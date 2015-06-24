Bungalowda tatil başkadır

Kimileri tatil için lüks otelleri tercih ederken, kimileri ise betondan uzak doğayla iç içe bir tatil arzular. İkinci tip tatil için seçeneklerden biri çadırdır. Ancak çadırların bir kısmı plastik olmaları nedeniyle çok da doğal barınaklar değildirler. Öte yandan çadır birçokları için bunaltıcı olabilir. Ya da küçük gelebilir. Bu noktada doğayla iç içe tatil için daha iyi bir seçenek devreye giriyor. O da bungalow. Bungalowlar genellikle ahşaptan yapılıyor ve çadırlara göre daha fazla konfor sağlıyorlar. Hem yatacak bir oda hem de banyonun bir arada olduğu bungalowlar doğal olduğu kadar konforlu bir tatil de vaat ediyorlar. Bugün homify'da hepsi Türkiye'de bulunan çeşitli bungalow tatili alternatiflerinden bir derleme yaptık. Siz de bu yaz için bungalow tatili planlıyorsanız bu yazı tam size göre.