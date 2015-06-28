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Birbirinden farklı 15 özel merdiven tasarımı

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Göksel Evi Merdiveni, Konu Merdiven Konu Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
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Merdiven deyip geçmemek lazım. Yaşam alanlarının geneline etki eden ve evlerin karakterini değiştiren en önemli öğelerden biridir merdivenler. Evin hiçbir odasına ait olmadığı ama her odasına bağlı olduğu için tasarımın genel yapısını yansıtırken aynı zamanda da evin estetiğine katkıda bulunurlar. Sıradan merdivenler bir evi yavanlaştırabilir; aşağıdaki 15 farklı merdiven tasarımısıysa  şıklıklarıyla, fonksiyonellikleriyle ve sıradışı yapılarıyla göz alıyor. 

Hareketli görsel efekt

Ahşap Merdiven Uygulaması homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

Ahşap Merdiven Uygulaması

homify
homify
homify

Beyaz korkulukları, ahşap basamakları ve sadeliği hareketlilikle harmanlayan tasarımıyla dikkat çeken bu merdiven ünitesinin en çarpıcı özelliği basamakların bittiği yerden duvara uzanıyormuş gibi gösteren görsel efekt elbette. 

Fonksiyonel ve göz alıcı

Ahşap Merdiven Uygulaması homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

Ahşap Merdiven Uygulaması

homify
homify
homify

Ahşabın estetiğinin fonksiyonellikle birleşmesiyle oluşan bu yaratıcı merdiven tasarımı basamakların altında yer alan raflarıyla daha fazla alan yaratan kullanışlı ve göz alıcı merdiven örneklerinden biri. 

Mermer zarafetine sahip merdivenler

Klasik villa projesi homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
homify

Klasik villa projesi

homify
homify
homify

Mermer malzemenin verdiği o mükemmel seçkinlik, sağlamlık ve estetik hissinin spiral olarak uzanan bu zarif merdivenlere uygulanmasıyla ortaya ferah, estetik ve adeta masallardan fırlamış gibi bir görünüm çıkmış. 

Aydınlatmalı merdivenler

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul.

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Merdiven tasarımlarını çarpıcı bir hale getirmenin bir diğer yolu da aydınlatmalı merdivenler. Hem ışıltılı, aydınlık bir görünüme sahip olan bu tasarım aynı zamanda gece kullanımında oldukça işlevli de. 

Cam basamaklar

Dağılmaz Cam, dağılmaz cam sanayii dağılmaz cam sanayii Modern Koridor, Hol & Merdivenler
dağılmaz cam sanayii

Dağılmaz Cam

dağılmaz cam sanayii
dağılmaz cam sanayii
dağılmaz cam sanayii

Cam evlerimizde ve ofislerimizde pek çok alanda kullanılan bir malzeme. Ama cam merdivenler pek alışılagelmiş yapılar değil. Oysa camın büyüsü ve berraklığı birçok başka mobilya ve yaşam alanında olduğu gibi merdivenlerde de harikalar yaratabiliyor. Cam merdiven tasarımlarından hoşlanıyorsanız Cam merdivenler isimli yazımıza da göz atabilirsiniz. 

Renkli ve köşesiz

SIPAYDIRLI CAMLI KORKULUK DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. Tropikal Koridor, Hol & Merdivenler
DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti.

SIPAYDIRLI CAMLI KORKULUK

DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti.
DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti.
DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti.

Alışılmış köşelerin yontulması ve köşesiz bir görünüm yaratılması tasarımlarda her zaman yumuşak ve pozitif bir etki yaratır. Örnekteki merdivenler de basamakların köşelerinin yumuşatılmasıyla ve renkleriyle sıcak bir atmosfer yaratıyor.

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Şık ve ayrıntılı tırabzanlar

PİRİNÇ VAZOLU DİKME DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti. Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler
DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti.

PİRİNÇ VAZOLU DİKME

DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti.
DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti.
DEKODİZAYN pirinç mob. dek. ltd. şti.

Merdivenleri en çok gösteren ve değiştiren şeyin tırabzanlar olduğu kesin. Resimdeki pirinç ve camın özenle işlenmesiyle oluşturulmuş korkuluklarsa sıradan bir merdiveni eşsiz bir şıklıkla donatıyor. 

Ezber bozan bir tasarım

Ahşap Merdiven Uygulaması homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

Ahşap Merdiven Uygulaması

homify
homify
homify

Serender Ahşap tarafından dizayn edilmiş bu merdivenlerse sanatsal ve sıradışı yapısıyla dikkat çekiyor. Alıştığımız basamak yapısını altüst eden ezber bozan bir tasarım. 

Modern bir farklılık

Ahşap Merdiven Uygulaması homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

Ahşap Merdiven Uygulaması

homify
homify
homify

Masif ahşabın sanatsal bir tasarımla birleşmesinin bir sonucu olan bu merdivenlerse ilk bakışta üst üste dizilmiş tahta parçalarını andırıyor.  Farklılıktan hoşlanıyorsanız bu merdivenleri seveceğinize de eminiz. 

Minimal ve sıradışı

Ahşap Merdiven Uygulaması homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

Ahşap Merdiven Uygulaması

homify
homify
homify

Ardı ardına dizilmiş raflara benzeyen bu merdivenlerse korkuluklardan ve ara ünitelerden kurtularak tamamen minimal ve sıradışı bir çizgide dizayn edilmiş. 

Hareketli işlemeler

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Ayrıntıların tasarım için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu aslında sıradan sayılabilecek merdivenin de eşsiz bir şıklığa sahip olmasını sağlayan şey hareketli işlemeli kenarlıkları. 

Doğadan ilham alan estetik

Ahşap Merdiven Uygulaması homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap
homify

Ahşap Merdiven Uygulaması

homify
homify
homify

Evin içinde adeta yüz yıllık bir çınar gibi uzanan bu merdivenin göz dolduran tasarımı doğadan ilham almış. Kullanılan ahşap malzeme de bu doğal ve göz alıcı estetiği taçlandırıyor.  

Spiral çekicilik

Ahşap Merdiven Uygulaması homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

Ahşap Merdiven Uygulaması

homify
homify
homify

Yine ahşabın büyüsüyle tasarlanan bu merdivenin en dikkat çekici özelliğiyse merdivenlerle uyumlu bir şekilde spiral olarak uzanan tırabzanları. 

Tılsımlı, beyaz ve masum

Göksel Evi Merdiveni Konu Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
Konu Merdiven

Göksel Evi Merdiveni

Konu Merdiven
Konu Merdiven
Konu Merdiven

Konu Merdiven tarafından tasarlanan merdivenler sıradışı tırabzanları ve beyaz rengin verdiği masum estetikle öne çıkıyor. 

Çekmeceli basamaklar

Ahşap Merdiven Uygulaması homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

Ahşap Merdiven Uygulaması

homify
homify
homify

Bir merdiven en fazla ne kadar fonksiyonel olabilir? Resimde bunun cevabını görüyoruz. Son derece soradan bir ahşap merdiven gibi görünse de aslında basamakların altındaki çekmecelerle bir tasarım dehası olma niteliğinde. 

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