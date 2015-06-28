Kırklareli'nde huzur veren bir ev

Edirne'li uzmanımız Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon tüm Trakya'ya hizmet veriyor. 1999'dan beri hem mağazacılık hem de uygulama hizmetleri veren firmanın yaratıcı kadrosunun başında Mimar Ezgi Yetkiner bulunuyor. Daha önce Trakya'nın çeşitli yerleşim yerlerinde bulunan ve firmanın imzasını taşıyan evleri tanıtmıştık. Bu sefer yolumuz Kırklareli'ne düşüyor ve Ezgi Hanım'ın sihirli parmaklarının dokunduğu bir evi ziyaret ediyoruz. Siz de dekorasyonda mütevazılıktan yanaysanız bu ev sizin de hoşunuza gidecek. Lafı fazla uzatmayalım ve turumuza başlayalım.