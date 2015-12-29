Yeni başlayanlar için ev dekorasyonu rehberi

Yaşadığınız ev, çalıştığınız ofis, iç ve dış mekanları dahil ederek renk, doku, uyum ve ahenk kaygısı gözetmek, işlevsel ve estetik açıdan mekanları düzenlenmesi işi dekorasyonu tanımlar. Ev dekorasyonunu seçtiğimiz zaman bireysel kullanım alanları, kişisel şartlar, zevkler ve tercihler devreye girecektir. Dekor kavramı tüm mekanları ve yaşam alanlarını, bulunduğu mekanın mimari yapısını içine alır. Betonarme bir yapıyı döşeyecekseniz, taşıyıcı sistemler, kolon ve kirişler, kapı ve pencerelerin konumu, ışık alınan yönler ve mekanlar arası geçiş sirkülasyonu gibi unsurları dikkate alabilirsiniz. Örneğin salon dekorasyonu hakkında değinilebilecek unsurlar geniş bir başlık yelpazesine yayılır. Uzun saatler geçirdiğimiz iç mekanların tasarımı yaşantımızı ve günümüzü oldukça fazla etkiler. İç mekanda doğru ve ölçülü ışık kullanımı, duvar ve tavan zemin renkleri, döşeme kaplamaları ve bunlara bağlı olarak kullanılacak mobilya ve aksesuarlar. Stil, tarz ve tema belirlemeden önce bu gibi detayları birlikte değerlendirmek gerekecektir. Becerilerinizi bir araya getirerek mobilya ve aksesuarları tasarlayabilir, düzenleyebilir, ilgili plan ve eskiz çalışmaları yapabilirsiniz. Modernist bir çizgi yakalamak istiyorsanız, duvar dekorlarında ve mobilya tercihlerinde geometrik formlar, renk paleti üzerinden tasarlama ve asimetri ilişkilerini göz önüne alarak tasarlama yollarını takip edebilirsiniz. Klasik stile yönelmek istiyorsanız, simetrik formlar, uyum ve ahenk yakalayan renk ve dokulardan faydalanabilir, ahşap ve taş gibi doğal malzemelerden ayrıca faydalanabilirsiniz. Uzun saatler geçirdiğimiz iç mekanların dekorasyonu hakkında nasıl bir planlama yapılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bazı başlıklarda topladık, işlerinizi kolaylaştıracağını umuyoruz.
İşlevsel materyalleri değerlendirin, mobilyalar ve diğer objeleri yeniden düzenleyin, gerekirse tasarlayın. Küçük alanları akılcı kontrol etmede pratik çözümlere ihtiyaç duyacaksınız. Mekanı ve alanları verimli kullanmak için mobilyalardan, dolaplara, yapı elemanları sistemlerine kadar pratik çözümler mevcut. Çok fonksiyonlu mutfak dolapları görsel açıdan mekanları etkilediği gibi, işlevsel açıdan da pratiklik sağlar. Gömme dolaplar içinde duvara monte çalışma masası tablası alandan yer kazandırır. Bünyesinde giysi dolabı ve çalışma alanı bulunduran ranza sistemleri birçok yükü taşır, daha geniş alanlar kazanmanıza yardımcı olur. Yapı elemanlarını baz alırsak, sürgülü pencere ve kapı sistemleri, Hollanda tipi pencere sistemleri ise açılır kanat mesafesini kazandıracaktır, yaklaşık 1 m2'lik alan işgal edilmeyecektir.
İç mekanları olduğundan daha işlevsel ve estetik hale getirmenin yollarından biri, yapının mimari özellikleri kullanıcıların deneyimlerini incelemekten başlar. Kat planı düzleminde iç mekanların ilişkilerini, çıkış noktalarını yani kapıları belirleyebilirsiniz. Işık alan cephelerini kontrol etmek için plan düzlemine pencereler ve gereken duvar ölçülerini işleyebilirsiniz. Buradaki ölçüler daha sonra düzenlenecek mobilya ve aksesuar tercihlerinizi etkileyecek. İç mekanları kullanım amaçlarına göre eskizler üzerinde bölebilir, bir araya getirebilirsiniz. Örneğin yemek alanı ile mutfak ve salon arasındaki ilişkiyi aldığınız ölçülerle eskiz üzerine işleyebilir, yemek yemek için ya da mutfağı kullanmak için minimum ne kadar alana ihtiyacınız olduğunu kontrol edebilirsiniz. Fonksiyonel açıdan değerlendirip yemek masası ve sandalyeleri, mutfak tezgahı veya mutfak adası ile ilşkilendirebilirsiniz. Yemek alanı ile salon arasındaki ilişkiyi tanımlamak üzere mekanlar arasındaki zemin dokuları ve renklerini ayırabilir, iki ayrı mekanı işlevsel amaçlarına göre bölmek için kot farkından faydalanabilir, kapı ve duvar kullanmadan tek basamaklık bir kademe ile geçişi tanımlayabilirsiniz.
Az çoktur. (Less is more.) Bilindiği üzere Ludwig Mies van der Rohe'nin düsturu mimari ve minimalizm hakkında önemli ipuçları veriyor. Yalın ve basit bir dil tercih edin. Minimalist yaklaşım iç mimari ve ev dekorasyonu hakkında da renk ve dokuları etkiler, biçimi ön plana çıkarır. Burada çizgi, biçim, değer, doku ve renkleri minimuma indirgemenizi vurgulayalım. İç mekan tasarlanırken mümkün olan her boşluğu mobilya ve eşya ile doldurmak, her zaman işlevsellik katmaz. Bilakis gözü rahatsız eden detaylar, konfor ve rahatlığınızdan ödün verecektir. Renk paletinde sadeliği ve yalınlığı tercih edebilirsiniz. Duvar dekorları ve iç mekanda fazla sayıda aksesuar, süslemeler kullanmak yerine ahengi bozmayacak şekilde mobilya ve aksesuar düzenini sağlayın. Duvar dekorlarında aksesuarlar kullanıyorsanız, çok çeşitli dokular ve renkler kullanarak yalınlık ve minimalist çizgi yakalayamazsınız. İç mekanlarda yalın çizgilerle cam, metal veya seramik aydınlatma aksesuarları formlarını deneyebilirsiniz.
Kullanılan dokular arasında uyum ve ilişki dengesi önemlidir. İç mekanları aydınlatırken kullanılan ışık rengi ve yoğunluğu da etkilidir. Kullanılan materyaller, dokular ve desenlerin renklerle, ışık yoğunluğuyla ilişkisi vardır. Farklı doku ve elementleri bir arada kullanacak olursanız, birbirleri ile uyum ve dengeli ölçülerde kullanılmasına özen gösterebilirsiniz. Aynı şey renk yoğunlukları ve belirlenen ölçülerde renk paleti ile de ilgilidir. Işık yoğunluğu ile belirlenen mekanlarda farklı ölçü ve renklerde tercih edilebilir. Sık kullanılan ve çalışma gerektirmeyen yaşam alanlarında sarı ışık kullanılmalıdır. Doğal ışığa en yakın renk olmasından dolayı salon, oturma odası ve yatak odası gibi yaşam alanlarında yoğunlukla sarı ışık kullanılır. Dikkat gerektiren platformlarda ise beyaz ışık kullanılır ve sönük, yoğunluğu az olan ışıklar çalışma alanları için uygun değildir.
İç mekanlarda belirlenecek renk paleti üzerinden tasarlamak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Renkleri ve ışık yoğunluklarını kullanarak mekanlarda ahenk ve uyum yakalayabilirsiniz.Mekanlarda benzer dokuların veya aynı mimari dili yakalayan dokuların da ahenk yakaladığı görülür. Örneğin doğal materyallerin seçildiği iç dekorasyon elemanlarında, doğal taş, mermer, tuğla duvar ya da ahşabın doğal dokularının bir arada kullanılması sıcak ve gösterişli bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olacaktır. Doğal malzemelerin birlikte kullanılışı kadar, belirlenen renk tonları da ahenk yakalamanızı sağlar. Ahşabın mekana ve uygulanacak stile göre boyanma imkanı istenilen sonucu kolaylıkla elde etmenizi sağlar. Işık yoğunluğu ve renklerinin bir mekanı önemli oranda değiştirebileceği, ahengi tümüyle etkileyebileceğini göz önüne alarak tasarımlarınıza odaklanabilirsiniz. Örnek görselimizde etkileyici atmosferiyle tasarlanan yatak odası dekorasyonu, Hakan Helvacıoğlu imzası taşıyor.
Modern, minimal, klasik ya da diğer stilleri takip edenler için tüm tarzları içine alabilecek trendler dönemin kolaylıklarını da sunuyor. İster klasik bir ev döşeyin ister modern; uygulanacak stile uygun ithal duvar kağıtları, 3 boyutlu duvar kağıtları ve paneller duvar dekorlarında kullanılan trendlerden. Örneğin klasik stil bir mekan dekore ederken doğal ahşap dokusunu hissettiren, geniş renk yelpazesine sahip duvar kağıtları son yıllarda sık tercih ediliyor. Kolaylıkla silinebilen duvar kaplamaları, temizlik ve bakım konusunda da çok zamanınızı almadan, uzun süre kullanabileceğiniz doğal görünümlü materyaller olarak piyasada bulunuyor. Klasik stile uygun diğer doğal görünümlü duvar dekorlar, taş ve tuğla kaplama olarak da tercih edilebilir. Daha modern duvar dekorları tercih ediyorsanız, mekanlar uyumlu çizgi ve renklerde sade bir dil yakalayabilir, mekana derinlik katan 3 boyutlu paneller ya da duvar kağıtlarını değerlendirebilir, geometrik formları değerlendirerek mekana dinamizm katabilirsiniz.
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