Evde mükemmel bir salon oluşturmanın 6 yolu

Evimizde yapacağımız dekorasyonlar, bütün odalarda olduğu gibi salonları da kapsar. Salonlar genel olarak evlerimizin en geniş odasıdır. Geniş bir alan olan salonu dekore etmek, süslemek, bir tarz yaratmak oldukça zordur. Salonunuzu dekore ederken dikkat etmeniz gereken bir çok etken vardır. Bu etkenlerin başında salon için ayrılan odanın ne kadar geniş olduğu gelir. Salon için ayrılan alanın genişliğine göre bir dekorasyon yapmak, salon mobilyalarının salonu kalabalık veya boş göstermesini önlemek, bütün salon mobilyalarının bir bütün olarak dekorasyonun zarafetine uygun olarak yerleştirilmesi, salonun aydınlatılması gibi faktörler salon genişliği ile doğrudan etkilenen faktörlerdir. Bu nedenle salon dekorasyonuna başlamadan önce yapmanız gereken ilk işlem salon için ayrılan odanın genişliği ölçmek olmalıdır. Yapacağınız ölçme işleminden sonra bir dekorasyon planı oluşturmak, mobilya dizaynı yapmak, aksesuarları bu plan üzerinde yerleştirmek başarılı bir salon dekorasyonu yapmanızı sağlayacaktır. Salonunuzun büyüklüğüne göre bir plan oluşturmalısınız. Geniş bir salonu dekore etmek için mutlaka bir planınız olmalıdır. Plansız olarak yapacağınız dekorasyon başarılı olamayacağı gibi mobilyalarınızı da kötü gösterecektir. Bu nedenle bir dekorasyon planı oluşturmalı ve planınıza göre hareket etmelisiniz. Yapacağınız plan içerisinde ilk sırada oturma gruplarınızın yerleşimi, diğer mobilyalarının yerleşimi gelmelidir.. Büyük eşyaları boş bir salonda dizayn ederek salonun esas halini belirlemelisiniz. Planın ikinci sırasında ise diğer salon aksesuarları olan kitaplık, duvar rafları, tv üniteleri, konsollar gibi eşyaların yerleştirilmesi gelmelidir. Bu şekilde salonun mobilyalar açısından tüm dekorasyonu tamamlamış olursunuz. Planın üçüncü sırasında ise salon aydınlatması gelir. Salon aydınlatması, salonda geçireceğiniz zamanın sağlıklı ve keyifli olmasına katkıda bulunacak, salon dekorasyonunun canlı ve ferah olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle salon dekorasyonunu yaparken aydınlatmasını da özenle yapmalı ve salon dekorasyonuna uygun bir şekilde yapmalısınız. Dekorasyon planınızda aydınlatmadan sonra dekorasyon detayları gelmelidir. Salon içerisinde size fonksiyonellik sağlayan, size hareket kolaylığı oluşturan küçük detayları salonunuza yerleştirmeli ve salonunuzun şık bir dekorasyona sahip olmasını sağlamalısınız.
Salon dekorasyonu yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de dekorasyon için ayıracağınız bütçenin yeterliliğidir. Bir salon dekorasyonu yapıyorsanız bütçenizi iyi ayarlamalı, yeterli bir bütçe ile zarif bir dekorasyon yapmalısınız. Geniş salonunuz için devasa bütçeler ayırmanız gerekmez. Ayırabileceğiniz bütçe ile yapabileceğiniz maksimum dekorasyonu yaparak salonunuzu zarif bir şekilde dekore edebilirsiniz. Bu nedenle salonunuzun genişiliği, bütçenizin yetersiz olması konuları sizi korkutmamalıdır. Geniş salonlar için önemli olan bir diğer nokta da salonun gün ışığı ile doğal aydınlatılmasıdır. Geniş alanların doğal ışıkla aydınlatılması ve aydınlık görünmesi için yapılması gereken, duvarların açık renk ve tonlarına göre boyanması, pencerelerin olabildiğince geniş hale getirilmesi, mümkün ise çatıya bir cam yüzey veya pencere oluşturulmasıdır. Bu sayede geniş bir salonu doğal gün ışığı ile rahatça aydınlatabilirsiniz. Salonunuz geniş pencereler ve cam çatı yüzeyleri için uygun değilse duvarlarınızı beyaz renge boyayarak, beyaz zemin kaplamalarını kullanarak salonunuzu aydınlık hale getirebilirsiniz.
Geniş salon dekorasyonları yaparken karşınıza çıkacak ilk sorun, mobilyalarınızın salon içerisinde az görünmesi, salonu doldurmamasıdır. Bu engeli ortadan kaldırmak için mobilyaların renklerini dikkatli bir şekilde seçmeli, yerleştirme işlemlerini dikkatli yapmalıyız. Oturma gruplarını biraz büyük seçerek orantılı bir orta masa ile salonu daha dolu hale getirerek genişlik dezavantajını avantaja çevirebilirsiniz. Ayrıca, salon içerisine canlı çiçekler ekleyerek salonu daha dolu ve daha renkli hale getirebilirsiniz. Salon dekorasyonlarınızı bu öneriler ışığında yapmanız daha zarif daha şık ve daha görsel bir salon dekorasyonu sahibi olmanızı sağlayacaktır. Salon dekorasyonu yaparken araştırma yapmalı, farklı geniş salon dekorasyonlarını incelemelisiniz. Örnek geniş salon dekorasyonlarını incelemek için homify sitesini ziyaret ederek geniş salon dekorasyon örneklerinin yer aldığı sayfaları inceleyerek geniş salonlar ile ilgili fikir edinebilir ve dekorasyonunuzu yapabilirsiniz.
Dekorasyon esnasında yapacağınız harcamaları karşılayacak bir bütçe oluşturmalısınız. Sağlıklı, zarif, şık bir dekorasyon yaparak geniş bir salonu muhteşem bir hale getirmek istiyorsanız yeterli bir bütçe ayırmak zorundasınız. Salon duvarlarının boyanması, zemin kaplamalarının yapılması, aydınlatmaların yapılması gibi işlemler için oluşacak masrafları karşılayacak bir bütçe ile resimdeki gibi beyaz rengin hakim olduğu bir salon dekorasyonu yaparak evinizi özel bir dekorasyona kavuşturabilirsiniz. Örnek resimde tv ünitesinin olduğu duvar özel bir taş kaplama yapılarak zarif bir hale getirilmiş, dekorasyona estetik kazandırılmıştır. Yapılan her işlem ayrı bir bütçe gerektirmiş, bu bütçe oluşturularak estetik bir salon dekorasyonu ortaya çıkarılmıştır.
Salon dekorasyonu yaparken başarılı ve zarif bir salon dekorasyonu yapabilmek için bir dekorasyon planı oluşturmanız gereklidir. Dekorasyon planı içerisinde, salonunuzda yer almasını istediğiniz bütün detaylar yer almalıdır. Plan doğrultusunda uygulama yaparak, uygulama sırasında kafanızın karışmasını engellemeli, dekorsyonunuzun başarılı olmasını sağlamalısınız. Örnek resimde olduğu gibi, geniş bir salon içerisinde yer alacak oturma grupları, orta masa, canlı çiçekler gibi tüm eşyalar, eşyaların yerleşim planı önceden yapılarak şık ve estetik bir salon dekorasyonu yapılarak salonun genişliği bertaraf edilmiş, genişlik dezavantajı avantaja dönüştürülmüştür. Sizlerde mutlaka bir dekorasyon planı yapmalı ve uygulamanızı dekorasyon planı içerisinde yapmalısınız.
Salon dekorasyonuna başlamadan önce nasıl bir düşman ile karşı karşıya olduğunuzu görebilmek ve salonunuzu tanımak için salonun boş halini sağlıklı bir şekilde ölçün. Yapacağınız sağlıklı ölçüm sonrası dekore edeceğiniz alanın büyüklüğünü öğrenerek bu büyüklüğe göre nasıl bir dekorasyon yapmanız gerektiği konusunda karar verebilirsiniz. Örnek resimdeki gibi geniş bir salonunuz var ise bir L köşe koltuk takımı, büyük bir televizyon, canlı bir odunsu bitki ile büyük salonu dolu gösteren bir dekorasyon yapabilirsiniz.
Salon dekorasyonlarının en önemli parçası olan mobilyaların seçimi çok önemlidir. Mobilya stilleri, salonunuza estetik değer kazandıran, salonunuza tarzınızı yansıtan, dekoratif bir salon yaratmanız da en büyük payı olan eşyalar olduğu için mobilya stilinizi kişiliğinize uygun olarak seçmeli ve salonunuzu dekore etmelisiniz. Örnek resimdeki gibi eflatun rengin hakim olduğu mobilyalar ile özel bir salon dekorasyonu yapabilirsiniz.
Salon dekorasyonunuzu yaparken, dekorasyonunuzun zarafetini artırmak için dikkatli bir aydınlatma yapmanız gereklidir. Dekoratif bir aydınlatma yapmak için, salon dekorasyonunuzda kullandığını tüm detayları incelemeli, yeterli, bir ışık şiddetine sahip aydınlatma yapmalısınız. Örnek resimde yer alan aydınlatma örneğindeki gibi şık ve zarif armatür ve aplikleri tercih etmeli, gergi tavan içerisine yerleştirilmiş olan led aydınlatmalar ile özel bir aydınlatma yaparak geniş salonlarınızı şık bir şekilde dekore edebilirsiniz.
Salonunuzu dekore ederken, şık ve zarif görünmesi için küçük detayları göz ardı etmemeli, bu detaylara dikkat ederek dekorasyonunuzun görsel ve estetik olmasını sağlamalısınız.Örnek resimde olduğu gibi, mobilyaların aynı renkte seçilmesi, dekoratif bir aydınlatma kullanılması, duvar raf sistemlerinin aynı renk tonunda seçilmesi ve özel süs objelerinin kullanılması ile dekoratif ve şık bir salon dekorasyonu yapılmıştır. Sizlerde salon dekorasyonu yapacaksanız örnek resimdeki gibi benzer bir dekorasyon yaparak küçük detayları dekorasyon içine daha çok yerleştirebilir zarif bir dekorasyon elde edebilirsiniz.