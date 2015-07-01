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Ahşabın büyüsünü evinize sokmanın 13 yolu

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KUTA HOME, Kuta Home Kuta Home Oturma OdasıDolap & Büfeler
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Mobilya üretiminde en gözde ve yaygın kullanılan malzemelerden biri olan ahşap, yarattığı sıcaklık ve samimiyet yüzünden birçok evde tercih edilir. Biz de ahşapın büyüsünü evinede görmek isteyen okurlarımız için Türkiye'deki evlerden ve yerli tasarımcıların koleksiyonlarından en güzel ahşap örneklerini derledik.

1. Komple ahşap

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Mutfak
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şehrin göbeğindeki bir daire için tuhaf bir tercih olabilir ama bir kır ya da dağ evinde ahşabı bütün mekânı saracak bir malzeme olarak düşünmek mümkün. Ahşabın sıcaklığı ve büyüsünü Ankara'da bulunan bu evin tamamında hissetmek mümkün.

2. Mutfak için ahşap raf

Ahşap Mutfak Rafı, Pons Home Design Pons Home Design MutfakDolap & Raflar
Pons Home Design

Ahşap Mutfak Rafı

Pons Home Design
Pons Home Design
Pons Home Design

İşlenmesi ve şekil verilmesi kolay olan ve hobi marangozlarının da kolaylıkla üzerine çalışabileceği bir malzeme olan ahşap, bu yönüyle de değerlidir. Sözgelimi mutfağınız için buna benzer hoş bir rafı, doğru malzemeyi bulup kendiniz bile yapabilirsiniz.

3. Ahşap kirişler

Gabriel Apartment Kitchen Atelye 70 Planners & Architects Modern Mutfak
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Gabriel Apartment Kitchen

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Modern bir apartman dairesini tamamen ahşapla kaplamak birasz yersiz bir tercih olabilir ama ahşabın büyüsünü dairenize katmak istiyorsanız, bu örnekteki tavan kirişleri en iyi formüllerden biri.

4. Ahşap aksesuarlar

Duvara monte açacak - Dancers series RusticWoodenArt MutfakMutfak Malzemeleri
RusticWoodenArt

Duvara monte açacak – Dancers series

RusticWoodenArt
RusticWoodenArt
RusticWoodenArt

İstanbul'da özel tasarım ürünlerine odaklanmış olan RusticWoodenArt'ın koleksiyonunda bulunan ürünler, evinize dahil edebileceğiniz ahşap aksesuarlar konusunda size de fikir verebilir. Hatta mevcut bir aksesuarı, buradaki gibi şık ahşap plakalara vidalayıp kendi işinizi kendiniz de görebilirsiniz.

5. Gemi feneri gibi yatak başlığı

Gemi Feneri Yatak Başı Atölye Butka Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Atölye Butka

Gemi Feneri Yatak Başı

Atölye Butka
Atölye Butka
Atölye Butka

İşlenmemiş, ham ahşabın kendine has bir hava kattığını düşünenlerdenseniz, bu örnektekine benzer bir yatak başlığını kendiniz bile yapabilirsiniz. Hele de o fenerlerle yatak odanız adeta kara deryalarda emin adımlarla ilerleyen bir gemiye dönüşecek.

6. Mutfak tezgâhı

Ahşap Mutfak Tezgahı Uygulaması homify MutfakMutfak Tezgâhları
homify

Ahşap Mutfak Tezgahı Uygulaması

homify
homify
homify

Son zamanlarda daha az tercih ediliyor olsa da hem şıklık ve sıcaklık, hem de kullanım kolaylığı açısından, mutfak tezgâhı evinize ahşabı sokmak için en güzel platformlardan biridir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Ahşap vitrin

KUTA HOME, Kuta Home Kuta Home Oturma OdasıDolap & Büfeler
Kuta Home

KUTA HOME

Kuta Home
Kuta Home
Kuta Home

Evinizin genelinde farklı bir tarzın egemenliği varsa bile bu örnekteki gibi şık bir ahşap mobilya, bir kontrast etkisi yaratarak mekânınızın havasını değiştirebilir.

8. Kitap dayanağı

Ahşap Kitap Dayanakları / Wooden Bookends Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım

Ahşap Kitap Dayanakları / Wooden Bookends

Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım
Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım
Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım

İşte yine hem ahşabın büyüsünü taşıyan, hem de özel ve orijinal bir aksesuar. İlk bakışta çözememiş olabilirsiniz ama bu yerli malı ürün kütüphanelerde kitaplarınızı dayamak için kullanabileceğiniz ve birçok çeşidi olan özel bir aksesuar.

9. Zarif ve görkemli

icona lounge chair CVKDesign Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
CVKDesign

icona lounge chair

CVKDesign
CVKDesign
CVKDesign

Ahşabı bu kadar popüler kılan bir başka özelliği de çokyönlülüğü olmalı. Zira her türlü stile, her türlü havaya uydurabileceğiniz bir malzeme. Salaş bir ortamda ne kadar uygunsa, bu özel tasarım mobilyada gördüğünüz gibi zarif ev görkemli bir ev için de ahşap doğru malzeme olabilir.

10. Ahşap kulübe

ahşap ev iç detay Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Rustik Evler
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

ahşap ev iç detay

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Eviniz bahçeliyse ya da müsait bir yeriniz varsa, ahşabın büyüsünü yaşamak için kendinize bu örnekteki gibi özel bir ahşap sığınak ya da kulübe de inşa edebilirsiniz. Hem yapması zevkli, hem de vakit geçirmesi.

11. Ahşap salıncak

Sarpedon 1600 Ahşap Bahçe Salıncağı homify BahçeSalıncak & Oyuncaklar
homify

Sarpedon 1600 Ahşap Bahçe Salıncağı

homify
homify
homify

Yine bahçeli evler için ideal bir ürün. Hem ahşabın büyüsünü ve sıcaklığını yansıtan, hem de son derece şık ve kullanışlı olan bu bahçe salıncağı özel tasarım ürünlerini sevenler için.

12. Hem raf, hem kitaplık

Onlywood Raft, Merdiven Raf Onlywood İç Dekorasyon
Onlywood

Onlywood Raft, Merdiven Raf

Onlywood
Onlywood
Onlywood

İşte yine bir benzerini kendi başınıza da yapabileceğiniz, birden fazla işlevi üstlenen ama lake ahşabın şıklığı ve sıcaklığını da taşıyan bir ürün. Merdiven biçiminde tasarlanmış olan bu kitaplığın bir başka özelliği de hantal kitaplıkların aksine mobil olması ve istediğiniz zaman istediğiniz ortamda kullanabilecek olmanız.

​13. Ahşap TV ünitesi

Grey Tv Sehpası Berke Mobilya Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Berke Mobilya

Grey Tv Sehpası

Berke Mobilya
Berke Mobilya
Berke Mobilya

Peki ya TV ünitesi neden olmasın? Evinizde başka bir ahşap vurgusu bulunmasa bile bu örnekteki gibi ahşap işlemeceliğinin en nadide örneklerinden biri olan bir TV ünitesi ya da sehpası ile siz de ahşabın büyüsünü evinize sokabilirsiniz. 

Bu yazıdaki fikirleri beğendiyseniz, ’Evinizin havasını değiştirecek 16 mobilya ya da aksesuar’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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