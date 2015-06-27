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Country tarzı bir mutfağa sahip olmanın 13 yolu

Aydin Sanli Aydin Sanli
Provence Villa in İstanbul, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors Kırsal Mutfak
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Country tarz ve Rustik tarz birbirine yakın tarzlardır. İkisi de şehir dışında kırsaldaki evlerin özelliklerinin modern bir yaklaşımla şehirlere taşınmış halidir diyebiliriz. Bugün homify'da country tarzında bir mutfağa sahip olmak için size küçük ipuçları vereceğiz. Hepsini de örnekleriyle göstereceğiz. Siz de bu ahşabın bolca kullanıldığı, ferforjenin önemli bir aktör olduğu  bu tarzı seviyorsanız bu yazı tam size göre. 

Mutfak eşyalarını açıkta bırakın

Provence Villa in İstanbul, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors Kırsal Mutfak
Orkun Indere Interiors

Provence Villa in İstanbul

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

Bu mutfaktaki gibi tavana monte edeceğiniz ferforje raflarla mutfak eşyalarını askıda tutabilirsiniz.

Asma saksı kullanın

Luce Mutfak&Banyo imzalı bu mutfak tam anlamıyla country tarzı yansıtıyor. Mutfağın en dikkat çekici unsuru ise tavandan zincirlerle sarkıtılan ahşap saksı olmuş. Neredeyse mutfak adası boyutlarında olan saksı mutfaktaki country havayı desteklemiş. Siz de mutfağınızda benzer bir uygulamaya gidebilirsiniz. 

Her tarafı ahşapla kaplayın

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Mutfak
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Country tarzın en önemli malzemesi ahşap. Mutfağınızın tamamını ahşapla kaplayarak country etkiyi güçlendirebilirsiniz. Tıpkı bu mutfakta olduğu gibi. Mutfak zeminden tavana ahşapla kaplanmış.

Eskitme raflar

Mavi Mutfak Rafı, Pons Home Design Pons Home Design MutfakDolap & Raflar
Pons Home Design

Mavi Mutfak Rafı

Pons Home Design
Pons Home Design
Pons Home Design

Ahşap raflar kullanabilirsiniz. Bu raflar da canlı renkler de tercih edebilirsiniz. Ama küçük zımpara dokunuşlarıyla hafifçe eskitilmiş raflar country havasını arttırır.

Farklı renkler kullanın

Sunflower'da Bir Ev homify Klasik Mutfak mimari,mimar,ic mimar,dekorasyon,klasik mutfak,tasarim mobilya,proje,villa
homify

Sunflower'da Bir Ev

homify
homify
homify

Örneğin bu mutfağın geneline füme renk hakimken, mutfak adasının yüzeyinde kahverengi masif ahşap kullanılmış. Bu da çok hoş bir kontrast ortaya çıkarmış.

Kuzine kullanın

Kemal açar, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON Kırsal Mutfak
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Kemal açar

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Eski evleri ve köy evlerini çağrıştıran bir tarz olan country tarzda eski evlerin mobilyalarını kullanmak elbette geçerli bir yaklaşım. Bu nedenle mutfağınıza kuzine kurabilirsiniz. Kuzine hem ısınma konusunda hem de odun ateşinde yemekler pişirme konusunda size yardımcı olacaktır. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Ahşap raflar

Ahşap Mutfak Tezgahı Uygulaması homify MutfakMutfak Tezgâhları
homify

Ahşap Mutfak Tezgahı Uygulaması

homify
homify
homify

Ham ahşap kullanımından kaçınmayın. Bu mutfaktaki raflar sanki ağaç tomruğundan kesilip getirilmiş gibi grünüyor. Halbuki durum öyle değil. Raflar zımparaları yapılmış ve mat cilayla cilalanmış ahşap parçaları.

Beyaz da yakışır

MUTFAK DEKORASYONU Tadilat Şirketleri MutfakMutfak Tezgâhları
Tadilat Şirketleri

MUTFAK DEKORASYONU

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

Country tarzda renk kullanımı konusunda serbest olabilirsiniz. Bu resimde beyaz rengin country çizgilere nasıl uyumlu olduğunu görüyorsunuz.

Eski aksesuarlar kullanın

MUTFAK RAFI- TEREK, NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON MutfakDolap & Raflar
NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON

MUTFAK RAFI- TEREK

NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON
NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON
NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON

Örneğin bu country tarz rafta duran vazo tarzın çizgilerine son derece uyum sağlamış.

Bar tabureleri

istanbul mutfak istanbul mutfakart MutfakDolap & Raflar
istanbul mutfakart

istanbul mutfak

istanbul mutfakart
istanbul mutfakart
istanbul mutfakart

Ahşap bar tabureleri de country tarzı bir mutfağa yakışır. Ancak resimdeki taburelere dikkat ederseniz, sırt bölümlerinin çapraz çizgileri country etkiyi güçlendiren bir unsur olmuş.

Kirişleri açıkta bırakın

Gabriel Apartment Kitchen Atelye 70 Planners & Architects Modern Mutfak
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Gabriel Apartment Kitchen

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Ahşap kolon ve kirişleri açıkta bırakmak country etkiyi güçlendirir. Bu mutfak yeni elden geçmiş bir mutfak olsa da ahşap kirişler açıkta bırakılmış ve hatta eski kirişlere yenilere eklenmiş.

Mutfak adası kullanın

MUTFAK DOLAPLARI, POLEN MUTFAK POLEN MUTFAK MutfakDolap & Raflar
POLEN MUTFAK

MUTFAK DOLAPLARI

POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK

Mutfak adası modern bir unsur diye düşünmeyin. Country tarzı mutfaklarda da mutfak adası kullanılabilir ve çok iyi bir sonuç verebilir.

Işıklandırma

BAY TUĞRA MOBİLYA, baytugra.mobılya baytugra.mobılya
baytugra.mobılya

BAY TUĞRA MOBİLYA

baytugra.mobılya
baytugra.mobılya
baytugra.mobılya

Antika ya da antika görünümlü aydınlatma unsurları mutfağınızdaki country etkiyi güçlendirecektir.

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