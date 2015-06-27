Farklı ve sıradışı 15 banyo duvarı uygulaması

Banyolar evlerimizin belki de dekorasyonu en zor yaşam alanlarından biri. Çünkü seçenekler ilk bakışta oldukça dar görünüyor. Sonuçta ıslak zemin, fayans duvarlar, duşakabin, küvet, lavabo ünitesi ve tuvalet ünitesinden ibaret olan banyolar aslında bir hayli çeşitli, renkli, şık ve sıradışı dizaynlara sahip olabilir. Bunun en iyi yollarından biri de banyo duvarlarında ezber bozan şık tasarımlar kullanmak. İşte banyonuzun dokusunu değiştirecek 15 farklı banyo duvarı uygulaması.
Banyolardaki duvar aksesuarları genelde klasik banyo dolaplarından ibarettir. Dekorasyon Tadilat tarafından dizayn edilen bu banyodaysa beyaz parlak fayansların üzerine uygulanan sıradışı ve modern yapılı raflar odaya şık bir yaşam alanı izlenimi kazandırıyor.
Hamam keyfi yapabilmek ve o estetiği yaşayabilmek için evinizden hiç çıkmasanız ne güzel olur değil mi? İşte Vera Duş tarafından tasarlanan ve uygulanan bu mermer hamam da tarihten gelen klasik bir seçkinliği yaşatıyor.
Banyodaki tüm duvarların aynı renk ve desenden oluşması yerine resimdeki Eyüp Dekorasyon tarafından tasarlanan banyoda da görüldüğü gibi banyo ve duşakabinin alanının cephelerinin klasik ve hareketli fayanslarla kapanması banyonun estetiğini klasik bir tarzda arttırıyor.
Banyoda beyaz fayanslardan sıkıldıysanız ahşap görünümlü açık renkli bu fayanslar banyonuzu renklendirmek ve ona şık bir görünüm kazandırmak için ideal seçeneklerden biri. Tüm duvarların ve yerin aynı sütlü kahve renginin tonlamalarından oluşması tekdüzeliği önlerken bütün bir karakter oluşturuyor.
Mermerin verdiği o havalı, estetik, şık ve zarif duruşu başka hangi malzeme verebilir ki? Mermer özellikle banyo tasarımlarında duvarlarda ve yerlerde kullanıldığında yaşam alanının dokusunu tamamen değiştiriyor ve göz alıcı banyolar yaratıyor.
Kiremit rengini kim sevmez? Evlerin her odasında kullanılabilecek kiremit duvarların genel olarak her yaşam alanına estetik ve seçkinlik katmak gibi bir özellikleri var. Banyoda kullanıldığında da çıkan sonuç göz kamaştırıcı oluyor haliyle.
Son derece sıradan bir banyoyu bile tamamen değiştirebilecek ve banyonuza kusursuz bir modernlik katabilecek bir diğer uygulama da sade duvar resimleri. Beyaz banyo duvarlarını sıkıcılıktan kurtarmak için hem basit hem etkili bir yöntem.
Bir başka mermer uygulaması örneğini de Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası taşıyan bu banyoda görüyoruz. Gri lekeli beyaz mermer malzeme banyonun dizaynına uygun şekilde yaşam alanına modern bir hava ve hareketlilik katıyor.
Islak zemine pek uygun olmadığı için banyolarda ahşap pek kullanılan bir malzeme değildir aslında. Ama artık suya dayaıklı ahşap malzeme uygulamaları çoğalıyor ve resimdeki gibi sıcak karakterli şık banyolar yaratmak mümkün.
Banyolarda kullanılan fayansların seçimi de banyonun atmosferini ve karakterini belirlemek için bir hayli önemli öğelerden biri. Resimdeki gibi gümüş rengi ışıltılı fayanslarla parlak açık renkli desenli fayansların karışımı banyolara aydınlık bir dokunuş kazandırıyor.
Resimde örneğini gördüğümüz duvar uygulaması, modern dokunuşların hareketli duvar desenleriyle harmanlanarak hem modern hem de canlı bir atmosferin sıradışı örneklerinden biri. Yer döşemesiyle duvarın aynı desene sahip olması banyoya yekpare bir estetik kazandırmış.
Banyonuzun duvarlarında taş kullanırsanız, işte ortaya böyle şık ve elegant bir görüntü çıkıyor. Küçük ya da büyük her banyoda seçkinlik yaratan bu uygulama dilerseniz yalnızca tek bir cephede kullanılarak modern bir izlenim de yaratıyor.
Çininin güzelliğini tartışmaya gerek yok. Banyolarda da özel çini uygulamaları tasarlanarak hem renkli, hem modern dokunuşlu sanatsal hem de klasik dokunun iç içe geçtiği eklektik tasarımlar elde etmek mümkün.
Duvarların yalnızca döşemeleriyle değil aynı zamanda şekilleriyle de yaratmak istediğiniz atmosferi tamamlamanız mümkün. Resimdeki örnekte banyonun bir cephesindeki duvar köşesizleştirilmiş ve altın renkli dokunuşları olan minimal bir fayans tercih edilmiş.
Origami Mobilya tarafından dizayn edilen bu mor ve gümüş ağırlıklı rengarenk ve capcanlı banyo da klasik banyolardan sıkılan ve yüksek enerjili yaşam alanları tercih edenler için ideal bir örnek.
(Evinizdeki diğer yaşam alanlarındaki duvarları da sıradışı bir şekilde tasarlamak istiyorsanız Renkgarenk duvarlarla enerjik yaşam alanları isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.)