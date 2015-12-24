Boşanmanın ardından evinizi dekore etmek

İlişkiler ya da evlilikler maalesef her zaman başta hayal edildiği gibi devam edemiyor. Zaman içinde artık problemler de çözülemez hale geldiyse ayrılığın ya da boşanmanın kaçınılmaz olduğunu söylemek mümkün. Ancak bunu başınıza gelen korkunç bir hayat deneyimi olarak algılamak zorunda değilsiniz. yürümeyen bir ilişkinin bitirilmesi belki de başınıza gelen en iyi şey olabilir. Boşanmanın ardından yaşayacağınız evde köklü değişiklikler yapmak da sizin için sağaltıcı bir yaklaşım olacaktır.

İster bir zamanlar sevdiğiniz insanla paylaştığınız evi yeniden dekore edin ister yeni bir evde yeni bir başlangıç yapın, her ikisi de bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için işe yarayacaktır. Birlikte olduğunuz insan kadar aynı ortamda nesnelerle kurduğunu ilişki de önemlidir. Ayrılık sonrası hem ikiye bölünen eşyalarla hem sizin kurtulmayı ya da saklamayı tercih edeceğiniz eşyalarla geçmişi değerlendirme ve dilediğiniz kısımlarından kurtulma imkanınız olacak.

Elbette özellikle siz aynı evde yaşamayı sürdürüyorsanız bu süreç daha sancılı olabilir. Çünkü her şey size geçmişi hatırlatma potansiyeline sahip. Belki kötü günlerinizi hatırlayıp tatsız duygulara kapılacak, belki de aşık olduğunuz, mutlu günlerinize özlem duyacak ve her koşulda bu ev içinde bir miktar zorluk yaşayacaksınız. Bu yüzden imkanlarınızın el verdiği oranda bir yenilemeye gitmeniz en hayırlısı olabilir. Daha önce bir çiftin ortak ihtiyaçları ve tercihleriyle bezenmiş bir evden sonra tek kişilik yaşama göre biçimlendirilmiş bir ev böyle bir dönemde kendinize dönme, kendinizi daha iyi anlama açısından da faydalı olacaktır.