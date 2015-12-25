Zevki bir ev dekorasyonu

homify 360 size; büyüleyici ve mütevazi bir güzelliği olan ancak sıradan görünümlü, hiç bir belirti göstermeyen bir evin bütün güzelliklerini sunuyor. Evin kapısından adım atıp eşiği geçtiğinizde, iç mimariyi tasarlayan tasarımcılar ayaklarınızın altından halıyı çekmiş gibi şaşırıyor, sersemliyor, bu gerçek olamaz diye düşünmeye başlıyorsunuz. İç kısmı tamamen yenilenmiş olan evin dış cephesi ilk hali gibi soluk, hiç ellenmemiş bir şekilde duruyor.

Günümüzün mimarisini keşfetmek için, Ynot mimarlık ofisi çalışanları olan De Pablo – Romero Rojas'ın görev aldığı bu projeyi görmeniz gereklidir. İspanya'nın Madrid şehrinde bulunan bu ev, yaşam tarzları nedeniyle farklı bir yaklaşım sergilenerek yenilenmiş. Özel mobilya tasarım ve proje danışmalık yoluyla mimari, iç proje, iç tasarım gibi konulara modern bir yaklaşım sergilenerek yenilenmiş. Yapılan bu çalışma ile gurur duyuyor ve bütün müşterilerinin ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına devam ediyorlar.