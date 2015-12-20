Bu evin eşi benzeri yok

Bir evi eşsiz bir hale getirmek için bütün yönleri ile ele alınması, her yönü ile inşa sürecinin dikkatle takip edilmesi gereklidir. Dikkat edilmesi gereken detaylar, bir çok evde evin eksikliği ve evin diğer evlerden ayırt edilmesini sağlayan detaylardır. Bu detaylar; malzemelerin veya kullanılan eşyaların eve bir kişilik katmasını sağlayacak, dışarıdan bakıldığında evin güçlü duruşunu insana hissettiren detaylar olması gereklidir. Mayıs Şirket ve Mimarlık Ofisi, bu ev üzerinde çalışmaya başlayarak etkileyici, kişiliği olan, ihtişamlı ve güçlü görünen bu yaşam alanını ortaya çıkarmış. Bu ev üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda; eşi ve benzeri olmayan bir özgünlük elde edilmiş, bu özgünlük sayesinde ev, diğer evler arasında fark edilebilir, özgün bir haline getirilmiş.