Sapanca'da bir tatlı huzur

Evin her yerinde eski tarz ama bakımlı mobilyalar hakim. Bu resimde de bir üçlü kanepe ve bir dolap görüyoruz. İkisi de siyah renkli olan mobilyalar birbirleriyle uyumlu görünüyor. Deri döşeme koltuk ve dolap evin kayrak taşı duvarlarıyla da uyum sağlamış. Evin her yerinde olduğu gibi bu köşesinde de çok sevimli abajurlar bulunuyor. Duvardaki girintilerde de harika vitray örnekleri görüyoruz.