Küçük bir mutfağı nasıl dekoratif hale getirebilirim ?

Ev dekorasyonları bir çok zorluğu içinde barındıran, farklı faktörlerin yer aldığı düzenlemelerdir. Bir evi dekore ederken farklı kullanım amaçları bulunan odaları hem kullanım amaçları doğrultusunda dizayn etmek hem de evde oluşturmak istediğiniz dekorasyonun bir bütünlük içinde olması oldukça zordur. Her odayı ayrı dekore etmek bir hayli zor olduğu gibi farklı büyüklüklerdeki odaları kullanım amaçları doğrultusundan işlevsel ve kolay kullanım sağlayacak şekilde dekore etmek de bir hayli uğraş gerektirir. Dekore edilecek odalardan birisi mutfak ise ve mutfak için ayrılan oda küçük ise o zaman çok dikkatli bir mutfak dekorasyonu yapmanız gerekir. Normal boyutlara sahip bir mutfağı dekore etmek için ayırdığınız zaman, enerjiden daha fazla enerji ve zaman ayırmanız gerekir. Mutfak için ayrılan oda küçük olduğu için mutfakta kullanılan beyaz eşyaların, mutfak araç gereçlerinin, modüler dolapların yerleştirilmesi, kullanım kolaylığı sağlanması, yemek masası için yer ayrılması, su tesisatlarının planlanması, büyük eşyalar olan buz dolabı, bulaşık makinesi, elektrikli fırın gibi eşyaların en ideal şekilde yerleştirilmesi için iyi bir planlama yapılması gereklidir. Mutfak boyutlarına göre daha küçük mobilyaların tercih edilmesi, yeterli alan yoksa yemek masasının salona veya oturma odasına alınması, modüler mutfak dolapları yerine modern ve zarif duvar raf sistemlerinin kullanılması, mutfak tezgahının fonksiyonel olarak kullanılması, ölü alanlar olan köşelerin veya mutfaklarda bulunan kolon gibi alanların kullanılmasına yönelik tasarımlar yapılması gibi fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanması küçük mutfağın dekore edilmesinde çok önemlidir.
Mutfak dekorasyonlarında mutfak için ayrılan odaların küçük olması, mobilyaların yerleştirilmesi ve fonksiyonel bir mutfak ortaya çıkarılmasını öncelik haline getirse de bir diğer önemli faktör de küçük mutfakların zarif ve kişiliğinizle paralel bir şekilde dekore edilmesidir. Eğer küçük bir mutfağa sahipseniz, elinizden geldiğince canlı pastel renkler kullanmalı ve küçük, karamsar bir mutfak yerine içine girdiğinizde ferahlayacağınız, renklerin dansı ile içinize mutluluğun dolacağı bir mutfak yaratmalısınız. Mutfağınıza koyduğunuz bütün mobilyaları sıfır mobilya olarak satın alıyorsanız zevkinize uygun renklere sahip olmasına özen göstermeli veya daha önce kullandığınız mobilyaları; yapışkanlı renkli folyolar, renkli kaplama kağıtları ile kaplamalı veya ahşap boya ile boyayarak renkli bir mutfak ortaya çıkarmalısınız. Ayrıca, mutfağınızda gün ışığının gireceği bir pencere var ise duvarları beyaz renge boyayarak daha aydınlık bir mutfak dekorasyonu yapabilir veya mutfak içinde bir kaç küçük ayna kullanarak mutfağın daha aydınlık olmasını sağlayarak ferah bir mutfak oluşturabilirsiniz.
Küçük mutfakların, fonksiyonel mutfaklar şeklinde dekore edilmesi hem küçük bir alanda bir çok işlemin yapılmasını kolaylaştırır hem de küçük alanların verimli kullanılmasını sağlar. Mutfağınıza köşe çekmeceler yaparak köşe alanların kullanılmasını sağlayabilir, duvarlarınızı modern raf sistemleri ile donatarak bir çok araç gerecin mutfakta dekoratif bir şekilde muhafaza edilmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde hem dağınık olmayan, derli toplu bir mutfak oluşturmuş hem de zarif ve estetik bir havası bulunan ancak küçük olan bir mutfağa sahip olursunuz. Fonksiyonel bir mutfak adası oluşturmanız sizin avantajınıza olacaktır. Mutfak adasını hem yemek masası olarak hem de mutfak tezgahı olarak kullanırken bir yandan da alt kısmını depolama ve muhafaza alanı olarak kullanıp bir mobilyayı çok fonksiyonel hale getirip küçük mutfağınızda harikalar yaratabilirsiniz. Küçük mutfaklarda fonksiyonellik çok önemli olduğundan elinizden geldiğince tüm mobilyaları ikinci bir işlev görecek şekilde planlamalı ve küçük alanlarda rahat olacağınız bir mutfak yapmalısınız.
Küçük mutfak dekorasyonları ve planlaması için öncelikle mutfağınızın boyutlarını belirlemeli ve ona göre mutfak dekorasyonuna başlamalısınız. Küçük mutfak dekorasyonu için homify mutfak dekorasyonu örneklerini inceleyerek örnek dekorasyonlar hakkında fikir edinebilir, benzer dekorasyonlar yapabilirsiniz.
Küçük mutfak dekorasyonlarının temel noktası mutfak mobilyalarının seçimleridir. Mutfağın boyutlarına göre mobilya seçimi yapılacağından mevcut mutfak mobilyalarında küçültmeler yapılmalı veya yeni mutfağın boyutlarına göre yeni mobilyalar alınmalıdır. Yeni mobilyalar, mutfak içerisine belirli bir plan çerçevesinde dekore edilmeli, mutfak içerisinde rahat bir şekilde hareket etmenizi sağlayan bir dizayn içerisine oturtulmalıdır. Ayrıca mutfak için seçeceğiniz diğer araç gereçlerin de boyutlarına dikkat edilmeli, mutfakta bulunan muhafaza alanları baz alınarak seçim yapılmalıdır. Mutfak içerisinde yer var ise, modüler mutfak dolapları mutfak boyutuna uygun bir şekilde tercih edilerek mutfağa yerleştirilmelidir.
Küçük mutfakların en büyük sorunu fazla yer bulunmadığından, yer darlığı çekilmesidir. Bu nedenle mutfaklarda yemek masaları için yer bulunmaz ve yemek masalarını salonlara veya diğer odalara koymak zorunda kalırız. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalmamak için fonksiyonel mutfak adası veya mutfak tezgahı kullanmalıyız. Fonksiyonel mutfak tezgahını, mutfak içerisinde hem yemek masası hem de mutfak tezgahı olarak kullanabiliriz. Mutfak adası veya mutfak tezgahını yemek masası olarak kullanmak için seçeceğimiz sandalyeler bar sandalyeleri tipinde, estetik, zarif ve şık sandalyeler olursa küçük mutfağımıza zarafet katacak, dekorasyonumuzu daha canlı gösterecektir.
Küçük bir mutfağa sahipseniz ve küçük mutfak dekorasyonu yapacaksanız, canlı ve parlak renkler kullanarak mutfağınıza canlılık ve renklilik kazandırarak küçük ve dar olmasını göz ardı edersiniz. Küçük mutfaklar, darlığından dolayı, boğucu ve karamsar bir havaya sahiptir. Bu mutfakların boğucu ve karamsar havasını dağıtıp, renkli, ferah ve canlı bir hale getirmek için pastel renkleri seçip mutfağınızda kullanmalısınız. Bu sayede daha canlı ve daha renkli bir mutfak sahibi olacak, içinde keyifli zaman geçirebileceksiniz. Örnek resimde olduğu gibi mutfak araç gereçlerini renkli olarak tercih ederek mutfağımıza canlılık kazandırabiliriz.
Küçük mutfaklarda her bir santimetrenin önemi çok büyüktür. Bu nedenle mutfaklarda olabildiğince yer açmalı, fazladan alan yaratmalıyız. Mutfak içerisinde bulunan köşe alanları genellikle dekorasyon planı içinde yer almayan, ölü alanlar olarak tanımlanır. Ölü alanları, dekorasyon içerisine katarak, daha fazla alan yaratmış ve dekorasyon içerisinde ölü alan bırakmayarak daha estetik bir dekorasyon yapmış oluruz. Örnek resimde olduğu gibi köşe kısımlarını boş bırakmak yapacağımız mutfak dizaynı içinde sırıtacak, dekorasyonumuzun kötü görünmesini sağlayacaktır. Bu nedenle köşeler için özel modüler tezgahlar yaptırmalı, köşe çekmece türleri tasarlayarak ölü alanları dekorasyona kazandırmalıyız. Mutfak tezgahının alt kısmında olduğu gibi üst kısmında da benzer uygulamalar yaparak köşe alanları ölü alan olmaktan kurtarmalı ve mutfağımızda daha geniş alanlar yaratmalıyız.
Mutfaklarımızı dekore ederken moda dekorasyon akımlarına göre dekore edebileceğimiz gibi kişiliğimize uygun bir şekilde de dekore edebiliriz. Moda dekorasyon akımlarından minimalist dekorasyonlar, sadelikleri, yalınlıkları ile küçük mutfak dekorasyonlarının vazgeçilmezi olmuştur. Mutfak alanı dar olduğu için ne kadar az eşya yer alırsa o kadar daha fazla yer oluşacağından minimalist dekorasyonlar küçük mutfaklar için ideal dekorasyon modelleridir.
Mutfağınız için ayırdığınız alan küçük ise mutfakta bulunan her alanı kullanmak ve bütün mutfak mobilyalarınızı, araç ve gereçlerinizi yerleştirmek zorundasınız. Dekorasyon yapılırken mutfakta bulunan her yeri kullanmak hem size rahat bir hareket alanı doğuracak hem de küçük bir mutfağı şirin ve zarif bir hale getirebilirsiniz. Örnek resimdeki gibi bir duvarı mutfak mobilyalarına bir duvarı aydınlatma için pencereye ayrılan mutfak bir tarafı da yemek malzemelerini konulacak terek konularak her alan kullanılmıştır.