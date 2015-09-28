Kusursuz evin tarifi

Alttan ısıtma sitemi döşeli zeminler betonla kaplanmış. Bu açıdan arkadaki verandayı dolayısıyla gün ışığının içeri nasıl nüfuz ettiğini görebiliyoruz. Sağ tarafta üst kata çıkan merdiveni görüyorsunuz. Trabzanlar ve basamaklar çocukların da rahatlıkla inip çıkabilmesi için güvenli bir şekilde yapılmış. Giriş katında yatak odaları ve banyolar yer alıyor. Banyo tamamen seramikle kaplı ve yapının tüm bölümlerinde ısıtma sistemi bulunuyor. Evin yalıtımı da son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş. İç mekan modern ve taze bir görüntü veriyor. Siyah yemek masası ve krom nikel lambalarla kombinlenmiş rengarenk sandalyeler yapıya modern bir hava kazandırıyor. Ahşap kirişler açıkta bırakılarak tarzların ilginç bir karışımının oluşması sağlanmış.