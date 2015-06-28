Birbirinden farklı 15 özel merdiven tasarımı

Cam evlerimizde ve ofislerimizde pek çok alanda kullanılan bir malzeme. Ama cam merdivenler pek alışılagelmiş yapılar değil. Oysa camın büyüsü ve berraklığı birçok başka mobilya ve yaşam alanında olduğu gibi merdivenlerde de harikalar yaratabiliyor. Cam merdiven tasarımlarından hoşlanıyorsanız Cam merdivenler isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.