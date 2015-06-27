Country tarzı bir mutfağa sahip olmanın 13 yolu

Country tarz ve Rustik tarz birbirine yakın tarzlardır. İkisi de şehir dışında kırsaldaki evlerin özelliklerinin modern bir yaklaşımla şehirlere taşınmış halidir diyebiliriz. Bugün homify'da country tarzında bir mutfağa sahip olmak için size küçük ipuçları vereceğiz. Hepsini de örnekleriyle göstereceğiz. Siz de bu ahşabın bolca kullanıldığı, ferforjenin önemli bir aktör olduğu bu tarzı seviyorsanız bu yazı tam size göre.
Bu mutfaktaki gibi tavana monte edeceğiniz ferforje raflarla mutfak eşyalarını askıda tutabilirsiniz.
Luce Mutfak&Banyo imzalı bu mutfak tam anlamıyla country tarzı yansıtıyor. Mutfağın en dikkat çekici unsuru ise tavandan zincirlerle sarkıtılan ahşap saksı olmuş. Neredeyse mutfak adası boyutlarında olan saksı mutfaktaki country havayı desteklemiş. Siz de mutfağınızda benzer bir uygulamaya gidebilirsiniz.
Country tarzın en önemli malzemesi ahşap. Mutfağınızın tamamını ahşapla kaplayarak country etkiyi güçlendirebilirsiniz. Tıpkı bu mutfakta olduğu gibi. Mutfak zeminden tavana ahşapla kaplanmış.
Ahşap raflar kullanabilirsiniz. Bu raflar da canlı renkler de tercih edebilirsiniz. Ama küçük zımpara dokunuşlarıyla hafifçe eskitilmiş raflar country havasını arttırır.
Örneğin bu mutfağın geneline füme renk hakimken, mutfak adasının yüzeyinde kahverengi masif ahşap kullanılmış. Bu da çok hoş bir kontrast ortaya çıkarmış.
Eski evleri ve köy evlerini çağrıştıran bir tarz olan country tarzda eski evlerin mobilyalarını kullanmak elbette geçerli bir yaklaşım. Bu nedenle mutfağınıza kuzine kurabilirsiniz. Kuzine hem ısınma konusunda hem de odun ateşinde yemekler pişirme konusunda size yardımcı olacaktır.
Ham ahşap kullanımından kaçınmayın. Bu mutfaktaki raflar sanki ağaç tomruğundan kesilip getirilmiş gibi grünüyor. Halbuki durum öyle değil. Raflar zımparaları yapılmış ve mat cilayla cilalanmış ahşap parçaları.
Country tarzda renk kullanımı konusunda serbest olabilirsiniz. Bu resimde beyaz rengin country çizgilere nasıl uyumlu olduğunu görüyorsunuz.
Örneğin bu country tarz rafta duran vazo tarzın çizgilerine son derece uyum sağlamış.
Ahşap bar tabureleri de country tarzı bir mutfağa yakışır. Ancak resimdeki taburelere dikkat ederseniz, sırt bölümlerinin çapraz çizgileri country etkiyi güçlendiren bir unsur olmuş.
Ahşap kolon ve kirişleri açıkta bırakmak country etkiyi güçlendirir. Bu mutfak yeni elden geçmiş bir mutfak olsa da ahşap kirişler açıkta bırakılmış ve hatta eski kirişlere yenilere eklenmiş.
Mutfak adası modern bir unsur diye düşünmeyin. Country tarzı mutfaklarda da mutfak adası kullanılabilir ve çok iyi bir sonuç verebilir.
Antika ya da antika görünümlü aydınlatma unsurları mutfağınızdaki country etkiyi güçlendirecektir.
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