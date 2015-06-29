Çalışma odanızı değiştirecek 12 fonksiyonel aksesuar

Çalışma odalarında farklı ve göz alıcı bir ortam yaratmak çok zor değil. Ufak ve şık aksesuarlarla tüm odanın yapısını değiştirecek ayrıntılar yaratmak mümkün. Farklı ve dikkat çekici tasarıma sahip bir kitaplık, hareketli ya da sürreal bir masa lambası, vintage bir çalışma masası ya da çalışma odanıza estetik ve enerji katabilecek herhangi bir aksesuar hem yaşam alanınızın karakterini, hem de buna bağlı olarak çalışma verimliliğinizi olumlu olarak değiştirebilir. İşte buna 12 farklı örnek…