Boşanmanın ardından evinizi dekore etmek

İlişkiler ya da evlilikler maalesef her zaman başta hayal edildiği gibi devam edemiyor. Zaman içinde artık problemler de çözülemez hale geldiyse ayrılığın ya da boşanmanın kaçınılmaz olduğunu söylemek mümkün. Ancak bunu başınıza gelen korkunç bir hayat deneyimi olarak algılamak zorunda değilsiniz. yürümeyen bir ilişkinin bitirilmesi belki de başınıza gelen en iyi şey olabilir. Boşanmanın ardından yaşayacağınız evde köklü değişiklikler yapmak da sizin için sağaltıcı bir yaklaşım olacaktır.
İster bir zamanlar sevdiğiniz insanla paylaştığınız evi yeniden dekore edin ister yeni bir evde yeni bir başlangıç yapın, her ikisi de bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için işe yarayacaktır. Birlikte olduğunuz insan kadar aynı ortamda nesnelerle kurduğunu ilişki de önemlidir. Ayrılık sonrası hem ikiye bölünen eşyalarla hem sizin kurtulmayı ya da saklamayı tercih edeceğiniz eşyalarla geçmişi değerlendirme ve dilediğiniz kısımlarından kurtulma imkanınız olacak.
Elbette özellikle siz aynı evde yaşamayı sürdürüyorsanız bu süreç daha sancılı olabilir. Çünkü her şey size geçmişi hatırlatma potansiyeline sahip. Belki kötü günlerinizi hatırlayıp tatsız duygulara kapılacak, belki de aşık olduğunuz, mutlu günlerinize özlem duyacak ve her koşulda bu ev içinde bir miktar zorluk yaşayacaksınız. Bu yüzden imkanlarınızın el verdiği oranda bir yenilemeye gitmeniz en hayırlısı olabilir. Daha önce bir çiftin ortak ihtiyaçları ve tercihleriyle bezenmiş bir evden sonra tek kişilik yaşama göre biçimlendirilmiş bir ev böyle bir dönemde kendinize dönme, kendinizi daha iyi anlama açısından da faydalı olacaktır.
Boşanma sonrası en önemli şey bekarlığın insana kattıklarına odaklanmak. Tıpkı evlilik gibi bekarlığın da insanın yaşamına getirdiği avantajlar ve dezavantajlar mevcut. Belli ki evliliğin avantajları dezavantajlar tarafından yenilgiye uğratılmış, böylece boşanma gerçekleşmiş. Şimdi bu deneyimden sonra bekar olmanın sizin hayatınıza katacakları düşünün. Tek kişilik planlar yapmak, eski dostlarınızla belki daha sık baş başa buluşmak, ikinci bir insanın kişisel problemlerini yüklenmek zorunda olmamak gibi… Artık kendinize odaklanabilir ve hayattan, dolayısıyla evinizdeki yaşamdan da neler beklediğinizi ortaya dökebilirsiniz.
Evinizin dekorasyonu bu sağaltıcı sürecin pratiğe dökülebileceği bir alan. Hem kendi isteklerinizi anlamak ve bunu pratiğe dökeceğiniz bir tuvale sahip olmanız açısından hem de sizin geçmişten bugüne getirdiğiniz safraları atmanız için de bir fırsat olmasından dolayı. Evinizin için yapacağınız plan da mal paylaşımı sonrası elinizde kalanlar arasından seçim yapmakla başlayacak. Elbette dekorasyon yapmadan önce de tercih ettiğiniz stile karar vermelisiniz. Belki bunun üzerinde bir iş gibi çalışmak da size iyi gelecektir.
Boşanma sonrası genelde daha önce yaşanan evde kalan biri oluyor. Eğer aynı evde yaşamaya devam edecek kişi sizseniz sizi zor bir süreç bekliyor. Boşanma sürecinin yıpratıcı etkisini üstünüzden bir an önce atmak için yaşadığınız evi bir an önce kendinize ait bir mekan haline getirmelisiniz. Sevmediğiniz, kendi zevkinize göre seçmediğiniz tek bir çöp kalmamalı evde. Böylece size evlilik hayatınızda rahatsız etmiş olabilecek hiçbir şeyin eşlik etmesine izin vermemiş olacaksınız.
Sevdiğiniz renklerle ve tarzla bu evi kişisel tercihlerinize göre biçimlendirdiğinizde evin sahibinin eski çiftten yalnızca size dönüşmesi de kaçınılmaz olacak.
Bunların dışında evinizin daha fazla ışık alması için elinizden geleni yapmak böyle bir dönemde iyi olacaktır. Daha açık renk perdeler kullanmak ya da duvarları beyaza boyamak, dekorasyonda sevdiğiniz renk tonlarını kullanmak psikolojinizi pozitif yönde etkiler. Ayrıca bitkilerin de mutluluk ve huzur verdiğini unutmayın. Birkaç saksıyla şenlenecek bir iç mekan size oldukça iyi gelecek.
Eğer evden ayrılıp yeni bir yer bulacak olan sizseniz belki daha fazla masrafınız olacak ama aynı zamanda tam istediğiniz gibi bir mekana da yerleşme şansı bulacaksınız. İki kişilik yaşamdan tek kişiliğe adım atışta çok öznel tercihlerle bir daire seçmeniz mümkün. Daha da az yere sahip olacaksınız. Yanız başına yaşayacaksınız ufak evler size sevimli yuvalar olabilirler. Böylece sıcak bir ortamda boşanma sonrası süreci daha huzurlu geçirebilirsiniz. Eğer çocuklarınız varsa büyüklüğü ve yeri onlara göre de ayırmalısınız. Elbette çocukların da bu evin nasıl olacağına dair söz sahibi olmaları için elinizden geleni yapabilirsiniz. Buyurun Küçük evler için dekorasyon fikirleri yazımıza bir göz atın, o da size fikir verebilir.
Bir çiftin evi dekore etmesi sırasında pek çok ödün verilir. Çünkü iki insanın ilgi alanları, hoşlandığı objlere birbirinden farklı olabilir böylece her zaman iki tarafın istediği olamaz. Ancak bekarlık sultanlıktır diye boşuna dememişler. Dekorasyona dair tüm kararları siz verebilir, kendi kişiliğinizi yansıtan mobilya ve objeleri kullanabilirsiniz. Örneğin her zaman salonda sallanan bir sandalye olmasını istemiş ama eşinizin büyük koltuk takımı sevdası yüzünden ya da tarz uyuşmazlığından bu şansa sahip mi olamadınız. Şimdi bu sallanan sandalyeye evinizde yer açmanızın tam sırası. Tıpkı Escapefromsosa elinden çıkma bu salonda olduğu gibi. Duvara asmak istediğiniz poster ya da resimler de şimdi yalnızca sizin tercihinize kalmış. Bu bir miktar hüzünlü süreçte kendinizi tamamen ifade edebilecek şekilde evinizi döşeyebilir, süsleyebilirsiniz ve bunun için bir başkasıyla herhangi bir tartışmaya girmenize de gerek olmadığı için keyifli bir eylem olacağını garanti edebiliriz.
Evlilik yıllarına dair anılar en azından ayrılığın ilk zamanlarında can yakıcı olabilir ama daha öncesine dair anılar tam tersine kendinizi iyi hissettirecek nostaljik bir hava yaratabilir. Çocukluğunuzdan kalma aile fotoğrafları ya da yine eski ve keyifli bir geziden kalan fotoğraf ya da dekoratif objeler evde sizin için sıcacık köşeler oluşturabilir.
Sadece fotoğraflar ve küçük objeler değil, aile yadigarı çeşitli mobilyalar, halı ve kilimler de bu açıdan hoş tercihler olabilir. Zaten yeni eşyalara ihtiyacınızın olabileceği bu dönemde aile büyüklerinizin artık sıkıldığı eşyalara bir göz atabilirsiniz.
Eğer çocuk sahibi değilseniz bu süreçte yalnızca kendiniz için uğraşmak durumundasınız ama işin içinde çocuklar varsa işiniz biraz daha karmaşık. Sorunlu bir boşanmada çocuklar zaten durumdan çok etkilenebiliyor, anlaşmalı olanlar çocuklar için daha rahat geçse de yine de yeni hayatlarına adapte olmaları için ebeveynlerin oldukça fazla gayret göstermesi gerekiyor. Evlerde ideal durum çocukların iki ebeveynin evinde de huzurlu alanları olması.
İster aynı evde çocuklarla kalan siz olun ister yeni bir eve çıkıp orada çocuk odası düzenleyin, onlarla iletişiminiz çok önemli. Eski evinizi yeni yaşamınıza göre değiştirirken de çocukları bu sürecin içine katmak gerekli yeni evi, özellikle de onlara ayrılan odayı baştan tasarlarken. Bu yeniden ya da sıfırdan dekorasyon size olduğu kadar çocuklara da iyi gelebilir.