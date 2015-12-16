Mutfağınıza uygun, en iyi buzdolabını seçmek için 8 ipucu

Ne boyutta bir buzdolabına ihtiyacınız var? Kalabalık bir aile misiniz? Bol bol misafir ağırlıyor musunuz? Derin dondurucunun boyutu ne kadar olmalı? Derin dondurucu üstte mi olmalı yoksa altta mı? Yoksa yanda mı? Buzdolabının kaç tane çekmecesi olmalı? Daha çok sebze-meyve mi depoluyorsunuz yoksa kapalı gıda kutuları mı? Su/buz pınarına ihtiyacınız var mı? Tüm bu soruların cevapları eviniz için en uygun buzdolabı modelini seçmenizde kolaylık sağlayacaktır.

Fotoğraftaki örnekte Apak Mimarlık tarafından dekore edilmiş tarz sahibi bir evin geniş mutfağını ve bu mutfağa yerleştirilmiş geniş buzdolabını görmekteyiz.