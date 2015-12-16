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Mutfağınıza uygun, en iyi buzdolabını seçmek için 8 ipucu

Özlem K. Özlem K.
SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
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Yeni bir buzdolabı alınacağı zaman, bütçenize uygun, ihtiyacınız olan özelliklere sahip, mutfağınıza uygun ölçülerde ve mutfak dekorasyonuna da en iyi uyan model araştırılmalı ve bu özelliklere sahip olanlar içerisinde en az elektrik tüketen buzdolabı seçilmelidir. Günümüzde, teknolojinin gelişmesi sayesinde farklı özellikte birçok buzdolabı modeli üretimi yapılmakta. Görsel olarak da birçok çeşit mevcut, ancak buzdolabı seçimimizi yaparken, görselliğin yanı sıra dikkat edilmesi gereken önemli birçok unsur bulunuyor. Bu yazımızda, buzdolabı seçimi yaparken göz önünde bulundurulması gereken 8 maddeyi inceledik. Buzdolapları, diğer tüm beyaz eşyalar gibi uzun yıllar kullanılan eşyalar arasındadır ve kullandıktan kısa süre sonra Tüh, bu iyi olmadı deyip istediğimiz an değiştirme imkanımız yok. Bu nedenle satın almadan önce hesabımızı iyi yapmalı ve ihtiyaçlarımıza uygun, görüntüsünü beğendiğimiz, enerji tasarrufu konusunda iyi bir buzdolabı seçimi yapmalıyız. Ayrıca, diğer bütün beyaz eşyalarda oluğu üzere, buzdolabı seçerken de servis ağı, garanti süresi ve kalitesine dikkat etmek gerekir.

Bütçenizi belirleyin

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Minimalist Mutfak
Ceren Torun Yiğit

Stüdyo Daire Tasarımı

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

İlk iş bütçe. Buzdolabı için ne kadar para ayırabileceğiniz, aynı zamanda ilk elemenizi de yapmanızı sağlayacaktır. Buzdolabı fiyatları çok geniş bir yelpazeye sahip. Büyüklük, marka, enerji tasarrufu özellikleri, buzdolabının modeli, su ve buz pınarı gibi ekstra özellikler fiyatı değiştiren bazı unsurlar. Aşağı yukarı aynı özelliklere sahip yerli üretim ve ithal üretimler arasında da fiyat farkları bulunabiliyor. Bütçenizi belirlerken buzdolabının sahip olması gereken bazı özelliklerden feragat etmemelisiniz, zira enerji tüketimi, antibakteriyel özellik gibi bazı özellikler buzdolabının satış fiyatını yükseltse dahi, kullanım esnasında sağlayacakları tasarruf sayesinde ileriye dönük olarak kar sağlayabilirler.

Buzdolabının konulacağı alanı ölçün

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Hazır mutfakların hemen hemen hepsinde buzdolabı için özel olarak ayrılmış bir alan bulunmaktadır. Bu ayrılmış olan alan mutfak firmaları tarafından standart buzdolabı boyutları göz önünde bulundurularak planlanıp imal edilmektedir. Buzdolabının açıldığında kapağının da yer tutacağını hesap ederek alış verişinizi yapın. Ayrıca, buzdolabının arkasında hava sirkülasyonu için mutlaka en az on santimetrelik bir boşluk bırakılmalıdır, bunu da hesaba katmayı unutmayın. İdeali elbette beyaz eşyalara göre mutfak yaptırtmaktadır, dolayısıyla eğer ki komple bir mutfak tadilatından geçecekseniz önce yeni beyaz eşyalarınızı satın alın, ondan sonra mutfağınızı yaptırtın.

Enerji tasarrufu seçenekleri

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

SANABEL KONAKLARI

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Gelişen teknoloji sayesinde, buzdolapları artık çok daha az enerji harcıyor. A+ olarak adlandırılan ve enerji tüketimi eski modellere göre çok daha az olan buzdolabı seçmek elektrik tasarrufu konusunda oldukça faydalı olacaktır. Geniş buzdolabı modelleri küçük olanlara oranda daha fazla enerji kullanır. Bu nedenle, ihtiyacınız karşılayacak büyüklükte bir buzdolabı seçin ve gerçekten ihtiyacınız yoksa, büyük dolaplara yönelmeyin. Buzluk haricinde iki kapıya sahip modellerin daha uzun soğutma tüpleri vardır, bu nedenle de birden fazla kapılı modeller genellikle daha fazla enerji kullanırlar. Ayrıca, mutfakta yerleştirme konusunda da dikkatli olmak gerekmektedir. Buzdolapları, mutfaktaki ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Fırın ve ocak gibi ısı kaynaklarından gelen sıcak hava buzdolabınızın soğuk kalmak için daha çok çalışmasını neden olur, bu da daha fazla enerji tüketimi demektir.

Sizin için en uygun olan özellikleri belirleyin

Sky Novita Kurtköy, apak mimarlık apak mimarlık Modern Mutfak
apak mimarlık

Sky Novita Kurtköy

apak mimarlık
apak mimarlık
apak mimarlık

Ne boyutta bir buzdolabına ihtiyacınız var? Kalabalık bir aile misiniz? Bol bol misafir ağırlıyor musunuz? Derin dondurucunun boyutu ne kadar olmalı? Derin dondurucu üstte mi olmalı yoksa altta mı? Yoksa yanda mı? Buzdolabının kaç tane çekmecesi olmalı? Daha çok sebze-meyve mi depoluyorsunuz yoksa kapalı gıda kutuları mı? Su/buz pınarına ihtiyacınız var mı? Tüm bu soruların cevapları eviniz için en uygun buzdolabı modelini seçmenizde kolaylık sağlayacaktır.

Fotoğraftaki örnekte Apak Mimarlık tarafından dekore edilmiş tarz sahibi bir evin geniş mutfağını ve bu mutfağa yerleştirilmiş geniş buzdolabını görmekteyiz.

Su ve buz pınarları istiyor musunuz?

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Ülkemizde yen yen yaygınlaşmaya başlayan bir özellik de, bazı buzdolabı modellerinin sahip olduğu ve kapağı açmadan soğuk su ve/veya buz alabileceğimiz pınarlardır. Bunun için özel bir hazneye sahip olan dolaplar sayesinde,pratik bir şekilde, tek tuşa basarak küp buz ya da soğuk su alabiliriz. Bazı modellerde küp buz ve kar buz seçenekleri de bulunmaktadır. Bu özelliğin elektrik faturasına yansıma olasılığını göz ardı etmeyin ve böyle bir buzdolabı satın almadan önce mutlaka satıcı firmadan konu ile ilgili gerekli bilgileri alın.

En iyi tasarım seçimi

B.C Evi Kağıthane, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Mutfak
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

B.C Evi Kağıthane

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi sayesinde, farklı özellikte birçok buzdolabı modeli üretimi yapılmakta. Görüntü olarak da birçok çeşit mevcut. Klasik beyaz dolaplardan inoks (inox) adı verilen paslanmaz çeliğe, siyahtan birçok canlı renge kadar buzdolabı modeli hemen hemen her marka tarafından üretiliyor. Mutfak dekorasyonunuza ve kullanılan renk yelpazesine uygun bir modeli kolaylıkla bulabilirsiniz. Ayrıca retro görünümlü buzdolabı modelleri de bazı markalarda mevcut.

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Geniş boyutlu buzdolapları

Dr. Mustafa Ödemiş Villası, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik Modern Mutfak
Hiba iç mimarik

Dr. Mustafa Ödemiş Villası

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

Kalabalık aileler ve sık ve kalabalık misafir ağırlayan ev sahipleri için tercih sebebi olan geniş buzdolabı modelleri bulunmaktadır. ’Doğru buzdolabı türünü nasıl bulabiliriz?’ başlıklı yazımızda bu konu ile ilgili detaylı bilgiler bulabilir, hangi seçeneğin size daha uygun olduğunu keşfedebilirsiniz.

Temizleme seçenekleri

CCT 112 Project in Beylikduzu, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Mutfak
CCT INVESTMENTS

CCT 112 Project in Beylikduzu

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

İleri teknoloji kullanan buzdolapları, antibakteriyel yüzeyleri ile gıdaları normalde olduğundan daha uzun bir süre boyunca taze tutar, koku yapmalarını da engeller. Bakterilerin ve küflerin oluşumu için buzdolabının en ideal yeri conta kısımlarıdır. Antibakteriyel özelliğe sahip olarak üretilmiş malzeme ve kaplama sayesinde contalarda bakteri oluşumu gerçekleşmez. Böylece meyve ve sebzelerin ömrü çok daha uzun olur.

Buzdolabı üreticileri tarafından farklı adlarla da sunulan iyonizer teknolojisi, ürettiği negatif ve pozitif iyonlar sayesinde oluşan bakterileri öldürüp çoğalmalarına engel olur. Bu sebeple iyonizerli buzdolaplarında yiyecekler daha geç bozulur. Bakteri filtresi: Hava filtresi mantığı ile çalışan bu filtre buzdolabında havada bakterilerin gelişmesine sebep olan tanecikleri filtreleyerek bakteri oluşumunu başlamadan önler. Böylece bakteri oluşumunun önlemesi ile kötü kokunun ve yiyeceklerin bozulmasının da önüne geçmiş olunur.

Yoğun kimyasallar kullanmadan buzdolabı ve diğer mutfak aletlerinin temizliğinin nasıl olması gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, ’Ağır kimyasallar kullanmadan mutfak aletlerimi nasıl temizleyebilirim?’ başlıklı yazımızı da mutlaka okuyun.

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