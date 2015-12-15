Düşük bütçeli muhteşem bir dağ evi

Şehirde bunaldığınız zaman kendinizi atabileceğiniz kırsalda bir eve ihtiyacınız var ama fazla masraf da yapmak istemiyorsunuz. O halde sizi inşaat malzemelerinin geri dönüşümü ile tanıştıralım. Brezilya'da RAC Arquitetura adlı bir firma daha önce kullanılmış ama bir şekilde atıl hale gelmiş inşaat malzemelerini değerlendirerek çok ucuza evler inşa ediyor. Bu muhteşem evin yapımında kullanılan taş, tahta, demir gibi malzemelerin hepsi ikinci el. Çelik konstrüksiyon ve prefabrik gibi yapı alternatiflerinin bir yenisi olan geri dönüşüm evler yapı firmaları arasında giderek yaygınlaşıyor. Plazalar, büyük siteler, alış veriş merkezleri gibi devasa yapılardan artan inşaat malzemelerini kırsal evlerde değerlendirmek hem ekolojik hem de ekonomik bir çözüm.

Muhteşem bir dağ evine sahip olmak için her zaman milyonlar harcamamız gerekmediğinin ispatı olan bu dağ evini, hem mimarisi hem de dekorasyon özellikleri ile ele alacağız. Taş ve ahşap malzemelerin yoğun olarak kullanıldığı yapının dekorasyon ve mimari stili kolonyal özellikler taşıyor. Sahile oldukça yakın bir mesafede ve büyük bir bahçe içerisinde bulunan bu evi daha yakından incelemeye ne dersiniz?