Haftasonu dairemi nasıl yeniden dekore ederim?

Kış aylarına girdiğimiz son günlerde evinizin düzenini pratik yaklaşımlarla yeniden organize etmek istiyor olabilirsiniz. Tadilat gerektiren eşyalar, onarılması gerek aletler, bakım ve eksikliklerinin giderilmesi gereken objelere gündelik hayatta sıklıkla ihtiyaç duyabilirsiniz. Kullanılmayan eşyalar, çekmece diplerinde unutulmuş ufak objeler, ıvır zıvırlar, mevsimlik giysiler ve diğerleri. Haftasonunu gündelik ihtiyaçlarınızı muntazam karşılayacak bir ev düzeni oluşturmak ve bakım gerektiren aletleri onarmak için yeterli zamanınız olacaktır. Böylelikle daha düzenli ve günlük rutinlerinizde zamanınızı çalmayan bir akış ve düzene sahip olabileceksiniz. İç mekanda yaşadığınız dairenin dekorasyonunu daha işlevsel ve estetik hale getirmek için haftasonunuzu ayırın ve kolları sıvayın. Evinizde görsel açıdan değişiklikler arıyor ve daha estetik bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, küçük değişikler yapabilir, evini bambaşka bir hale getirebilirsiniz. Bölgesel duvar kaplamalarında, günümüzde revaçta olan renkler, ithal duvar kağıtları, mekana derinlik katan ve değiştiren üç boyutlu duvar kağıtları alternatifleri bulunuyor. İç mekanda duvar ve döşeme zemini kaplaması değişikliği, tavan dekoru ile ilgili tasarımlar dairenize bambaşka bir görünüm kazandırabilir.
Oturma odası görünümünü tamamen değiştirebilecek, tamamen bakım gerektirmeyen %100 doğal yosun tablolarını işlevsel ve görsel amaçlı değerlendirebilirsiniz. Dönemsel izler taşıyan retro mobilya ve aksesuarlarını, geçmişin izlerini taşıyan desenlerle duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Yeniden tüm mobilyalarınızı satın almanıza ve bunun için yüksek miktarda bir bütçe ayırmak zorunda değilsiniz. Sizin için hazırladığımız alternatif fikirlerle, dairenizde birkaç değişiklik yaparak bambaşka bir görünüme sahip olabilirsiniz. Kullanıcının tercihleri doğrultusunda stil, tarz, tema ve dokular belirlenebilir. Uygulanacak stile göre hangi odanın ne kadar değişmesi gerektiğine karar verebilirsiniz. Daha fonksiyonel ve estetik bir görünüme sahip olmak için, dairenizde değişmesi gereken, eksiklikleri bulunan bölge ve alanları saptayın. Saptadığınız bölge ve yaşam alanları için bir planlama yapın. Döşeme ve duvar zemini, tavan dekoru gerekiyor mu, mobilya düzeni ve stil, tarz ilişkisi nasıl organize edilecek, değişmesi gereken ve artık kullanılmayan eşyaları hangi aşamada saptayacaksınız, tüm bu aşamaları uygulamaya başlamadan önce planlayın. İç mekanda hangi oda ya da alanların değişmesine karar verdikten sonra, ayıracağınız bütçe ve zaman doğrultusunda karar verin. Hangi malzemeler hangi bölgeler için kullanılacak ve tasarlanacak, daha huzurlu ve keyif alabileceğiniz bir ortam tasarlamak için neleri değişmelisiniz, saptayın ve planlayın. İç mekanlarınızda haftasonunu ayırarak yapabileceğiniz bazı düzenlemeler için pratik yaklaşımlar içeren bir liste hazırladık, uygulama aşamaları için kolaylık sağlayacağını umuyoruz.
Büyük masraflar etmeden evinizde önemli bir değişiklik yapmak istiyorsanız, tek duvarınızı bölgesel ya da iç mekandaki stil ve tarz ile uyumlu ya da çarpıcı renklerle boyayabilirsiniz. Duvar dekoru iç mekanları tamamlayan ve bütünleştiren bir rol oynayabilir. Örneğin modern stil bir oda dekorasyonu yapıyorsanız, geometrik formlar içeren duvar kağıtları, ilgi çekici desenler de mekana estetik değer katar ve önemli ölçüde değiştirebilir. Duvarın kapladığı alana göre istenilen renklerde tek kutu boya alarak düşük bütçe ile büyük değişiklik sağlayabilirsiniz. Çarpıcı ve canlı renkler kullanarak, ihtiyaç duyuyorsanız mekana daha sıcak bir atmosfer katabilirsiniz. Mobilya formları ve renkleri yeterince ilgi çekiyorsa, daha nötr renkleri duvarlarınızda değerlendirebilirsiniz.
Halihazırda kullanılan mobilya ve aksesuarları mutlaka göz önüne almalı ve bunu dikkate alarak duvar doyası ya da kaplama alternatiflerini değerlendirebilirsiniz. Örnek görselimizde parlak sarı renge boyanan tek duvar, renkli kitap ciltleri ile estetik bir duvar dekoru oluşturuyor. İç mekanda kullanılan renk ve dokuları esas alarak, duvar renginizi bur renklerde biri ya da öne çıkarma amacınız varsa çarpıcı ve sıcak tonlarda bir renge boyayabilirsiniz. Kontrast bir görünüm kazandırarak mobilyaları ön plana çıkarmak için açık ve koyu renk ilişkilerine dikkat edebilir, renkli ya da koyu tonlardaki mobilyalarınızı daha çok ön plana çıkarabilecek açık renk tonlarını duvarınıza uygulayabilirsiniz. Mevcut renk paleti ile şahane duvar dekorları oluşturabilir, bunu diğer aksesuarlarla kombinleyerek tasarlayabilirsiniz.
Ev dekorasyonuna karakteristik öğeler katan duvar dekorları oluşturmak için, çeşitli boyutlara, farklı renk, doku ve temaları içeren resim tabloları, çerçeveler ve posterler değerlendirilebilir. Sanatsal ifadeler, aykırı ya da uyum ve ahenk yakalayan öğeler, doğayı betimleyen evinize doğayı davet eden alternatifler, ilgi duyulan sanat ve edebiyat dalları ile ilgili önemli kişiler ve dahası duvar dekorlarınızın temasını oluşturabilir. Sakin ve durağan bir iç mekana hareketlilik, canlılık katan çerçeveler, duvar resimler ve posterler dairenizi kısa sürede değiştirmenizin için pratik ve düşük bütçeli bir çözüm olarak değerlendirilebilir.
Ayrıca, ’Duvar dekorasyonu hakkında ipuçları’ yazımızı da gözden geçirebilirsiniz.
Kitap sayısı ve çeşitliliğine oranlar haftasonunuzu kitaplığını düzenleyerek keyifli ve işlevsel hale getirebilirsiniz. Raf dizaynını görselleştirmek ve aradğınızı kitabı kolay bulabilmek için bölümlere ayırmak, numaralandırmak gibi çözümler mevcut. Değer verdiğiniz ve uzun süre muhafaza etmek istediğiniz kitaplarınızı, jelatin veya istenilen ambalajlarla ciltleyebilir, uzun süre koruyabilirsiniz. Romanlar, hikayeler ve bilumum okuma kitapları diğerlerine nazar daha küçük boyutlarda tasarlandığından, sadece okuma kitaplarınızı boy sırası ve renklerine göre estetik biçimde raf dizaynı yapabilirsiniz. Mesleki kitaplar, araştırma kaynakları, dergiler, daha geniş yüzeye sahip eserler için uygun rafları boşaltıp, alanlarına, boy ve sıralama, esas alarak yeni bir düzenleme getirebilirsiniz, işlevsel olduğu kadar görsel açıdan estetik bir sonuç elde edeceksiniz.
Evinizdeki duvar ya da döşeme zeminlerinden memnunsanız, her zaman değişiklik yapma ihtiyacı gözetmezsiniz. Dolayısıyla kullanılan alana göre, yeni bir mobilya ürünü ya da aksesuar değerlendirebilirsiniz. Bunun için dekore edilecek alanın boy ve en ölçüleri, uygulanacak stil, tarz, tema bilgileri gerekebilir. İhtiyaç duyulan dekor ürünü işlevsel değerler de taşıyabilir. Gece ve gündüz ışıklandırmasına katkıda olabilecek modern stil aydınlatma sistemleri, lambalar, avizeler, lamba aksesuarları buna dahil olabilir. Keyif ve hobi amaçlı okuma köşeleri, buna uygun işlevsel bir koltuk ya da fonksiyonel bir sehpa modeli de illginizi çekebilir.
DIY (Do It Yourself) projeleri büyük masraflar etmeden, düşük bütçe ile yaratıcı ve işlevsel mobilya ürünleri, aksesuarlar ve objeleri tasarlamanıza olanak sağlıyor. Kendin yap projeleri kapsamında, internet üzerinde bulabileceğiniz çalışmaları gözden geçirin. Bunun uygun malzemeleri listeleyin. Maliyet hesapları ve malzemeleri satın alabileceğiniz adresleri araştırın. Uygun malzemeler ve alternatifleri bulabileceğiniz, dükkan, duruma göre marangoz ya da marketleri gezin. Zaman bulabileceğiniz bir haftasonu, aldığınız malzemeleri planladığınız ölçü ve boyutlarda mobilya ürünleri ve objeleri kendi imkanlarınızla tasarlamak, üretmek için kullanın.
İç mekanlara doğayı davet edebilirsiniz. Bitkilerin görsel açıdan renk kattığı iç mekanlarda, işlevleri de bitmek bilmiyor. Parazit ve böcekleri uzak tutan bitkiler, odadaki nem oranını dengeleyen bitkileri ilgili satıcılardan bulup, bir haftasonu buna göre evinizi dekore ederek renklendirebilirsiniz. Bit, sinek, kene gibi böcekleri kovan bitkiler de hayatınızı ve işlerinizi kolaylaştıracaktır. Karanfil, nane, sedir, biberiye, sardunya, lavanta, okaliptüs, fesleğen ve defne yapraklarının benzer özellikleri mevcuttur.