Oturma odamı nasıl daha rahat ve samimi yapabilirim?

Oturma odası dekorasyonunu daha rahat ve samimi bir hale getirmek isteyenler için aşağıdaki altı adet umarız çok bilgilendirici olacaktır. Oturma odalarınız sandığınızdan çok daha rahat ve sıcak olabilir, tabi ki bu sizin elinizde!
Ev dekorasyonlarında rahatlığın izini sürenler için kullanılan ve seçilen eşyaların uyumu çok önemlidir. Yorgun ve koşuşturmacalı geçen iş hayatlarından sonra kendimi atmak istediğimiz yerler tabi ki evlerimiz ve evlerin bize verdiği huzurdur. Ev dekorasyonlarında birbirinden farklı seçenekler bulmanız mümkün olduğu gibi konforu ve işlevselliği bir arada bulunduran dekorasyonlar günlük hayatın stresini üzerinizden atmanızda yardımcı olurlar. Oturma odaları her birimiz için dinlenmenin ve çeşitli alternatiflere sahip alanların bir arada bulunduğu mekanlar olarak en çok vakit geçirdiğimiz yerlerden biri. Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyonu bahsettiğimiz rahatlığın ve ferahlığın sağlanması açısından en güzel dizaynlardan biri olarak karşınızda. Oturma odası için çok sayıda tasarım ürün kullanma seçeneğiniz olsa da konforlu ve rahatlatıcı bir etki için birbiriyle uyum içinde olan eşyalar seçmek gerekir. Yani oturma odasında seçilen her bir detay diğeriyle ya uyumlu bir kontrast içinde olmalı ya da birbirini takip eden bir çizgiyi taşımalı. Örnek fotoğraftaki oturma odası dekorasyonu bahsettiğimiz ahengi içinde taşıyan modernist bir çizgiye sahip. Metal ayaklara sahip gri L kanepe saatlerce kitap okuyup düşünebileceğiniz bir alan için ideal bir mobilya örneği. Kanepenin sağ tarafında bulunan iki adet metal konstrüksiyonlu koltuk ise hem sandalye hem de uzanma koltuğu gibi kullanılabilir bir tasarımla bütünleşmiş. Oturma alanının merkezine konumlandırılmış üç adet sehpa ise tıpkı bir geometrik düzenleme gibi yerleştirilerek oturma alanının her yerinden rahatlıkla kullanılabilir bir tasarıma dönüşmüş. Örnek oturma odası dekorasyonu baştan aşağı bir tablo gibi tasarlanarak konforun ve keyfin tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir kompozisyon olarak sizlere sunuluyor. Duvarların gri ve beyaz dengesiyle tamamlandığı oturma odası dekorasyonu BUUN MOTTO ARCHITECTS adlı İstanbul'lu firma tarafından huzur verici ve estetik unsurların birleşimini meydana getiren modern bir tasarım.
Evin dekorasyonun en temel ögesi kullanacağınız renkler olacaktır kuşkusuz. Mekanın kompozisyonunu oluşturmak için eşyaların biçimlerinin olduğu kadar birbiriyle uyumlu renklerin bir araya gelmesiyle oluşacak armoninin de mekan bütünlüğünü sağlayacaktır. Evinizi dekore ederken ana iki renk seçerek ilerlemenizi kolaylaştırmanız mümkün. Karar vereceğiniz iki temel renk ekseninde ara tonları, pastel tonları bu oluşturacağınız temele ekleyerek mekanınızı çeşitlendirebilirsiniz. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere mekanın kompozisyon kurgusunda beyaz ve mavi rengin hakim renkler olarak öne çıktığını ve diğer renklerin de bu hakim renklere uyum sağlayabilecek seçenekler arasından belirlendiğini görmekteyiz. Beyaz duvarlarda pencere doğramalarının mavi rengi belli aralıklarla duran pencerelerle mekana bir ritm duygusu katıyor. Aynı şekilde oturma bölümünde kullanılan halıda da çizgili mavi ve beyaz renkler hem bu ritm duygusunu pekiştiriyor hem de hakim rengin mekana yayılmasını sağlıyor. Böylesi bir zemin oluşturduktan sonra yine birbiriyle ilişki kurabilecek renk ve ton aralığında tercihlerle mekanda genel bir uyum yakalanmış. Zeminde kullanılan parkeler, perdelerin zemin rengi, avizedeki küçük şapkalar ve kanepenin ara, pastel tonları rengin etkisini güçlendiriyor. Bununla birlikte mavinin yanına kırmızı renkli iki tekli koltuk yerleştirilmesi ve bu rengin minderlerle koltuğa da taşınması sıcak soğuk renk dengesini kuruyor. Aslında kanepenin üzerindeki minderler mekanın genel renklerini barındıran bir ressam paleti adeta. Dikkat edersek, mavi-beyaz minder, kırmızı yastıklar, çiçekli bej yastıklar kanepenin üzerinde mekanda kurgulanan bütün renkleri içeriyor. Siz de düşündüğünüz renkleri uygulamadan önce bir araya getirip daha sağlıklı bir biçimde karar verebilir. Bunun yanında mekan bütünlüğünü oluşturmak için de paletinizdeki renkleri mekana serpiştirerek uyumu arttırabilirsiniz.
Konforlu bir oturma odası tasarlamak için tabi ki oturma elemanlarının seçimi büyük önem taşır. Ergonomisi yüksek mobilyalar tercih ederek kişisel konforunuzu her zaman en ön planda tutmanız gerekir. Sonuçta evlerin dinlenme ve sosyalleşme anlamında en çok vakit geçirilen bölümlerinden oturma odalarındaki kanepe ve koltuklar rahatınızı sağlamalıdır. Koltukların rahat kullanım sağlaması üzerine çeşitli kriterler bulunmakta. Seçeceğiniz oturma elemanlarının dekorasyonda düşündüğünüz stili yansıtabilmesi, renklerinin size aradığınız görüntüyü sağlayabilmesi ve en önemlisi de koltukların yüzeyinde kullanılan kumaşın niteliği ve türüdür. Koltuklarınız en yüksek seviyede ergonomiyi içerse de vücudunuzun temas edeceği koltuk yüzeyinde kullanılan tekstil rahatsız edici ise konforu yaşamanız mümkün olmaz. O sebeple koltuk seçimi yaparken tekstile özen göstermelisiniz. Kumaşın desenleri birbiriyle uyumlu farklılıklara sahip olabilir bu sizin zevkinize göre yapacağınız kombinlerle bağlantılı bir durum. Ancak kumaş türünün de dokunduğunuz zaman aradığınız hissi size geçirebilmesi gerekir değil mi? Bunun yanı sıra kumaşın temas ettiğinizdeki rahatlığından başka kullanım kolaylığını da barındırması gerekir. Seçtiğiniz modelin kılıfları çıkarılabiliyor ve yıkanabiliyorsa sorun yok ancak sabit kumaşlardan tasarlanmışsa mutlaka silinebilir kumaştan yana seçim yapın. Günümüzde dayanıklılığı yüksek ve kolayca silinebilen, leke tutmayan kumaş türleri bulunmakta. Satın alırken firmanıza mutlaka temizlik konusunda aklınıza gelenleri sorun, sonradan pişman olmayın. Konforlu bir oturma odası için oturma elemanlarınızın detaylarına önem verin.
Oturma odasını tasarlarken dekorasyonda birbirini tamamlayan öğelerin önemi kadar huzur verici detayların bütünlüğü dekorasyonun rahatlatıcı etkiye sahip olması açısından önemlidir. Oturma odalarınızda rahatlıkla aydınlatma elemanları dışında mumları da bir dekorasyon öğesi olarak kullanıp içinde bulunduğunuz atmosfere yatıştırıcı etkiler sağlayabilirsiniz. Örnek fotoğrafta oturma odası dekorasyonunun küçük bir kısmını görüyoruz. Son derece modern bir L kanepe örneği gördüğümüz fotoğrafta oturma odası dekorasyonu genel anlamda koyu ve açık renklerin zıtlığıyla kompoze edilmiş. Hem aydınlatma hem de dekoratif birer öğe olarak kullanılan mumlar zarif şamdanların üzerinde harika görünüyor. Modern tasarımlı beyaz şamdanlar siyah mumlarla birlikte dekorasyonun genelindeki zıtlığı içinde barındıran detaylar olmuş. Dilerseniz siz de rahatlatıcı etkiler için pastel tonlardaki mumları kullanarak dekorasyonunuza uygun görünümler yaratabilirsiniz.
Modern oturma odası dekorasyon örneklerinden biri olan gördüğünüz fotoğrafta kahve tonlarının mimaride ve dekorasyonda nasıl bütünleştiğine şahit oluyorsunuz. Oturma odalarınızı daha rahat hale getirmek istiyorsanız dekorasyonla birlikte aydınlatmanın da inceliklerini görmekte yarar var. Geleneksel anlamda alıştığımız tek odaklı aydınlatma elemanları yerine uzmanlar gördüğünüz örnekte aydınlatmaları ahşap kirişlere yerleştirmeyi uygun bulmuşlar. Bu yöntem sayesinde dilediğiniz sayıda aydınlatmayı açık bırakabilir, tercihlerinize göre ortamı farklı atmosferlere sokabilirsiniz. Oturma alanı dışında kullanılan aydınlatmalar da mekanı dışardan aydınlatmak için farklı bir seçenek sunarak ortamdaki hareketliliği sağlıyor.
Geniş pencereli yüksek tavanlı oturma odası dekorasyonu ilk bakışta hepimizin içini ferahlatan bir yapıya sahip. Sıra dışı oturma elemanı tasarımı mekanın merkezine yerleştirilerek kocaman bir dinlenme alanı yeri haline gelmiş. Merkezdeki L kanepe tasarımı benzerlerinden sıyrılarak iki farklı malzemenin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş. Yer minderlerini andıran ve zeminle arasında sadece bir ahşap olan bu tasarım İskandinav stilini andıran minimalist çizgisiyle gönlümüzü çeliyor. Dekoratif öğelerin az ve yerinde kullanıldığı oturma odası dekorasyonu renk ve malzeme uyumunun güzelliğini gösteren bir çizgide tasarlanmış. Duvarda gördüğümüz siyah tablo, komidin üzerindeki dekoratif ve sade öğeler ve zemindeki zebra desenli kilim aksesuarların birbiriyle ilişkisini çok hoş bir biçimde bizlere gösteriyor.
Dilerseniz farklı seçenekler için de Oturma odası ve dekorasyon: Nasıl olmalı? adlı yazımıza göz gezdirebilir ve kendinize uygun dekorasyonu rahatlıkla seçebilirsiniz.