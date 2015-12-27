Küçük evlerde çalışma alanı nasıl yaratılır?

Günlük rutinlerimizin ayrılmaz parçası olan bilgisayar ve diğer elektronik eşyalar hayatımıza girdikten sonra, her evde mutlaka çalışma alanına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Küçük planlı evlerde ise çalışma alanlarına yer açmak oldukça zahmet gerektiren bir iştir. Yatak kenarı, çok fonksiyonlu kitaplık bünyesinde çalışma masası, kullanılmayan köşe ve kenarların değerlendirilmesi ile çalışma alanları için ekstra yer kazanılabilir. Çalışma odaları plan bazında muntazam gün ışığı alınması ya da ihtiyacı karşılayan aydınlatma sistemleri, masa lambaları veya spotlar kullanmayı gerektirir. Çalışma alanının yanı sıra, okuma köşeleri otuşturabilir, bunun için mümkün olan köşe ve dipleri değerlendirebilirsiniz. Ayna kaplı bir çalışma masası da olumlu değerlendirilen çözümlerden fakat eğer oturma odası ya da yatak odanıza çalışma alanı yerleştiriyorsanız, mekanda kullanılan stil, mobilya düzeni ile uyumlu mobilyalar tercih etmelisiniz. Eğer evinizde çalışma odasına yer açacak fazla odalarınız ve geniş alanlarınız yoksa endişelenmeyin, diğer yaşam alanlarından yer kazanarak işlevsel alanlar açmak mümkün. Yatak odaları planına çalışma alanlarını dahil etmek, gerektiğinde oturma odasında bir çalışma masası alanı oluşturmak da mümkün olduğunu alt başlıklarımızda göreceksiniz. Fazla yer kaplamadan ekstra çalışma alanları yaratmak isteyenler için işlevsel çözümlerle bazı başlıklar derledik.
Çatı arası kat planında ayrılmış küçük bir pencere kenarının çalışma köşesine ayrıldığını görüyoruz. Gün ışığını muntazam alan, tavan arasını ev projesine dahil çalışma İtalya'da bulunan PLASTUDİO imzası taşıyor. Cumbalı evlerde bank keyfi ile de encere önünde çalışma alanları oluşturulabilir. Bilindiği üzere 50 yıl ve öncesi ülkemizdeki eski tip evler cumbalıdır ve oldukça küçük planlı yapılardır. Bu tip küçük yapılarda pencere kenarına sıfırlanan boydan boya masalarla işlevsel çalışma alanları oluşturabilirsiniz. Geniş planlı evlerde olduğu gibi mekan merkezini odak alan bir çalışma masası kullanıp, çalışma masasının kenarlarında kalan boş alanları kaybetmek istemezsiniz. Pencere kenarını değerlendirmenin zemin alanı kazandırmasının yanı sıra, ikinci bir avantajı daha var. Çalışma alanını doğal ışığın geldiği yöne yönlendirmeniz gerekir ve pencere önün bunun için muntazam bir konumdur. Gün ışığını muntazam kullanmanın yanı sıra, spotlar ve masa lambası yardımıyla da çalışma alanınızı aydınlatabilirsiniz. Çatı arası ya da küçük bir odanın çalışma alanı olarak değerlendirilmesinin avantajlarının yanı sıra, çalışma masası konumunu pencere dibine yerleştirerek görüş açınızı genişletir ve küçük alanda oturmanın eksilerini hissetmezsiniz. Pencere yönü haricinde herhangi bir duvara yönelerek yerleştirilen çalışma masası görüş açınızı engeller ve dar alanda çalışmanın eksilerini yaşanmasını sağlar.
Eğer çalışma odasına yer açacak ekstra odalarınız yoksa tabiatıyla yatak odaları ya da oturma odasını değerlendirmeye yönelebilirsiniz. Günümüzde Home Office çalışanların sayısı kayda değer bir oranda artmıştır. Dolayısıyla çalışma alanlar neden yaşam alanlarına dahil edilmesin, elbette mümkün. Alandan yer kazandıracak şekilde fonksiyonel bir mekan anlayışı yakalayabilirsiniz. Home Office için ilhamlık çalışma masaları mekanla bütünleşen bir anlayış yakalamaktan geçer. Oturma odasının bir parçası kabul edilebilir ve ayrılan alanda ayrı zemin renk ve dokuları kullanmaya gerek yok. Mümkünse oturma odası dizaynı ile bütünleşen bir mimari dil yakalayabilirsiniz, benzer stil ve temaları işeyebilir, buna uygun çalışma masası ve sandalye formları seçebilrisiniz. Duvar dekoru olarak değerlendirilen dekoratif raflar, çalışma alanında sürekliliği sağlanarak küçük ev duvarlarının daha işlevsel kullanılmasına yardımcı olur. Oturma odası aydınlatma sistemlerini de çalışma alanı ışıklandırma detayları göz önüne alınarak dekore edilmelidir, spotlar çalışma alanında daha fazla sayıda monte edilebilir ya da ışık yoğunluğu oranı arttırılabilir.
Küçük planlı evlerde çalışma alanlarına yer açmak için alternatifler bitmeyecek, en kullanışlı örneklerden biri de yatak kenarı boş alanın çalışma alanı olarak değerlendirilmesi olarak söylenebilir. Çalışma motivasyonunu arttıracak bir detay olarak, yatak odası bünyesinde bir çalışma alanı yaratmak, yatak kenarında kalan boş alan ölçüleri alarak çalışma masası ile değerlendirmek yeterli olabilir. Yatak odasında da kullanılan mimari stil, tarz ve tema esas alınarak çalışma masası tercihinizi yapabilirsiniz. Modern ve minimalist çizgiler barındıran bir yatak odanız varsa, yatak yanına konumlanan çalışma masası hatları da uyumlu ölçülerde olmalıdır. Bir çalışma masası tablasını yatak kenarında boş kalan alan boy ve en ölçülerini alarak kestirebilir, duvara monte ya da dolaba monte işlevsel bir çalışma alanı yaratabilirsiniz. Kiriş ve kolon altında kalan duvar boşluğuna dizayn edilen bir gömme dolap ve raflık küçük evlerde önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Yatak yanı değerlendirilen kiriş altı gömme dolap bünyesinde duvara monte ya da dolabın bir uzantısı masa tablası ile pratik bir çalışma masası alanı yaratabilirsiniz.
Kitaplık bünyesinde duvara monte çalışma masası tablası yaptırırsanız, hem yer kazandırır, hem de kullanıldığı zamanlarda pratik bir çalışma alanı oluşturursunuz. Kitaplık raflarına yakın olmak çalışma motivasyonunuzu artıracak, pratik bir yaklaşım olacaktır. Duvara monte ya da kitaplıkta katlanabilir bi çalışma masası tablası olmak zorunda değil. Fakat eğer ihtiyaç dahilinde daha fazla alan kazandırmak istiyorsanız, evinizde bulunan kütüphane ve kitaplığınızda uygun bir yer açabilir, masa tablasını katlanabilir şekilde monte edebilirsiniz.
Pencere denizliği seviyesi yer döşemesi üzerinde 90 cm. yüksekliktedir. Bu da bir çalışma masası dizaynı için yeterli yüksekliğe sahip olduğunu gösterir. Pencere dibi çalışma alanları her zaman için eğer mümkünse gün ışığını en iyi şekilde alarak dizayn edilmelidir. Pencere önü genellikle petek bulundurduğu için ayrıca sıcak bir çalışma alanı ve geniş görüş açısı kazandırır. Küçük bir evin en önemli ihtiyacı belki de görüş açısının geniş tutulmasıdır. Öncelikli olarak pencere önü, denizlik hizası yapabileceklerinizi keşfedin. Eğer kullanılmayan bir pencere önü varsa, çok küçük bir alanda olsa, pencere denizliği hizasına yerleştirilecek bir çalışma masası tablası, duvar dekoru açık raflar ve bir sandalye ile çalışma alanını sorunsuz oluşturabileceksiniz.
Eğer hiç çalışma masası ve kütüphane yerleştirecek alan bulamıyorsanız, kullanılmayan kenar ve köşelere yönelin. Merdiven altı, pencere dibi, gömme dolap dahilinde bir masa tablası alanlarını değerlendirebilir ya da yaklaşık 70 cm. uzantısı olan bir çalışma masası tablasını duvara monte ederek kullanışlı hale getirebilirsiniz. Örnek görselimizde görüldüğü üzere renkli bir genç odası akıllıca tasarlanmış. Üs üste istiflenmiş renkli kutular görünümü veren dolap fonksiyonel değerlendirilmiş ve sadece küçük bir alan kaplamış. Duvara monte edilen dar ve uzun geçişi engellemeyen çalışma masası tablası ile hem bir gencin çalışma ihtiyacını karşılıyor, hem de akılcı bir şekilde çok az yer kaplıyor. Modern ve estetik bir çalışma yapmak istiyorsanız, küçük alanlarda en ve boy ölçüsü alarak geometrik şekillerle masa tablaları kestirebilir, sonra bu tablaları duvara ya da dolaba monte edebilirsiniz.
Küçük planlı evlerde tavan arasını değerlendirmek isteyenler için; ’Çatı arasını okuma odasına nasıl dönüştürebilirim?’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.