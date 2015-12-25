Zevki bir ev dekorasyonu

homify 360 size; büyüleyici ve mütevazi bir güzelliği olan ancak sıradan görünümlü, hiç bir belirti göstermeyen bir evin bütün güzelliklerini sunuyor. Evin kapısından adım atıp eşiği geçtiğinizde, iç mimariyi tasarlayan tasarımcılar ayaklarınızın altından halıyı çekmiş gibi şaşırıyor, sersemliyor, bu gerçek olamaz diye düşünmeye başlıyorsunuz. İç kısmı tamamen yenilenmiş olan evin dış cephesi ilk hali gibi soluk, hiç ellenmemiş bir şekilde duruyor.
Günümüzün mimarisini keşfetmek için, Ynot mimarlık ofisi çalışanları olan De Pablo – Romero Rojas'ın görev aldığı bu projeyi görmeniz gereklidir. İspanya'nın Madrid şehrinde bulunan bu ev, yaşam tarzları nedeniyle farklı bir yaklaşım sergilenerek yenilenmiş. Özel mobilya tasarım ve proje danışmalık yoluyla mimari, iç proje, iç tasarım gibi konulara modern bir yaklaşım sergilenerek yenilenmiş. Yapılan bu çalışma ile gurur duyuyor ve bütün müşterilerinin ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına devam ediyorlar.
Orijinal ev olduğu gibi korunmuş, dış cephe orijinal bırakılarak tebriği hak etmiş. Düz çizgiler, basit bir görünüm oluşturmuş. Kırmızı tuğlalı giriş merdiveni, ön kapıya ulaşımı sağlıyor, basit bir kaç pencere ise gün ışığının odalara dolmasına yardımcı oluyor. Çatısı ve duvarları ile kapalı bir görünüm sağlayan eski dış cephe, iç mekandaki güzellikleri maskelemek amacıyla korunmuş.
Evin arka bölümünde yer alan, muhteşem bir çim alanı ve bahçe güzelliği sunan bir bahçe çalışması ile peyzaj yapılmış. Bahçeye bakan büyük pencereler ve cam kapılar, doğal aydınlatma ile daha görsel hale getirilmiş, havuz ile mükemmel bir bahçe peyzajı oluşturulmuş. Ayrıca, evin dışında yemek yenilecek bir alan olarak harika bir çim alanı oluşturulmuş.
İçeride, bir biri ile bağlantılı mekanlar yaratılmış, doğal bir ışık akışı sağlanarak aydınlık bir iç mekan oluşturulmuş. Geniş giriş için koyu renkler düşünülmüş, ferah odalar, krem ve beyaz renkler karışık olarak kullanılmıştır. İç dekorasyon stili olarak modern bir yaklaşım sergilenmiş, masa ve sandalyeler ise klasik moda tercih ile seçilmiştir.
Yemek odası, donanımlı bir mutfak ile birleştirilmiş, arkadaş ve aile toplantıları için yeterli alan oluşturulmuş. Toplamda 60 metrekare alanı kapsayan yemek odası, sıcak ve samimi bir ortama dönüştürülmüş, sadece yemek pişirmek için değil aynı zamanda yemek yenilecek alan olarak tasarlanmış. Zemin kaplama malzemesi olarak ağaç malzemesi kullanılmış. Mutfak kısmı, geniş raflar, hazırlık tezgahları ile sade ve şık bir atmosfer oluşturulmuş.
Mutfakta, modern bir aydınlatma yapılmış, pencereler ile doğal gün ışığından yararlanılmış, masa üzerindeki mumlar ile klasik bir yemek ortamı sağlanmış.
Odalar, minimalist olarak dekore edilmiş, mavi ve koyu gri renkler ile duvarlar boyanmış, üst raf kütüphane olarak tasarlanmış. Odanın geri kalan alanı boş bırakılarak sessiz bir kütüphane ortamı sağlanmıştır. Okuma köşesi olarak düşünülen oda içerisine bir şömine yerleştirilerek ısınma sorunu giderilmiş, aynı zamanda zarif bir hale getirilmiş.
Evin iç kısmına yolculuk yaptığınızda, yatak odaları ve soyunma alanlarını görüyorsunuz. Yapılan dekorasyona sadık kalmak, zarif ve dengeli bir tarz oluşturmak için solgun aynalı soyunma odaları tasarlanmış. Beyazlar içinde, klasik aynalar ile tasarlanan giyinme odası ile yatak odası arası bir kaç adımdan oluşuyor.