Hatay'dan klasik bir zarafet örneği

Evin son derece geniş salonundaki mobilyalar katışıksız klasik tarz örnekleri. Bir büyük dört te tekli koltuktan oluşan pembe takımın yanında kontrast oluşturmak için bir de yeşil kapiyone üçlü kanepe kullanılmış. Bu kanepenin çizgileri de klasik. Dolayısıyla tarz açısından bir uyumsuzluk yok. Kontrast sadece renk düzleminde sağlanmış. Oldukça geniş pencereler sayesinde daha da ferah hale gelen büyük salona perdeler de klasik bir hava getirmiş. Perde ve tüllerin yanı sıra avizede de klasik çizgileri görmek mümkün.