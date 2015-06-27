Farklı ve sıradışı 15 banyo duvarı uygulaması

Banyolar evlerimizin belki de dekorasyonu en zor yaşam alanlarından biri. Çünkü seçenekler ilk bakışta oldukça dar görünüyor. Sonuçta ıslak zemin, fayans duvarlar, duşakabin, küvet, lavabo ünitesi ve tuvalet ünitesinden ibaret olan banyolar aslında bir hayli çeşitli, renkli, şık ve sıradışı dizaynlara sahip olabilir. Bunun en iyi yollarından biri de banyo duvarlarında ezber bozan şık tasarımlar kullanmak. İşte banyonuzun dokusunu değiştirecek 15 farklı banyo duvarı uygulaması.