Evinizin havasını değiştirecek 16 mobilya ya da aksesuar

Pek çok mobilya ve aksesuar öyle sıradanlaştı ki neredeyse her evde aynı eşyaları görür olduk. oysa eve karakter katmanın yolu özgün, çok sık rastlanmayan mobilyalar ve aksesuarlardan geçiyor. Bugün homify'da bu traz 16 parçayı sizlerle paylaşacağız. Tasarım ürünü mobilyalardan, tasarım ürünü pratik el aletlerine kadar farklı işlevlerde ürünlerde bulabileceğiniz bu yazımızı çok beğeneceğinizden hiç şüphemiz yok.
O kadar çok birbirinin tekrarı TV ünitesi görüyoruz ki, neredeyse biz bu mobilyanın daha farklı üretilemeyeceğine ikna olmuş durumdaydık. Ama Sanal Mobilya da aynı kaygıyla yola çıkmış olacak ki ortaya sıra dışı bir tasarım çıkmış. Resimde gördüğünüz parça hem raf, hem de TV ünitesi olarak işlev görüyor ve bulunduğu salonlara modern tarzıyla estetik bir hava katıyor.
Akşamüstü yorgun argın eve gelmişsiniz. Gelmeden önce de köşedeki büfeden iki üç bira almışsınız. Eve gelip, soyunup dökünüp, TV'nin karşısına geçip iki birayla keyif yapmayı planlıyorsunuz. Ama o da ne? Açacak nerede? Artık bu soruya gerek kalmayacak. Çünkü resimde gördüğünüz duvara monteli gazoz açacağının kaybolma ihtimali yok.
Betondan saksı olur mu? Evet oluyormuş. Betonica özel kalıplarda beton malzeme kullanarak tamamı el yapımı saksılar üretiyor.
Modern hayatın sabırsızca “çöp” olarak tanımlayıp kenara attığı türlü türlü nesneleri yeni bir bakış açısıyla yorumlayarak ve ağaçla buluşturarak tekrar hayatın içine katan Atölye Butka'nın tasarımı olan Zabajur'un şapka kısmı eski stor perdenin yaprakları kullanılarak yapılmış. Abajurun ana maddesi ise köknar ağacından.
Paravan albüm deyince aklınıza bir hile hurda gelmesin. Gerçekten paravan şeklinde bir albümden bahsediyoruz. Bu hoş resim albümü Kuta Home'da bulunabilir.
Bunun ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Bu bir ahşap kitap dayanağı. Kitapları bu ahşap aparat sayesinde dik ve açık bir konumda tutabiliyorsunuz.
Bunun gibi çok özgün saatleri, aydınlatma ürünlerini ve duvar askılarını Vago Minds'ta bulabilirsiniz.
Kaliteli yaşam alanı ihtiyaçlarını ve birbirinden özel dekorasyon ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunan Suave'nin ürün yelpazesinde bulunan bir aydınlatma ürünü. Evinizin havasını değiştireceği kesin.
Lake cilalı kırmızı komodin göz alıcı. Bunun gibi evinizin havasını değiştirecek pek çok ürünü Mobilya seepetim'de bulmanız mümkün.
Bunun gibi sanat eseri değeri taşıyan bir sehpa şüphesiz evinize hava katacaktır. Sehpada Fabbrica Mobilya'nın imzası var.
Bu tarz özgün bir tasarıma sahip bir sehpanın da evinize hoş bir hava katacağına şüphe yok. Sehpanın tasarımcısı Duracart Deco&Modern.
Oled teknolojisi sayesinde tasarım, antikten bu yana ilk defa ışığı kendi estetiğinde, doğanın estetiğinde sunma şansını yakaladı diyen Integral Design Development Daisy markalı Oled ışık kaynaklarının satışını gerçekleştiriyor. Evinize hoş bir dokunuş olabilir.
Tay Mum'un birbirinden ilginç mumları evinizin havasını değiştirebilir. Yazımız için firmanın ağaç kütüğü formundaki mumunu seçtik.
Zaman zaman küçük ev aletlerini mutfakta nereye koyacağınızı şaşırıyor musunuz? Cevabınız evet ise ve sorunlarınızdan bir de ekmek kızartıcısı ise işte size çözüm. Duvara monteli ekmek kızartma makinesi. hem de altta kalan ekmek kırıntılarını biriktirip kuşlara vermeniz için bir hazneye de sahip.
Sıra dışı bir genç odası da evinize hava katacak mobilyalardan olur. Örneğin bu karyola başlığı bu genç odasına sıra dışı bir hava katmış.