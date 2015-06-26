Burçlara göre dekorasyon önerileri: Boğa burcu

Burçların gerçekten benimsenen dekorasyon fikirleri ve mobilyaları üzerine etkisi olabilir mi? Bizce olur. Burçların genel özellikleri tasarım anlayışlarına da yansıyabilir. Biz de bunu göz önünde bulundurarak burçlara göre dekorasyon önerileri vereceğimiz bir dizi yazıya başlıyoruz. İlk yazımızın konusu da Boğa burçları. Toprak burçlarından olan Boğa 21 Nisan ve 20 Mayıs tarihlerinde doğanları kapsıyor. Toprak grubu burçlardan olması dolayısıyla Boğa burcu insanı doğayı seven, gerçekçi ama aynı zamanda lüksten de hoşlanan bir karakterde oluyor. Geleneksel, klasik ve dayanıklı malzemeleri seven boğalar ihtişamdan da hoşlanırlar.