Önce&Sonra: Harabeden enfes bir kır evine!

Kavisli duvar çizgilerine evin diğer objeleri ve tezgah eğrilerinde rastlıyoruz. Organik mutfak hatlarını gördüğümüz detayda, cilalı ahşabın ölçülü ışıklandırma ile nasıl sıcak bir atmosfer yarattığını görüyoruz. Buradan yemek alanı ve ardından oturma odasına geçiliyor.

Tezgah köşe ve kenarların dikkat ederseniz benzer yay çizgileri ve eğrilere yemek masası köşelerine ve diğer objelerde rastlayabilirsiniz. Samimi ve sıcak bir atmosfer.