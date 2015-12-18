Çok özel bir zemin kat dairesi

Görüntü size sıradan bir apartman projesi gibi mi geldi? Bir de yakından bakalım. Palma'da denize yakın bir şekilde konumlanan bu apartman sıradan bir tatil sitesine benziyor olabilir ancak zemin kat dairesinin içine girdiğimizde bu dairenin çok da sıradan olmadığını göreceksiniz. Lüksün modernite ile harmanlandığı, mermer gibi kaliteli doğal taşların cesurca kullanıldığı, dizaynır işi mobilyalar ile dekore edilmiş bu ev son derece elit bir havaya sahip. Üç adet yatak odasına ve geniş bir açık yaşam alanına sahip olan evin dekorasyonu ev sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılmış. Zemin katta yer alan dairenin en büyük avantajı ise geniş verandası ve yemyeşil bahçesi. İspanyol mimarlık firması Construccions i Reformes Miquel Munar tarafından tasarlanıp inşa edilen bu apartmanın muhteşem zemin kat dairesini gezelim.
Üç katlı bir kompleksin zemin katında konumlanan dairenin geniş bir verandası var. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü turistik bir şehir olan Palma'da yer alan apartman, bölgenin sıcak yapısına uygun şekilde sarı renge boyanmış. Bu yazımızda gezeceğimiz zemin kat daire de aynı sarıyı verandasındaki tentede kullanarak bina ile uyumlu bir gölgelik yaratmış. Bahçe ile tamamen aynı hizada olan ve arada süs bitkileri ya da servi türü bitkiler ile sınır belirlenmeyen veranda bahçeyle adeta bütünleşmiş.
Geniş pencereleri ve aldığı muhteşem gün ışığı ile aydınlık ve ferah bir ortama sahip olan açık planlı oturma odası modern ve konforlu mobilyalar ile döşenmiş. Bembeyaz duvarlara toprak tonları eşlik ediyor. Açık planlı geniş mekanda oturma odası, yemek odası ve mutfak alanı bulunuyor. Bu mekanda halı ya da perde gibi eşyalara yer verilmeyerek minimal hava korunmuş.
Mutfak da yaşam alanının tüm duvarları gibi beyaz renkte seçilmiş, böylece mekan içinde bütünlük sağlanmış ve alan olduğundan daha da geniş görünmüş. Tüm dolapların tamamen düz ve rafların da dolaplar içinde saklı olması bu bütünlük görüntüsünü daha da belirginleştirmiş. Beyaz eşyaları ve lavaboyu görmesek adeta o alanda mutfak olduğunu anlayamayacağız. Mutfak dolapları ile yemek odası birbirinden oldukça geniş bir ada ünite ile ayrılmış. Lavabo ve ocak da bu ada ünite üzerinde yer alıyor.
Bir önceki fotoğrafta yer almayan ancak aslında ada ünitenin tamamlayıcısı olan ünlü tasarım LEM Piston bar sandalyeleri bu fotoğrafta görünüyor. Japon tasarımcılar Shin ve Tomoko Azumi tarafından 2000 yılında tasarlanıp imal edilen ünlü bar sandalyesi modeli LEM Piston kullanılmış. Piyasaya çıktığı yıl o yılın en iyi tasarımı ilan edilmiş bu bar sandalyesi FX İç Mimarlık Tasarım Ödülünü almayı başarmış bir çalışma. Ayarlanabilir boyu sayesinde hem yüksek bar sandalyesi olarak hem de normal yükseklikteki bir sandalye olarak kullanılabilen bu tasarım, heykelsi formu ve ergonomik yapısı ile modern çağın klasik tasarımlarından biri haline gelmiş durumda.
Yüksek tezgahlar için en güzel bar tipi sandalye modelleri başlıklı yazımızda bu model de dahil olmak üzere birçok bar sandalyesi modelini inceleyebilirsiniz.
Açık planlı yaşam alanında yer alan yemek masası ve sandalyeleri ise son derece sade ancak kaliteli bir görünüme sahip. Bu alanda, beyaz ve toprak renklerinde dekore edilmiş tüm mekana hareket kazandıran büyük boyutlu, rengarenk tabloyu da görmekteyiz.
Ebeveyn yatak odasında da beyaz ve bej tonları kullanılmış. Hiçbir süslemesi olmayan ve adeta duvar gibi görünen beyaz bir gardrop, mermer zeminler, nötr renk paleti ile son derece sade bir tasarıma sahip olan yatak odası evin diğer mekanları ile tamamen uyum içerisinde.
Tüm evde gözlemlediğimiz sade ancak lüks görünüm banyoda da devam ettirilmiş. Bej tonlarındaki mermer zemin, son yılların en büyük banyo trendlerinden biri olan zeminle aynı hizadaki duş alanı, çerçevesiz camdan paravan, geniş lavabo tezgahı ile minimalist, şık ve elit bir görünüm yakalanmış.