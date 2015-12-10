Geri dönüşüm mucizesi kişilikli bir ev projesi: Mini Ev

Neredeyse tüm malzemeleri geri dönüşüm materyalleri ile tasarlanmış, şahane yapısı ile güçlü kişiliği bir araya getiren tek kişilik konut projesini incelemeye hazır olun. Tasarımcıları tarafından Minik olarak anılan yapı, çok fonksiyonlu donanımı ile görenleri hayran bırakıyor.

Tek kişilik bir oda olarak tasarlanan yapı, banyo erişimi vb. temel ihtiyaçları karşılamak için, daha geniş bir evin yanında park edilme kolaylığıyla tasarlanmıştır. Eşi benzerine az rastlanır tasarımı ile şahane bir konuk evi niteliği taşıyan yapı, konfor açısından da beklentilerin üzerinde içeriğe sahip.

%95 geri dönüşüm malzemeleri ile üretilmiştir. Yapımında çok az yeni parça kullanılmıştır. Sadece çatı vidaları, kapı kilidi, elektrikli redresör yeni alınmıştır. Kişisellik katan yaklaşımıyla mini ev projesi, çatı kirişlerinin örtüldüğü çatı örtüsü ve saçakları ile işlevsel bir mekan haline getirilmiş. Alışıldık evlerin dışında tasarımıyla dikkatleri çeken mini ev projesinin görsellerini incelemeye başlayabiliriz.