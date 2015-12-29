Yeni başlayanlar için ev dekorasyonu rehberi

Modern, minimal, klasik ya da diğer stilleri takip edenler için tüm tarzları içine alabilecek trendler dönemin kolaylıklarını da sunuyor. İster klasik bir ev döşeyin ister modern; uygulanacak stile uygun ithal duvar kağıtları, 3 boyutlu duvar kağıtları ve paneller duvar dekorlarında kullanılan trendlerden. Örneğin klasik stil bir mekan dekore ederken doğal ahşap dokusunu hissettiren, geniş renk yelpazesine sahip duvar kağıtları son yıllarda sık tercih ediliyor. Kolaylıkla silinebilen duvar kaplamaları, temizlik ve bakım konusunda da çok zamanınızı almadan, uzun süre kullanabileceğiniz doğal görünümlü materyaller olarak piyasada bulunuyor. Klasik stile uygun diğer doğal görünümlü duvar dekorlar, taş ve tuğla kaplama olarak da tercih edilebilir. Daha modern duvar dekorları tercih ediyorsanız, mekanlar uyumlu çizgi ve renklerde sade bir dil yakalayabilir, mekana derinlik katan 3 boyutlu paneller ya da duvar kağıtlarını değerlendirebilir, geometrik formları değerlendirerek mekana dinamizm katabilirsiniz.

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