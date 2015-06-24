Sapanca'da bir tatlı huzur

Herkes tatil için otelleri tercih etmiyor. Turistik yörelerde otellere alternatif olarak tasarlanan konuk evleri pek çok insan için alternatif bir tatile imkan sağlıyor. Bugün sizlere Sapanca'ya yolunuz düşerse kalabileceğiniz bir konuk evini tanıtacağız. Dolayısıyla yazımızda gördüğünüz her şeyi gidip kendi gözlerinizle görmeniz ve deneyimlemeniz mümkün. Bugün keşfedeceğimizi konuk evinin ismi Villa Sapanca. Country tarzı bir ev olarak dekore edilen villada yapacağınızın tatilin size şehrin stresini unutturacağına hiç kuşkumuz yok.
Konuk evinin bahçesine girdiğinizde sizi kalp şeklinde budanmış bir ardıç ağacı karşılıyor. Kırmızıya boyanmış bahçe kapısı çok şirin görünüyor. Bahçe patikasında ise ateş tuğla ve kayrak taşı kullanılmış.
Konuk evimizin bahçesi de huzur dolu. Her tarafı çimle kaplanmış bahçede yeni ve eski ağaçlar da bulunuyor. Üstelik saksılar da rengarenk çiçekler de bahçeye renk katıyor. Bu bahçede ister sandalyeye kurulup kitap okuyun isterse de mangal partisi verin. Her türlü yorgunluğunuzu atacağınıza şüphe yok.
Girişte konukları karşılayan kalpli ardıçın aynısından bahçede de var. Sevgilinizle bir hafta sonu tatili için burayı tercih ederseniz, bu ardıçlarla ona çok güzel bir sürpriz yapabilirsiniz. Duvardaki rengarenk aksesuarların da ne kadar sevimli göründüğüne değinmeden geçmeyelim.
Evin içine nihayet giriyoruz. Bizi yer döşemelerinin dikkati çektiği bir hol karşılıyor. Hem zemin, hem evin kapısı, hem de kullanılan bazı mobilya parçaları bizi retro bir evin karşılayacağının habercisi gibi. Avizeyi de unutmamak lazım. O da bize aynı minvalde bir mesaj veriyor.
Salonda bulunan bu dolap ve masa evin tarzını özetliyor gibi. Özellikle dolapta kendini gösteren country tarz evin başka unsurlarında da tekrar ediyor.
Evin geniş pencereleri sayesinde serin havalarda içeride oturarak da bahçe manzarasına hakim olabiliyorsunuz. Bu resimde evin taş duvarlarını ve küçük aydınlatma elemanlarını da görebiliyorsunuz. Aydınlatma unsurları odaya romantik bir hava katıyor ve mekana huzur veriyor.
Az önceki kahve köşesinde bulunan koltuklardan biri efsanevi Hollywood sanatçısı Marily Monroe'nun resimleriyle süslenmiş. Kırmızı ahşap kasalı koltuk hem rahat hem de çok şık görünüyor.
Evin her yerinde eski tarz ama bakımlı mobilyalar hakim. Bu resimde de bir üçlü kanepe ve bir dolap görüyoruz. İkisi de siyah renkli olan mobilyalar birbirleriyle uyumlu görünüyor. Deri döşeme koltuk ve dolap evin kayrak taşı duvarlarıyla da uyum sağlamış. Evin her yerinde olduğu gibi bu köşesinde de çok sevimli abajurlar bulunuyor. Duvardaki girintilerde de harika vitray örnekleri görüyoruz.
Evin girişinde evin numarasını gösteren çini rakamla turumuzu kapatmayı istedik. Çini rakam eve gelenlere hoş bir karşılama sunuyor.
Bir başka konuk evi de ilginizi çekebilir: