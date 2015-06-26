Hatay'dan klasik bir zarafet örneği

Hataylı uzmanımız Aya Yapı Tasarım'ın imzasını taşıyan evler siz homify takipçilerinin her zaman ilgisini çekiyor. Biz de uzmanın her yeni çalışmasını sizlerle paylaşmak için gayret gösteriyoruz. Başarılı uzmanımız bu sefer Hatay'da klasik tarz esintilerinin hakim olduğu bir villa ortaya çıkarmış. Siz de klasik tarzdan hoşlanıyorsanız bu villaya seveceğinizden hiç şüphemiz yok. Haydi buyurun lafı fazla uzatmadan turumuza başlayalım.
Müstakil villanın dört tarafı bahçeyle çevrili. Giriş cephesi haricinde bahçenin tüm bölümleri çim ve bitkilerle kaplı. Dış cephesinde gri ve beyaz renklerin hakim olduğu villa dışarıdan bir hayli mütevazı görünüyor. Ancak dış görünüş sizi aldatmasın. Villanın içi oldukça şatafatlı. İçeri geçmeden önce estetik pencere korkuluklarına da dikkat çekmek istiyoruz.
Eve girişte sizi bu hol karşılıyor. Holde hakim olan altın varaklar bize ne kadar şatafatlı bir eve girdiğimizi belli ediyor. Tablo çerçevesinden, merdiven trabzanlarına ve harika konsola altın varaklar hakim. Holün aydınlatmasına da özel olarak çaba harcanmış. Duvardaki aplikler genel konsepte uyum sağlarken tavandaki gizli aydınlatma ve spotlar holün aydınlık olmasını sağlamış.
Evin son derece geniş salonundaki mobilyalar katışıksız klasik tarz örnekleri. Bir büyük dört te tekli koltuktan oluşan pembe takımın yanında kontrast oluşturmak için bir de yeşil kapiyone üçlü kanepe kullanılmış. Bu kanepenin çizgileri de klasik. Dolayısıyla tarz açısından bir uyumsuzluk yok. Kontrast sadece renk düzleminde sağlanmış. Oldukça geniş pencereler sayesinde daha da ferah hale gelen büyük salona perdeler de klasik bir hava getirmiş. Perde ve tüllerin yanı sıra avizede de klasik çizgileri görmek mümkün.
Salonun bir bölümü ise yemek bölümü olarak ayrılmış. Klasikk çizgilere hakim süslemeli büyük yemek masasının etrafındaki sandalyeler de klasik çizgilere sahip ve döşemeleri salondaki koltuk takımınınkilerle uyumlu. Konsol ve avize de genel atmosferi çok başarılı bir şekilde tamamlıyor.
Parlak yeşil kadife dokulu kumaşla kaplanmış kapitone kanepe salona canlılık ve hareket kazandırıyor.
Salondaki sehpalardan biri ve üstündeki antika sürahiyi görüyorsunuz. Klasik çizgilerdeki sehpanın yüzeyi kırıklı boyama tekniğiyle boyanmış. Antika sürahi ve bahçedeki heykelin birlikte oluşturduğu kompozisyon takdire şayan.
Evin mutfağında ise klasik tarz terk edilerek modern bir anlayış benimsenmiş. Sütlü kahve ve beyazın kombinlendiği mutfak açık mutfak olarak planlanmış. Mutfağın az sonra göreceğiniz diğer bölümünde oturma odası bulunuyor.
Mutfağın diğer tarafı oturma odası olarak tasarlanmış. Tüm mutfağın aydınlığının sırrının geniş pencerelerde saklı olduğunu bu açıdan rahatlıkla görebiliyoruz. Pencere kenarındaki iki koltuk ve fiskos masasından oluşan takım ise kahve keyfi için tasarlanmış.
Alt kat banyosunda da altın varakların hakimiyetini görüyoruz. Lavabo teknesi de, avize de, armatürler de altın yaldızlı olarak tasarlamış.
Yukarıda bulunan tüm odaların kendine ait banyosu bulunuyor. Bu banyo da ebeveyn yatak odasındaki banyo. Alt kattaki banyo kadar olmasa da altın varaklar bu banyoda göze çarpıyor.
Bu resmi klozetin yuvarlak hatlarını göstermek için aldık. Bu çizgiler genel konsepte uyum sağlamış.
Klasik tarz unsurlarını yansıtan yatak odasında çok fazla gösterişten kaçınılmış. Mobilyalarda klasik çizgi esintilerinin gördüğümüz odada en dikkat çekici parçalar karyola başlığı ve kapitone yatak ucu tahtı olmuş.
Makyaj masası da yatak odası takımının bir parçası ve aynı klasik çizgilere sahip.
Bu oda evin en genç üyesine ait. Duvarlarda sarının tercih edildiği odada klasik çizgiden vazgeçilmiş ve odanın sakininin yaşına uygun bir dekorasyon yapılmış.
Dediğimiz gibi her yatak odasının kendine ait bir banyosu bulunuyor. Bornozun bedeninden odanın sahibinin yaşı hakkında fikir de edinebiliyoruz.
Bu oda ise evin daha büyük genç erkek bireyine ait. Duvarlarda beyazın tercih edildiği odada perdeler en dikkat çeken parça olmuş.
Bu odanın banyosu için de farklı bir karo kullanılmış. Adeta yuvarlak parçalarmış gibi görünen seramikler çok hoş bir etki katmış.
Evin genç hanımına ait odada ise pembe renk hakim. Yatak örtüsü de pembe renge uyumlu olarak koyu bir leke olarak dikkat çekiyor.
Genç kız odasının banyosunda da pembe renk hakim. Genç erkek odalarının aksine bu odada ve banyosunda klasik çizgilere tekrar rastlıyoruz.
Merdiven boşluğunu tavanı çok hoş bir sanat eseriyle değerlendirilmiş.
Bahçenin küçük bir bölümü süs bitkilerine ayrılmış. Bitkiler çıktığında evin salonunun çok daha güzel bir manzarası olacak.
Villanın arka tarafında geniş bir veranda ve bahçe bulunuyor. Burada harika bahçe partileri verilebilir.
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