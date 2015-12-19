Yalın, gösterişli ve stil sahibi bir ev

Yatak odaları aslında evin zor dizayn edilen yaşam alanlarından biridir çünkü estetik ve şıklık yaratmak isterken yorucu bir dekorasyon meydana getirmekten kaçınmak gerekir. Hem dinlendirici ve huzur dolu hem de şık ve sofistike bir yatak odası dizaynı yaratmak da o kadar kolay değil. Bu yatak odasında ise başarılı ve göz alıcı bir tasarımla karşılaşıyoruz. Koyu renklerin açık tonlarla oluşturduğu hoş kontrasta eşlik eden modern aydınlatma üniteleri çağdaş ve dinlendirici bir atmosfer oluşturuyor. Yatak başı, komodin ve baza tasarımı ise minimal ama oldukça çarpıcı bir etkiye sahip.