Çalışma odanızı değiştirecek 12 fonksiyonel aksesuar

Çalışma odalarında farklı ve göz alıcı bir ortam yaratmak çok zor değil. Ufak ve şık aksesuarlarla tüm odanın yapısını değiştirecek ayrıntılar yaratmak mümkün. Farklı ve dikkat çekici tasarıma sahip bir kitaplık, hareketli ya da sürreal bir masa lambası, vintage bir çalışma masası ya da çalışma odanıza estetik ve enerji katabilecek herhangi bir aksesuar hem yaşam alanınızın karakterini, hem de buna bağlı olarak çalışma verimliliğinizi olumlu olarak değiştirebilir. İşte buna 12 farklı örnek…
Çalışma masanızda sabit telefon kullanıyorsanız, odanızı güzelleştirmenin en iyi yollarından biri resimdeki gibi estetik özel tasarım retro telefonlardır. Ayrıca telefon kullanmıyorsanız da harika birer aksesuar olarak masanızda yerini alabilir.
Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım tarafından dizayn edilen bu kitap dayanakları çalışma masanıza çok yakışacak. Hem eğlenceli hem de zarif olan bu tasarım kitaplıkta tutmadığınız kitapları düzenlemek için de son derece kullanışlı.
Eski bir ahşap asker bavulunun çekmece ve bölmeler eklenerek elden geçirilmesi sonucu ortaya bu şahane çalıma masası çıkmış. Vintage yapısı ve estetik görünümüyle çalışma odalarının tüm atmosferini değiştirebilecek bir ürün.
Çalışma odanızı hareketli ve sıradışı bir hale getirmenin en iyi yollarından biri elbette farklı kitaplıklar kullanmaktır. Çalışma alanlarının olmazsa olmazı olan kitaplıklar genelde birbirine benzer tasarımlara sahip olsalar da, örnekteki labirent kitaplık sıradışı örneklerden biri.
Çalışma odalarının olmazsa olmazlarından biri de saattir elbette. Bronz ve bakır kaplanmış dalgıç başlığı şeklinde tasarlanmış bu masa saatiyse, dokusuyla eşsiz bir aksesuar niteliğinde.
Her gün daha da gelişen teknoloji çağında tablet kullanımını kolaylaştıran ve çalışırken masanızın üzerinde size yardımcı olabilecek son derece fonsksiyonel bir ürün.
Kitaplarınızı asmaya ne dersiniz? Bu sıradışı tasarım uygulamasıyla bu mümkün çünkü. Tamamen el yapımı olan bu ürün çalışma odalarında farklılık yaratmak isteyenler için ideal.
Çalışırken en önemli şeylerden biri de ışıktır. Uzmanlar tepe lambası yerine masa ışığı kullanılmasını ısrarla öneriyor. Sıcaklık, ışık ve baharın simgesi olan papatya şeklindeki bu masa lambaları da sade, hafif ve şık bir estetik sunuyor.
Klasik kalemliklerden sıkıldıysanız bu ahşap kutu derdinize derman olabilir. Kalemlerinizi koyabileceğiniz kapalı bir kutu şeklindeki bu aksesuar şıklığı ve ağırlığıyla da masanıza yakışacak.
Çalışma odalarında kahverengi ve tonlarını görmekten sıkıldıysanız bu renkli, parlak ve pozitif enerji saçan kitaplık tam size göre.
Hareketli ve eğlenceli bir çalışma odası yaratmak isteyenler için eşsiz bir ürün. Yapısıyla ve şekliyle sürreal bir izlenim bırakan bu tasarım bir hayli dikkat çekici bir aksesuar.
Galleria Gaia tarafından tasarlanan bu farklı kitaplık, eski bir kablo makarasından yapılmış. 360 derece dönebilen tekerlekler sayesinde de bir hayli işlevli bir hale getirilmiş.
(Çalışma odanızı yeniden tasarlamaya niyetliyseniz Hayatınızı kolaylaştıracak çalışma odası fikirleri isimli yazımıza da mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.)