Küçük evlerde çalışma alanı nasıl yaratılır?

Eğer hiç çalışma masası ve kütüphane yerleştirecek alan bulamıyorsanız, kullanılmayan kenar ve köşelere yönelin. Merdiven altı, pencere dibi, gömme dolap dahilinde bir masa tablası alanlarını değerlendirebilir ya da yaklaşık 70 cm. uzantısı olan bir çalışma masası tablasını duvara monte ederek kullanışlı hale getirebilirsiniz. Örnek görselimizde görüldüğü üzere renkli bir genç odası akıllıca tasarlanmış. Üs üste istiflenmiş renkli kutular görünümü veren dolap fonksiyonel değerlendirilmiş ve sadece küçük bir alan kaplamış. Duvara monte edilen dar ve uzun geçişi engellemeyen çalışma masası tablası ile hem bir gencin çalışma ihtiyacını karşılıyor, hem de akılcı bir şekilde çok az yer kaplıyor. Modern ve estetik bir çalışma yapmak istiyorsanız, küçük alanlarda en ve boy ölçüsü alarak geometrik şekillerle masa tablaları kestirebilir, sonra bu tablaları duvara ya da dolaba monte edebilirsiniz.

Küçük planlı evlerde tavan arasını değerlendirmek isteyenler için; ’Çatı arasını okuma odasına nasıl dönüştürebilirim?’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.