Geri dönüşüm mucizesi kişilikli bir ev projesi: Mini Ev

Neredeyse tüm malzemeleri geri dönüşüm materyalleri ile tasarlanmış, şahane yapısı ile güçlü kişiliği bir araya getiren tek kişilik konut projesini incelemeye hazır olun. Tasarımcıları tarafından
Minik olarak anılan yapı, çok fonksiyonlu donanımı ile görenleri hayran bırakıyor.
Tek kişilik bir oda olarak tasarlanan yapı, banyo erişimi vb. temel ihtiyaçları karşılamak için, daha geniş bir evin yanında park edilme kolaylığıyla tasarlanmıştır. Eşi benzerine az rastlanır tasarımı ile şahane bir konuk evi niteliği taşıyan yapı, konfor açısından da beklentilerin üzerinde içeriğe sahip.
%95 geri dönüşüm malzemeleri ile üretilmiştir. Yapımında çok az yeni parça kullanılmıştır. Sadece çatı vidaları, kapı kilidi, elektrikli redresör yeni alınmıştır. Kişisellik katan yaklaşımıyla mini ev projesi, çatı kirişlerinin örtüldüğü çatı örtüsü ve saçakları ile işlevsel bir mekan haline getirilmiş. Alışıldık evlerin dışında tasarımıyla dikkatleri çeken mini ev projesinin görsellerini incelemeye başlayabiliriz.
Adeta minyatürü anımsatan ev, göründüğünden çok daha fazlası. Küçük görünümü ve boyutlarının ötesinde tarzı ve kişiliği olmadığı iddia edilemez.
Gördüğünüz muazzam ev, THE UPCYCLIST imzası taşıyor. Mucizevi sonuca yeniden değerlendirilmiş malzemelerle ulaşılıyor. Materyaller estetik değerlerine göre seçilmiş ve davetkar bir giriş tasarlanmış. Büyüleyici ve konforlu. Evin detaylarına indikçe konfor sınırlandıracak hiçbir engele rastlamıyorsunuz.
Kolaylıkla taşınabilir yapısı ile, seyyar bir yapı modeli. Bulunduğu noktadan bir başka yere kolaylıkla gidebilen bir yaşam mahali. Tasarımcıların mini ev olarak andığı tasarımda monte edilen parçalar yerleşik düzende yeniden kaldırılıp harekete geçilebiliyor.
Yaz ayları geldiğinde kumsala yakın, ya da deniz manzarası eşliğinde bir gece geçirmek istediğinizde, mini evle bunu yapmak sanıldığından çok daha kolay olacak. İstediğiniz zaman manzaranızı değiştirme lüksü olacak, tatil günlerinin en kullanışlı aracı haline gelecek. Artık çadırlara dönmek istemeyeceksiniz.
Meksika battaniyesinin sıcak renkleri ile ahşabın dokusu şahane uyum sağlıyor. Sıcak atmosferiyle oturma ve yatma ihtiyaçlarını karşılayan ahşap yapıda, doğal dokuların sadeliği ve güzelliği göze çarpıyor.
Yapı içindeki katlanabilir masayı aşağı çekerek ihtiyaç duyduğunuzda kullanım alanını genişletebiliyorsunuz. Yatak alanı ise aynı zamanda oturma alanı olarak kullanılıyor. Yatak altı boşluklar da elbette kullanılıyor, depolama ve ihtiyaç duyulan gereçlerin muhafazası için.
Böylesi küçük alanlı bir yaşam alanında depolama ihtiyacını karşılayacak raflara yer kalmayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tasarımcılar, ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere köşe raflar dizayn etmişler. Dolayısıyla kullanılmayan ölü alanlar işlevsel açıdan değerlendirilmiş. Açık raflara dizilen yastıklar, çerçeveli bir fotoğraf ve diğer gereçler için yeriniz mevcut. Kişisel dokunuşlar çerçeveli fotoğraf ve diğer kişisel aksesuarlarla sağlanıyor. Genel olarak bu kadar küçük bir alanın kontrolü ve dizaynı oldukça zor bir iştir. THE UPCYCLIST, bu kadar küçük bir alanda işlevselliği bırakmadan estetik bir proje tasarlamayı başarıyor.
Tek kişilik bir konut için, bu kadar küçük bir alanda sıcak bir atmosfer tasarlamak ve bunu %95 geri dönüşüm mucizesi ile başarmak oldukça etkileyici. Dudak uçuklatan küçük bütçe ile karakterli bir tek kişilik konut projesi. Doğa ve doğal yaşam için geri dönüşüm materyallerini değerlendirmeli, eko-yaşam koşullarını desteklemeli. Neredeyse hiç yeni malzeme ödemesi yapılmayan konutta, biraz daha para ayırmak istenildiğinde neler yapılabileceği ve nasıl başarılı bir sonuç elde edilebileceğini görmek mümkün.
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