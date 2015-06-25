현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Ankara'da göz alıcı villalar

Aydin Sanli Aydin Sanli
Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Evler
Loading admin actions …

Bugün homify'da sizleri başkent Ankara'ya götüreceğiz. Fen Proje Mimarlık ve İnşaat'ın Ankaranın en güzide semtlerinden biri olan Beysukent'te, Angora Bulvarı üzerinde yaptığı Kapadokya Evleri projesinin mimari proje ve konsept çalışmaları yaklaşık 1.5 yılda tamamlanmış. Tasarımında Group T tasarım ekibinin imzası olan proje 2 ada üzerinde toplam 12 dönüm  arazi üzerinde yer alan 18 villadan oluşuyor. Bu 18 villadan birine ayrıntılı olarak göz atacağız. Hazırsanız başlayalım.

Bahçeden görünüm

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Evler
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Yan yana dizili villalardan oluşan iki adadan meydana gelen sitede her villanın kendine ait bir bahçesi ve bu bahçede bir havuzu bulunuyor. Bahçe düzenlemesinde yeşilin türlü tonlarının kullanıldığı villaların her birinde yüzme havuzu bulunması büyük bir şans. 

Önden görünüm

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Evler
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Bu resimde de villanın dış cephesini önden görüyorsunuz. Birinci kat duvarlarının taş, üst duvarların sıva ve boya olduğu villada ahşap kullanımı da çok dengeli ve başarılı olmuş. Bahçe duvarlarının da taşla kaplandığı ön cephede ferforje korkuluklar kullanılmış. Ön bahçe de yemyeşil bir dekorasyona sahip. Ayrıca her villanın kendine ait kapalı bir garajı bulunuyor. 

Hol

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Evden içeri girince misafirleri zemini mermer kaplı bir hol karşılıyor. Holdeki masif ahşap bölümler, evin diğer bölümlerinde de ahşabın karşımıza çıkacağının habercisi gibi. 

Salon

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Multimedya Odası
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Birinci katta çok geniş bir salon bulunuyor. Salon zemini masif ahşap parkeyle kaplanmış. Pencere çerçeveleri de yine masif ahşaptan yapılmış. Fotoğrafın çekildiği bölümü göremiyorsunuz ama oraya bir yemek masası yerleştirilerek yemek bölümü yapılmış. Karşıda gördüğünüz bölüm ise TV bölümü olarak döşenmiş. Bu bölümdeki şömine salonun en dikkat çekici unsuru. Şömine holdeki mermer dokuya benzer bir mermerle kaplanmış. 

Mutfak

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Mutfak
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Alt kattaki bir diğer bölüm ise mutfak. Geniş pencereleri ve bahçe manzarasıyla çok ferah bir hal alan mutfak beyaz mobilyalar sayesinde daha da ferahlamış. Mutfak adası ve bağımsız davlumbaz mutfağa son derece  modern bir görünüm kazandırmış.

Merdiven

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Holden üst kata çıkan merdivenler de hem trabzanları hem de basamaklarıyla masif ahşaptan yapılmış.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Bilardo keyfi

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Multimedya Odası
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Üst kattaki geniş odaya ise bir bilardo masası yerleştirilmiş. Bu villanın sahibi erkeğin çok şanslı olduğunu söylemek mümkün. Bilardo keyfi yaşamak için dışarı çıkmasına gerek yok. Evde arkadaşlarıyla birlikte bu keyfi yaşayabilecek.

Ebeveyn yatak odası

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Yatak Odası
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Çok geniş bir ebeveyn yatak odasına sahip evde yatak odası asimetrik mobilyalarla döşenmiş. Karyola koyu renkliyken komodinlerde beyaz renk kullanılmış.

Ebeveyn banyosu

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Banyo
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Ebeveyn yatak odasında bulunan ebeveyn banyosu da bir hayli geniş. Duvarlarının bir kısmının mermer kaplı olduğu banyoda küvetin kaidesi ve küvete çıkan basamaklar da ahşaptan yapılmış. 

İkinci yatak odası

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Yatak Odası
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Evin çatı katındaki bir oda da yatak odası olarak döşenmiş. Beybeyaz karyola ve karyola başı odanın en dikkat çekici özelliği.

Üçüncü yatak odası

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Yatak Odası
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Geniş villa da büyük misafir gruplarını ağırlayabilmek mümkün. Villada çok sayıda yatak odası var. Bu da onlardan biri.

Spor salonu

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Fitness Odası
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Villanın bir odası ise spor salonu olarak döşenmiş. Bu villanın sahiplerinin sağlıklı bir yaşam süreceği aşikar. 

Lüks sizi de cezbediyorsa bu yazıya bakmanızı da şiddetle tavsiye ederim:

Lüks yüzme havuzları

Sıradışı bir banyo sahibi olmak için 17 çılgın fikir
Ankara'daki bu villa projesini siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler