Yanlış bilinen dekorasyon mitleri

Dekorasyon hakkında onlarca yıldır söylenen birçok kural vardır. Ev dekorasyonunda neyi yapmamız ya da neyi yapmamamız gerektiğini söyleyen bu dekorasyon kurallardan bazıları işimizi kolaylaştırabilecek olsa da bazıları tamamen geçersizdir. Ev dekorasyonu seçtiğiniz stil ve temaya göre bazı kurallar çerçevesinde yapılsa da tamamen kendi zevklerinize göre düzenleyebileceğiniz detayları da vardır. Mimari ve dekoratif bilgiler dışında kalan dekorasyon kurallarının hemen hepsi kullanıcının zevkine veya uygulanacak mekanın özelliklerine göre esnetilebilir. Sonuçta eviniz size ait ve dekorasyonu hakkında yalnızca siz kural koyabilirsiniz öyle değil mi? Örneğin renklerin doğru kullanımına ilişkin birçok kural vardır. Bu kuralların hepsi daha sağlıklı bir renk dengesi veya gözü yormayacak bir ortam oluşturulabilmesi için gereklidir. Hangi renklerin birbiriyle kontrast ya da armoni oluşturacağı bilgisi bir kuraldır ancak hangi renkleri odanızda bir arada kullanmak istediğiniz tamamen size bağlıdır.
Bu yazımızda ev dekorasyonu hakkında yanlış bilinen bir takım mitleri masaya yatırıyoruz. Desen kullanımından, perdelere, koyu renklerden, yapay çiçeklere, mobilya yerleşiminden, uyumsuz kabul edilen renklere kadar birçok konuda yanlış bilinen dekorasyon mitlerini bu yazımızda konuşacağız. Birbirinden güzel örnek tasarımlarla sunacağımız öneriler dekorasyonlarınız için rehber niteliği taşıyacak ve yanlış bilinen dekorasyon mitlerini paramparça edecek.
Binlerce muhteşem tasarım örneği içerisinden sizin evinize en çok yakışanı bulmak için sitemizin “Odalar” ve “Ürünler” başlıklarında arama yapabilirsiniz. Ev dekorasyonuna yeni başlayanlar için fikir ve öneriler sunan “Yeni ev dekorasyonu yaparken işinize yarayacak 10 fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Birçok yerde karşınıza çıkabilecek bu inanışı elinizin tersiyle itin. Çizgiler, desenler, motifler hatta renk dalgaları bile birbirleriyle kombine edilebilir. Hatta puantiyelerle çizgilerin bir arada kullanımı dekorasyonlara retro bir şıklık bile katabiliyor. Doğru renk dengesini sağladığınız sürece hiçbir deseni birlikte kullanmaktan çekinmeyin. Bu tasarımda modern ağaç desenli bir duvar kağıdının uygulandığı odada çizgili yatak başlığı ve puantiyeli nevresim takımı kullanıldığını görebilirsiniz. Sizce uyumsuz mu görünüyor gerçekten? Aksine siyah, beyaz ve gri tonlarının kullanıldığı başarılı bir monokromatik renk dengesi oluşturan bu tasarımda desenler ve çizgiler de göz alıcı bir ahenk oluşturmuş.
Genelde tablo ve heykel gibi sanat eserlerinin göz hizasında tutulması bir kural olarak kabul edilebilir. Ancak biraz eski zamanlarda kaldığını söylemek gerekir. Günümüzde sanat eserleri sadece tablolarda değil, koltuklarda, zeminde, duvarlarda hatta duşakabinde bile basılı olarak kullanılabiliyor. Sanat eserlerinin koltuk döşemelerine basılabildiği bir çağda bütün sanat eserlerini göz hizasında tutmaya çalışmak pek anlamlı olmasa gerek. Ayrıca sadece diğer eşyalara basılan eserler değil tablo ve heykel olarak bulunanalar bile farklı yüksekliklerde kullanılabiliyor. Üstelik bu yenilikçi dekorasyon anlayışı oldukça popüler. Design by Bley imzalı bu oturma odasında birden fazla sanatsal öge yer alıyor ve hemen hepsi farklı yüksekliklerde yerleştirilmiş. Sizce de çok yaratıcı ve göz alan bir tasarım olmamış mı?
Her zaman değil. Hatta çoğu zaman bir profesyonelle çalışmanın daha karlı olduğunu bile söyleyebiliriz. Hangi malzemeleri nereden daha ucuza bulabileceğinizi, dekorasyonunuz için gerekli olan çözümleri en uygun şekilde nasıl temin edebileceğinizi bir uzmandan öğrenmek sizi hem zaman kaybından hem de bilinçsizce yapacağınız harcamalardan kurtarır. Günümüzde ev dekorasyonu bir lüks ihtiyaç olarak kodlanmaktan kurtuldu. Dekoratörler ve mimarlar bu konuda üzerilerine düşeni fazlasıyla yapıyor ve sanat eseri gibi mekanları kısa sürede ve ekonomik yollarla sunabiliyorlar. Kafanızdaki stili ve ihtiyacınız olan çözümleri bir uzmanla görüşerek size en uygun dekorasyonu birlikte bulabilirsiniz. Üstelik oluşacak hatalar nedeniyle başınızın ağrımasından ve işçi, malzeme, planlama, hesaplama gibi detaylarla boğuşmaktan da kurtulmuş olursunuz. Paker Mimarlık imzalı bu muhteşem mutfak uzman elinden çıktığını her detayı ile belli ediyor.
Yine eski zamanlardan kalma bir kural daha. Evin içinin görünmesi konusunda çekincelerin olmasını anlayabiliyoruz ama bunu bir dekorasyon kuralı olarak sunmak oldukça gereksiz. Issız bir yamaçta bulunan evinizin pencerelerini de yine perdelerle kapatır mıydınız? Üstelik o muhteşem manzarayı engelleyeceğini bile bile. Perdeleri aksesuar olarak şık buluyorsanız kullanın ya da gerçekten evinizin içinin görünmesini kabul edemeyecekseniz kullanın ama bu durumlar sizi etkilemiyorsa perde kullanmaya mecbur değilsiniz. Ayrıca İskandinav stilin önemli özelliklerinden birisinin perdesiz pencereler olduğunu da hatırlatmak isteriz. Modern dekorasyon anlayışına bir adım daha yaklaşmak için perde mitini kırın!
Kime göre? Belki, kolunuza aynı anda bir gümüş bileklik bir de altın bilezik takmak istemeyebilirsiniz ama söz konusu ev dekorasyonu olduğunda birlikte kullanılamayacak malzeme ve renk yoktur. Sınırlar sadece sizin hayal gücünüze ve zevklerinize göre çizilebilir. Altın ve gümüş katmanları ile ışığı yansıtan bir yapıya sahip bu büfe, bu miti kırıp geçen mobilyalardan yalnızca biri. Özellikle dar mekanlarda kullanıldığında yansıtıcı özelliği sayesinde mekanda genişlik hissi yaratacak özel bir yapıya sahip. Üstelik oldukça şık ve modern.
Bu tamamen doğru kabul edilebilecek bir kural değildir. Geçersiz olduğu birçok durum var. Örneğin dar bir odada karşılıklı iki duvarı koyu renk boyayıp, aralarda kalan duvarları açık renk bırakırsanız mekanda güçlü bir kontrast yaratmış olursunuz. Bu dekorasyona yapılacak başarılı bir ışıklandırma ve açık renk birkaç mobilya ile mükemmel bir sonuç alırsınız. Mekanı geniş göstermek tek bir renge ya da tek bir ışık kaynağına bağlı değildir. Bütün olarak bir renk ve ışık kombinasyonuna bağlıdır. Bu nedenle bu kuralı geçersiz sayıp mekana göre renk ve ışık planlaması yapmalısınız.
Elbette canlılarını tavsiye ediyoruz ama sadece saksılarında. Eğer vazolarınızda çiçekler görmek istiyorsanız yapaylarını kullanmaktan hiç çekinmeyin ve dekorasyonunuzu basitleştireceklerini de düşünmeyin. Çünkü oldukça iyi üretilen ve mükemmel görünüme sahip olan yapay çiçekler mevcut. Özellikle dekorasyonunuzun renk ve stiline uygun çiçekler bulabilirseniz ne ala! Ayrıca doğal saksı bitkileriyle kombinasyon yapabileceğiniz bir sürü yapay çiçek türü var. Bu şekilde hem saksı bitkilerinizi daha dekoratif bir hale getirebilirsiniz hem de yapay çiçeklerinizi kullanmış olursunuz.
Alışkın olduğumuz dekorasyon tarzında bütün koltuklar duvar diplerine yerleştirilmiş ve orta bir şekilde sadece sehpaya ayrılmıştır. Bu dekorasyon anlayışının da artık modası geçti. Ortanın boş bırakılarak merkezi bir yerleşimin sağlandığı dekorasyonlar tarih oluyor. Daha yenilikçi bir yaklaşım olarak, odalarda kendi istediğiniz köşelerde merkez oluşturma yöntemini bir deneyin. Eğer odanızda yeterli alanınız varsa mobilyalarınızı, kullanmayı en sevdiğiniz bölgeye yerleştirebilirsiniz. Bu örnek tasarımda L tipi koltuğun yemek alanı ile hizalanarak odanın ortasına yerleştirildiğini görebilirsiniz.