Rüya gibi bir tatil için rüya gibi bir ev

Mimar Ramón Esteve tarafından tasarlanan bu yapı bize lüks yaşama dair anlamlı bir perspektif sunuyor. Lüksün yalın bir tasarımla nasıl ortaya çıkabileceğinin göstergesi. Altın varaklarla ya da tarihsel referanslarla süslere bezenen bir yaşamdansa lüksü tarif edenin böylesi bir manzara içindeki yalınlık, pürlük olduğunu söylemek mümkün.
Esteve bu muhteşem panaromik manzaraya sahip olan arazide başrolü de manzaraya vermiş durumda. Betonarme yapının elemanları da taşıyıcı sistemi açığa çıkaracak şekilde ortadalar çünkü evin içinde Alicante manzarasından mahrum kalmamak için kullanılan geniş pencereler mevcut. Yani Akdeniz'e bakan bu cephede taşıyıcı olmayan her şey şeffaf, yani cam.
Bu pencereler elbette aynı zamanda mekanın içindeyken gerçek dünyadan kopup Akdeniz'in büyülü manzarasında kaybolmaya da sebep olabilir. Rüya gibi bir tatil geçirmek için böylesi bir evde kalmak doğru formül olabilir. Hele ki önündeki havuzla birlikte düşünürseniz…
Leb-i derya panaromik deniz manzarası olan evler için kullanılır ancak buradaki gibi leb-i derya havuzlar da mevcut. Deniz kıyısında ama yüksekte kalan arazide iki havuzdan biri hemen evin önünde yer alıyor. Havuzun sınırı aynı zamanda bir yamaş oluşturuyor. Havuzda yüzerken gökyüzü ve deniz manzarasının tadını doyasıya çıkarmanın mümkün olduğu bu yer sanki cennetten koparılmış, büyülü bir yer.
Böylesi bir manzaraya bakıp bu arazide konumlanan bir evin büyüleyici bir havası olmamasını bekleyemezsiniz. Ancak bu evin beyaz plakalar gibi dışa açılan balkonları da bu etkiyi arttırır nitelikte. Havuzun üzerinden kayalıkları aşıp denize uzanan bir platform üzerinde günbatımını izlerken şarabınızı yudumlamak özel dünyevi zevkler hanesine yazılabilir.
Akdeniz kıyılarındaki bu İspanyol malikanesi bölgenin en etkileyici görünümlü binalarından biri. Kayalıkların üstüne adeta değerli bir taş gibi yerleştirilmiş. Binanın dinamik planı iklime uygun bir tasarımdan da kaynaklanıyor ama beyazın dışarıdan görenler için dikkat çekici olduğu da bir gerçek.
Bina üç ana dikdörtgen kütle ve onların bağlantılarından oluşuyor. Doğal hava akımını ve gün ışığını uygun şekilde almaya da yarayacak şekilde doğu-batı eksenine yerleşilmiş.
Geniş cam yüzeylerin olduğu ön cephede termal ve akustik izolasyon sağlayan solar kaplamalara sahip. Binanın tüm yüzeyi de on santimetrelik, son derece yüksek ısı izolasyonu sağlayan bir çeşit polistrenle kaplı.
Aslında bu ev iki havuza sahip. Alt kattaki kapalı havuz kışın ya da serin, rüzgarlı havada yüzmek için kullanılmak üzere tasarlanmış. Ancak tasarlanırken açık havuza da bir pencere açılmış. Gökyüzünden aldığı ışıkla birlikte içeri süzülen havuzun rengi kapalı havuza da ışıltı katıyor.
Daha önce söylediğimiz gibi doğu-batı ekseninde yerleştirilen evin doğu cehesi transparan ve alabildiğine denize doğru açılıyor. Batı cephesi ise hem sokağa görsel bir sınır oluşturmak hem de havalandırmayla güneşten korunmak için bambaşka şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda giriş cephesi olan batı cephesi beyazlatılmış Accoya ağacından yapılma dikey panjurlarla kaplı. Bu cephe kaplaması otomatik bir sistemle ayarlanıp, açılıp kapanabiliyor. Böylece sıcak yaz günlerinde tam kapanarak güneşten koruma sağlanıyor.
Böyle bir evin çok şaşaalı bir bahçe içinde yer alması pek de beklenemezdi elbette. Bu yüzden evle yarışmayan, evle aynı tonlardaki malzemelerle birlikte çim alanlar ve ağaçlarla dingin bir şekilde tasarlanmış bu bahçe geceleri de benzer bir mütevazı ama dengeli tasarlanmış aydınlatmaya sahip.
Bu muhteşem evden sonra ilginizi çekiyorsa Akdeniz'in aynı ülkesinden gelen esintiye kapılıp İspanya'dan rüya gibi 5 ev yazımızı okuyabilirsiniz.