Country tarzı bir mutfağa sahip olmanın 13 yolu

Country tarz ve Rustik tarz birbirine yakın tarzlardır. İkisi de şehir dışında kırsaldaki evlerin özelliklerinin modern bir yaklaşımla şehirlere taşınmış halidir diyebiliriz. Bugün homify'da country tarzında bir mutfağa sahip olmak için size küçük ipuçları vereceğiz. Hepsini de örnekleriyle göstereceğiz. Siz de bu ahşabın bolca kullanıldığı, ferforjenin önemli bir aktör olduğu bu tarzı seviyorsanız bu yazı tam size göre.