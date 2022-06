Oturma odamı nasıl daha rahat ve samimi yapabilirim?

Ev dekorasyonlarında rahatlığın izini sürenler için kullanılan ve seçilen eşyaların uyumu çok önemlidir. Yorgun ve koşuşturmacalı geçen iş hayatlarından sonra kendimi atmak istediğimiz yerler tabi ki evlerimiz ve evlerin bize verdiği huzurdur. Ev dekorasyonlarında birbirinden farklı seçenekler bulmanız mümkün olduğu gibi konforu ve işlevselliği bir arada bulunduran dekorasyonlar günlük hayatın stresini üzerinizden atmanızda yardımcı olurlar. Oturma odaları her birimiz için dinlenmenin ve çeşitli alternatiflere sahip alanların bir arada bulunduğu mekanlar olarak en çok vakit geçirdiğimiz yerlerden biri. Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyonu bahsettiğimiz rahatlığın ve ferahlığın sağlanması açısından en güzel dizaynlardan biri olarak karşınızda. Oturma odası için çok sayıda tasarım ürün kullanma seçeneğiniz olsa da konforlu ve rahatlatıcı bir etki için birbiriyle uyum içinde olan eşyalar seçmek gerekir. Yani oturma odasında seçilen her bir detay diğeriyle ya uyumlu bir kontrast içinde olmalı ya da birbirini takip eden bir çizgiyi taşımalı. Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyonu bahsettiğimiz ahengi içinde taşıyan modernist bir çizgiye sahip. Metal ayaklara sahip gri L kanepe saatlerce kitap okuyup düşünebileceğiniz bir alan için ideal bir mobilya örneği. Kanepenin sağ tarafında bulunan iki adet metal konstrüksiyonlu koltuk ise hem sandalye hem de uzanma koltuğu gibi kullanılabilir bir tasarımla bütünleşmiş. Oturma alanının merkezine konumlandırılmış üç adet sehpa ise tıpkı bir geometrik düzenleme gibi yerleştirilerek oturma alanının her yerinden rahatlıkla kullanılabilir bir tasarıma dönüşmüş. Örnek oturma odası dekorasyonu baştan aşağı bir tablo gibi tasarlanarak konforun ve keyfin tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir kompozisyon olarak sizlere sunuluyor. Duvarların gri ve beyaz dengesiyle tamamlandığı oturma odası dekorasyonu BUUN MOTTO ARCHITECTS adlı İstanbul'lu firma tarafından huzur verici ve estetik unsurların birleşimini meydana getiren modern bir tasarım.