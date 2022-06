Yeni başlayanlar için ev dekorasyonu rehberi

Az çoktur. (Less is more.) Bilindiği üzere Ludwig Mies van der Rohe'nin düsturu mimari ve minimalizm hakkında önemli ipuçları veriyor. Yalın ve basit bir dil tercih edin. Minimalist yaklaşım iç mimari ve ev dekorasyonu hakkında da renk ve dokuları etkiler, biçimi ön plana çıkarır. Burada çizgi, biçim, değer, doku ve renkleri minimuma indirgemenizi vurgulayalım. İç mekan tasarlanırken mümkün olan her boşluğu mobilya ve eşya ile doldurmak, her zaman işlevsellik katmaz. Bilakis gözü rahatsız eden detaylar, konfor ve rahatlığınızdan ödün verecektir. Renk paletinde sadeliği ve yalınlığı tercih edebilirsiniz. Duvar dekorları ve iç mekanda fazla sayıda aksesuar, süslemeler kullanmak yerine ahengi bozmayacak şekilde mobilya ve aksesuar düzenini sağlayın. Duvar dekorlarında aksesuarlar kullanıyorsanız, çok çeşitli dokular ve renkler kullanarak yalınlık ve minimalist çizgi yakalayamazsınız. İç mekanlarda yalın çizgilerle cam, metal veya seramik aydınlatma aksesuarları formlarını deneyebilirsiniz.