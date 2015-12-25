Sürprizlerle dolu küçük bir ev!

Beyaz fonu ve geniş penceresi sayesinde aydınlatma sorunu olmayan evin ışıklandırması küçük spotlar ve abajurlar ile sağlanmış. Toprak tonlarında bir dekorasyona krem ve eskitme bir tahta gardırop eklenmiş. Gardırobun yazılı kapakları ve demir tutacakları, rustik stili modern çizgilere bürüyen ilham verici bir tarz yaratmış.

Yatak odası dekorasyonunuz için daha fazla öneriye ve duvar dekorasyonu hakkında fikirlere ihtiyacınız varsa “Yatak odası için doğru duvar kağıdını nasıl seçebilirim?” başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz.