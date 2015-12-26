Rüya gibi bir tatil için rüya gibi bir ev

Mimar Ramón Esteve tarafından tasarlanan bu yapı bize lüks yaşama dair anlamlı bir perspektif sunuyor. Lüksün yalın bir tasarımla nasıl ortaya çıkabileceğinin göstergesi. Altın varaklarla ya da tarihsel referanslarla süslere bezenen bir yaşamdansa lüksü tarif edenin böylesi bir manzara içindeki yalınlık, pürlük olduğunu söylemek mümkün.

Esteve bu muhteşem panaromik manzaraya sahip olan arazide başrolü de manzaraya vermiş durumda. Betonarme yapının elemanları da taşıyıcı sistemi açığa çıkaracak şekilde ortadalar çünkü evin içinde Alicante manzarasından mahrum kalmamak için kullanılan geniş pencereler mevcut. Yani Akdeniz'e bakan bu cephede taşıyıcı olmayan her şey şeffaf, yani cam.

Bu pencereler elbette aynı zamanda mekanın içindeyken gerçek dünyadan kopup Akdeniz'in büyülü manzarasında kaybolmaya da sebep olabilir. Rüya gibi bir tatil geçirmek için böylesi bir evde kalmak doğru formül olabilir. Hele ki önündeki havuzla birlikte düşünürseniz…