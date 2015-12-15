Harabe çiftlik evinden modern villaya dönüşüm

Eski harabe bir görünüme bürünmüş olan bu çiftlik, STUDIO 06 mimarlık ofisi tarafından yapılan çalışmalar ile, sihirli sofistike bir atmosfere kavuşturulmuş, modern bir villa haline getirilmiştir. Belirli bir ölçek ile yerleştirilen kırmızı septum ile evin bölümleri arasında güçlü bir bağ oluşturulmuş, evin iki katlı olduğu ortaya çıkarılarak bir teras yapılmıştır. Binanın orjinal helinde, yaşam alanlarının yoğun olduğu mekanlara gün ışığının daha fazla girmesi için büyük pencereler tasarlanmış, ana zemine bir cumba yapılarak ışığın geçişine sadece üst katta müsaade edilmiştir. Yılların verdiği yorgunluk ile harabeye dönüşmüş olan bu çiftlik evi sabırlı bir çalışma ile dekoratif bir villa evine dönüştürülmüş, orijinal projesine sadık kalınarak yenilenmiştir.