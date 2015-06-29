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Çalışma odanızı değiştirecek 12 fonksiyonel aksesuar

Homify TR Homify TR
Makara Serisi, Galleria Gaia Galleria Gaia Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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Çalışma odalarında farklı ve göz alıcı bir ortam yaratmak çok zor değil. Ufak ve şık aksesuarlarla tüm odanın yapısını değiştirecek ayrıntılar yaratmak mümkün. Farklı ve dikkat çekici tasarıma sahip bir kitaplık, hareketli ya da sürreal bir masa lambası, vintage bir çalışma masası ya da çalışma odanıza estetik ve enerji katabilecek herhangi bir aksesuar hem yaşam alanınızın karakterini, hem de buna bağlı olarak çalışma verimliliğinizi olumlu olarak değiştirebilir.  İşte buna 12 farklı örnek…

Retro telefonlar

Fabbrica Mobilya Merkez, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Ofis Alanları & Mağazalar
Fabbrica Mobilya

Fabbrica Mobilya Merkez

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Çalışma masanızda sabit telefon kullanıyorsanız, odanızı güzelleştirmenin en iyi yollarından biri resimdeki gibi estetik özel tasarım retro telefonlardır. Ayrıca telefon kullanmıyorsanız da harika birer aksesuar olarak masanızda yerini alabilir. 

Hem eğlenceli hem zarif

Ahşap Kitap Dayanakları / Wooden Bookends, Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım

Ahşap Kitap Dayanakları / Wooden Bookends

Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım
Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım
Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım

Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım tarafından dizayn edilen bu kitap dayanakları çalışma masanıza çok yakışacak. Hem eğlenceli hem de zarif olan bu tasarım kitaplıkta tutmadığınız kitapları düzenlemek için de son derece kullanışlı. 

Asker bavulundan çalışma masası

Work Desk No: 14.7002 Reformist Project Çalışma OdasıÇalışma Masaları
Reformist Project

Work Desk No: 14.7002

Reformist Project
Reformist Project
Reformist Project

Eski bir ahşap asker bavulunun çekmece ve bölmeler eklenerek elden geçirilmesi sonucu ortaya bu şahane çalıma masası çıkmış. Vintage yapısı ve estetik görünümüyle çalışma odalarının tüm atmosferini değiştirebilecek bir ürün. 

Labirent kitaplık

Labirent Kitaplık homify Çalışma OdasıDolap & Raflar
homify

Labirent Kitaplık

homify
homify
homify

Çalışma odanızı hareketli ve sıradışı bir hale getirmenin en iyi yollarından biri elbette farklı kitaplıklar kullanmaktır. Çalışma alanlarının olmazsa olmazı olan kitaplıklar genelde birbirine benzer tasarımlara sahip olsalar da, örnekteki labirent kitaplık sıradışı örneklerden biri. 

Dalgıç başlığı masa saati

Dalgıç Başlığı Saat Artist Hediyelik Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Artist Hediyelik

Dalgıç Başlığı Saat

Artist Hediyelik
Artist Hediyelik
Artist Hediyelik

Çalışma odalarının olmazsa olmazlarından biri de saattir elbette. Bronz ve bakır kaplanmış  dalgıç başlığı şeklinde tasarlanmış bu masa saatiyse, dokusuyla eşsiz bir aksesuar niteliğinde. 

Tabletiniz için renkli ve neşeli bir aksesuar

Yeşil Neonkafa Marangoz Çırağı Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Marangoz Çırağı

Yeşil Neonkafa

Marangoz Çırağı
Marangoz Çırağı
Marangoz Çırağı

Her gün daha da gelişen teknoloji çağında tablet kullanımını kolaylaştıran ve çalışırken masanızın üzerinde size yardımcı olabilecek son derece fonsksiyonel bir ürün. 

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Kitaplık değil kitap askılığı

Yaratıcı Kitaplık, Pons Home Design Pons Home Design Çalışma OdasıDolap & Raflar
Pons Home Design

Yaratıcı Kitaplık

Pons Home Design
Pons Home Design
Pons Home Design

Kitaplarınızı asmaya ne dersiniz? Bu sıradışı tasarım uygulamasıyla bu mümkün çünkü. Tamamen el yapımı olan bu ürün çalışma odalarında farklılık yaratmak isteyenler için ideal. 

Papatya şeklinde masa lambaları

RE-STRUCTURING homify Çalışma OdasıIşıklandırma
homify

RE-STRUCTURING

homify
homify
homify

Çalışırken en önemli şeylerden biri de ışıktır. Uzmanlar tepe lambası yerine masa ışığı kullanılmasını ısrarla öneriyor. Sıcaklık, ışık ve baharın simgesi olan papatya şeklindeki bu masa lambaları da sade, hafif ve şık bir estetik sunuyor. 

Ahşap ve işlemeli kalem kutusu

Snakewood Koleksiyonluk Ürün Kutusu Mehmetmarangoz Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Mehmetmarangoz

Snakewood Koleksiyonluk Ürün Kutusu

Mehmetmarangoz
Mehmetmarangoz
Mehmetmarangoz

Klasik kalemliklerden sıkıldıysanız bu ahşap kutu derdinize derman olabilir. Kalemlerinizi koyabileceğiniz kapalı bir kutu şeklindeki bu aksesuar şıklığı ve ağırlığıyla da masanıza yakışacak. 

Renkli, canlı ve hareketli

Change Ayse Oren Ofis Alanları & Mağazalar
Ayse Oren

Change

Ayse Oren
Ayse Oren
Ayse Oren

Çalışma odalarında kahverengi ve tonlarını görmekten sıkıldıysanız bu renkli, parlak ve pozitif enerji saçan kitaplık tam size göre. 

Sürreal masa lambası

Çekmeceli Masa Lambası / Lamp Slate Vago Minds Ltd. İç Dekorasyon
Vago Minds Ltd.

Çekmeceli Masa Lambası / Lamp Slate

Vago Minds Ltd.
Vago Minds Ltd.
Vago Minds Ltd.

Hareketli ve eğlenceli bir çalışma odası yaratmak isteyenler için eşsiz bir ürün. Yapısıyla ve şekliyle sürreal bir izlenim bırakan bu tasarım bir hayli dikkat çekici bir aksesuar. 

Kablo makarasından kitaplık

Makara Serisi, Galleria Gaia Galleria Gaia Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Galleria Gaia

Makara Serisi

Galleria Gaia
Galleria Gaia
Galleria Gaia

Galleria Gaia tarafından tasarlanan bu farklı kitaplık, eski bir kablo makarasından yapılmış. 360 derece dönebilen tekerlekler sayesinde de bir hayli işlevli bir hale getirilmiş.

(Çalışma odanızı yeniden tasarlamaya niyetliyseniz Hayatınızı kolaylaştıracak çalışma odası fikirleri isimli yazımıza da mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.) 

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