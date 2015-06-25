Yemek odanızı güzelleştirmek için 11 sıradışı fikir

Yemek odaları, oturma odalarıyla birlikte bir evin vitrinleri gibidir. Misafirlerinizi ağırladığınız bu mekânlar, sizi ve yaşam tarzınızı yansıtır. Daha doğrusu böyle olması gerekir. Elbette sıradan mobilyalarla basit bir dekorasyon yaratabilirsiniz. Ama bu şekilde misafirlerinizin hafızasında bir iz bırakamazsınız. Hatırlanmak istiyorsanız, biraz kalıpların dışında düşünmenizde yarar var. Bunun için size ilham verecek 11 fikri bir araya getirdik.
Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi klasik motifler taşıtan mobilyalara artık çok fazla rastlayamıyoruz. Her dönem güzelliğini koruyan ve trendlerin ötesinde bir şıklığa sahip klasikler, belki de sizin için en doğru tercihtir.
Güller ve çeşitli yapraklarla oluşturmuş mini bir aranjman, sofranıza renk katmak için yeter de artar. Hele bir de buradaki gibi her misafir için bir tane hazırlarsanız, evinizden çıkmadan bir piknik keyfi yaşamanız işten bile değil.
Sandalyeler için alışılmış krem rengi, siyah, kahverengi gibi alternatifleri bir kenara bırakın. Yeşil, mor, menekşe gibi parlak renklere bir şans verin. Yemek odanızın havasının birden değiştiğine tanık olacaksınız.
Doğal taşlar evlerimizin bütün bölümlerinde giderek daha fazla kullanılıyor. Buna karşın yemek odalarında bu türden çok fazla tasarım görmüyoruz. Buradaki gibi bir taş duvar, yemek odanıza zarif ve iddialı bir hava katabilir.
Yemek odalarında genellikle yemek masaları ve standart sandalyelerden oluşan bir takım yer alır. Peki ama sandalyelerden başka alternatif yok mu? Fikirlerinizi serbest bırakın, buradaki gibi uzun bir puf da pekâlâ ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Üstelik sıradışı ve akılda kalıcı bir model olmakla da kalmıyor, olağanüstü bir şıklığa sahip.
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası taşıyan bu yemek odasını öne çıkaran unsur, hiç kuşkusuz yemek masası ve iskemlelerin renkleri arasındaki güçlü kontrast. Bu tarz denemeler sizin yemek odanızı da canlandırabilir.
Aynalar her türden iç mekanı olduğundan geniş göstermek ve ferahlatmak için harika çözümlerdir. Neden yemek odanıza da geniş bir aynayla ferahlık katmayasınız?
Yıllar önce pastane ve muhallebici gibi mekânlarda ve çok sık olmamakla birlikte kimi evlerde gördüğümüz mermer masalarla bu sıralar tekrar karşılaşıyoruz. Voltaj Tasarım imzasını taşıyan bu odada olduğu gibi koyu renkli bir mermer masa, yemek odanıza asil bir hava katacaktır.
Kontrastın yanı sıra, renk uyumuyla da harika sonuçlar alabilirsiniz. Ahşap iskemlelerin minder bölümüyle perdelerde aynı rengin tercih edilmesi bu odanın tartışmasız belirleyici özelliği. Akılda kalıcı olduğuna da hiç şüphe yok.
Cam bir yemek masası, doğru masa örtüsü kullanımı ve derli toplu bir sofra yerleşimi ile harika sonuçlar verebilir. Özellikle de sandalyeleriniz ve yemek odanızdaki diğer aksesuarlara da güveniyorsanız. As Tasarım – Mimarlık imzası taşıyan bu odada cam yemek masası uygulamasında çok başarılı bir sonuç alınmış.
Sandalyelerde klasik mat renkler veya tek parlak renkler yerine, burada gördüğünüz gibi iddialı desenler de tercih edebilirsiniz. Bu desenleri gölgede bırakmayacak sade bir yemek masası ve yine bunlara eşlik eden aksesuarlar ile, desenli sandalyeleriniz yemek odanızın yıldızı olacaktır.
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