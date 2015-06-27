현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Farklı ve sıradışı 15 banyo duvarı uygulaması

Homify TR Homify TR
Bakü Projesi Banyo, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Banyo
Loading admin actions …

Banyolar evlerimizin belki de dekorasyonu en zor yaşam alanlarından biri. Çünkü seçenekler ilk bakışta oldukça dar görünüyor. Sonuçta ıslak zemin, fayans duvarlar, duşakabin, küvet, lavabo ünitesi ve tuvalet ünitesinden ibaret olan banyolar aslında bir hayli çeşitli, renkli, şık ve sıradışı dizaynlara sahip olabilir. Bunun en iyi yollarından biri de banyo duvarlarında ezber bozan şık tasarımlar kullanmak. İşte banyonuzun dokusunu değiştirecek 15 farklı banyo duvarı uygulaması. 

Modern rafların çekiliği

Çekmeköydekorasyon Dekorasyontadilat Kırsal Banyo
Dekorasyontadilat

Çekmeköydekorasyon

Dekorasyontadilat
Dekorasyontadilat
Dekorasyontadilat

Banyolardaki duvar aksesuarları genelde klasik banyo dolaplarından ibarettir. Dekorasyon Tadilat tarafından dizayn edilen bu banyodaysa beyaz parlak fayansların üzerine uygulanan sıradışı ve modern yapılı raflar odaya şık bir yaşam alanı izlenimi kazandırıyor. 

Tarihi hamam dokusu

HÜRREM VERA DUŞ Klasik Banyo
VERA DUŞ

HÜRREM

VERA DUŞ
VERA DUŞ
VERA DUŞ

Hamam keyfi yapabilmek ve o estetiği yaşayabilmek için evinizden hiç çıkmasanız ne güzel olur değil mi? İşte Vera Duş tarafından tasarlanan ve uygulanan bu mermer hamam da tarihten gelen klasik bir seçkinliği yaşatıyor. 

Klasik fayans seçimi

EyüpDekorasyon Tadilat Şirketleri Minimalist Banyo
Tadilat Şirketleri

EyüpDekorasyon

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

Banyodaki tüm duvarların aynı renk ve desenden oluşması yerine resimdeki Eyüp Dekorasyon tarafından tasarlanan banyoda da görüldüğü gibi banyo ve duşakabinin alanının cephelerinin klasik ve hareketli fayanslarla kapanması banyonun estetiğini klasik bir tarzda arttırıyor. 

Estetik tonlamalar

Novo Maison Bodrum, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Banyo
ARTHUR&amp;MILLER

Novo Maison Bodrum

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Banyoda beyaz fayanslardan sıkıldıysanız ahşap görünümlü açık renkli bu fayanslar banyonuzu renklendirmek ve ona şık bir görünüm kazandırmak için ideal seçeneklerden biri. Tüm duvarların ve yerin aynı sütlü kahve renginin tonlamalarından oluşması tekdüzeliği önlerken bütün bir karakter oluşturuyor. 

Mermerin sağlam zarafeti

#Ataşehirdekorasyon Ev TAdilatları Modern Banyo
Ev TAdilatları

#Ataşehirdekorasyon

Ev TAdilatları
Ev TAdilatları
Ev TAdilatları

Mermerin verdiği o havalı, estetik, şık ve zarif duruşu başka hangi malzeme verebilir ki? Mermer özellikle banyo tasarımlarında duvarlarda ve yerlerde kullanıldığında yaşam alanının dokusunu tamamen değiştiriyor ve göz alıcı banyolar yaratıyor. 

Kiremitteki asalet

Bayrampaşadekorasyon Ysk Tadilat Klasik Banyo
Ysk Tadilat

Bayrampaşadekorasyon

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

Kiremit rengini kim sevmez? Evlerin her odasında kullanılabilecek kiremit duvarların genel olarak her yaşam alanına estetik ve seçkinlik katmak gibi bir özellikleri var. Banyoda kullanıldığında da çıkan sonuç göz kamaştırıcı oluyor haliyle. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Duvar resimleri

homify Eklektik Banyo
homify

homify
homify
homify

Son derece sıradan bir banyoyu bile tamamen değiştirebilecek ve banyonuza kusursuz bir modernlik katabilecek bir diğer uygulama da sade duvar resimleri. Beyaz banyo duvarlarını sıkıcılıktan kurtarmak için hem basit hem etkili bir yöntem. 

Modern bir hareketlilik

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Banyo
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Bir başka mermer uygulaması örneğini de Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası taşıyan bu banyoda görüyoruz. Gri lekeli beyaz mermer malzeme banyonun dizaynına uygun şekilde yaşam alanına modern bir hava ve hareketlilik katıyor. 

Ahşap sıcaklığı

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Banyo
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Islak zemine pek uygun olmadığı için banyolarda ahşap pek kullanılan bir malzeme değildir aslında. Ama artık suya dayaıklı ahşap malzeme uygulamaları çoğalıyor ve resimdeki gibi sıcak karakterli şık banyolar yaratmak mümkün. 

Işıltılı dokunuşlar

Sunflower'da Bir Ev homify Klasik Banyo mimari,mimar,ic mimar,dekorasyon,ebeveyn banyo,seramik,villa
homify

Sunflower'da Bir Ev

homify
homify
homify

Banyolarda kullanılan fayansların seçimi de banyonun atmosferini ve karakterini belirlemek için bir hayli önemli öğelerden biri. Resimdeki gibi gümüş rengi ışıltılı fayanslarla parlak açık renkli desenli fayansların karışımı banyolara aydınlık bir dokunuş kazandırıyor. 

Hareketli desenler ve modern aksesuarlar

Warszawa / Praga, mieszkanie dwupoziomowe 62m2, razoo-architekci razoo-architekci İskandinav Banyo
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

Resimde örneğini gördüğümüz duvar uygulaması, modern dokunuşların hareketli duvar desenleriyle harmanlanarak hem modern hem de canlı bir atmosferin sıradışı örneklerinden biri. Yer döşemesiyle duvarın aynı desene sahip olması banyoya yekpare bir estetik kazandırmış. 

Banyoda taş duvarlar

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca Endüstriyel Banyo
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

Banyonuzun duvarlarında taş kullanırsanız, işte ortaya böyle şık ve elegant bir görüntü çıkıyor. Küçük ya da büyük her banyoda seçkinlik yaratan bu uygulama dilerseniz yalnızca tek bir cephede kullanılarak modern bir izlenim de yaratıyor. 

Sanatsal duvarlar

ÖZEL ÇİNİLİ BANYO, CAM MASAJLI BANYO ARMATÜRÜ Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Banyo
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

ÖZEL ÇİNİLİ BANYO, CAM MASAJLI BANYO ARMATÜRÜ

Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

Çininin güzelliğini tartışmaya gerek yok. Banyolarda da özel çini uygulamaları tasarlanarak hem renkli, hem modern dokunuşlu sanatsal hem de klasik dokunun iç içe geçtiği eklektik tasarımlar elde etmek mümkün. 

Köşesiz duvarlar

Suit banyo homify Modern Banyo
homify

Suit banyo

homify
homify
homify

Duvarların yalnızca döşemeleriyle değil aynı zamanda şekilleriyle de yaratmak istediğiniz atmosferi tamamlamanız mümkün. Resimdeki örnekte banyonun bir cephesindeki duvar köşesizleştirilmiş ve altın renkli dokunuşları olan minimal bir fayans tercih edilmiş. 

Enerjik ve hareketli

Bakü Projesi Banyo Tasarımı Origami Mobilya Eklektik Banyo
Origami Mobilya

Bakü Projesi Banyo Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Origami Mobilya tarafından dizayn edilen bu mor ve gümüş ağırlıklı rengarenk ve capcanlı banyo da klasik banyolardan sıkılan ve yüksek enerjili yaşam alanları tercih edenler için ideal bir örnek. 

(Evinizdeki diğer yaşam alanlarındaki duvarları da sıradışı bir şekilde tasarlamak istiyorsanız Renkgarenk duvarlarla enerjik yaşam alanları isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.)

Hatay'dan klasik bir zarafet örneği
Bu banyo duvarı uygulamalarını siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler