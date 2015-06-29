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Evinizin havasını değiştirecek 16 mobilya ya da aksesuar

Aydin Sanli Aydin Sanli
KUTA HOME, Kuta Home Kuta Home İç Dekorasyon
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Pek çok mobilya ve aksesuar öyle sıradanlaştı ki neredeyse her evde aynı eşyaları görür olduk. oysa eve karakter katmanın yolu özgün, çok sık rastlanmayan mobilyalar ve aksesuarlardan geçiyor. Bugün homify'da bu traz 16 parçayı sizlerle paylaşacağız. Tasarım ürünü mobilyalardan, tasarım ürünü pratik el aletlerine kadar farklı işlevlerde ürünlerde bulabileceğiniz bu yazımızı çok beğeneceğinizden hiç şüphemiz yok.

Hem raf hem TV ünitesi

Elips TV Ünitesi ve Kitaplık Sanal Mobilya Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Sanal Mobilya

Elips TV Ünitesi ve Kitaplık

Sanal Mobilya
Sanal Mobilya
Sanal Mobilya

O kadar çok birbirinin tekrarı TV ünitesi görüyoruz ki, neredeyse biz bu mobilyanın daha farklı üretilemeyeceğine ikna olmuş durumdaydık. Ama Sanal Mobilya da aynı kaygıyla yola çıkmış olacak ki ortaya sıra dışı bir tasarım çıkmış. Resimde gördüğünüz parça hem raf, hem de TV ünitesi olarak işlev görüyor ve bulunduğu salonlara modern tarzıyla estetik bir hava katıyor. 

Gazoz açacağı aramaya son

Duvara monte açacak RusticWoodenArt MutfakMutfak Malzemeleri
RusticWoodenArt

Duvara monte açacak

RusticWoodenArt
RusticWoodenArt
RusticWoodenArt

Akşamüstü yorgun argın eve gelmişsiniz. Gelmeden önce de köşedeki büfeden iki üç bira almışsınız. Eve gelip, soyunup dökünüp, TV'nin karşısına geçip iki birayla keyif yapmayı planlıyorsunuz. Ama o da ne? Açacak nerede? Artık bu soruya gerek kalmayacak. Çünkü resimde gördüğünüz duvara monteli gazoz açacağının kaybolma ihtimali yok. 

Beton saksılar

Pembe & Mavi El Yapımı Beton Saksı Betonica Ev İçiBitki & Aksesuarlar
Betonica

Pembe & Mavi El Yapımı Beton Saksı

Betonica
Betonica
Betonica

Betondan saksı olur mu? Evet oluyormuş. Betonica özel kalıplarda beton malzeme kullanarak  tamamı el yapımı saksılar üretiyor.

Zabajur

Zabajur Atölye Butka Oturma OdasıIşıklandırma
Atölye Butka

Zabajur

Atölye Butka
Atölye Butka
Atölye Butka

Modern hayatın sabırsızca “çöp” olarak tanımlayıp kenara attığı türlü türlü nesneleri yeni bir bakış açısıyla yorumlayarak ve ağaçla buluşturarak tekrar hayatın içine katan Atölye Butka'nın tasarımı olan Zabajur'un şapka kısmı eski stor perdenin yaprakları kullanılarak yapılmış. Abajurun ana maddesi ise köknar ağacından. 

Paravan albüm

RESİMLİ PARAVAN Kuta Home İç Dekorasyon
Kuta Home

RESİMLİ PARAVAN

Kuta Home
Kuta Home
Kuta Home

Paravan albüm deyince aklınıza bir hile hurda gelmesin. Gerçekten paravan şeklinde bir albümden bahsediyoruz. Bu hoş resim albümü Kuta Home'da bulunabilir.

Bu nedir?

Ahşap Kitap Dayanakları / Wooden Bookends Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım

Ahşap Kitap Dayanakları / Wooden Bookends

Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım
Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım
Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım

Bunun ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Bu bir ahşap kitap dayanağı. Kitapları bu ahşap aparat sayesinde dik ve açık bir konumda tutabiliyorsunuz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eyvah! kahve döküldü!

Kahve Fincanı Duvar Saati / Espresso Clock Vago Minds Ltd. İç Dekorasyon
Vago Minds Ltd.

Kahve Fincanı Duvar Saati / Espresso Clock

Vago Minds Ltd.
Vago Minds Ltd.
Vago Minds Ltd.

Bunun gibi çok özgün saatleri, aydınlatma ürünlerini ve duvar askılarını Vago Minds'ta bulabilirsiniz. 

Sıra dışı aydınlatma çözümleri

3'lü İnstela Avize Suave.com.tr Oturma OdasıIşıklandırma
Suave.com.tr

3'lü İnstela Avize

Suave.com.tr
Suave.com.tr
Suave.com.tr

Kaliteli yaşam alanı ihtiyaçlarını ve birbirinden özel dekorasyon ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunan Suave'nin ürün yelpazesinde bulunan bir aydınlatma ürünü. Evinizin havasını değiştireceği kesin. 

Kırmızının ateşi

lukens komodin mobilya sepetim İç Dekorasyon
mobilya sepetim

lukens komodin

mobilya sepetim
mobilya sepetim
mobilya sepetim

Lake cilalı kırmızı komodin göz alıcı. Bunun gibi evinizin havasını değiştirecek pek çok ürünü Mobilya seepetim'de bulmanız mümkün.

Sanat eseri sehpa

Fabbrica Mobilya Merkez, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Ofis Alanları & Mağazalar
Fabbrica Mobilya

Fabbrica Mobilya Merkez

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Bunun gibi sanat eseri değeri taşıyan bir sehpa şüphesiz evinize hava katacaktır. Sehpada Fabbrica Mobilya'nın imzası var. 

Geometrik sehpa

70's Ceramic Coffee Table Designed by Roger Capron , durak art deco & modern durak art deco & modern Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
durak art deco &amp; modern

70's Ceramic Coffee Table Designed by Roger Capron

durak art deco & modern
durak art deco &amp; modern
durak art deco & modern

Bu tarz özgün bir tasarıma sahip bir sehpanın da evinize hoş bir hava katacağına şüphe yok. Sehpanın tasarımcısı Duracart Deco&Modern.

OLED aydınlatma

RE-STRUCTURING homify Çalışma OdasıIşıklandırma
homify

RE-STRUCTURING

homify
homify
homify

Oled teknolojisi sayesinde tasarım, antikten bu yana ilk defa ışığı kendi estetiğinde, doğanın estetiğinde sunma şansını yakaladı diyen Integral Design Development Daisy markalı Oled ışık kaynaklarının satışını gerçekleştiriyor. Evinize hoş bir dokunuş olabilir. 

İlginç mumlar

Odunlu Şömine Mumu - Kare / Fireplace candle - Square homify İç Dekorasyon
homify

Odunlu Şömine Mumu – Kare / Fireplace candle – Square

homify
homify
homify

Tay Mum'un birbirinden ilginç mumları evinizin havasını değiştirebilir. Yazımız için firmanın ağaç kütüğü formundaki mumunu seçtik.

Duvarda ekmek kızartıcı

Slim toaster, Studio MU•CA Studio MU•CA MutfakElektronik Ürünler
Studio MU•CA

Slim toaster

Studio MU•CA
Studio MU•CA
Studio MU•CA

Zaman zaman küçük ev aletlerini mutfakta nereye koyacağınızı şaşırıyor musunuz? Cevabınız evet ise ve sorunlarınızdan bir de ekmek kızartıcısı ise işte size çözüm. Duvara monteli ekmek kızartma makinesi. hem de altta kalan ekmek kırıntılarını biriktirip kuşlara vermeniz için bir hazneye de sahip. 

Estetik başlıklı karyola

Cool genç odası CaddeYıldız furniture Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
CaddeYıldız furniture

Cool genç odası

CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture
CaddeYıldız furniture

Sıra dışı bir genç odası da evinize hava katacak mobilyalardan olur. Örneğin bu karyola başlığı bu genç odasına sıra dışı bir hava katmış.

Fütüristik sehpa

Paradox Ayse Oren İç Dekorasyon
Ayse Oren

Paradox

Ayse Oren
Ayse Oren
Ayse Oren

Böyle fütüristik bir sehpayla evinize alışılmadık bir etki katabilirsiniz. Sehpada Ayşe Ören Design Art'ın imzası var. 

Sıra dışı tasarım fikirlerinden hoşlanıyorsanız burayı tıklamanızı da şiddetle tavsiye ediyoruz. 

Masallardaki sarayları andıran bir ev
Bu mobilya ve aksesuarlardan siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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