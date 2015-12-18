Çok özel bir zemin kat dairesi

Bir önceki fotoğrafta yer almayan ancak aslında ada ünitenin tamamlayıcısı olan ünlü tasarım LEM Piston bar sandalyeleri bu fotoğrafta görünüyor. Japon tasarımcılar Shin ve Tomoko Azumi tarafından 2000 yılında tasarlanıp imal edilen ünlü bar sandalyesi modeli LEM Piston kullanılmış. Piyasaya çıktığı yıl o yılın en iyi tasarımı ilan edilmiş bu bar sandalyesi FX İç Mimarlık Tasarım Ödülünü almayı başarmış bir çalışma. Ayarlanabilir boyu sayesinde hem yüksek bar sandalyesi olarak hem de normal yükseklikteki bir sandalye olarak kullanılabilen bu tasarım, heykelsi formu ve ergonomik yapısı ile modern çağın klasik tasarımlarından biri haline gelmiş durumda.

Yüksek tezgahlar için en güzel bar tipi sandalye modelleri başlıklı yazımızda bu model de dahil olmak üzere birçok bar sandalyesi modelini inceleyebilirsiniz.