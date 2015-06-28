Kırklareli'nde huzur veren bir ev

Edirne'li uzmanımız Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon tüm Trakya'ya hizmet veriyor. 1999'dan beri hem mağazacılık hem de uygulama hizmetleri veren firmanın yaratıcı kadrosunun başında Mimar Ezgi Yetkiner bulunuyor. Daha önce Trakya'nın çeşitli yerleşim yerlerinde bulunan ve firmanın imzasını taşıyan evleri tanıtmıştık. Bu sefer yolumuz Kırklareli'ne düşüyor ve Ezgi Hanım'ın sihirli parmaklarının dokunduğu bir evi ziyaret ediyoruz. Siz de dekorasyonda mütevazılıktan yanaysanız bu ev sizin de hoşunuza gidecek. Lafı fazla uzatmayalım ve turumuza başlayalım.
Evin girişi geniş bir hole açılıyor. Holün karşı duvarı çok estetik biçimde duvar kağıdıyla kaplanmış. Hol,n bir tarafında alt kata ve üst kata erişimi sağlayan merdiven, bir tarafında ise mutfak bulunuyor.
Beyaz hem dar mekanları geniş göstermeye hem de yeteri kadar doğal ışık kaynağı olmayan mekanları ferahlatmaya yarıyor. Evin girişinde pencere olmadığından bu holde de beyaz renk tercih edilmiş. Aydınlatmada da florasan etkili unsurlar tercih edilmiş ve holde doğal ışık varmış gibi bir etki uyandırılmış.
Yukarı katta odalar bulunuyor. Bu odalara açılan holde ise resimde gördüğünüz doğal taştan bir raf yapılmış. İçi son derece güzel aydınlatılan bölüm, ister kitaplık ister dekoratif eşyaların sergileneceği bir alan olarak işlev görebilir.
Evin oturma odası küçük bir alana sahip. Bu nedenle çok fazla eşya kullanılıp oda iyice küçültülmemiş. Odanın geneline beyaz renk hakim. Bu hakimiyet küçük odayı olduğundan daha geniş ve ferah gösteriyor. Odanın en dikkat çekici parçası ise yuvarlak hatlara sahip, hatta doksan derecelik bir eğri şeklindeki koltuk. İki parçadan oluşan koltuk kırmızı rengiyle ortama renk katmış. Koltuk aynı döşemeyle kaplanmış orta sehpasıyla birlikte odaya canlılık kazandırmış.
Evin yatak odası sabah zor uyananların işine yarayacak şekilde tümüyle beyaza boyanmış. Ancak karyola başlığının yaslı olduğu duvar, duvar kağıdıyla kaplanmış ve duvarda bir girinti yaratılmış. Bu girinti çok lşık bir şekilde aydınlatılmış. Çok hoş bir aksesuar bu kompozisyonu tamamlayabilir. Yatağın üstündeki yıldız paneli de odanın en dikkat çekici unsurlarından biri. Panelin etrafındaki mavi ışıklandırma ise hoş bir atmosfer yaratıyor.
Banyoların birinde deniz teması işlenmiş. Deniz mavisi ve beyaz duvar seramiklerinin kullanıldığı banyoda deniz hayvanları ve çakıl taşlarının resmedildiği bir grup karoyla deniz teması tamamlanmış.
Diğer banyodaki duşakabin ise yeni nesil cam duşakabinlerden. Çok geniş olmayan evlerin banyolarında banyo teknesi kadar duşakabinler görmeye alışığız. Bu da öyle bir duşakabin ama son derece modern ve estetik görünüyor. Duş teçhizatı ise oldukça teferruatlı ve masaj özellikli.
Banyonun en dikkat çekici özelliği ise gümüş varaklar olmuş. Bu varaklar sayesinde eve asil bir hava katılmış. Lavabo teknesine bayıldığımı söylemeden geçmeyeceğim.
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