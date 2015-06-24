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Sapanca'da bir tatlı huzur

Aydin Sanli Aydin Sanli
Villa Sapanca, Villa Sapanca Butik Konukevi Villa Sapanca Butik Konukevi Ticari alanlar
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Herkes tatil için otelleri tercih etmiyor. Turistik yörelerde otellere alternatif olarak tasarlanan konuk evleri pek çok insan için alternatif bir tatile imkan sağlıyor. Bugün sizlere Sapanca'ya yolunuz düşerse kalabileceğiniz bir konuk evini tanıtacağız. Dolayısıyla yazımızda gördüğünüz her şeyi gidip kendi gözlerinizle görmeniz ve deneyimlemeniz mümkün. Bugün keşfedeceğimizi konuk evinin ismi Villa Sapanca. Country tarzı bir ev olarak dekore edilen villada yapacağınızın tatilin size şehrin stresini unutturacağına hiç kuşkumuz yok. 

Kalpli karşılama

Villa Sapanca, Villa Sapanca Butik Konukevi Villa Sapanca Butik Konukevi Ticari alanlar Oteller
Villa Sapanca Butik Konukevi

Villa Sapanca

Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi

Konuk evinin bahçesine girdiğinizde sizi kalp şeklinde budanmış bir ardıç ağacı karşılıyor. Kırmızıya boyanmış bahçe kapısı çok şirin görünüyor. Bahçe patikasında ise ateş tuğla ve kayrak taşı kullanılmış.

Sükunet dolu bahçe

Villa Sapanca, Villa Sapanca Butik Konukevi Villa Sapanca Butik Konukevi Ticari alanlar Oteller
Villa Sapanca Butik Konukevi

Villa Sapanca

Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi

Konuk evimizin bahçesi de huzur dolu. Her tarafı çimle kaplanmış bahçede yeni ve eski ağaçlar da bulunuyor. Üstelik saksılar da rengarenk çiçekler de bahçeye renk katıyor. Bu bahçede ister sandalyeye kurulup kitap okuyun isterse de mangal partisi verin. Her türlü yorgunluğunuzu atacağınıza şüphe yok.

Kalplerimiz bir

Villa Sapanca, Villa Sapanca Butik Konukevi Villa Sapanca Butik Konukevi Akdeniz Bahçe
Villa Sapanca Butik Konukevi

Villa Sapanca

Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi

Girişte konukları karşılayan kalpli ardıçın aynısından bahçede de var. Sevgilinizle bir hafta sonu tatili için burayı tercih ederseniz, bu ardıçlarla ona çok güzel bir sürpriz yapabilirsiniz. Duvardaki rengarenk aksesuarların da ne kadar sevimli göründüğüne değinmeden geçmeyelim.

Sıcak bir hol

Villa Sapanca, Villa Sapanca Butik Konukevi Villa Sapanca Butik Konukevi Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler
Villa Sapanca Butik Konukevi

Villa Sapanca

Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi

Evin içine nihayet giriyoruz. Bizi yer döşemelerinin dikkati çektiği bir hol karşılıyor. Hem zemin, hem evin kapısı, hem de kullanılan bazı mobilya parçaları bizi retro bir evin karşılayacağının habercisi gibi. Avizeyi de unutmamak lazım. O da bize aynı minvalde bir mesaj veriyor.

Country mobilyalar

Villa Sapanca, Villa Sapanca Butik Konukevi Villa Sapanca Butik Konukevi Ticari alanlar Oteller
Villa Sapanca Butik Konukevi

Villa Sapanca

Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi

Salonda bulunan bu dolap ve masa evin tarzını özetliyor gibi. Özellikle dolapta kendini gösteren country tarz evin başka unsurlarında da tekrar ediyor.

Bahçe manzaralı salon

Villa Sapanca, Villa Sapanca Butik Konukevi Villa Sapanca Butik Konukevi Ticari alanlar Oteller
Villa Sapanca Butik Konukevi

Villa Sapanca

Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi

Evin geniş pencereleri sayesinde serin havalarda içeride oturarak da bahçe manzarasına hakim olabiliyorsunuz. Bu resimde evin taş duvarlarını ve küçük aydınlatma elemanlarını da görebiliyorsunuz. Aydınlatma unsurları odaya romantik bir hava katıyor ve mekana huzur veriyor. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Marilyn Monroe

Villa Sapanca, Villa Sapanca Butik Konukevi Villa Sapanca Butik Konukevi Ticari alanlar Oteller
Villa Sapanca Butik Konukevi

Villa Sapanca

Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi

Az önceki kahve köşesinde bulunan koltuklardan biri efsanevi Hollywood sanatçısı Marily Monroe'nun resimleriyle süslenmiş. Kırmızı ahşap kasalı koltuk hem rahat hem de çok şık görünüyor. 

Retro mobilyalar

Villa Sapanca, Villa Sapanca Butik Konukevi Villa Sapanca Butik Konukevi Ticari alanlar Oteller
Villa Sapanca Butik Konukevi

Villa Sapanca

Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi

Evin her yerinde eski tarz ama bakımlı mobilyalar hakim. Bu resimde de bir üçlü kanepe ve bir dolap görüyoruz. İkisi de siyah renkli olan mobilyalar birbirleriyle uyumlu görünüyor. Deri döşeme koltuk ve dolap evin kayrak taşı duvarlarıyla da uyum sağlamış. Evin her yerinde olduğu gibi bu köşesinde de çok sevimli abajurlar bulunuyor.  Duvardaki girintilerde de harika vitray örnekleri görüyoruz. 

9 numara

Villa Sapanca, Villa Sapanca Butik Konukevi Villa Sapanca Butik Konukevi BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Villa Sapanca Butik Konukevi

Villa Sapanca

Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi
Villa Sapanca Butik Konukevi

Evin girişinde evin numarasını gösteren çini rakamla turumuzu kapatmayı istedik. Çini rakam eve gelenlere hoş bir karşılama sunuyor. 

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