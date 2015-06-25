Ankara'da göz alıcı villalar

Bu resimde de villanın dış cephesini önden görüyorsunuz. Birinci kat duvarlarının taş, üst duvarların sıva ve boya olduğu villada ahşap kullanımı da çok dengeli ve başarılı olmuş. Bahçe duvarlarının da taşla kaplandığı ön cephede ferforje korkuluklar kullanılmış. Ön bahçe de yemyeşil bir dekorasyona sahip. Ayrıca her villanın kendine ait kapalı bir garajı bulunuyor.