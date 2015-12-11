Kendiniz için masalsı bir kış bahçesi yaratın

Kış mevsimi geldi çattı ve bahçelerimizden iç mekanlara doğru geçiş yaptık. Oysaki evimizin dekorasyonu ne kadar güzel olursa olsun, bahçemizde, dış mekanda olmanın tadını iç mekandan alamadığımız oluyor. Açık havada oturmanın verdiği özgürlük hissi ve huzuru iç mekanlarda bulamıyoruz. Havalar iyice soğuyuncaya kadar dışarıda oturma konusunda dirensek de, en nihayetinde içerilere taşınmak zorunda kalıyor ve adeta kış depresyonuna yelken açıyoruz. Oysa teraslarımızı ve bahçelerimizi kış mevsimi için de uygun bir hale getirebilir ve soğuk havalarda dahi bu açık alanların tadını çıkarabiliriz. Bahçede soğuk kış mevsimi boyunca da zaman geçirebilmek için birkaç değişiklik yapmak gerekecektir ama göreceksiniz ki sonuç tüm zahmete değecek ve aşırı kötü hava şartları olmadığı sürece üzerinize montunuzu-anorağınızı giyip dış mekanda zaman geçirmenin tadını gönül rahatlığı ile çıkaracaksınız.
İlk olarak kolay ve soğuk havadan mümkün olduğunca kaçınan okuyucularımız için bir örnek verelim dedik. Üstü arzu ettiğiniz bir pergola sistemi ile kapalı, yanları ise katlanır cam ya da sürgülü cam kapı ile komple kapatılabilecek bir teras kolayca ısıtılabileceği için kış ayları için en basit ve konforlu opsiyonlardan biridir. Elbette yanları kapattığınız zaman tam olarak bir dış mekanda sayılmıyorsunuz ama hem iç mekanın konforunu hem de açık havaya ve bahçeye yakın olmanın keyfini yaşamak istiyorsanız, en pratik ve basit çözüm bu. Bu alanı ısıtmak için klimadan ya da baca sistemi kurarak şık bir şömine sobadan yaralanabilirsiniz.
Daha fazla katlanır cam ile kapatılmış balkon ve teras örneği görmek isterseniz, ’Katlanır cam balkon sistemleri ile güzelleşen mekanlar’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Kışın en soğuk zamanlarında bile kullanabileceğiniz bir açık hava hidromasajlı küvet ne dersiniz? İçinde fokurdayan sımsıcak su, dışarıda buz gibi hava, hatta belki kar? Eğer bahçenizde bir açık hava hidromasajlı küveti için yeterli ve mahrem bir alan varsa, bütçeniz de hem bu ürünü satın almaya hem de kullanıldığı süre boyunca gerekli bakım ve su-elektrik faturasını ödemeye yetiyorsa, sanıyorum ki bahçeye yaptıracağınız bir hidromasajlı küvetten daha keyifli bir kış aktivitesi olamaz. Böyle bir hidromasajlı küvete sahip olmak için gerekli birçok şart saydık ancak zaten gerçek lüks de öyle bir şey değil mi… Üşütürüm diye mi korkuyorsunuz? Kuzey ülkelerinden insanların eksi derecelerde dahi açık hava hidromasajlı küveti kullandığını unutmayın. Tek yapmanız gereken çıktıktan sonra kendinizi korumanız.
Açık hava hidromasajlı küvet ilginizi çekiyorsa, ’Kış için lüks spalar’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Soğuk aylar boyunca teras ya da bahçede zaman geçirmek isteyenler için en iyi çözümlerden biri de açık hava ısıtıcıları olabilir. Açık hava ısıtıcıları kafe, restoran gibi ticari mekanlarda sıklıkla gördüğümüz ancak evlerimize almayı akıl edemediğimiz bir ürün. Tüplü modellerden doğalgazlılara ve elektriklilere kadar birçok versiyonu bulunan açık hava ısıtıcıları yalnızca küçük bir bölgeyi ısıtsa da oldukça yeterliler. Piyasada, birçok farklı modele sahip ısıtıcı modelleri bulabilirsiniz. Geniş bir alanda kalabalık açık hava partileri düzenlemeyi düşünüyorsanız, birden fazla ürün almanız gerekebilir. Ayrıca birçok firma açık hava ısıtıcılarını kiralamaktadır da, aklınızda bulunsun.
Kış aylarında bahçenin tadını çıkarmak için bahçenin de bazı özel çalışmalara ihtiyacı olabilir. Yaprakları dökülmüş çıplak dalların da bir güzelliği olduğunu düşünüyorsak da kış boyunca yeşil kalan bitkilere de ihtiyaç duyarız. Çünkü yeşil insanda huzur hissi ve neşe yaratır. Bahçenize hem yaz hem de kış mevsimine ve bulunduğunuz bölgenin coğrafyasına uygun bitkiler ekebilir ve yaz kış yemyeşil bir bahçenin tadını çıkarabilirsiniz. Bunun için peyzaj firmalarından bilgi alabilir ya da internette yapacağınız araştırmalar sonucu bazı bilgilere ulaşabilirsiniz. Üstelik kış boyunca bitkiler pek de bakım ve sulama istemezler. Ancak don olaylarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Ayrıca, bahçenize ya da saksılara mevsimlik kış çiçekleri de ekebilir ve yeşilin yanına doğanın en güzel canlı renklerini yerleştirebilirsiniz.
İngilizcesi fire pit olan ve ülkemizde bu isimle de anılan açık hava şömineleri hem çevrelerini ısıtmakta hem de bahçeye muhteşem bir dekor sağlamaktadır. Taştan örülmüş, şık bir açık hava şöminesi çevresine oturarak hem içinizi ısıtabilir hem de alevlerin dansını izleyerek keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Uygun boyuttaki demir şişler ya da demircide yaptırabileceğiniz basit bir demir ızgara ile açık hava şöminenizde kestane, sucuk ve benzeri yiyecekleri de pişirebilirsiniz. Kış soğuyunca ateş çevresinde oturup sucuk-ekmek ve sıcak şarap partisi yapmaktan daha eğlenceli ne olabilir?
Fotoğraftaki örnekte İstanbullu firma Greenline Peyzaj tarafından tasarlanıp inşa edilmiş bir açık hava şöminesi görüyoruz.
Ve geldik son ancak en önemli maddelerden birine: Aydınlatma. Kış günleri hava erkenden kararmaya başlar, nacak bu artık içeri taşınmak için bir gerekçe değil! Elektrikli ya da güneş enerjili dekoratif aydınlatmalar ile bahçenizi ya da terasınızı süsleyebilir, böylece hem şık bir görünüm hem de hoş, güzel bir ışığa sahip olabilirsiniz. Açık havada LED'li aydınlatmaları kullanmanızı tavsiye ederiz, zira LED'li ışıklar hem çok daha dayanıklıdır hem de normal ampullere göre kat be kat enerji tasarrufu sağlarlar. Dekoratif aydınlatmanın dışında, normal bahçe ve/veya teras aydınlatmanızı da ayarlanabilir bir şekilde seçerek bu alanlarda istediğiniz ambiyansı yaratabilirsiniz.