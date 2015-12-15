Harabe çiftlik evinden modern villaya dönüşüm

Eski harabe bir görünüme bürünmüş olan bu çiftlik, STUDIO 06 mimarlık ofisi tarafından yapılan çalışmalar ile, sihirli sofistike bir atmosfere kavuşturulmuş, modern bir villa haline getirilmiştir. Belirli bir ölçek ile yerleştirilen kırmızı septum ile evin bölümleri arasında güçlü bir bağ oluşturulmuş, evin iki katlı olduğu ortaya çıkarılarak bir teras yapılmıştır. Binanın orjinal helinde, yaşam alanlarının yoğun olduğu mekanlara gün ışığının daha fazla girmesi için büyük pencereler tasarlanmış, ana zemine bir cumba yapılarak ışığın geçişine sadece üst katta müsaade edilmiştir. Yılların verdiği yorgunluk ile harabeye dönüşmüş olan bu çiftlik evi sabırlı bir çalışma ile dekoratif bir villa evine dönüştürülmüş, orijinal projesine sadık kalınarak yenilenmiştir.
Yen,leme çalışmalarından önce, çiftlik evinin hali resimlerde görüldüğü gibi harabeyi andırıyordu. Bu hali ile bir çekiciliği bulunan çiftlik evi, yapılacak makyaj ile modern bir görünüme kavuşacak, modern revizeler ile yeni bir karakter sahibi olacaktır. Ön bahçesi ile modern bir villa haline getirilecek olan çiftlik evi, harabe görüntüsünden kurtarılarak zarif bir görünüme kavuşturulacaktır.
Önceki halinde harabe olan bu ev, yenileme çalışmaları ile modern bir görünüme kavuşturulmuş. Evin her tarafı farklı yenileme çalışmaları ile modifiye edilmiş, tavan, ahşap kirişler, binanın temel unsurları, temel özellikleri muhafaza edilerek modern bir villa ortaya çıkarılmış. Orijinal halinde bulunan büyük aydınlık pencereler korunmuş, cam duvarların bulunduğu alanlar oturma odası olarak dekore edilmiştir.
Evin, yaşam alanı olarak oluşturulan bölmelerinde daha önce olmayan bir atmosfer yaratılmış, duvarlar özel olarak cilalanarak canlı renklere boyanmıştır. Tavan, beyaz duvarlar ve kırmızı septum parlak ve canlı görünümleri ile zarafet oluşturmuştur. Dekorasyon için tercih edilen saatin detayları ve tarzı, evin iç atmosferine ekstra bir hava vermiş. Oturma odasında kullanılan puf koltuk, çok rahat görünen, odaya farklı bir hava veren bir mobilya olarak tercih edilmiş.
Villa içerisinde yemek alanı için ayrılmış alanın dekorasyonu İskandinav kültürünü çağrıştırmış. Ahşap kirişler ile zarif bir tavan dekorasyonu oluşturulmuş, yemek alanı içinde kullanılan güçlü renkler ve beyaz renk duvarlar ile canlı bir yemek alanı, aydınlık bir yemek odası oluşturulmuş. Masif ve kareli bir yemek masası tercih edilmiş, şeffaf plastik malzemelerden yapılmış gri sandalyeler ile modern bir yemek masası takımı oluşturulmuştur. Kirişlerde kullanılan koyu renk ahşapların kullanımı geleneksel mutfak sanatına uygun bir şekilde yapılmıştır. Depolama alanı olarak merdiveni kullanmak, fantastik bir hile olarak düşünülmüş, geçmişin entegre unsuru olarak yemek alanı içinde yer almıştır.
Yapısal olarak yüzeysel düzeyde yapılan cam zeminler, evin birinci katında kullanılmış, şeffaf özelliği ile evin zeminini gösteren görsellik oluşturulmuştur. Görsel sürekliliği sağlamak için şeffaf bir alan oluşturulmuş, birinci kattan bakıldığında canlı renklere sahip zemin kat görünür kılınmıştır. Metal profiller ile ahşap merdiven, modern ve kaliteli bir işçilik bir araya getirilmiş, bir başyapıt niteliğinde cam yüzeyler ortaya çıkarılmıştır. Harabe olan üst kat bu sayede modern ve şık bir hale getirilmiş, e içerisinde cam yüzeylerin kullanılması ile daha aydınlık bir iç mekan oluşturulmuştur.