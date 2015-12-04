Evde mükemmel bir salon oluşturmanın 6 yolu

Evimizde yapacağımız dekorasyonlar, bütün odalarda olduğu gibi salonları da kapsar. Salonlar genel olarak evlerimizin en geniş odasıdır. Geniş bir alan olan salonu dekore etmek, süslemek, bir tarz yaratmak oldukça zordur. Salonunuzu dekore ederken dikkat etmeniz gereken bir çok etken vardır. Bu etkenlerin başında salon için ayrılan odanın ne kadar geniş olduğu gelir. Salon için ayrılan alanın genişliğine göre bir dekorasyon yapmak, salon mobilyalarının salonu kalabalık veya boş göstermesini önlemek, bütün salon mobilyalarının bir bütün olarak dekorasyonun zarafetine uygun olarak yerleştirilmesi, salonun aydınlatılması gibi faktörler salon genişliği ile doğrudan etkilenen faktörlerdir. Bu nedenle salon dekorasyonuna başlamadan önce yapmanız gereken ilk işlem salon için ayrılan odanın genişliği ölçmek olmalıdır. Yapacağınız ölçme işleminden sonra bir dekorasyon planı oluşturmak, mobilya dizaynı yapmak, aksesuarları bu plan üzerinde yerleştirmek başarılı bir salon dekorasyonu yapmanızı sağlayacaktır. Salonunuzun büyüklüğüne göre bir plan oluşturmalısınız. Geniş bir salonu dekore etmek için mutlaka bir planınız olmalıdır. Plansız olarak yapacağınız dekorasyon başarılı olamayacağı gibi mobilyalarınızı da kötü gösterecektir. Bu nedenle bir dekorasyon planı oluşturmalı ve planınıza göre hareket etmelisiniz. Yapacağınız plan içerisinde ilk sırada oturma gruplarınızın yerleşimi, diğer mobilyalarının yerleşimi gelmelidir.. Büyük eşyaları boş bir salonda dizayn ederek salonun esas halini belirlemelisiniz. Planın ikinci sırasında ise diğer salon aksesuarları olan kitaplık, duvar rafları, tv üniteleri, konsollar gibi eşyaların yerleştirilmesi gelmelidir. Bu şekilde salonun mobilyalar açısından tüm dekorasyonu tamamlamış olursunuz. Planın üçüncü sırasında ise salon aydınlatması gelir. Salon aydınlatması, salonda geçireceğiniz zamanın sağlıklı ve keyifli olmasına katkıda bulunacak, salon dekorasyonunun canlı ve ferah olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle salon dekorasyonunu yaparken aydınlatmasını da özenle yapmalı ve salon dekorasyonuna uygun bir şekilde yapmalısınız. Dekorasyon planınızda aydınlatmadan sonra dekorasyon detayları gelmelidir. Salon içerisinde size fonksiyonellik sağlayan, size hareket kolaylığı oluşturan küçük detayları salonunuza yerleştirmeli ve salonunuzun şık bir dekorasyona sahip olmasını sağlamalısınız.

Salon dekorasyonu yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de dekorasyon için ayıracağınız bütçenin yeterliliğidir. Bir salon dekorasyonu yapıyorsanız bütçenizi iyi ayarlamalı, yeterli bir bütçe ile zarif bir dekorasyon yapmalısınız. Geniş salonunuz için devasa bütçeler ayırmanız gerekmez. Ayırabileceğiniz bütçe ile yapabileceğiniz maksimum dekorasyonu yaparak salonunuzu zarif bir şekilde dekore edebilirsiniz. Bu nedenle salonunuzun genişiliği, bütçenizin yetersiz olması konuları sizi korkutmamalıdır. Geniş salonlar için önemli olan bir diğer nokta da salonun gün ışığı ile doğal aydınlatılmasıdır. Geniş alanların doğal ışıkla aydınlatılması ve aydınlık görünmesi için yapılması gereken, duvarların açık renk ve tonlarına göre boyanması, pencerelerin olabildiğince geniş hale getirilmesi, mümkün ise çatıya bir cam yüzey veya pencere oluşturulmasıdır. Bu sayede geniş bir salonu doğal gün ışığı ile rahatça aydınlatabilirsiniz. Salonunuz geniş pencereler ve cam çatı yüzeyleri için uygun değilse duvarlarınızı beyaz renge boyayarak, beyaz zemin kaplamalarını kullanarak salonunuzu aydınlık hale getirebilirsiniz.

Geniş salon dekorasyonları yaparken karşınıza çıkacak ilk sorun, mobilyalarınızın salon içerisinde az görünmesi, salonu doldurmamasıdır. Bu engeli ortadan kaldırmak için mobilyaların renklerini dikkatli bir şekilde seçmeli, yerleştirme işlemlerini dikkatli yapmalıyız. Oturma gruplarını biraz büyük seçerek orantılı bir orta masa ile salonu daha dolu hale getirerek genişlik dezavantajını avantaja çevirebilirsiniz. Ayrıca, salon içerisine canlı çiçekler ekleyerek salonu daha dolu ve daha renkli hale getirebilirsiniz. Salon dekorasyonlarınızı bu öneriler ışığında yapmanız daha zarif daha şık ve daha görsel bir salon dekorasyonu sahibi olmanızı sağlayacaktır. Salon dekorasyonu yaparken araştırma yapmalı, farklı geniş salon dekorasyonlarını incelemelisiniz. Örnek geniş salon dekorasyonlarını incelemek için homify sitesini ziyaret ederek geniş salon dekorasyon örneklerinin yer aldığı sayfaları inceleyerek geniş salonlar ile ilgili fikir edinebilir ve dekorasyonunuzu yapabilirsiniz.