Önce&Sonra: Harabeden enfes bir kır evine!

Eski bir konağın kalıntılarının modern bir kır evine dönüştürüldüğü proje ile karşınızdayız. Yalın çizgisi ile Portekiz'de bulunan kır evi, PEDRO QUINTELA STUDIO imzası taşıyor. Taş binaların rustik esintileri arasında doğal güzellikleri ile eşsiz bir köy alanına yerleşiyor. Özgün duruşu ve huzur veren yapısı ile tatile çıkma isteği uyandıran, hatta mümkünse orada yaşamayı arzulatan enfes bir kır evi çalışması. Organik mimari izlerine rastladığımız projede, ahşabın sıcak dokusu ve doğal dokulara yer verilmiş. Yıkık dökük kalıntılar arasından, doğal ortama uyum sağlayarak tasarlanan çalışmada eski konak zamanlarındaki gibi doğal taş dokularına da yer verilmiş. Doğa ile iç içe yaşamayı sevenler için muhteşem manzaralı kır evi projesinin iç ve dış mekanlarını incelemeye başlayabiliriz.
Bu proje Lizbon yakınlarındaki Sintra'da, güzel bir kasabada konumlanıyor. 1995 yılında ona Dünya Mirası Şehri ünvanını kazanmış. Bulunduğu alanda renkli binalara ve tarihi kalıntılara rastlayabilirsiniz. Neredeyse tamamen yıkılmış eski bir konak harabesinin dönüşüm sonrası hali için kelimeler kifayetsiz.
Eski binadan kalan taşları görüyor musunuz? Projede eski binadan kalan taşlar kullanılmış, etkileyici bir sonuca ulaşmanın yolu eski ile bağını kurması ve doğal materyallere yer vermesi.
Eski konaktan kalan görsellere baktığınızda, taş binanın çıkıntıları, dairesel bir taş örgü duvar görüyorsunuz. Projede mümkün olabildiğince eski kalıntılar ve izlerle bağ göz önüne alınarak çalışma yapılmış.
Eski konağın kendisine ait parçası, dairesel taş örgü duvar restore edilmiş. Eski hali baz alınarak, tarihi izler yaşatılmaya devam edilmiş. Tamamen eski malzemeler kullanılmış, fakat neredeyse yeniden inşa edilmiş, etkileyici bir sonuç.
Karakteristik özelliklerini eskinin izlerinden alan çizgisiyle iç duvarların hareketliliğini görüyorsunuz. Bu alanda fonksiyonel ve raflarla iyi kontrol edilmiş bir mutfak dizaynı görüyorsunuz. Doğal dokular ve ahşabın sıcak dokusuyla beyaz duvar renginin ahengine bakın, neredeyse Akdeniz esintilerini hissettiriyor.
Kavisli duvar çizgilerine evin diğer objeleri ve tezgah eğrilerinde rastlıyoruz. Organik mutfak hatlarını gördüğümüz detayda, cilalı ahşabın ölçülü ışıklandırma ile nasıl sıcak bir atmosfer yarattığını görüyoruz. Buradan yemek alanı ve ardından oturma odasına geçiliyor.
Tezgah köşe ve kenarların dikkat ederseniz benzer yay çizgileri ve eğrilere yemek masası köşelerine ve diğer objelerde rastlayabilirsiniz. Samimi ve sıcak bir atmosfer.
Evin belki de en mahrem alanı yatak odası en üst katta bulunuyor. Dikkat ederseniz zemin kat ile benzer özellikler ve mimari dokular takip edilmiş. Yalınlığı ile büyüleyen bir dekor, ahşap bir tavan ve duvar yatak nevresimlerinde kullanılan beyaz rengin hakimiyeti.
Biz birden fazla alanı bir araya getiren mekan duvarlarla bölünmemiş. Otuyrma alanı ile yemek alanı arasındaki ilişki, birbirine yakın ve hatlarını belirleyen bir çizgide işlenmiş.
Çini kaplama ile etkileyici bir duş alanı görüyoruz. Modern çizgi ile rustik stil ahşap kullanımı detaylarını bir araya getiren bir anlayış.
Pratik oturma alanı dizayn edilen işlevsel ve gün ışığını muntazam alan bir balkon tasarlanmış.
Portekiz'de bulunan büyüleyici kır evi projesini şahane bir teras ile sonlandırıyoruz. Gün ışığını muntazam alan, muhteşem köy manzarası eşliğinde bir teras.
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