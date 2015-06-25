Yemek odanızı güzelleştirmek için 11 sıradışı fikir

Yemek odaları, oturma odalarıyla birlikte bir evin vitrinleri gibidir. Misafirlerinizi ağırladığınız bu mekânlar, sizi ve yaşam tarzınızı yansıtır. Daha doğrusu böyle olması gerekir. Elbette sıradan mobilyalarla basit bir dekorasyon yaratabilirsiniz. Ama bu şekilde misafirlerinizin hafızasında bir iz bırakamazsınız. Hatırlanmak istiyorsanız, biraz kalıpların dışında düşünmenizde yarar var. Bunun için size ilham verecek 11 fikri bir araya getirdik.