik haline getirse de bir diğer önemli faktör de küçük mutfakların zarif ve kişiliğinizle paralel bir şekilde dekore edilmesidir. Eğer küçük bir mutfağa sahipseniz, elinizden geldiğince canlı pastel renkler kullanmalı ve küçük, karamsar bir mutfak yerine içine girdiğinizde ferahlayacağınız, renklerin dansı ile içinize mutluluğun dolacağı bir mutfak yaratmalısınız. Mutfağınıza koyduğunuz bütün mobilyaları sıfır mobilya olarak satın alıyorsanız zevkinize uygun renklere sahip olmasına özen göstermeli veya daha önce kullandığınız mobilyaları; yapışkanlı renkli folyolar, renkli kaplama kağıtları ile kaplamalı veya ahşap boya ile boyayarak renkli bir mutfak ortaya çıkarmalısınız. Ayrıca, mutfağınızda gün ışığının gireceği bir pencere var ise duvarları beyaz renge boyayarak daha aydınlık bir mutfak dekorasyonu yapabilir veya mutfak içinde bir kaç küçük ayna kullanarak mutfağın daha aydınlık olmasını sağlayarak ferah bir mutfak oluşturabilirsiniz.

Küçük mutfakların, fonksiyonel mutfaklar şeklinde dekore edilmesi hem küçük bir alanda bir çok işlemin yapılmasını kolaylaştırır hem de küçük alanların verimli kullanılmasını sağlar. Mutfağınıza köşe çekmeceler yaparak köşe alanların kullanılmasını sağlayabilir, duvarlarınızı modern raf sistemleri ile donatarak bir çok araç gerecin mutfakta dekoratif bir şekilde muhafaza edilmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde hem dağınık olmayan, derli toplu bir mutfak oluşturmuş hem de zarif ve estetik bir havası bulunan ancak küçük olan bir mutfağa sahip olursunuz. Fonksiyonel bir mutfak adası oluşturmanız sizin avantajınıza olacaktır. Mutfak adasını hem yemek masası olarak hem de mutfak tezgahı olarak kullanırken bir yandan da alt kısmını depolama ve muhafaza alanı olarak kullanıp bir mobilyayı çok fonksiyonel hale getirip küçük mutfağınızda harikalar yaratabilirsiniz. Küçük mutfaklarda fonksiyonellik çok önemli olduğundan elinizden geldiğince tüm mobilyaları ikinci bir işlev görecek şekilde planlamalı ve küçük alanlarda rahat olacağınız bir mutfak yapmalısınız.

Küçük mutfak dekorasyonları ve planlaması için öncelikle mutfağınızın boyutlarını belirlemeli ve ona göre mutfak dekorasyonuna başlamalısınız. Küçük mutfak dekorasyonu için homify mutfak dekorasyonu örneklerini inceleyerek örnek dekorasyonlar hakkında fikir edinebilir, benzer dekorasyonlar yapabilirsiniz.



