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Kusursuz evin tarifi

Aydin Sanli Aydin Sanli
Moderne recreatiewoning, Bongers Architecten Bongers Architecten Modern Bahçe
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Bongers Architects BNA mimari alanında 25 yılı aşkın bir süre deneyime sahip bir firma. Gencecik bir ruha sahip bir takımla çalışan firma müşterilerinin hayallerini gerçekleştirmek olağanüstü bir çaba harcıyor. Bu nedenle sanatçılar, mimarlar ve proje müdürleri yan yana tam bir takım ruhu içinde çalışıyor. Firmanın öncelikleri estetik, fonksiyonellik ve sürdürülebilirlik. Bunun yanı sıra tasarımların doğayla uyumlu olmasına da gayret ediyorlar. Firmanın uzmanlık alanlarında özel evlerin yanı sıra ticari binalar, renovasyon projeleri, kamu binaları da yer alıyor. Bugün homify'da firma tarafından gerçekleştirilen son derece modern bir şaleyi mercek altına alacağız. 

Arka cephe

Moderne recreatiewoning, Bongers Architecten Bongers Architecten Modern Bahçe
Bongers Architecten

Bongers Architecten
Bongers Architecten
Bongers Architecten

Uzmanımız bu şalede hem modern hem de klasik esintilere yer vermiş. Bu ev dört kişiden on kişiye kadar kalınabilecek son derece rahat bir tatil evi. Geniş pencereleri ve kullanılan alüminyum siding malzemesiyle modern bir görüntü sergileyen yapı, çizgileri itibariyle klasik Hollanda evlerini çağrıştırıyor. Bu cephesi geniş bir bahçeye açılan yapıda bulunan kapalı veranda yaz günlerinde temiz havanın doyasıya teneffüs edilmesine yarayacak. Yapının camla kaplı bölümleri güneş ışığının yapının içine dolmasına izin veriyor. 

Önden görünüm

Moderne recreatiewoning, Bongers Architecten Bongers Architecten Modern Bahçe
Bongers Architecten

Bongers Architecten
Bongers Architecten
Bongers Architecten

Ön cephe ise daha kapalı bir karaktere sahip. Bu noktada ev sahiplerine gerekli mahremiyeti sağlıyor. Alüminyum kaplama ve çatının nasıl entegre kullanıldığını bu cepheden daha rahat görebiliyorsunuz. 129 metrekare alana oturan yapıda yenilikçi bir siding ve çatı uygulaması gerçekleştirilmiş. 

Zemin kat

Moderne recreatiewoning, Bongers Architecten Bongers Architecten Modern Oturma Odası
Bongers Architecten

Bongers Architecten
Bongers Architecten
Bongers Architecten

Alttan ısıtma sitemi döşeli zeminler betonla kaplanmış. Bu açıdan arkadaki verandayı dolayısıyla gün ışığının içeri nasıl nüfuz ettiğini görebiliyoruz. Sağ tarafta üst kata çıkan merdiveni görüyorsunuz. Trabzanlar ve basamaklar çocukların da rahatlıkla inip çıkabilmesi için güvenli bir şekilde yapılmış. Giriş katında yatak odaları ve banyolar yer alıyor. Banyo tamamen seramikle kaplı ve yapının tüm bölümlerinde ısıtma sistemi bulunuyor. Evin yalıtımı da son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş. İç mekan modern ve taze bir görüntü veriyor. Siyah yemek masası ve krom nikel lambalarla kombinlenmiş rengarenk sandalyeler yapıya modern bir hava kazandırıyor. Ahşap kirişler açıkta bırakılarak tarzların ilginç bir karışımının oluşması sağlanmış. 

Oturma odası

Moderne recreatiewoning, Bongers Architecten Bongers Architecten Modern Oturma Odası
Bongers Architecten

Bongers Architecten
Bongers Architecten
Bongers Architecten

Oturma odasının neredeyse tamamı camla kaplı. Bu anlamda duvarlar ve tavan evin genel pahalı görünüşünün aksine mütevazı bir görünüm sergiliyor. Oturma odasının haki olduğu bahçe manzarası odayı ferah bir hale getiriyor. Kırmız kanepe evin geneline hakim olan gri ve beyaz tonlara hareket ve canlılık kazandırmış. Şömine ise ortama sıcaklık katıyor. Hollanda'nın bir Akdeniz ülkesi olmadığı düşünüldüğünde bazı yaz akşamlarında bile şömineye ihtiyaç duyulabilir. 

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