Ankara'da göz alıcı villalar

Bugün homify'da sizleri başkent Ankara'ya götüreceğiz. Fen Proje Mimarlık ve İnşaat'ın Ankaranın en güzide semtlerinden biri olan Beysukent'te, Angora Bulvarı üzerinde yaptığı Kapadokya Evleri projesinin mimari proje ve konsept çalışmaları yaklaşık 1.5 yılda tamamlanmış. Tasarımında Group T tasarım ekibinin imzası olan proje 2 ada üzerinde toplam 12 dönüm arazi üzerinde yer alan 18 villadan oluşuyor. Bu 18 villadan birine ayrıntılı olarak göz atacağız. Hazırsanız başlayalım.
Yan yana dizili villalardan oluşan iki adadan meydana gelen sitede her villanın kendine ait bir bahçesi ve bu bahçede bir havuzu bulunuyor. Bahçe düzenlemesinde yeşilin türlü tonlarının kullanıldığı villaların her birinde yüzme havuzu bulunması büyük bir şans.
Bu resimde de villanın dış cephesini önden görüyorsunuz. Birinci kat duvarlarının taş, üst duvarların sıva ve boya olduğu villada ahşap kullanımı da çok dengeli ve başarılı olmuş. Bahçe duvarlarının da taşla kaplandığı ön cephede ferforje korkuluklar kullanılmış. Ön bahçe de yemyeşil bir dekorasyona sahip. Ayrıca her villanın kendine ait kapalı bir garajı bulunuyor.
Evden içeri girince misafirleri zemini mermer kaplı bir hol karşılıyor. Holdeki masif ahşap bölümler, evin diğer bölümlerinde de ahşabın karşımıza çıkacağının habercisi gibi.
Birinci katta çok geniş bir salon bulunuyor. Salon zemini masif ahşap parkeyle kaplanmış. Pencere çerçeveleri de yine masif ahşaptan yapılmış. Fotoğrafın çekildiği bölümü göremiyorsunuz ama oraya bir yemek masası yerleştirilerek yemek bölümü yapılmış. Karşıda gördüğünüz bölüm ise TV bölümü olarak döşenmiş. Bu bölümdeki şömine salonun en dikkat çekici unsuru. Şömine holdeki mermer dokuya benzer bir mermerle kaplanmış.
Alt kattaki bir diğer bölüm ise mutfak. Geniş pencereleri ve bahçe manzarasıyla çok ferah bir hal alan mutfak beyaz mobilyalar sayesinde daha da ferahlamış. Mutfak adası ve bağımsız davlumbaz mutfağa son derece modern bir görünüm kazandırmış.
Holden üst kata çıkan merdivenler de hem trabzanları hem de basamaklarıyla masif ahşaptan yapılmış.
Üst kattaki geniş odaya ise bir bilardo masası yerleştirilmiş. Bu villanın sahibi erkeğin çok şanslı olduğunu söylemek mümkün. Bilardo keyfi yaşamak için dışarı çıkmasına gerek yok. Evde arkadaşlarıyla birlikte bu keyfi yaşayabilecek.
Çok geniş bir ebeveyn yatak odasına sahip evde yatak odası asimetrik mobilyalarla döşenmiş. Karyola koyu renkliyken komodinlerde beyaz renk kullanılmış.
Ebeveyn yatak odasında bulunan ebeveyn banyosu da bir hayli geniş. Duvarlarının bir kısmının mermer kaplı olduğu banyoda küvetin kaidesi ve küvete çıkan basamaklar da ahşaptan yapılmış.
Evin çatı katındaki bir oda da yatak odası olarak döşenmiş. Beybeyaz karyola ve karyola başı odanın en dikkat çekici özelliği.
Geniş villa da büyük misafir gruplarını ağırlayabilmek mümkün. Villada çok sayıda yatak odası var. Bu da onlardan biri.
Villanın bir odası ise spor salonu olarak döşenmiş. Bu villanın sahiplerinin sağlıklı bir yaşam süreceği aşikar.
Lüks sizi de cezbediyorsa bu yazıya bakmanızı da şiddetle tavsiye ederim: