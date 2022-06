Sohbete giden kestirme yol: İki koltuk, bir sehpa

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği, bugün yeni olan şeyin hemen yarın eskidiği bir çağda yaşıyoruz artık. Hayatlarımızda ağırlıklı yer kaplayan şeyler de büyük bir hızla değişiyor. Örneğin bundan 10 yıl önce, cep telefonları ancak belli bir yaş grubunun mesajlaşma yoluyla çokça vakit geçirdiği bir araç iken, bugün her yaştan ve her kesimden insanın akıllı telefonlarla uzun saatler geçirdiğini görüyoruz. Keza bilgisayarlar da giderek artan bir hacim kaplıyor hayatımızda. Hizmet ve imalak sektörü dışındaki çalışan nüfusun oldukça önemli bir kısmı zaten bütün iş gününü bilgisayarda geçirmiyormuş gibi, hemen bütün boş vakitlerimizi de yine bilgisayar ekranları ele geçirdi. Televizyondan söz etmeye bile gerek yok, dünyanın en çok televizyon izlenen ülkelerinden biri olduğumuzu biliyoruz. Tüm bunlar üst üste gelince, aslında herhangi bir ekran karşısında olmayan hemen her faaliyetin bize giderek daha yabancı, hatta yadırgatıcı geldiğini, dijital olmayan dünyada uzun saatler geçirmekte zorlandığımızı söylersek herhalde abartmış olmayız. Ama insanoğlu bu döngüyü bir noktada kırmak zorunda. Yoksa çok değil bundan belki 10 yıl sonra, evlerimizin içinde, eşimizle, çocuklarımızla bile ekranlar aracılığıyla konuşur hale geleceğiz. Bir nevi robotlaşma durumu bu aslında. Öyle ya da böyle önüne geçilmesi gerek. Bunun için de uzun boylu düşünüp taşınmaya gerek yok, ekranın dışına bir adım atmamız yeterli. Yakın bir dostunuz veya eşinizle yapacağınız birkaç saatlik bir sohbet, hiç de fena bir başlangıç sayılmaz. Bu yazımızda böyle bir sohbete kapı aralamak için dört dörtlük bir bir grup oluşturan iki koltuk ve bir sehpadan oluşan takımları derledik sizler için. Aslında koltuk falan bahane, mesele güzel sohbetler edebilmek. Ama bu güzel takımların da sizi bu sohbetlere teşvik edeceklerine hiç şüphe yok.