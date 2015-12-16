Banyo tasarımında en yeni trendler

Banyolar günün yorgunluğunu attığımız, rahatlamak için bazen uzun zamanlar geçirdiğimiz, yıkanmak dışında arınma hissi için de ihtiyaç duyduğumuz adeta birer spa, birer dinlenme alanı görevi de görmeye başladı. Kültürümüzde iç mekanda banyo kavramı aslında oldukça yeni, oysa banyonun bir arınma, dinlenme ve yenilenme mekanı olması ise oldukça eski. Eski zamanlarda banyo için hemen hemen her mahallede bulunan hamamlara gidilir, tuvalet ise genelde evin dışında yer alırmış. Zamanla, kanalizasyon sisteminin düzgün kurulması ve apartman hayatına geçişle banyolar konutların içlerine taşınmış ancak bu aşamada boyutları oldukça küçülmüş, bu esnada banyonun dinlenme alanı olma görevi de ihmal edilmiş. Günümüzde ise banyo tasarımına verilen önem artmaya başladı. Yoğun bir şehir ve iş hayatından sonra dinlenmek ve huzur bulmak için birçok kimse banyonun temiz ve tazeleyici özelliğinden yararlanmaya başladı. Hatta birçoğumuz güne duş ile başlayarak bu mekanları yatmadan önce ve kalktıktan hemen sonra ilk gördüğümüz mekanlar haline getirdik.
Banyoda geçirilen sürenin artması, dekorasyon imkanının ve farklı zevklere hitap eden çeşitli banyo aksamların çoğalması, değişen trendler derken banyolarımızı da beğenilerimize en uygun hale getirmeye başladık. Bu sayfamızda banyo dünyasındaki son trendleri inceledik. Türkiye'den iç mimar, dekoratör ve tasarımcıların çalışmalarından oluşan derlememiz, banyo tadilatı yaptırmayı düşünen okuyucularımız için ilham kaynağı olacaktır.
Banyolarda son dönem sıkça görmeye başlayacağımız trendlerden bir tanesi yumuşak ve yuvarlak hatlara sahip lavabolar. Organik görünümleri ile mekanlara sıcak bir hava veren bu yumuşak hatlı lavaboların birçok değişik şekilleri bulunmakta. Fotoğraftaki örnekte Niğdeli firma Sinar İç Mimarlık tarafından dekore edilmiş olan bir konutun banyosunu görmekteyiz. Sadeliğin ön planda olduğu banyoda dore tonlarının kullanımı ile klasiğe geçişler yapılmış. Eklektik olarak adlandırabileceğimiz tasarımda son derece sade çizgiler çarpıcı bir ayna çerçevesi ve yumuşak bir altın rengi ile kırılmış. Zeminle aynı hizadaki duş alanından ise birazdan bahsedeceğiz.
Bartınlı firma Bilgece Tasarım tarafından dekore edilen bu konutun banyosunda ise antik görünümlü parçalar kullanılmış. Banyonun genel dekorasyonu ile uyum sağlaması açısından, lavaboda standart krom batarya yerine, eski tip açma ve kapama kolları olan, oymalı, pirinçten bir batarya tercih edilmiş. Geleneksel formdaki bu batarya modellerini antikacılardan ve eskicilerden bulabileceğiniz gibi, yeni olarak da satın alabilirsiniz. Birçok firma tarafından yeniden üretilmeye başlanan bu bataryaların renk tonları da mevcut. Ayrıca, uyum sağlayacak şekilde duş batarya takımları da satılmakta.
Duvar ile bağlantısı olmayan, eski tip pençe ayaklı küvetlerin modernize edilmiş hallerini de önümüzdeki yıllarda bolca göreceğe benziyoruz. Lüks bir görünümü sahip olan bu bağımsız küvetlerin onlarca farklı modeli bulunuyor. Oval, köşeli, yüksekliği aynı hizada ya da bir tarafı yüksek bir tarafı alçak, iki tarafı yüksek ortası alçak, ayaklı, ayaksız gibi birçok farklı modele sahip olan bağımsız küvetlerden mutlaka sizin zevkinize uygun olanı da vardır. Fotoğraftaki örnekte, Antalyalı firma Telos İç Mimarlık ve Tasarım tarafından dekore edilmiş olan bir konutun banyosunu görmekteyiz. Günümüz trendlerine son derece uygun olarak tasarlanmış olan banyoda oval bir küvet kullanılmış. Banyoda mermer kullanımı ile ilgili de alt başlığımızı da aşağıda görebilirsiniz.
Lüksün simgelerinden biri haline gelmiş olan mermer yüzeyler konusunda ülkemizde oldukça şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Tüm dünyada oldukça pahalı olan ve yalnızca maddi durumu yeterli insanların kullanabildiği mermer, bizim ülkemizde ise görece uygun fiyatlara satılıyor, çünkü Türkiye dünya mermer rezervinin %40'ına sahip.
Ve iyi haber: Bu sene mermer yüzeyler çok moda! Zemin kaplamasından tezgahlara ve duvarlara kadar, banyonun olabilecek her alanında kullanılan mermer yüzeylerin doğal desenleri ise muhteşem. Fotoğraftaki örnekte son derece sıra dışı bir mermer zemin çalışması görmekteyiz. Adeta ahşap parke gibi işlenmiş zemin Balıkesirli firma Terzi Madencilik'e ait bir çalışma.
Geldik bir başka trende: Banyoda duvar kağıtları. Duvar kağıdı teknolojisinin gelişmesi ile birlikte suya dayanıklı duvar kağıtları da üretilmeye başlandı. Banyonun duvar yüzeyini görece ucuz yollu değiştirmenin en pratik yolu olan duvar kağıtlarında seçenekler de sonsuz. ’Mükemmel bir banyo için duvar kağıdı modelleri’ başlıklı yazımızda bu konuyu derinlemesine incelemiştik. Değişik tarzlar görmek isterseniz, bu yazımıza da bakmanızı öneririz.
Günümüzün bir başka banyo trendi ise zeminle tamamen aynı hizada olan duş alanları. Yukarıdaki son moda banyo örneklerinde de gördüğümüz bu tasarım banyolara minimalist ve modern bir hava kazandırıyor. Değişik modelde çeşitleri olan, ister köşe, isterse de düz duvar kenarına yerleştirebileceğiniz duş alanları genelde çerçevesiz cam kabin ile kaplanıyor, böylece mekanda ne yükseklik he de paravan anlamında bir bölünme olmuyor, bir bütünlük sağlanıyor. Cam kabinlerin dışarı doğru açılan, içeri doğru açılan, sürgülü, bütün, yarın gibi değişik modellerini bulmak mümkün. Bu tasarım aynı zamanda diz problemi yaşayan ve yüksek yerlerden geçerken zorlanan insanlar için de tavsiye ediliyor. Fotoğraftaki örnekte CCT Investments bünyesinde yer alan bir konutun banyosunu görmekteyiz.