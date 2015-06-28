Birbirinden farklı 15 özel merdiven tasarımı

Merdiven deyip geçmemek lazım. Yaşam alanlarının geneline etki eden ve evlerin karakterini değiştiren en önemli öğelerden biridir merdivenler. Evin hiçbir odasına ait olmadığı ama her odasına bağlı olduğu için tasarımın genel yapısını yansıtırken aynı zamanda da evin estetiğine katkıda bulunurlar. Sıradan merdivenler bir evi yavanlaştırabilir; aşağıdaki 15 farklı merdiven tasarımısıysa şıklıklarıyla, fonksiyonellikleriyle ve sıradışı yapılarıyla göz alıyor.
Beyaz korkulukları, ahşap basamakları ve sadeliği hareketlilikle harmanlayan tasarımıyla dikkat çeken bu merdiven ünitesinin en çarpıcı özelliği basamakların bittiği yerden duvara uzanıyormuş gibi gösteren görsel efekt elbette.
Ahşabın estetiğinin fonksiyonellikle birleşmesiyle oluşan bu yaratıcı merdiven tasarımı basamakların altında yer alan raflarıyla daha fazla alan yaratan kullanışlı ve göz alıcı merdiven örneklerinden biri.
Mermer malzemenin verdiği o mükemmel seçkinlik, sağlamlık ve estetik hissinin spiral olarak uzanan bu zarif merdivenlere uygulanmasıyla ortaya ferah, estetik ve adeta masallardan fırlamış gibi bir görünüm çıkmış.
Merdiven tasarımlarını çarpıcı bir hale getirmenin bir diğer yolu da aydınlatmalı merdivenler. Hem ışıltılı, aydınlık bir görünüme sahip olan bu tasarım aynı zamanda gece kullanımında oldukça işlevli de.
Cam evlerimizde ve ofislerimizde pek çok alanda kullanılan bir malzeme. Ama cam merdivenler pek alışılagelmiş yapılar değil. Oysa camın büyüsü ve berraklığı birçok başka mobilya ve yaşam alanında olduğu gibi merdivenlerde de harikalar yaratabiliyor. Cam merdiven tasarımlarından hoşlanıyorsanız Cam merdivenler isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.
Alışılmış köşelerin yontulması ve köşesiz bir görünüm yaratılması tasarımlarda her zaman yumuşak ve pozitif bir etki yaratır. Örnekteki merdivenler de basamakların köşelerinin yumuşatılmasıyla ve renkleriyle sıcak bir atmosfer yaratıyor.
Merdivenleri en çok gösteren ve değiştiren şeyin tırabzanlar olduğu kesin. Resimdeki pirinç ve camın özenle işlenmesiyle oluşturulmuş korkuluklarsa sıradan bir merdiveni eşsiz bir şıklıkla donatıyor.
Serender Ahşap tarafından dizayn edilmiş bu merdivenlerse sanatsal ve sıradışı yapısıyla dikkat çekiyor. Alıştığımız basamak yapısını altüst eden ezber bozan bir tasarım.
Masif ahşabın sanatsal bir tasarımla birleşmesinin bir sonucu olan bu merdivenlerse ilk bakışta üst üste dizilmiş tahta parçalarını andırıyor. Farklılıktan hoşlanıyorsanız bu merdivenleri seveceğinize de eminiz.
Ardı ardına dizilmiş raflara benzeyen bu merdivenlerse korkuluklardan ve ara ünitelerden kurtularak tamamen minimal ve sıradışı bir çizgide dizayn edilmiş.
Ayrıntıların tasarım için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu aslında sıradan sayılabilecek merdivenin de eşsiz bir şıklığa sahip olmasını sağlayan şey hareketli işlemeli kenarlıkları.
Evin içinde adeta yüz yıllık bir çınar gibi uzanan bu merdivenin göz dolduran tasarımı doğadan ilham almış. Kullanılan ahşap malzeme de bu doğal ve göz alıcı estetiği taçlandırıyor.
Yine ahşabın büyüsüyle tasarlanan bu merdivenin en dikkat çekici özelliğiyse merdivenlerle uyumlu bir şekilde spiral olarak uzanan tırabzanları.
Konu Merdiven tarafından tasarlanan merdivenler sıradışı tırabzanları ve beyaz rengin verdiği masum estetikle öne çıkıyor.