Oturma odamı nasıl daha rahat ve samimi yapabilirim?

Geniş pencereli yüksek tavanlı oturma odası dekorasyonu ilk bakışta hepimizin içini ferahlatan bir yapıya sahip. Sıra dışı oturma elemanı tasarımı mekanın merkezine yerleştirilerek kocaman bir dinlenme alanı yeri haline gelmiş. Merkezdeki L kanepe tasarımı benzerlerinden sıyrılarak iki farklı malzemenin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş. Yer minderlerini andıran ve zeminle arasında sadece bir ahşap olan bu tasarım İskandinav stilini andıran minimalist çizgisiyle gönlümüzü çeliyor. Dekoratif öğelerin az ve yerinde kullanıldığı oturma odası dekorasyonu renk ve malzeme uyumunun güzelliğini gösteren bir çizgide tasarlanmış. Duvarda gördüğümüz siyah tablo, komidin üzerindeki dekoratif ve sade öğeler ve zemindeki zebra desenli kilim aksesuarların birbiriyle ilişkisini çok hoş bir biçimde bizlere gösteriyor.

Dilerseniz farklı seçenekler için de Oturma odası ve dekorasyon: Nasıl olmalı? adlı yazımıza göz gezdirebilir ve kendinize uygun dekorasyonu rahatlıkla seçebilirsiniz.