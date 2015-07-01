Ahşabın büyüsünü evinize sokmanın 13 yolu

Mobilya üretiminde en gözde ve yaygın kullanılan malzemelerden biri olan ahşap, yarattığı sıcaklık ve samimiyet yüzünden birçok evde tercih edilir. Biz de ahşapın büyüsünü evinede görmek isteyen okurlarımız için Türkiye'deki evlerden ve yerli tasarımcıların koleksiyonlarından en güzel ahşap örneklerini derledik.
Şehrin göbeğindeki bir daire için tuhaf bir tercih olabilir ama bir kır ya da dağ evinde ahşabı bütün mekânı saracak bir malzeme olarak düşünmek mümkün. Ahşabın sıcaklığı ve büyüsünü Ankara'da bulunan bu evin tamamında hissetmek mümkün.
İşlenmesi ve şekil verilmesi kolay olan ve hobi marangozlarının da kolaylıkla üzerine çalışabileceği bir malzeme olan ahşap, bu yönüyle de değerlidir. Sözgelimi mutfağınız için buna benzer hoş bir rafı, doğru malzemeyi bulup kendiniz bile yapabilirsiniz.
Modern bir apartman dairesini tamamen ahşapla kaplamak birasz yersiz bir tercih olabilir ama ahşabın büyüsünü dairenize katmak istiyorsanız, bu örnekteki tavan kirişleri en iyi formüllerden biri.
İstanbul'da özel tasarım ürünlerine odaklanmış olan RusticWoodenArt'ın koleksiyonunda bulunan ürünler, evinize dahil edebileceğiniz ahşap aksesuarlar konusunda size de fikir verebilir. Hatta mevcut bir aksesuarı, buradaki gibi şık ahşap plakalara vidalayıp kendi işinizi kendiniz de görebilirsiniz.
İşlenmemiş, ham ahşabın kendine has bir hava kattığını düşünenlerdenseniz, bu örnektekine benzer bir yatak başlığını kendiniz bile yapabilirsiniz. Hele de o fenerlerle yatak odanız adeta kara deryalarda emin adımlarla ilerleyen bir gemiye dönüşecek.
Son zamanlarda daha az tercih ediliyor olsa da hem şıklık ve sıcaklık, hem de kullanım kolaylığı açısından, mutfak tezgâhı evinize ahşabı sokmak için en güzel platformlardan biridir.
Evinizin genelinde farklı bir tarzın egemenliği varsa bile bu örnekteki gibi şık bir ahşap mobilya, bir kontrast etkisi yaratarak mekânınızın havasını değiştirebilir.
İşte yine hem ahşabın büyüsünü taşıyan, hem de özel ve orijinal bir aksesuar. İlk bakışta çözememiş olabilirsiniz ama bu yerli malı ürün kütüphanelerde kitaplarınızı dayamak için kullanabileceğiniz ve birçok çeşidi olan özel bir aksesuar.
Ahşabı bu kadar popüler kılan bir başka özelliği de çokyönlülüğü olmalı. Zira her türlü stile, her türlü havaya uydurabileceğiniz bir malzeme. Salaş bir ortamda ne kadar uygunsa, bu özel tasarım mobilyada gördüğünüz gibi zarif ev görkemli bir ev için de ahşap doğru malzeme olabilir.
Eviniz bahçeliyse ya da müsait bir yeriniz varsa, ahşabın büyüsünü yaşamak için kendinize bu örnekteki gibi özel bir ahşap sığınak ya da kulübe de inşa edebilirsiniz. Hem yapması zevkli, hem de vakit geçirmesi.
Yine bahçeli evler için ideal bir ürün. Hem ahşabın büyüsünü ve sıcaklığını yansıtan, hem de son derece şık ve kullanışlı olan bu bahçe salıncağı özel tasarım ürünlerini sevenler için.
İşte yine bir benzerini kendi başınıza da yapabileceğiniz, birden fazla işlevi üstlenen ama lake ahşabın şıklığı ve sıcaklığını da taşıyan bir ürün. Merdiven biçiminde tasarlanmış olan bu kitaplığın bir başka özelliği de hantal kitaplıkların aksine mobil olması ve istediğiniz zaman istediğiniz ortamda kullanabilecek olmanız.
Peki ya TV ünitesi neden olmasın? Evinizde başka bir ahşap vurgusu bulunmasa bile bu örnekteki gibi ahşap işlemeceliğinin en nadide örneklerinden biri olan bir TV ünitesi ya da sehpası ile siz de ahşabın büyüsünü evinize sokabilirsiniz.
Bu yazıdaki fikirleri beğendiyseniz, ’Evinizin havasını değiştirecek 16 mobilya ya da aksesuar’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.