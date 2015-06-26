Burçlara göre dekorasyon önerileri: Boğa burcu

Burçların gerçekten benimsenen dekorasyon fikirleri ve mobilyaları üzerine etkisi olabilir mi? Bizce olur. Burçların genel özellikleri tasarım anlayışlarına da yansıyabilir. Biz de bunu göz önünde bulundurarak burçlara göre dekorasyon önerileri vereceğimiz bir dizi yazıya başlıyoruz. İlk yazımızın konusu da Boğa burçları. Toprak burçlarından olan Boğa 21 Nisan ve 20 Mayıs tarihlerinde doğanları kapsıyor. Toprak grubu burçlardan olması dolayısıyla Boğa burcu insanı doğayı seven, gerçekçi ama aynı zamanda lüksten de hoşlanan bir karakterde oluyor. Geleneksel, klasik ve dayanıklı malzemeleri seven boğalar ihtişamdan da hoşlanırlar.
Boğalar için ideal evin doğayla iç içe olması gerekli. Eski bir çiftlik evi, ya da resimde gördüğünüz NM Mimarlık imzalı kütük ev gibi doğanın içinde bir ev, geleneksel olanı seven boğa burcu insanı için birebirdir. Gerçekçi düşünürsek, şehir içinde yaşayan boğaların da ufak tefek çiçek ve otlar yetiştirebileceği, hatta belki sebze yetiştirebileceği bir balkon ya da terası ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz.
Boğalar, yeşil, kahverengi, bej ve toprak rengi gibi doğal renklerden hoşlanırlar. Bu renkler boğaların sevdikleri malzemelerle de son derece uyumludur. Boğaların en çok sevdiği malzeme ahşaptır. her tür ahşabı severler. Bunun yanı sıra deri, yün, doğal rattan ve bakır gibi yine doğal olan malzemeleri severler. Resimde gördüğünüz oda, bir boğanın sevdiği renk ve malzemeleri özetler nitelikte.
Boğaların sevdiği mobilyalar da yine ahşabın asalerini yansıtan ve rahat bir izlenim veren, doğal malzemelerin kullanıldığı mobilyalardır. Bu örnekteki gibi özel tasarım ürünü ahşap bir sehpa bir boğa burcu mensubunun olmazsa olmazlarından biri olacaktır.
Boğaların sevdiği konforlu odalar, sağlam masif ahşap mobilyalara rastlamak mümkün olur. Antik dolaplar, sandıklar, gizemli ve eskitilmiş şifoniyerler boğa evlerinde bulunabilecek diğer mobilyalardır. Ama bu boğaların evlerinin babaanne evine benzeyeceği anlamına gelmiyor. Tam tersine boğalar modern trendlerle eski unsurlardan oluşan rustik kulübe tarzını bir araya getirmeyi, hatta bu bileşime doğal ve sade İskandinav tarzını da eklemeyi severler.
Boğalar toprak burcu oldukları için yeşil bitkilerden oluşan aksesuarlar onları cezbeder. Ayrıca ahşap heykeller, ahşaptan yapılma aksesuarlar da boğların ilgisini çekenler arasındadır. Örneği bu servis tabağı bir boğaya güzel bir hediye olabilir. Yumuşak bir zeminde otururken kahvenizi koyabileceğiniz servis tabağının geniş kısmına da çerez ve bunun gibi yiyecekleri koymanız mümkün. Bu tasarımda Pons Home Design'ın imzası var.