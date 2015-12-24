Fantastik bir proje: Yüzen Ev

Bu yazımızda sizlere çarpıcı bir projeden bahseceğiz, Portekiz'de bulunan Friday imzası taşıyan Yüzen Ev (The Floating House). Deniz üzerinde yaşam ve teknik ihtiyaçların sağlanması, firmanın muhteşem çalışmaları ile sanıldığı kadar zor değil.

Modülerlik, konfor, eko-bilinç, taşınabilirlik, hareketlilik ve özerklik ilkelerine dayalı bir yüzen ev tasarlamayı planlayan Friday, donanımıyla üstün ve fantastik bir projeyi gerçekleştirmeyi başarıyor. Muhteşem sonucu görsel detaylarında göreceğimiz gibi bu sonuca ulaşıyorlar. Yüzen ev saatte 3 knot hızla ilerlemektedir ve her yere taşınma aksaklıkları yaratmadan seyahat edebilme olanakları sunuyor. Kahvenizi nefis deniz manzarası eşliğinde yudumlamak için herhangi bir zamanda harekete geçebilme özerkliğini tanıyor. Yüzen evin niteliklerine yakından bakmak için, dilerseniz görsellerine geçebiliriz.