Düşük bütçeli muhteşem bir dağ evi

Şehirde bunaldığınız zaman kendinizi atabileceğiniz kırsalda bir eve ihtiyacınız var ama fazla masraf da yapmak istemiyorsunuz. O halde sizi inşaat malzemelerinin geri dönüşümü ile tanıştıralım. Brezilya'da RAC Arquitetura adlı bir firma daha önce kullanılmış ama bir şekilde atıl hale gelmiş inşaat malzemelerini değerlendirerek çok ucuza evler inşa ediyor. Bu muhteşem evin yapımında kullanılan taş, tahta, demir gibi malzemelerin hepsi ikinci el. Çelik konstrüksiyon ve prefabrik gibi yapı alternatiflerinin bir yenisi olan geri dönüşüm evler yapı firmaları arasında giderek yaygınlaşıyor. Plazalar, büyük siteler, alış veriş merkezleri gibi devasa yapılardan artan inşaat malzemelerini kırsal evlerde değerlendirmek hem ekolojik hem de ekonomik bir çözüm.
Muhteşem bir dağ evine sahip olmak için her zaman milyonlar harcamamız gerekmediğinin ispatı olan bu dağ evini, hem mimarisi hem de dekorasyon özellikleri ile ele alacağız. Taş ve ahşap malzemelerin yoğun olarak kullanıldığı yapının dekorasyon ve mimari stili kolonyal özellikler taşıyor. Sahile oldukça yakın bir mesafede ve büyük bir bahçe içerisinde bulunan bu evi daha yakından incelemeye ne dersiniz?
Yapı çeşidi betonarme olan evde iç ve dış cephede taş kaplamalar yoğun olarak kullanılmış. Eve kolonyal stilin özelliklerini kazandıran tuğla ve ahşap kombinasyonu hem şık hem de sağlam bir yapının temelini oluşturuyor. Yine ahşap malzemelerden yapılmış, geniş kapı ve pencerelerin uygulandığı dış cepheler evin aydınlık iç mekanının sırrı. Evin ön tarafında geniş bir veranda düşünülmüş. Çatının verandayı kaplayan kısmı kütük strüktürlerle dengelenmiş. Ham ve işlenmemiş görüntüye sahip olan kütük strüktürler hem kolonyal stile çok uygun hem de geri dönüşüm mantığına. Verandaya gelen yürüyüş yoluna ahşap zemin döşenerek eve oldukça şık bir giriş oluşturulmuş. Birçok yönü ile dağ evi konseptini tamamlayan kullanışlı bir yapı.
Evin iç mekanı çok sayıda geniş pencere ve kapı sayesinde oldukça iyi aydınlanıyor. Ayrıca güçlü ışıklandırma ögeleri ile de aydınlanma sağlanmış. Tavan lambalarından, apliklere, masa lambasından, vurgu aydınlatmalarına kadar her detay düşünülmüş. Ahşap tavan ve pervazların koyu renk görüntüsü bu başarılı aydınlatma sayesinde yumuşatılmış. Evin tavanı tamamen ahşap yapıya sahip. İç mekan duvarları da yine taş malzemelerle döşenmiş. Isı ve ses yalıtımı için çok iyi bir seçim olan taş döşemeler evin izolasyonunu da ekonomik yollarla çözüyor. Evin zemininde yer yer ahşap parke, yer yer beton veya karo kullanılmış. Hem stile uygun hem de dekorasyon konseptini tamamlayan ögeler zeminde de başarılı bir şekilde kullanılmış.
Evin en önemli ve dikkat çeken taraflarından birisi de çatısı. Ahşap iskelet üzerine kiremit plakalarla döşenen, tek eğimli, klasik A tipi çatı modeli uygulanmış. Strüktürler yine ağaç temelli malzemelerden yapılmış. Evin betonarmesinin kapladığı alandan çok daha geniş bir çevreye yayılacak şekilde büyük düşünülen çatı, veranda ve evin çevresi için de gölgelendirme görevi üstleniyor.
Çatı türleri hakkında daha fazla örnek ve önerilere ihtiyacınız varsa “Ev mimarisine başlarken en önemli adım: Çatı modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Dekorasyonda evin kolonyal stiline uygun olacak biçimde bol ahşap öge ve natürel kumaşlar kullanılmış. Kumaş desenlerinde ağaç ve bitki modelleri seçilmiş. Desenli fayanslar ve sade mobilyalar ile tamamlanan dekorasyonda en güçlü izler dokulu kumaşlara ait. Sarı ışıklı apliklerle de konsepte uygun bir ambiyans yaratılmış.
Evin neredeyse her odası geniş pencereler veya kapı ile bahçeye bakıyor. Bu yönüyle dağ evi temasını sıkıya sıkıya uygulayan bir mimari. Görseldeki yatak odasının da bahçeye açılan bir kapı, ahşap pencere ve mobilyalar ile yine evin stiline uygun döşendiğini görebilirsiniz. Ev tekstil grubu için seçilen dokulu kumaşları ve kolonyal desenleri de dikkate değer.
Evin arka bahçesine açılan üç farklı kapı var. Bu kapıların her biri bir başka yatak odasında bulunuyor. Ormana bakan bu harika yatak odalarında dinlenmek istemez miydiniz? Ev sahibi dilerse bu kapı önündeki yüksekliği de dar bir veranda olarak değerlendirebilir. Ahşap korkuluklar ve bir iki ahşap sandalye bu dekor için yeterli olacaktır.