Yalın, gösterişli ve stil sahibi bir ev

Ev dekorasyonlarında gösteriş yaratmak demek yaşam alanlarını her zaman süslü püslü ve şaşalı mobilya ve aksesuarlarla donatmak demek değildir. Evinizi kalabalıklaştırmadan ve yalın bir tarzda da oldukça lüks ve gösterişli bir stil ve dekorasyon yaratabilirsiniz. Bu yazımızda ziyaret edeceğimiz CCT Investments isimli emlak firmasının projelerinden biri olan bu ev de ferah ve elegan dekorasyonuyla yalın ve gösterişli bir stilin başarılı bir örneğini oluşturuyor.
Modern ve klasik tarzın harmanlandığı dekorasyonlar her zaman estetik açıdan bir adım önde oluyorlar. Bu oturma odası da bunun en güzel örneklerinden biri. Modern tasarımlı koltuk takımına eşlik eden parlak renkli klasik yastıklar odaya eklektik bir doku katıyor. Duvarların sade ve aydınlık yapısı bakır renkli sanatsal duvar dekorasyonlarıyla desteklenirken tavandaki niş içinden yayılan aydınlatma da salona daha ferah ve sofistike bir görünüm kazandırıyor. Halının ton farklarından oluşan estetik tasarımı ve dekorasyonda kullanılan ahşap unsurlar da yaşam alanının dikkat çeken öğelerini oluşturuyor.
Çalışma odasında ise sade ve fonksiyonel, bir o kadar da şık bir dekorasyon oluşturulmuş. Duvar boyunca uzanan çok raflı kitaplık uzun ve geniş çalışma masasıyla bir bütün oluşturuyor. Odanın dekorasyonunda genel olarak nötr ve yumuşak tonlar kullanılarak yorucu olmayan, sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılmış.
Evde geniş salonun dışında bir de film, dizi ve televizyon izlemek ya da oyun oynamak için dizayn edilmiş küçük bir oturma odası da var. Multimedya odası olarak da adlandırabileceğimiz bu küçük oturma odasında mobilya kalabalığına yer verilmeden konforlu bir seyir alanı oluşturulmuş.
Geniş yaşam alanlarına sahip olan evde iki banyo bulunuyor. Banyolardan biri köşeye yerleştirilmiş cam kapılı bir duşakabin ve kullanışlı raflara sahip bir ayna ünitesi ve sade ve fonksiyonel bir lavabo dolabından oluşan minimal ve şık bir tasarıma sahip.
Diğer banyoda ise daha ferah ve daha modern bir tasarım anlayışı hakim olmuş ve beyaz rengin ahşap tonlarıyla harmanlanmasıyla oluşan zarif ve doğal etki öne çıkıyor. Uzun ve ince bir mimariye sahip olan bu banyonun dekorasyonu da konumuna uygun olarak daha ferah ve kullanışlı bir atmosfer hedeflenerek dizayn edilmiş.
Yatak odaları aslında evin zor dizayn edilen yaşam alanlarından biridir çünkü estetik ve şıklık yaratmak isterken yorucu bir dekorasyon meydana getirmekten kaçınmak gerekir. Hem dinlendirici ve huzur dolu hem de şık ve sofistike bir yatak odası dizaynı yaratmak da o kadar kolay değil. Bu yatak odasında ise başarılı ve göz alıcı bir tasarımla karşılaşıyoruz. Koyu renklerin açık tonlarla oluşturduğu hoş kontrasta eşlik eden modern aydınlatma üniteleri çağdaş ve dinlendirici bir atmosfer oluşturuyor. Yatak başı, komodin ve baza tasarımı ise minimal ama oldukça çarpıcı bir etkiye sahip.
Evin geneline hakim olan dinlendirici, yalın, ferah ve şık atmosfer mutfakta da kendisini gösteriyor. Ahşap tonlarıyla beyazın bir arada kullanıldığı zarif ve elegan dekorasyon tarzı yalnızca estetik açıdan değil yerleşim tarzıyla fonksiyonel açıdan da göz alıcı bir dizayna sahip. Mutfak dolaplarının karşılıklı yerleştirerek bir koridor oluşturulmuş olması mimari açıdan oldukça kullanışlı bir alan meydana getirmiş. Tezgahın pencereye bakan ucunda tezgaha ilave edilerek oluşturulan yemek alanı da hem şık hem de modern bir tarz yaratıyor.