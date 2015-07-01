Ahşabın büyüsünü evinize sokmanın 13 yolu

Ahşabı bu kadar popüler kılan bir başka özelliği de çokyönlülüğü olmalı. Zira her türlü stile, her türlü havaya uydurabileceğiniz bir malzeme. Salaş bir ortamda ne kadar uygunsa, bu özel tasarım mobilyada gördüğünüz gibi zarif ev görkemli bir ev için de ahşap doğru malzeme olabilir.