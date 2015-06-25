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Yemek odanızı güzelleştirmek için 11 sıradışı fikir

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BOSPHORUS CITY, RESIDENCE, 5A Design 5A Design Modern Yemek Odası
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Yemek odaları, oturma odalarıyla birlikte bir evin vitrinleri gibidir. Misafirlerinizi ağırladığınız bu mekânlar, sizi ve yaşam tarzınızı yansıtır. Daha doğrusu böyle olması gerekir. Elbette sıradan mobilyalarla basit bir dekorasyon yaratabilirsiniz. Ama bu şekilde misafirlerinizin hafızasında bir iz bırakamazsınız. Hatırlanmak istiyorsanız, biraz kalıpların dışında düşünmenizde yarar var. Bunun için size ilham verecek 11 fikri bir araya getirdik. 

Klasik şıklığı

atlantis yemek odası takımı ERONUR MOBİLYA Yemek OdasıMasalar
ERONUR MOBİLYA

atlantis yemek odası takımı

ERONUR MOBİLYA
ERONUR MOBİLYA
ERONUR MOBİLYA

Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi klasik motifler taşıtan mobilyalara artık çok fazla rastlayamıyoruz. Her dönem güzelliğini koruyan ve trendlerin ötesinde bir şıklığa sahip klasikler, belki de sizin için en doğru tercihtir.

Bitkilerden korkmayın

Dekorluk şık masalar için runner, Dekorluk Dekorluk Yemek OdasıMasalar
Dekorluk

Dekorluk şık masalar için runner

Dekorluk
Dekorluk
Dekorluk

Güller ve çeşitli yapraklarla oluşturmuş mini bir aranjman, sofranıza renk katmak için yeter de artar. Hele bir de buradaki gibi her misafir için bir tane hazırlarsanız, evinizden çıkmadan bir piknik keyfi yaşamanız işten bile değil. 

Parlak renklerde sandalyeler

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Sandalyeler için alışılmış krem rengi, siyah, kahverengi gibi alternatifleri bir kenara bırakın. Yeşil, mor, menekşe gibi parlak renklere bir şans verin. Yemek odanızın havasının birden değiştiğine tanık olacaksınız.

Taş duvar

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yemek Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Doğal taşlar evlerimizin bütün bölümlerinde giderek daha fazla kullanılıyor. Buna karşın yemek odalarında bu türden çok fazla tasarım görmüyoruz. Buradaki gibi bir taş duvar, yemek odanıza zarif ve iddialı bir hava katabilir.

Sandalyelere mahkum değilsiniz

Hünkar Proje / Özel Alternatif Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Hünkar Proje / Özel Alternatif

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Yemek odalarında genellikle yemek masaları ve standart sandalyelerden oluşan bir takım yer alır. Peki ama sandalyelerden başka alternatif yok mu? Fikirlerinizi serbest bırakın, buradaki gibi uzun bir puf da pekâlâ ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Üstelik sıradışı ve akılda kalıcı bir model olmakla da kalmıyor, olağanüstü bir şıklığa sahip.

Kontrast renkler kullanın

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Yemek Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası taşıyan bu yemek odasını öne çıkaran unsur, hiç kuşkusuz yemek masası ve iskemlelerin renkleri arasındaki güçlü kontrast. Bu tarz denemeler sizin yemek odanızı da canlandırabilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Ayna ferahlık katar

Pramit Yemek Odası homify Yemek OdasıMasalar
homify

Pramit Yemek Odası

homify
homify
homify

Aynalar her türden iç mekanı olduğundan geniş göstermek ve ferahlatmak için harika çözümlerdir. Neden yemek odanıza da geniş bir aynayla ferahlık katmayasınız?

Mermer geri döndü!

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Yemek Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Yıllar önce pastane ve muhallebici gibi mekânlarda ve çok sık olmamakla birlikte kimi evlerde gördüğümüz mermer masalarla bu sıralar tekrar karşılaşıyoruz. Voltaj Tasarım imzasını taşıyan bu odada olduğu gibi koyu renkli bir mermer masa, yemek odanıza asil bir hava katacaktır. 

Perde ve sandalyelerde renk uyumu

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Akdeniz Yemek Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Kontrastın yanı sıra, renk uyumuyla da harika sonuçlar alabilirsiniz. Ahşap iskemlelerin minder bölümüyle perdelerde aynı rengin tercih edilmesi bu odanın tartışmasız belirleyici özelliği. Akılda kalıcı olduğuna da hiç şüphe yok.

Cam bir yemek masası

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Yemek Odası
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Cam bir yemek masası, doğru masa örtüsü kullanımı ve derli toplu bir sofra yerleşimi ile harika sonuçlar verebilir. Özellikle de sandalyeleriniz ve yemek odanızdaki diğer aksesuarlara da güveniyorsanız. As Tasarım – Mimarlık imzası taşıyan bu odada cam yemek masası uygulamasında çok başarılı bir sonuç alınmış.

İddialı desenler

BOSPHORUS CITY, RESIDENCE, 5A Design 5A Design Modern Yemek Odası
5A Design

BOSPHORUS CITY, RESIDENCE

5A Design
5A Design
5A Design

Sandalyelerde klasik mat renkler veya tek parlak renkler yerine, burada gördüğünüz gibi iddialı desenler de tercih edebilirsiniz. Bu desenleri gölgede bırakmayacak sade bir yemek masası ve yine bunlara eşlik eden aksesuarlar ile, desenli sandalyeleriniz yemek odanızın yıldızı olacaktır.

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