Fantastik bir proje: Yüzen Ev

Bu yazımızda sizlere çarpıcı bir projeden bahseceğiz, Portekiz'de bulunan Friday imzası taşıyan
Yüzen Ev (The Floating House). Deniz üzerinde yaşam ve teknik ihtiyaçların sağlanması, firmanın muhteşem çalışmaları ile sanıldığı kadar zor değil.
Modülerlik, konfor, eko-bilinç, taşınabilirlik, hareketlilik ve özerklik ilkelerine dayalı bir yüzen ev tasarlamayı planlayan Friday, donanımıyla üstün ve fantastik bir projeyi gerçekleştirmeyi başarıyor. Muhteşem sonucu görsel detaylarında göreceğimiz gibi bu sonuca ulaşıyorlar. Yüzen ev saatte 3 knot hızla ilerlemektedir ve her yere taşınma aksaklıkları yaratmadan seyahat edebilme olanakları sunuyor. Kahvenizi nefis deniz manzarası eşliğinde yudumlamak için herhangi bir zamanda harekete geçebilme özerkliğini tanıyor. Yüzen evin niteliklerine yakından bakmak için, dilerseniz görsellerine geçebiliriz.
Tüm ihtişamıyla modern stil dizayn edilmiş yüzen evin yan cephesini görüyoruz. Geniş cam pencerelerin bulunduğu cephede, çelik ve ahşap materyaller kullanılmış. Çelik materyal kullanımının yanı sıra, geometrik formlar verilmiş. Geometrik formlar ve çizgileri ile modernist bir dil yakalamış. Yarı endüstriyel ve şık bir dizayn olarak ortaya çarpıcı ve etkileyici sonuç çıkmış. Yapının tek cephesinin sabit genişliği 6 metredir. Diğer kısımları ise 8 metreden 10 metreye uzanıyor. Ultramodern dizaynı ile fonksiyonel bir tasarım anlayışı söz konusu.
Uzaktan bakıldığında görkemli duruşu ile dikkat çeken yapı, alelade bir tekne evi gibi hiç görünmüyor. Karakteristiği olan bir çok fonksiyonlu bir yapı. Bünyesinde kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını gözeten eşya ve mobilyaları barındıran şahane yapının en önemli özelliği, istenilen yere deniz yoluyla seyahat edebilme kolaylığı. Aklınızda olup gitmek istediğiniz bir yere, ya da bir akşamınızı geçirmek istediğiniz bir tatil yerine, zahmetsiz ve eşya hazırlamaya gerek kalmadan seyahat edebilecek olmanız. Deniz yoluyla istediğiniz yere evinizi taşıyabilme kolaylığı ve kısıtlı zamanlarda bile kendinize bir tatil hediye etmenizi kolaylaştırıyor.
Şimdi güverteye doğru bir gezintiye çıkalım. Geometrik dizayn edilmiş çelik taşıyıcı ve koruyucular ile dışarıya bakan pencere arasında küçük bir geçiş yolu görüyoruz. Uzun ve dar yolu geçiş için kullanmanın yanı sıra, oturup belki suya ayaklarınızı sokup, manzaranızı izlemeye devam edebilirsiniz.
Saçaklar ve üzerinde yürüdüğünüz zeminde döşeme kaplaması olarak benze sıcak ahşap dokusunu görüyorsunuz. Açık havada deniz temasıyla, doğa ile iç içe vakit geçirme olanağı sunuyor. Yüzen evin dışında 2 adet küçük motoru bulunmaktadır.
Yüzen evin içine baktığımızda hafif keresteden yapılmış zeminleri ile doğal dokuları hissediyorsunuz. Alanı daha geniş göstermesinin sebebi, benzer malzemelerin zeminlerin genelinde kullanılarak sınır algısının azaltılması, dolayısıyla daha geniş bir görünüme sahip oluyor. Tasarımcılar bu yapı için minimal stil bir dil yakalamış, sadelik ve dinginlik sağlayan zemin tonlarıyla cesur renkler içeren mobilyalar kullanılmış.Teknik açıdan ve yapımında kullanılan doğal materyaller bilinçli olarak tercih edilmiş. Çevreye duyarlılık ön safhada, buna uygun malzemeler tercih edilmiş. Fonksiyonelliğiyle düşük enerji harcamak üzere çevreye karşı duyarlı tasarlanmış.
Mutfak ve yemek alanına geçerken, geniş cam pencereleri ile nefis bir deniz manzarası görüyorsunuz. Perdelerini açıp doğal ışığın ahşabın sıcak dokusu üzerindeki yansıması ile, deniz manzarası eşliğinde keyifli saatler geçirebilirsiniz.
Mobilyalardan tavan zemin, duvar ve yer döşemesine kadar ahşabın sürekliliğini görmek sınır algısını yok eder, dolayısıyla daha geniş bir mekan algısı yaratır. Yemek alanında da doğal materyal olan ahşabın sıcak dokusunu hissedebilirsiniz.
Konfor ve rahatlık sunan tasarımının yanı sıra, donanımlı bir mutfak ve gerekli ihtiyaçları bir arada bulabiliyorsunuz. Ayrıca evin bir ısı pompası, AC jeneratör, üst terasta barbekü alanı, şarap mahzeni ve sobası bulunmaktadır, daha ne olsun.
Oturma odasına döndüğümüzde daha önce bahsi geçen sobayı görebilirsiniz. Konforlu ısıtma olanakları ile sıcak bir mekan anlayışı. Muhtemelen gece saatlerinde hava soğuyacaktır ve sıcak soba keyfi işte bu zamanlar için bir ayrıcalık olacak. Oturma odasını tümüyle çevreleyen geniş pencereler, daim panoramik nefis bir manzaranın size eşlik etmesini sağlıyor.
Doğal ışığı muntazam içeri alan geniş pencereler, aynı zamanda hafif bir esintiyi de içeri alıyor, sıcak ayların vazgeçilmezi olabilir. Palet soba ve yapı içinde kullanılmakta olan tüm cihazlar şarj edilebilir özelliklerdedir. Full şarj edildiği vakit 7 gün kullanılabiliyor. Tüm strüktürün yıllık enerjisinin %80'ini üretiyor. İşte bu da size çoğu zaman özerklik bahşediyor.
Yüzen Ev'i beğendiyseniz, ayrıca Önce & Sonra: Deniz gören bir evin inanılmaz dönüşümü’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.