Bungalowda tatil başkadır

Kimileri tatil için lüks otelleri tercih ederken, kimileri ise betondan uzak doğayla iç içe bir tatil arzular. İkinci tip tatil için seçeneklerden biri çadırdır. Ancak çadırların bir kısmı plastik olmaları nedeniyle çok da doğal barınaklar değildirler. Öte yandan çadır birçokları için bunaltıcı olabilir. Ya da küçük gelebilir. Bu noktada doğayla iç içe tatil için daha iyi bir seçenek devreye giriyor. O da bungalow. Bungalowlar genellikle ahşaptan yapılıyor ve çadırlara göre daha fazla konfor sağlıyorlar. Hem yatacak bir oda hem de banyonun bir arada olduğu bungalowlar doğal olduğu kadar konforlu bir tatil de vaat ediyorlar. Bugün homify'da hepsi Türkiye'de bulunan çeşitli bungalow tatili alternatiflerinden bir derleme yaptık. Siz de bu yaz için bungalow tatili planlıyorsanız bu yazı tam size göre.
Olimpos'a yakın bir noktada hizmet veren Özge Hotel ve Bungalow sakin bir tatil yapmak isteyenler için birebir. Kazıklarla yerde iki karışı yükseltilmiş bungalowlarda banyo ve tuvalet de bulunmakta. Böylece doğayla iç içe tatilinizi geçirirken, çadır kamplarda olduğu gibi umumi banyo ve tuvaletlere mahkum kalmayacaksınız. İçeride bir çift kişilik yatak bir de çekyat bulunuyor. Verandası bile bulunan bungalowa kayrak taşından yapılma bir patikayla ulaşılıyor. Ancak biz doğayla iç içe bir mekanda plastik sandalyler yerine ahşap sandalyeler görmeyi tercih ederdik.
Kızılçam ve sığla ormanlarıyla kaplı Karacaören Gölü kenarındaki Saklı Göl Evleri’nde yılın 12 ayı keyif dolu bir tatil yapabilirsiniz. Üçü hidromasaj küvetli yedi glamping çadır ev, beş özel konseptli ahşap göl ev olmak üzere 12 oda ile hizmet veren tesiste evinizin verandasına kahvaltı sipariş edebiliyorsunuz. Her tarafı camla kaplı evlerde orman ve göl manzarasını doyasıya yaşayabilirsiniz.
Bu resimdeki bungalow Çıralı Beach Bungalow'da bulunuyor. Caretta Caretta kaplumbağalarının üreme yeri olan Çıralı sahilinde bulunan tesiste huzr dolu bir tatil geçirmek mümkün. Bungalowlar bir yatak odası bir banyo ve verandadan oluşuyor. Bungalowlarda yaz sıcağından bunalmadan uyuyabilmeniz için klima da bulunuyor. Haziran Temmuz aylarında giderseniz kaplumbağaların yumurtlama, Eylül Ekim aylarında giderseniz ise yumurtadan çıkma dönemlerine şahitlik edebilirsiniz.
Bu bungalow ise Marmaris'te hizmet veren Angora Camping'de bulunuyor. Ahşap bungalow sıvanıp boyanmış. Çatı kısmı ahşap olarak kalmış. Ön taraftaki veranda ise karoyla kaplanmış. Verandada bulunan ahşap sandalyeler çok sevimli görünüyor. Keşke masa da sandalyelerle uyumlu biçimde ahşap olsaydı.
Özgür tatilcilerin Olympos'tan sonraki yeni gözdesi Kabak Koyu. Kelebekler Vadisi içindeki koyda bulunan tesisler ya çadırlardan ya da ahşap bungalowlardan oluşuyor. Bu bungalow da Treehouse Kabak isimli tesiste bulunuyor.
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama 30 yıldır ahşap konusunda hizmet veren bir aile firması. Her türlü ahşap dış mekan mobilyasının yanı sıra bungalowlar da üreten firma hem bireysel hem de kurumsal müşterilere hizmet veriyor. Resimde gördüğünüz ahşap ev de firmanın ürün yelpazesinde yer alıyor.
Olympos'ta bulunan Simurg Evleri tesisinde ahşap bungalowların yanı sıra resimdeki kerpiç evler de yer alıyor.
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