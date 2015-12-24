Yanlış bilinen dekorasyon mitleri

Dekorasyon hakkında onlarca yıldır söylenen birçok kural vardır. Ev dekorasyonunda neyi yapmamız ya da neyi yapmamamız gerektiğini söyleyen bu dekorasyon kurallardan bazıları işimizi kolaylaştırabilecek olsa da bazıları tamamen geçersizdir. Ev dekorasyonu seçtiğiniz stil ve temaya göre bazı kurallar çerçevesinde yapılsa da tamamen kendi zevklerinize göre düzenleyebileceğiniz detayları da vardır. Mimari ve dekoratif bilgiler dışında kalan dekorasyon kurallarının hemen hepsi kullanıcının zevkine veya uygulanacak mekanın özelliklerine göre esnetilebilir. Sonuçta eviniz size ait ve dekorasyonu hakkında yalnızca siz kural koyabilirsiniz öyle değil mi? Örneğin renklerin doğru kullanımına ilişkin birçok kural vardır. Bu kuralların hepsi daha sağlıklı bir renk dengesi veya gözü yormayacak bir ortam oluşturulabilmesi için gereklidir. Hangi renklerin birbiriyle kontrast ya da armoni oluşturacağı bilgisi bir kuraldır ancak hangi renkleri odanızda bir arada kullanmak istediğiniz tamamen size bağlıdır.

Bu yazımızda ev dekorasyonu hakkında yanlış bilinen bir takım mitleri masaya yatırıyoruz. Desen kullanımından, perdelere, koyu renklerden, yapay çiçeklere, mobilya yerleşiminden, uyumsuz kabul edilen renklere kadar birçok konuda yanlış bilinen dekorasyon mitlerini bu yazımızda konuşacağız. Birbirinden güzel örnek tasarımlarla sunacağımız öneriler dekorasyonlarınız için rehber niteliği taşıyacak ve yanlış bilinen dekorasyon mitlerini paramparça edecek.

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