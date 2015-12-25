Sürprizlerle dolu küçük bir ev!

Bugün sizleri, Cornwall'ın Atlantik kıyısında, Widemouth Bay sahilinde bulunan, hayranlık uyandırıcı bir evle tanıştıracağız. Dışarıdan bakıldığında modern mimarinin başarılı bir yapısı olarak görünen bu evin içi birçok dekorasyon sürprizi ile dolu. İki katlı yapısı, kullanışlı yaşam alanları ve ufak görüntüsüne rağmen çok sayıdaki odası ile muhteşem bir yapı. İnşaatı henüz tamamlanmış olan yapının en büyük avantajı ise elbetteki manzarası. Cornwall'ın bütün güzelliklerini ayağınıza seren üstelik de merkeze uzak olmayan bir lokasyonda bulunuyor. İngiliz firması olan Bazeley Partnership tarafından tasarlanan ev bulunduğu bölgenin özelliklerinden ilham alınarak yaratılmış. Bu yepyeni evin içinde bir yolculuğa çıkmak ister misiniz? O halde hiç vakit kaybetmeyelim.
Evin çatısının klasik çatı tiplerinin aksine dairesel eğimli bir yapısı var. Bu çatı sayesinde iç mekanda da farklı bir tavan görüntüsü kazanmış. Bunun yanı sıra ahşap ve beyaz ağırlıklı olan dış cephe modern çizgileri ve bol pencereli / kapılı yapısı ile dikkat çekiyor. Sade bir bahçede bulunan evin etrafı ahşap ve çalı çitlerle çevrili.
Mutfak, yemek odası ve oturma odası alanlarını tek mekanda buluşturan yapının, geniş ve cam kapıları sayesinde aydınlatma sorunu en doğal ve güçlü şekilde çözülmüş. Siyah, beyaz ve antrasit renkleri ile ahşap malzemenin kullanıldığı sade ve dikkat çekici bir dekorasyon yaratılmış. Mutfak içinse bütün ihtiyaçlar düşünülmüş.
Evin odalarından biri oyun alanı olarak değerlendirilmiş ve pinpon masası, langırt, dart gibi oyun masa ve platformları ile dekore edilmiş. Evin garaj kısmında bulunan bu alan tamamen taş duvarlarla çevrili ve ahşap tavana sahip. Endüstriyel bir görüntüsü olan garajın aynı zamanda sıcak ve eğlenceli bir havası var.
Temiz havası, yeşil alanı, manzarası ve verandası ile aradığınız huzuru ayağınıza getiren muhteşem bir bahçe. Bambu bahçe mobilyaları ile dekore edilmiş bu ahşap verandada dostlarınızla beş çayı içmek istemez miydiniz? Sarı çiçekli ağaçların nefis kokusu ve dalga sesleri eşliğinde dinginliğe erişebileceğiniz bir ortam.
Beyaz fonu ve geniş penceresi sayesinde aydınlatma sorunu olmayan evin ışıklandırması küçük spotlar ve abajurlar ile sağlanmış. Toprak tonlarında bir dekorasyona krem ve eskitme bir tahta gardırop eklenmiş. Gardırobun yazılı kapakları ve demir tutacakları, rustik stili modern çizgilere bürüyen ilham verici bir tarz yaratmış.
Yatak odası dekorasyonunuz için daha fazla öneriye ve duvar dekorasyonu hakkında fikirlere ihtiyacınız varsa “Yatak odası için doğru duvar kağıdını nasıl seçebilirim?” başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz.
Farklı çatı eğiminin iç mekandaki etkisinden bahsetmiştik. Bu etkiyi en iyi bu resimde görebilirsiniz. Eğim, oturma odasının modern ve bir o kadar da konforlu yapısına fütüristik bir şıklık kazandırmış. Beyaz, krem ve antrasit renklerinin kullanıldığı dekorasyonda vurgu rengi olarak canlı sarı seçilmiş.
Yine farklı dolap tasarımı ile dikkat çeken bir yatak odası. Diğer odalarla benzer renk tonlarının kullanıldığı ve dokulu kumaşların tercih edildiği sıcak bir yatak odası dekorasyonu hazırlanmış. Bu kez vurgu rengi olarak mavi ve turkuaz seçilmiş. Küçük ve şık banyosuyla dört dörtlük bir yetişkin yatak odası.
Rustik ve modern stilleri bünyesinde barındıran ama bir yandan da eğlenceli bir yanları olan ahşap mobilyalar dekorasyonun en çok dikkat çeken ögeleri. Ev dekorasyonuna natürel bir etki katan bu ahşap mobilyalar yaratıcı ve göz alıcı bir güzelliğe sahip.
Ahşap ve beyaz rengin ana unsur olduğu banyo sadeliğiyle övgüyü hak ediyor. İkonik bir model olan halatlı yuvarlak banyo aynası, sarı kır çiçekleri ve tertemiz görüntüsü ile evi daha da çok sevdiren modern bir banyo dekorasyonu.