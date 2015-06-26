현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Hatay'dan klasik bir zarafet örneği

Aydin Sanli Aydin Sanli
VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM İç Dekorasyon
Loading admin actions …

Hataylı uzmanımız Aya Yapı Tasarım'ın imzasını taşıyan evler siz homify takipçilerinin her zaman ilgisini çekiyor. Biz de uzmanın her yeni çalışmasını sizlerle paylaşmak için gayret gösteriyoruz. Başarılı uzmanımız bu sefer Hatay'da klasik tarz esintilerinin hakim olduğu bir villa ortaya çıkarmış. Siz de klasik tarzdan hoşlanıyorsanız bu villaya seveceğinizden hiç şüphemiz yok. Haydi buyurun lafı fazla uzatmadan turumuza başlayalım. 

Dışarıdan görünüm

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM BahçeBitki & Çiçekler
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Müstakil villanın dört tarafı bahçeyle çevrili. Giriş cephesi haricinde bahçenin tüm bölümleri çim ve bitkilerle kaplı. Dış cephesinde gri ve beyaz renklerin hakim olduğu villa dışarıdan bir hayli mütevazı görünüyor. Ancak dış görünüş sizi aldatmasın. Villanın içi oldukça şatafatlı. İçeri geçmeden önce estetik pencere korkuluklarına da dikkat çekmek istiyoruz.

Şıkır şıkır bir hol

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Koridor, Hol & MerdivenlerIşıklandırma
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Eve girişte sizi bu hol karşılıyor. Holde hakim olan altın varaklar bize ne kadar şatafatlı bir eve girdiğimizi belli ediyor. Tablo çerçevesinden, merdiven trabzanlarına ve harika konsola altın varaklar hakim. Holün aydınlatmasına da özel olarak çaba harcanmış. Duvardaki aplikler genel konsepte uyum sağlarken tavandaki gizli aydınlatma ve spotlar holün aydınlık olmasını sağlamış. 

Klasik salon

VİLLA AYAYAPITASARIM İç Dekorasyon
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Evin son derece geniş salonundaki mobilyalar katışıksız klasik tarz örnekleri. Bir büyük dört te tekli koltuktan oluşan pembe takımın yanında kontrast oluşturmak için bir de yeşil kapiyone üçlü kanepe kullanılmış. Bu kanepenin çizgileri de klasik. Dolayısıyla tarz açısından bir uyumsuzluk yok. Kontrast sadece renk düzleminde sağlanmış. Oldukça geniş pencereler sayesinde daha da ferah hale gelen büyük salona perdeler de klasik bir hava getirmiş. Perde ve tüllerin yanı sıra avizede de klasik çizgileri görmek mümkün. 

Yemek bölümü

VİLLA AYAYAPITASARIM İç Dekorasyon
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Salonun bir bölümü ise yemek bölümü olarak ayrılmış. Klasikk çizgilere hakim süslemeli büyük yemek masasının etrafındaki sandalyeler de klasik çizgilere sahip ve döşemeleri salondaki koltuk takımınınkilerle uyumlu. Konsol ve avize de genel atmosferi çok başarılı bir şekilde tamamlıyor. 

Kapitone kanepe

VİLLA AYAYAPITASARIM İç Dekorasyon
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Parlak yeşil kadife dokulu kumaşla kaplanmış kapitone kanepe salona canlılık ve hareket kazandırıyor.

Antika

VİLLA AYAYAPITASARIM İç Dekorasyon
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Salondaki sehpalardan biri ve üstündeki antika sürahiyi görüyorsunuz. Klasik çizgilerdeki sehpanın yüzeyi kırıklı boyama tekniğiyle boyanmış. Antika sürahi ve bahçedeki heykelin birlikte oluşturduğu kompozisyon takdire şayan.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Mutfak

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM MutfakDolap & Raflar
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Evin mutfağında ise klasik tarz terk edilerek modern bir anlayış benimsenmiş. Sütlü kahve ve beyazın kombinlendiği mutfak açık mutfak olarak planlanmış. Mutfağın az sonra göreceğiniz diğer bölümünde oturma odası bulunuyor. 

Oturma odası

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM MutfakMasa & Oturma Grupları
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Mutfağın diğer tarafı oturma odası olarak tasarlanmış. Tüm mutfağın aydınlığının sırrının geniş pencerelerde saklı olduğunu bu açıdan rahatlıkla görebiliyoruz. Pencere kenarındaki iki koltuk ve fiskos masasından oluşan takım ise kahve keyfi için tasarlanmış.

Alt kat banyo

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM BanyoDekorasyon
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Alt kat banyosunda da altın varakların hakimiyetini görüyoruz. Lavabo teknesi de, avize de, armatürler de altın yaldızlı olarak tasarlamış.

Ebeveyn banyosu

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM BanyoLavabolar
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Yukarıda bulunan tüm odaların kendine ait banyosu bulunuyor. Bu banyo da ebeveyn yatak odasındaki banyo. Alt kattaki banyo kadar olmasa da altın varaklar bu banyoda göze çarpıyor.

Yuvarlak hatlı vitrifiye ürünleri

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM BanyoTuvaletler
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Bu resmi klozetin yuvarlak hatlarını göstermek için aldık. Bu çizgiler genel konsepte uyum sağlamış.

Ebeveyn yatak odası

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Klasik tarz unsurlarını yansıtan yatak odasında çok fazla gösterişten kaçınılmış. Mobilyalarda klasik çizgi esintilerinin gördüğümüz odada en dikkat çekici parçalar karyola başlığı ve kapitone yatak ucu tahtı olmuş.

Makyaj masası

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Yatak OdasıMakyaj Masaları
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Makyaj masası da yatak odası takımının bir parçası ve aynı klasik çizgilere sahip.

Genç odası 1

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Çocuk OdasıYatak & Beşikler
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Bu oda evin en genç üyesine ait. Duvarlarda sarının tercih edildiği odada klasik çizgiden vazgeçilmiş ve odanın sakininin yaşına uygun bir dekorasyon yapılmış.

Genç odası 1 banyo

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM BanyoDekorasyon
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Dediğimiz gibi her yatak odasının kendine ait bir banyosu bulunuyor. Bornozun bedeninden odanın sahibinin yaşı hakkında fikir de edinebiliyoruz.

Genç odası 2

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Yatak OdasıIşıklandırma
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Bu oda ise evin daha büyük genç erkek bireyine ait. Duvarlarda beyazın tercih edildiği odada perdeler en dikkat çeken parça olmuş. 

Genç odası 2 banyo

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM BanyoDekorasyon
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Bu odanın banyosu için de farklı bir karo kullanılmış. Adeta yuvarlak parçalarmış gibi görünen seramikler çok hoş bir etki katmış.

Genç kız odası

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Evin genç hanımına ait odada ise pembe renk hakim. Yatak örtüsü de pembe renge uyumlu olarak koyu bir leke olarak dikkat çekiyor.

Genç kız odası banyo

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM BanyoLavabolar
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Genç kız odasının banyosunda da pembe renk hakim. Genç erkek odalarının aksine bu odada ve banyosunda klasik çizgilere tekrar rastlıyoruz.

Sanatsal dokunuşlar

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Koridor, Hol & MerdivenlerIşıklandırma
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Merdiven boşluğunu tavanı çok hoş bir sanat eseriyle değerlendirilmiş.

Süs bitkileri

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM BahçeBitki & Çiçekler
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Bahçenin küçük bir bölümü süs bitkilerine ayrılmış. Bitkiler çıktığında evin salonunun çok daha güzel bir manzarası olacak.

Arka bahçe ve veranda

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM BahçeBitki & Çiçekler
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Villanın arka tarafında geniş bir veranda ve bahçe bulunuyor. Burada harika bahçe partileri verilebilir. 

Şu villa da ilginizi çekebilir: 

Bodrum’da klasik ile modernin buluştuğu bir villa

Önce & Sonra: Fabrikadan eve büyüleyici dönüşüm
Hatay'daki bu villanın tasarımını siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler