현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Kırklareli'nde huzur veren bir ev

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Loading admin actions …

Edirne'li uzmanımız Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon tüm Trakya'ya hizmet veriyor. 1999'dan beri hem mağazacılık hem de uygulama hizmetleri veren firmanın yaratıcı kadrosunun başında Mimar Ezgi Yetkiner bulunuyor. Daha önce Trakya'nın çeşitli yerleşim yerlerinde bulunan ve firmanın imzasını taşıyan evleri tanıtmıştık. Bu sefer yolumuz Kırklareli'ne düşüyor ve Ezgi Hanım'ın sihirli parmaklarının dokunduğu bir evi ziyaret ediyoruz. Siz de dekorasyonda mütevazılıktan yanaysanız bu ev sizin de hoşunuza gidecek. Lafı fazla uzatmayalım ve turumuza başlayalım. 

Sıra dışı bir giriş

homify Koridor, Hol & MerdivenlerIşıklandırma
homify

homify
homify
homify

Evin girişi geniş bir hole açılıyor. Holün karşı duvarı çok estetik biçimde duvar kağıdıyla kaplanmış. Hol,n bir tarafında alt kata ve üst kata erişimi sağlayan merdiven, bir tarafında ise mutfak bulunuyor. 

Beyazla gelen sadelik

homify Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
homify

homify
homify
homify

Beyaz hem dar mekanları geniş göstermeye hem de yeteri kadar doğal ışık kaynağı olmayan mekanları ferahlatmaya yarıyor. Evin girişinde pencere olmadığından bu holde de beyaz renk tercih edilmiş. Aydınlatmada da florasan etkili unsurlar tercih edilmiş ve holde doğal ışık varmış gibi bir etki uyandırılmış.

Doğal taş etkisi

homify Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Yukarı katta odalar bulunuyor. Bu odalara açılan holde ise resimde gördüğünüz doğal taştan bir raf yapılmış. İçi son derece güzel aydınlatılan bölüm, ister kitaplık ister dekoratif eşyaların sergileneceği bir alan olarak işlev görebilir. 

Kırmızıyla gelen cazibe

homify Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Evin oturma odası küçük bir alana sahip. Bu nedenle çok fazla eşya kullanılıp oda iyice küçültülmemiş. Odanın geneline beyaz renk hakim. Bu hakimiyet küçük odayı olduğundan daha geniş ve ferah gösteriyor. Odanın en dikkat çekici parçası ise yuvarlak hatlara sahip, hatta doksan derecelik bir eğri şeklindeki koltuk. İki parçadan oluşan koltuk kırmızı rengiyle ortama renk katmış. Koltuk aynı döşemeyle kaplanmış orta sehpasıyla birlikte odaya canlılık kazandırmış. 

Huzurlu bir uyku

homify Yatak OdasıIşıklandırma
homify

homify
homify
homify

Evin yatak odası sabah zor uyananların işine yarayacak şekilde tümüyle beyaza boyanmış. Ancak karyola başlığının yaslı olduğu duvar, duvar kağıdıyla kaplanmış ve duvarda bir girinti yaratılmış. Bu girinti çok lşık bir şekilde aydınlatılmış. Çok hoş bir aksesuar bu kompozisyonu tamamlayabilir. Yatağın üstündeki yıldız paneli de odanın en dikkat çekici unsurlarından biri. Panelin etrafındaki mavi ışıklandırma ise hoş bir atmosfer yaratıyor.

Deniz yıldızları

homify BanyoDekorasyon
homify

homify
homify
homify

Banyoların birinde deniz teması işlenmiş. Deniz mavisi ve beyaz duvar seramiklerinin kullanıldığı banyoda deniz hayvanları ve çakıl taşlarının resmedildiği bir grup karoyla deniz teması tamamlanmış. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Modern duşakabin

homify BanyoKüvet & Duşlar
homify

homify
homify
homify

Diğer banyodaki duşakabin ise yeni nesil cam duşakabinlerden. Çok geniş olmayan evlerin banyolarında banyo teknesi kadar duşakabinler görmeye alışığız. Bu da öyle bir duşakabin ama son derece modern ve estetik görünüyor. Duş teçhizatı ise oldukça teferruatlı ve masaj özellikli.

Gümüş varaklar

homify BanyoDekorasyon
homify

homify
homify
homify

Banyonun en dikkat çekici özelliği ise gümüş varaklar olmuş. Bu varaklar sayesinde eve asil bir hava katılmış. Lavabo teknesine bayıldığımı söylemeden geçmeyeceğim. 

Bu daire de ilginizi çekebilir:

Eskişehir’de pırıl pırıl bir daire

Birbirinden farklı 15 özel merdiven tasarımı
Kırklareli'ndeki bu evin dekorasyonunu siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler