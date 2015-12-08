Haftasonu dairemi nasıl yeniden dekore ederim?

Kış aylarına girdiğimiz son günlerde evinizin düzenini pratik yaklaşımlarla yeniden organize etmek istiyor olabilirsiniz. Tadilat gerektiren eşyalar, onarılması gerek aletler, bakım ve eksikliklerinin giderilmesi gereken objelere gündelik hayatta sıklıkla ihtiyaç duyabilirsiniz. Kullanılmayan eşyalar, çekmece diplerinde unutulmuş ufak objeler, ıvır zıvırlar, mevsimlik giysiler ve diğerleri. Haftasonunu gündelik ihtiyaçlarınızı muntazam karşılayacak bir ev düzeni oluşturmak ve bakım gerektiren aletleri onarmak için yeterli zamanınız olacaktır. Böylelikle daha düzenli ve günlük rutinlerinizde zamanınızı çalmayan bir akış ve düzene sahip olabileceksiniz. İç mekanda yaşadığınız dairenin dekorasyonunu daha işlevsel ve estetik hale getirmek için haftasonunuzu ayırın ve kolları sıvayın. Evinizde görsel açıdan değişiklikler arıyor ve daha estetik bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, küçük değişikler yapabilir, evini bambaşka bir hale getirebilirsiniz. Bölgesel duvar kaplamalarında, günümüzde revaçta olan renkler, ithal duvar kağıtları, mekana derinlik katan ve değiştiren üç boyutlu duvar kağıtları alternatifleri bulunuyor. İç mekanda duvar ve döşeme zemini kaplaması değişikliği, tavan dekoru ile ilgili tasarımlar dairenize bambaşka bir görünüm kazandırabilir.



Oturma odası görünümünü tamamen değiştirebilecek, tamamen bakım gerektirmeyen %100 doğal yosun tablolarını işlevsel ve görsel amaçlı değerlendirebilirsiniz. Dönemsel izler taşıyan retro mobilya ve aksesuarlarını, geçmişin izlerini taşıyan desenlerle duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Yeniden tüm mobilyalarınızı satın almanıza ve bunun için yüksek miktarda bir bütçe ayırmak zorunda değilsiniz. Sizin için hazırladığımız alternatif fikirlerle, dairenizde birkaç değişiklik yaparak bambaşka bir görünüme sahip olabilirsiniz. Kullanıcının tercihleri doğrultusunda stil, tarz, tema ve dokular belirlenebilir. Uygulanacak stile göre hangi odanın ne kadar değişmesi gerektiğine karar verebilirsiniz. Daha fonksiyonel ve estetik bir görünüme sahip olmak için, dairenizde değişmesi gereken, eksiklikleri bulunan bölge ve alanları saptayın. Saptadığınız bölge ve yaşam alanları için bir planlama yapın. Döşeme ve duvar zemini, tavan dekoru gerekiyor mu, mobilya düzeni ve stil, tarz ilişkisi nasıl organize edilecek, değişmesi gereken ve artık kullanılmayan eşyaları hangi aşamada saptayacaksınız, tüm bu aşamaları uygulamaya başlamadan önce planlayın. İç mekanda hangi oda ya da alanların değişmesine karar verdikten sonra, ayıracağınız bütçe ve zaman doğrultusunda karar verin. Hangi malzemeler hangi bölgeler için kullanılacak ve tasarlanacak, daha huzurlu ve keyif alabileceğiniz bir ortam tasarlamak için neleri değişmelisiniz, saptayın ve planlayın. İç mekanlarınızda haftasonunu ayırarak yapabileceğiniz bazı düzenlemeler için pratik yaklaşımlar içeren bir liste hazırladık, uygulama aşamaları için kolaylık sağlayacağını umuyoruz.