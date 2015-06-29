Evinizin havasını değiştirecek 16 mobilya ya da aksesuar

O kadar çok birbirinin tekrarı TV ünitesi görüyoruz ki, neredeyse biz bu mobilyanın daha farklı üretilemeyeceğine ikna olmuş durumdaydık. Ama Sanal Mobilya da aynı kaygıyla yola çıkmış olacak ki ortaya sıra dışı bir tasarım çıkmış. Resimde gördüğünüz parça hem raf, hem de TV ünitesi olarak işlev görüyor ve bulunduğu salonlara modern tarzıyla estetik bir hava katıyor.