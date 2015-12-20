Bu evin eşi benzeri yok

Bir evi eşsiz bir hale getirmek için bütün yönleri ile ele alınması, her yönü ile inşa sürecinin dikkatle takip edilmesi gereklidir. Dikkat edilmesi gereken detaylar, bir çok evde evin eksikliği ve evin diğer evlerden ayırt edilmesini sağlayan detaylardır. Bu detaylar; malzemelerin veya kullanılan eşyaların eve bir kişilik katmasını sağlayacak, dışarıdan bakıldığında evin güçlü duruşunu insana hissettiren detaylar olması gereklidir. Mayıs Şirket ve Mimarlık Ofisi, bu ev üzerinde çalışmaya başlayarak etkileyici, kişiliği olan, ihtişamlı ve güçlü görünen bu yaşam alanını ortaya çıkarmış. Bu ev üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda; eşi ve benzeri olmayan bir özgünlük elde edilmiş, bu özgünlük sayesinde ev, diğer evler arasında fark edilebilir, özgün bir haline getirilmiş.
Yapılan çalışmalar ile benzersiz bir görünüme kavuşturulan bu ev Japonya'nın Hyogo Prefectörlüğünde bulunan Nishinomiya şehrinde bulunmaktadır. Dağların üzerinde bulunan evler sitesi içine inşa edilen bu ev, küp şeklinde bina olarak inşa edilmiş, eşsiz ve göz alıcı bir görünüme sahiptir. Binanın dışarıdan sol tarafı beyaz renge boyanmış, sağ tarafı ise kahverengine boyanmış ve yuvarlak bir pencere ile gün ışığının içeri girmesi sağlanmıştır. Kahverengi binanın dış duvarı, siyah renkli iki bina ile çevrilmiş. Diğer binalar ile renk uyumsuzluğu görülebilir ancak, güçlü bir kişilik oluşturulmuş ve dışarıdan bakıldığında bu güçlü kişilik hissedilebilir hale getirilmiş.
Evde etkileyici bir boşluk oluşturulmuş. Evi oluşturan her odanın ve her duvarın malzemeleri farklı malzemelerden seçilmiş, farklı malzemelerin bir arada kullanılması ile zarif bir oda yaratılmış. Oturma odasında yayılmış koyu kahverengi ahşaplar ile açık gri renk beton izole edilmiş. Ayrıca beyaz renk çok az kullanılarak farklı renkler ve farklı malzemeler bir arada kullanılarak benzersiz ve zarif bir boşluk oluşturup bu boşluk zamansız hale getirilmiş.
Bu eşsiz mekan özel bir çalışma ile geniş ve zarif boşlukları bulunan bir ev haline getirilmiş. Özel çalışmalar ile uzay yapısı şeklinde yapılmış, aynı kat içinde ikinci bir kat oluşturulmuş. Yüksek tavan sayesinde sayede birinci ve ikinci kat şeklinde ayrılan bu ev, aynı zemin üzerine yapılmış. Birinci ve ikinci kat aralıkları kısa tutularak ayrı yapılar gibi görünmesi ve hissedilmesi engellenmiş. Orta da bulunan zemin her katta bir birine bağlanan bir zemin şeklinde tasarlanarak nazik bir uzay bağlantısı oluşturulmuş. Ev içerisinde oluşturulan uzay yapısı modeli ile duygularınızı etkisi altına alan bu ev, rahat bir konut keyfi sürmenizi sağlıyor.
Bu ev, Japon tarzı bir yuva şeklinde inşa edilmiş. Yuva özelliklerine sahip olması için açık kahverengi dış duvara yuvarlak bir pencere konulmuş. İç mekanda ise bir uzay ortamı oluşturulmuş, Pencere bulunan duvarın dibine parlak bir ışık kaynağı yerleştirilmiş, bu ışık ile Japon tarzı kameri ile nesnelerin görünmesi amaçlanmıştır. Yuvarlak yapılan küçücük pencere ve parlak ışık kaynağı ile özel bir uzay deneyimi yaşanması amaçlanmış.
Evli bir çift, resort otel özelliklerine sahip bir ev olmasını istediğinden odanın birine resort otel konsepti uygulanmış. Bu odada evli çiftin isteiğinin karşılanması için özel bir çalışma yapılmış, farklı bir konsept uygulanmış. Evin dış cephesi gibi iç mekanlarda farklı kişilikleri olan odalar şeklinde tasarlanmış. Böylece Sadece yaşanılacak ve barınacak bir ev olarak değil, resort otel gibi kullanılacak bir ev haline getirilmiş.