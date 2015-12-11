Kendiniz için masalsı bir kış bahçesi yaratın

İlk olarak kolay ve soğuk havadan mümkün olduğunca kaçınan okuyucularımız için bir örnek verelim dedik. Üstü arzu ettiğiniz bir pergola sistemi ile kapalı, yanları ise katlanır cam ya da sürgülü cam kapı ile komple kapatılabilecek bir teras kolayca ısıtılabileceği için kış ayları için en basit ve konforlu opsiyonlardan biridir. Elbette yanları kapattığınız zaman tam olarak bir dış mekanda sayılmıyorsunuz ama hem iç mekanın konforunu hem de açık havaya ve bahçeye yakın olmanın keyfini yaşamak istiyorsanız, en pratik ve basit çözüm bu. Bu alanı ısıtmak için klimadan ya da baca sistemi kurarak şık bir şömine sobadan yaralanabilirsiniz.

Daha fazla katlanır cam ile kapatılmış balkon ve teras örneği görmek isterseniz, ’Katlanır cam balkon sistemleri ile güzelleşen mekanlar’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.